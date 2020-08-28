Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" після семи місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію. ВIДЕО
93-та бригада "Холодний Яр" повернулася на ротацію із зони ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"Упродовж більш ніж 7 місяців наші воїни бились з російськими окупаційними військами на Луганському напрямку. І нашу ротацію інтервенти запам’ятають надовго. Адже холодноярська бригада продемонструвала загарбниками свою міць, розум, злість та безкомпромісність. Протягом ротації на декількох ділянках фронту ми покращили своє тактичне положення та вибили ворога з їхніх позицій. Ми знищили або пошкодили багато ворожої зброї, техніки та транспорту: БМП, вантажівки, міномети, автомобілі і навіть 152-міліметрові гаубиці "Мста-Б". Ми зруйнували вщент десятки ворожих ВОПів. За оцінками вищого командування, ротація на Луганщину продемонструвала, що за кількістю виконаних бойових завдань ми є однією з найефективніших бойових бригад.
Та, на жаль, відвага та прагнення звільнити український Донбас від ворога не робить наші тіла невразливими. У цю ротацію свою дев’ятеро наших братів та сестер по зброї віддали життя за нашу свободу. У боях полягли Герман Соловйов, Сергій Рацун, Клавдія Ситник, Володимир Федченко, Дмитро Фірсов, Олексій Купріков, Олексій Лісін, Леонід Скакуненко та Євген Сафонов.
Ми пам’ятаємо кожного з цих відважних українських синів і доньок. Їхні імена назавжди залишаться у нашому серці. Ми зробимо усе, аби їхній подвиг не був даремним! Нині ми вдома. Готові нарешті обійняти рідних, близьких та друзів! Вдячні всім, хто допомагав та підтримував нас протягом цієї непростої ротації. Зустрічайте!" - йдеться в повідомленні бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодці!
Дякую хлопці! Обіймаю Вас, кожного! Дякую що живі!
Вічна слава полеглим Героям..
Молодчиночки!!!
Смерть москалям!!!)))
Мужественные, но до вермахта не дотягивают. Хотя и козаки не раз просерали кампании, не говоря уже о московитах.
Ну ладно - есть то шо есть, и да, чем гордиться мона - удачи пацаны(продержитесь 2 недели шоп я успел свалить из этой..... ну сорри, эта стана меня считает за быдло)
И где пацанам держатся, чтоб обеспечить твою эвакуацию? По домам за стакан разве, если тебе поможет.
И зачем тебе 2 недели нужно? Вали уже нах.й!
потому что ты идешь на Путина. Понял, не?
Прошу писати з малої літери...щоб було видно всю "значимість" цих істот і подій для України...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали, -
дякую!
запам`ятай і зроби РЕПОСТ...!!!
грамотно пишется именно как я пишу, а кривлянья = повод для того шоб Скабеева тоже кривлялась. ну во над твоей речью допустим. без обид но ты неправ.
смерть ворогам!