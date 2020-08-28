Напередодні Дня Пам'яті Захисників України родини українських воїнів, які загинули на Донбасі, пікетували посольство РФ: "Час не лікує". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 серпня, напередодні Дня Пам'яті Захисників України, матері і дружини загиблих захисників вийшли на акцію протесту проти російської агресії на Донбасі і проти бездіяльності української влади в розслідуванні трагедії Іловайського і Дебальцівського котлів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Рідні і близькі українських воїнів, які загинули на Донбасі, прийшли з пікетом під посольство РФ у Києві. Потім вони вирушили під будівлю Офісу Президента.
"Минуло шість років. І попри це російські генерали досі не засуджені і не оголошені в міжнародний розшук, а українське керівництво, яке сприяло вбивствам своєю бездіяльністю, не покарано. Росія - ворог. Ми вимагаємо покарання за вбивство наших захисників. Покарання для тих, хто вбивав, хто віддавав накази на вбивство, і для тих, хто сприяв цьому своєю бездіяльністю. Справи "котлів" під Іловайськом у 2014 році і Дебальцевим у 2015 році мають бути передані в суд. Російських генералів потрібно оголосити в міжнародний розшук. Важливо гарантувати, що винні в загибелі військових і добровольців будуть притягнуті до відповідальності, і такі "котли" не повторяться знову ", - заявили організатори акції.
Під будівлею Офісу Президента мітингувальники також розгорнули інсталяцію із соняшниками. Крім того, рідні загиблих українських воїнів кричали: "Ганьба!". До мітингувальників вийшов представник ОП і запросив ініціативну групу на зустріч із представниками Офісу Президента.
Далі рідні загиблих українських воїнів вирушили до Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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Слава павшим героям України
БАЖАЮ МОСКОВІЇ ЗАПАЛАТИ І БУТИ СПАЛЕНОЮ НАЗАВЖДИ, А МАЦКВІ СТАТИ ЗВИЧАЙНИМ ОБЛЦЕНТРОМ