Проєкт "Пам'ятаємо": СБУ опублікувала сюжети про загиблих на Донбасі снайперів центру "А" Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова. ВIДЕО
Полковники Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов загинули 1 грудня 2019 року на Донбасі від вибуху міни. Обидва посмертно удостоєні найвищого звання - Герой України. До Дня пам'яті захисників України колектив Національної академії СБУ створив відеосюжети про спецпризначенців.
Відео опубліковано на каналі СБУ в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"Полковники СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов були одними з найкращих снайперів України - здобували переможні і призові місця на міжнародних змаганнях зі снайпінгу серед військових і правоохоронців", - сказано в повідомленні СБУ.
На їхньому рахунку - десятки ротацій і сотні операцій.
"З самого початку російської агресії на Донбасі вони брали активну участь у захопленні злочинців та протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських бійців і в мирні регіони для здійснення терактів", - зазначили в спецслужбі.
Сюжети про Дениса Волочаєва і Дмитра Каплунова є продовженням проєкту "Пам'ятаємо". В його рамках вже створено 17 відеоробіт.
Денис Волочаєв
Дмитро Каплунов
Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов з бойовими товаришами
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так мне кажется,, что кто сливает самых ярких!!!! Надеюсь это просто бред моей головы!!!
Світла вам пам'ять назавжди, Герої.