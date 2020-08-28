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Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба. ВIДЕО

Україна направила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми розглядаємо такі незаконні дії Нікарагуа як пряме порушення законодавства України та міжнародного права, це відверто недружній крок щодо нашої держави, який потурає збройній агресії РФ. Ми також розглядаємо цей крок як спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримського півострова. Наша позиція дуже проста і чітка: ми не залишимо цей крок Нікарагуа без відповіді, і вже я доручив, щоб ми направили, і ми це зробили, вже відправлено ​​ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення", - сказав міністр на онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в цій ноті також міститься попередження, що в разі відсутності відповідної реакції з боку Нікарагуа Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до свого законодавства для того, щоб покарати Нікарагуа за цей крок.

"Але якщо і це не подіє, я хочу запевнити вас, що ми готові вжити ще більш жорстких кроків для захисту територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосив Кулеба.

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Глава МЗС зазначив, що "особливо неприйнятним є той факт, що на посаду почесного консула призначено одіозного персонажа Олега Белавенцева".

"Нагадаю, що в 2019 році Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева до 13 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України. Белавенцев Олег Євгенович був одним з активних учасників спроби анексії Криму, і тому призначення його на посаду почесного консула є особливо неприйнятним і зухвалим кроком", - пояснив Кулеба.

Автор: 

Крим (14153) Нікарагуа (15) санкції (11831) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Уже и Никарагуа Бубочку на бую вертит! Очередь Бутана и Лесото!
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28.08.2020 14:30
+13
Наши санкции будут страшными - мы не будем считать этого консула почётным.
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28.08.2020 14:32
+10
Судью Волкову, которая выпустила Садовника (командир роты расстреливающей людей на майдане) после чего тот дал тягу на московию - Наш самый "гуманный"суд в мире ОПРАВДАЛ !!!

Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4125
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28.08.2020 14:32
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А что, этот Белавенцев, индеец никарагуанский, в Крыму делает?
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28.08.2020 14:28 Відповісти
Уже и Никарагуа Бубочку на бую вертит! Очередь Бутана и Лесото!
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28.08.2020 14:30 Відповісти
Тувалу и Науру
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28.08.2020 14:57 Відповісти
а там и за Гондурасом не заржавеет... это ж как же ж ***** без Гондураса...
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28.08.2020 15:12 Відповісти
Наши санкции будут страшными - мы не будем считать этого консула почётным.
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28.08.2020 14:32 Відповісти
... и по нечетным тоже ))))
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28.08.2020 14:33 Відповісти
всех латиноамериканцев к себе заберём !
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28.08.2020 14:34 Відповісти
Судью Волкову, которая выпустила Садовника (командир роты расстреливающей людей на майдане) после чего тот дал тягу на московию - Наш самый "гуманный"суд в мире ОПРАВДАЛ !!!

Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4125
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28.08.2020 14:32 Відповісти
Украина требует от Никарагуа отменить решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму: иначе санкции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5666
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28.08.2020 14:33 Відповісти
Будем Никарагуа бамбить-ить-ить!
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28.08.2020 14:32 Відповісти
Интересно, что за санкции и "ещё более жёсткие шаги" применит Кулеба против Никарагуа.
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28.08.2020 14:33 Відповісти
Оооо, месть будет жестокой.
МОЗ в списке стран карантинных зон обзовет их Нихерахуа.
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28.08.2020 14:36 Відповісти
буде тупутіти ножками і потім оголосить глибоку стурбованість))
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28.08.2020 14:37 Відповісти
Эмбарго на кофе, сигары и ром!
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28.08.2020 14:39 Відповісти
Нету там нихрена своего из перечисленного ,там комуняцкий режим из бандитов Фарагундо Марти
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28.08.2020 17:57 Відповісти
- вакханалія скотів !
Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4039 Україна вимагає від Нікарагуа скасувати рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму: інакше - санкції, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9298
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28.08.2020 14:35 Відповісти
Да, этот Кулеба очень страшный, его не то, что Никарагуа, его женщины боятся
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28.08.2020 14:48 Відповісти
против Никарагуа думаю у нас неплохие шансы) один хер это далеко
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28.08.2020 14:54 Відповісти
Круче Кулебы могут быть только яйца))
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28.08.2020 14:56 Відповісти
8 мин после как уже закипит
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28.08.2020 15:15 Відповісти
Разорвать дипломатические отношения и объявить состояние войны. Памперся у лидеров Никарагуа будут грязные
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28.08.2020 14:59 Відповісти
обнюхались не иначе обезьяны никарагуанские....

