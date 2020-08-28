У селі під Одесою 23-річний пастух зґвалтував 12-річного хлопчика, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одеській області заарештували 23-річного хлопця за зґвалтування малолітньої дитини. Слідчі Іванівського відділення поліції оголосили правопорушнику підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального Кодексу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Іванівського відділення поліції в Одеській області.
"Про подію до поліції повідомила мати 12-річного хлопчика, якій той довірився. Зі слів підлітка, на пасовищі, де зловмисник – його знайомий односелець – випасав худобу, він кілька разів вдарив малого, а тоді задовольнив свої статеві потреби. Аби потерпілий нікому не розповів, що з ним вчинили, молодик пригрозив йому фізичною розправою і відпустив", - йдеться в повідомленні.
У ході розшукових заходів оперативники за лічені години встановили місце перебування правопорушника, який вже має за плечима судимість за майнові злочини. Вини своєї він заперечувати не став.
Нині за цим фактом триває досудове розслідування. У його межах призначено низку експертиз.
За зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.
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Может и любимой курицей, этого гарема...
Но видео лучше не смотреть - там во второй половине такая рожа, шо Кива выглядит молодчагой и норм. парнем.
б*же, и ЭТО нас "защищает"? как была новость с бе-бе-бе-кающим одесским мусором - по буквам читает на державной и вроде высрал: э, че тут за хрень написана?
видать пастуху понравилась предыдущая "ходка" и он решил вернуть все взад
і тому дивляться американські фільми від Netflix///
де пі..арасня рулить у кожному фільмі..
В 6 серії піднімаються досить-таки філософські питання, як-от непозбувна бентега молодого задньоприводного афроомериганця (тракториста-орнітолога 7 розряду, до речі), нерозділене гей-кохання на фоні левітуючих сільгоспмашин, розривів просторово-часового континууму в полі між колосками. Зате після тривалих душевних страждань, пошуку себе самого в буремному морі життя, у фіналі серії ніґґа нарешті знаходить в паралельному світі своє 3,14д*******не щастя в образі білого гравця на шкіряній флейті (з біноклем в якості приданого).
От там ніяких питань.
Бо вони, дівчата, а в дівчачі справи, мужикам лізти не годиться.
Це ж тільки, я сам за себе.
але якщо ЦЕ можна між мужиками,НЕ ГРІХ і НАВІТЬ НОРМАЛЬНО(на думку гейтолерастів) ,то логічно перейти до інших етапів НЕПРИРОДНОГО ЗАДОВОЛЕННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ПОТРЕБ..
Ну не може бути такої природньої реакції у нормального чоловіка.
І дівчат недостачі не бачу.
Бейте ПетуШариев везде где встретите всем чем попало по чему попало! Это педофилы! Не зря главный педофил ПетуШарий скрывается именно в Голландии, где педофилы в почете. В США его бы уже на пожизненку закрыли. То же и педофила ***** касается.
Кто связался с ПетуШариями - тот выхватил серьезный ЗАШКВАР, за который полагается петуший угол без вариантов!
Ахтунг!
У цьому випадку висновок - тільки кастрація.
Жертв жіночої статі не жаль тутешнім коментаторам не жаль, і співчуття до них теж нема.
Більше того, для них вони завжди винні самі.