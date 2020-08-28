Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба. ВIДЕО
Україна направила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми розглядаємо такі незаконні дії Нікарагуа як пряме порушення законодавства України та міжнародного права, це відверто недружній крок щодо нашої держави, який потурає збройній агресії РФ. Ми також розглядаємо цей крок як спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримського півострова. Наша позиція дуже проста і чітка: ми не залишимо цей крок Нікарагуа без відповіді, і вже я доручив, щоб ми направили, і ми це зробили, вже відправлено ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення", - сказав міністр на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, в цій ноті також міститься попередження, що в разі відсутності відповідної реакції з боку Нікарагуа Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до свого законодавства для того, щоб покарати Нікарагуа за цей крок.
"Але якщо і це не подіє, я хочу запевнити вас, що ми готові вжити ще більш жорстких кроків для захисту територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосив Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що "особливо неприйнятним є той факт, що на посаду почесного консула призначено одіозного персонажа Олега Белавенцева".
"Нагадаю, що в 2019 році Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева до 13 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Белавенцев Олег Євгенович був одним з активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення його на посаду почесного консула є особливо неприйнятним і зухвалим кроком", - пояснив Кулеба.
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МОЗ в списке стран карантинных зон обзовет их Нихерахуа.
шо б у Украины и врагов больших не было.
А страшному МИД хочется напомнить как они голосовали Признание Иерусалима столицей Израиля - перед голосованием рассказывали про неприкосновенность Палестины, А трамп финансы Пригрозил обрезать и дружно воздержались!
Ничего не треснет против них санкции вводить?
Потому и сами власти Украины никогда не предложат и не подпишут подобное.
Честность у дипломатов не в чести - вот такой вот каламбур!
это как 1 "король" объявил войну штатам и через час тоже объявил(шо победил), а те даже не вкурили шо их победили какие-то папуасики
толку то огрызаться на тявканье шавки?
но посольство вроде могло бы быть то?
С ув. Борис Козлос.
Нікарагуа це як Гондурас, навіть близько знаходяться
"Основу економіки Нікарагуа складає сільське господарство. На експорт продукується бавовна, кава, м'ясо і цукор. Кукурудза, сорго, рис, бобові, гарбузи і інші харчові культури вирощуються для внутрішнього споживання. На Карибському узбережжі розвинений промисел креветок, що складає важливу статтю експорту."
пират пирату глаз не выклюет