шо б у Украины и врагов больших не было.
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28.08.2020 15:13 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом.
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28.08.2020 15:17 Відповісти
Миром правят деньги. Это ещё одно подтверждение.
А страшному МИД хочется напомнить как они голосовали Признание Иерусалима столицей Израиля - перед голосованием рассказывали про неприкосновенность Палестины, А трамп финансы Пригрозил обрезать и дружно воздержались!
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28.08.2020 15:30 Відповісти
Воздержаться это не проголосовать ЗА
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28.08.2020 15:52 Відповісти
Ага. Вот только перед окриком из Вашингтона как раз риторика была голосовать против. Но слово хозяина превыше всего. А принципы можно и новые придумать
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28.08.2020 19:52 Відповісти
Не *********.Конкретно ЗА не проголосовали и точка.Про хозяев это ты свои ваторогим собратьям иди рассказывай,например сябрам которые в ООН всегда голосуют под диктовку Москвы
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29.08.2020 15:54 Відповісти
Ну да, твои-то братья на пальмах сидят и хвосты коровам крутят
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30.08.2020 00:53 Відповісти
Я недавно бачив посольство Палестини в Києві.А це ж терористи,нащо їх легітимізувати?
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28.08.2020 18:24 Відповісти
Вот и ответ - для всех у нас есть правила, для себя - исключения?
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28.08.2020 19:59 Відповісти
От з цього треба і починати, не носити дурнуваті ноти в їх посольства, а тупо вводити санкції на їх товари, а не красиво базікати з трибуни, про те, що ми.. у разі .. встанемо як один... і... А в цей купували в окупантів твели, вугілля, вивозили ядерне паливо, ліс і руду... Поїхали депутати країни Х до Криму, та країна Х відразу ж повинна вилітати з договорів про вільну торгівлю. звичайно це треба робити законно при підписанні будь-яких двосторонніх документів це маленький пунктик повинен бути записаний, у зв'язку з окупацією та шлянням посадових осіб вашої країни вам від нас буде велика дуля, а не вільна торгівля.
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28.08.2020 15:52 Відповісти
Немцы, французу, итальянцы и другие ездили.
Ничего не треснет против них санкции вводить?
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28.08.2020 19:58 Відповісти
...звичайно це треба робити законно при підписанні будь-яких двосторонніх документів це маленький пунктик повинен бути записаний, у зв'язку з окупацією та шлянням посадових осіб вашої країни вам від нас буде велика дуля, а не вільна торгівля...
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28.08.2020 20:20 Відповісти
Бред. Украина зависит от этих стран сильнее, чем они от Украины.
Потому и сами власти Украины никогда не предложат и не подпишут подобное.
Честность у дипломатов не в чести - вот такой вот каламбур!
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28.08.2020 21:46 Відповісти
Добрый вы человек, в этом мире все зависят друг от друга. Потому важно подписывать такие договора, которые не противоречат национальным интересам страны, а не тупо подмахивать все что подсовывают колонизаторы. В этом и есть мудрость политиков.
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29.08.2020 06:13 Відповісти
И опять таки, прогнется тот, кто слабее
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29.08.2020 08:27 Відповісти
Да выкинь посла если есть, или объявить этим нигерам войну. Наш флот по-любому затопит их 2 катера. Ну а если сдастся то мона сказать шо Рашка помогла черножёппым.
это как 1 "король" объявил войну штатам и через час тоже объявил(шо победил), а те даже не вкурили шо их победили какие-то папуасики

толку то огрызаться на тявканье шавки?
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28.08.2020 15:58 Відповісти
Козлов, во-первых, никарагуанцы не ниггеры, а латиносы. Во-вторых, в Украине нет их посольства!
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28.08.2020 17:46 Відповісти
А, ок.
но посольство вроде могло бы быть то?
С ув. Борис Козлос.
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28.08.2020 18:11 Відповісти
*Козлов. кто не вкурил - я того мамат встречал
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28.08.2020 18:12 Відповісти
Борис, интересы Никарагуа в Украине представляет посольство Никарагуа в россии
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28.08.2020 19:35 Відповісти
Разрыв дипотношений с нигерами это минимум
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28.08.2020 15:59 Відповісти
В Никарагуа как раз живут белые. Учите матчасть
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28.08.2020 19:53 Відповісти
Каков процент белых в Никарагуа?
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29.08.2020 15:57 Відповісти
В башке твоей нигеры. Никарагуанцы - потомки испанцев и индейцев. Негры там не в почете, метисов с ними, практически нет
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28.08.2020 16:50 Відповісти
Чё бугуртишь,нига?
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29.08.2020 16:01 Відповісти
Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Источник: https://censor.net/v3216392

Нікарагуа це як Гондурас, навіть близько знаходяться
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28.08.2020 17:07 Відповісти

"Основу економіки Нікарагуа складає сільське господарство. На експорт продукується бавовна, кава, м'ясо і цукор. Кукурудза, сорго, рис, бобові, гарбузи і інші харчові культури вирощуються для внутрішнього споживання. На Карибському узбережжі розвинений промисел креветок, що складає важливу статтю експорту."
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28.08.2020 17:09 Відповісти
это никарагуа может на украину санкции наложить, как более успешная страна
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28.08.2020 18:18 Відповісти
пираты карибского моря признали воровство Крыма
пират пирату глаз не выклюет
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28.08.2020 19:49 Відповісти
Ну что, патриоты, закидаем Никарагуа шапками?)
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28.08.2020 19:55 Відповісти
 
 