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Жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва: "Куди ти йдеш, бл#дь!". ВIДЕО

У ніч на 28 серпня кілька місцевих жителів не пропускали паломників-хасидів у район паломництва на вул. Пушкіна, де розташовано поховання цадика Нахмана. Увага, на відео присутня ненормативна і образлива лексика!

Відео нічного штурму і сутичок з місцевими жителями оприлюднив у Фейсбуці депутат Уманської райради від "Свободи" Сергій Алексеєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Поліція намагалася не допустити сутичок між хасидами і місцевими.

Як повідомлялося, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана цьогоріч через пандемію коронавірусу. Також в Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані.

Зазначимо, що на Черкащині за останні дні спостерігається активний приріст хворих на COVID-19. Також зростає захворюваність COVID-19 і в Ізраїлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ України та Ізраїлю закликають утриматися від відвідування Умані під час Рош га-Шана цього року

Автор: 

карантин (18172) зіткнення (167) Умань (242) хасиди (176) коронавірус (19923) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+28
В свою кошерну задницю запхни ті свої бабки.
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28.08.2020 11:13
+26
Даже Израиль выступил против приема их паломников.. Ну а мы.. почему то разрешили.. Хотя ситуация в стране с заболеванием приближается к критичной. Странно для чего это было сделано, ну мы там в этих сектах не разбираемся и не знаем возможно кто то на вверху сидящих их " член" Беня, Зе, Пинчук и т.д. ( у нас же "богоизбранного народа" на верху хоть пруд пруди) Ну кто то же пролоббировал это дебильное решение
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28.08.2020 11:13
+24
Украинцев власть ЗЕ не пускала в Храмы на Пасху, на кладбища в поминальные дни, штрафовали на 17 000 за нарушение, а тут ты ссмотри у соплеменников ЗЕ - новый год!
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28.08.2020 11:53
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Жиды чувствуют себя хозяевами мира.Попробовали бы украинцы вот так похозяйничать в израиле,чтобы с ними сделала полиция?
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29.08.2020 00:33 Відповісти
--Як видно сруликам ліньки прочитати історичні події часів хмельниччини . коли вони довели українців .до останньої межі терпіння і це сталося . цитую : ---Самое ужасное остервенение показьівал народ к иудеям! Убийства сопровождались варварскими истязаниями: сдирали с живьіх кожу . распиливали пополам...жарили на угольях...и небьіло пощадьі .и грудньім младенцам.... и всякая жалость к ним считалась изменою. .. резали без милосердия; тьісячи иудейских младенцев бьіли бросаемьі в колодцьі... По сказанию современников.в Украине их погибло тогда. до ста тьісяч /КостомаровН. И. " Памятки исторической мьісли Украиньі " /-
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29.08.2020 15:56 Відповісти
Не бачу причин для гордості за таких предків-тварин. Пропонуєте все палити і всіх вбивати бо "довели українців .до останньої межі"? Хіба це це пропорційна відповідь чи розумне і конструктивне вирішення проблем? Після того як повбивали - стало легше жити? Мо' вже "запанували у своїй сторонці", чи до сих пір хасіди вам "в кишені сруть"?
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29.08.2020 23:07 Відповісти
Шалом,братик..
У тебя цицит отклеился...
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19.09.2020 20:51 Відповісти
Вообще-то цицит не оббои, их не клеят, а заплетают...
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22.09.2020 18:07 Відповісти
Нечисть сатанинська лізе в Україну і керувати країною.
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29.08.2020 19:58 Відповісти
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29.08.2020 20:22 Відповісти
Чтоб вы так циган не пускали. Я раз начал бучу из-за того, что цыган принес мне багажник на крышу с 3-мя закрутками, из чего я сделал вывод, что он пизженый, так местные начали выражать "сомнения", типа "они тоже люди". Какие они люди, эти обизяны? Вся улица в закладках, а они люди. Сами украинцы сами себя в жопу и ****, потому что терпимы к хачам, евреям и прочим хасидам. В рот я **** их толерантность. Менты, которые прибыли по вызову цыган, наложили на них штраф за загрязнение улицы, потому что цыганка ничего лучше не придумала, как перед приездом ментов вылить 4 таза говна от стирки прямо на улицу. Это свиньи, паразиты, зараза нашего общества. Гоните их в шею, я их гоню, не боюсь, хотя намеки и угрозы поступают постоянно, а соседи как овощи безмолвные, наблюдатели типа ОБСЕ, лишь бы их не **********.
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30.08.2020 13:06 Відповісти
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