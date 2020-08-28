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Новини Відео Агресія Росії проти України Свободу Марківу
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Марків - Авакову по відеозв'язку: "Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував". ВIДЕО

Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, який відбуває покарання в італійській в'язниці за необґрунтованими звинуваченнями у вбивстві журналістів Донбасі 2014 році, поспілкувався з відео з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Про це Аваков повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Фрагмент з бесіди також опублікований на каналі Міністерства внутрішніх справ в YouTube.

"Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував", - сказав Марків.

Нацгвардієць вважає, що його відправили за ґрати, щоб зганьбити ім'я України і використовувати цю справу як привід для зняття санкцій з РФ.

"Вони мені досі не дали український прапор. Єдине, що я зміг - це вони мені принесли футболку "Батальйон Кульчицького". Єдине, що це маленький прапор, такий, як в машину ставиться. Я його тримаю у себе в камері. Ну, якщо вони навіть прапора мені не дозволили - всі прекрасно розуміють, хто я такий, за що я тут", - розповів Марків.

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При цьому, за словами Марківа, навіть частина тюремної охорони розуміє, що його засудили до ув'язнення необґрунтовано.

"Серед охоронців є ті, хто був в армії, і вони розуміють, що навіть якщо б я був би якимось чином до чогось причетний, це ж просто-напросто війна, і там також повинен бути обов’язок. Так не буває, щоб умисне вбивство просто-напросто для того, що набридло українським військовим сидіти", - сказав Марків.

Міністр внутрішніх справ Аваков розповів Марківу, що збирається на брифінгу в понеділок озвучити нові факти, які українське слідство отримало про вбивство Рокелле і Миронова в 2014 році в Слов'янську.

"Буду говорити про факти, не прийняті до уваги італійським судом в Павії, який засудив Марківа до 24 років в'язниці за безпідставним звинуваченням. Факти, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана", - написав він у фейсбуці.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Марків - Авакову по відеозвязку: Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував 01
Марків - Авакову по відеозвязку: Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував 02

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Італія (1573) Національна гвардія (1532) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+8
Тримай прапор, Марків...
Маркив - Авакову по видеосвязи: за 3 года мне не дали в тюрьме украинский флаг - Цензор.НЕТ 8417
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28.08.2020 20:25
+7
В даному випадку грає роль патріота.
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28.08.2020 20:23
+6
Иногда думай, что выставляешь, получется, что ты смеешься над украинским флагом.
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28.08.2020 20:29
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Аваков патріот? Це питання до всіх.
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28.08.2020 20:18 Відповісти
В даному випадку грає роль патріота.
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28.08.2020 20:23 Відповісти
Всі - це ніхто.
Конкретно ти - хто?
Часом не чорт?
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28.08.2020 20:26 Відповісти
https://censor.net/user/473563 Так дайте ви наприклад конкретну відповідь.
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28.08.2020 20:51 Відповісти
Надайте роз'яснення, що особисто ви вкладаєте в поняття "патріотизму. Яким критеріям відповідає ваш "патріот"?
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28.08.2020 23:31 Відповісти
https://censor.net/user/473563 В першу чергу він повинен бути чесним.
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28.08.2020 23:34 Відповісти
В першу і єдину чергу вам та вашим "чесним" "патріотам" він заважає своїм перебуванням на посаді, все інше - не суттєво.
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29.08.2020 00:06 Відповісти
https://censor.net/user/473563 Чому ви так рвете зад за Авакова Ви що проплачені? Вам не соромно,що такі царьки керують Україною і ви їх підтримуєте? В Білорусі один диктатор,а в нас царьки і олігархи.Вони чим кращі?
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29.08.2020 00:16 Відповісти
https://censor.net/user/473563 І так.я дійсно чесний.А якщо порівнювати з міністром,то взагалі святий.
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29.08.2020 00:38 Відповісти
Да мені пох*й, наголошую.
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29.08.2020 01:43 Відповісти
https://censor.net/user/473563 Якби тобі було *****,ти би мені не писав.
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29.08.2020 01:47 Відповісти
А Харьков кто защитил от русского мира?
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28.08.2020 20:41 Відповісти
https://censor.net/user/468500 Люди.
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28.08.2020 20:51 Відповісти
Конкретно организовал зачистку Харькова от сепаратистов - Аваков - он поехал к винницкому Ягуару, лично их уговорил, привез в Харьков и вместе с ним они зачищали захваченную сепарами облраду.
За это ему много можно было бы простить...хотя он тот еще аферист.
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28.08.2020 21:15 Відповісти
https://censor.net/user/86503 Можна пробачити свавілля поліціянтів? Це ж те саме,що і за Яника було.
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28.08.2020 21:18 Відповісти
Я не казав, що ВСЕ простити.
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28.08.2020 21:20 Відповісти
https://censor.net/user/86503 Як це розуміти? Ви скажіть чітко,патріот він,чи ні?
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28.08.2020 21:27 Відповісти
Слово "патріот" це якесь закляття, типу "крабле, бабле, бумс"? Якщо його застосувати до конкретної особи, то він стає ангцем Божим?
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28.08.2020 21:32 Відповісти
https://censor.net/user/58800 Патріотом може бути хороша і чесна людина.
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28.08.2020 21:35 Відповісти
Я знаю це. Навіть бачачи, як відверті покидьки вдягають вишиванку, тримають руку на серці і волають "Ще не вмерла".
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28.08.2020 21:40 Відповісти
https://censor.net/user/58800 Не може країна розвиватися з такими людьми,які очолюють таке велике і потужне міністерство.Але проти,ніяких мітингів немає.
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28.08.2020 21:46 Відповісти
Якщо ти про Авакова, то Аваков шість років тому і зараз - дві великі різниці. Його давно треба міняти.
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28.08.2020 21:52 Відповісти
https://censor.net/user/58800 Абсолютно однаковий.Але українців завжди дурять.І більшість ведеться.
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28.08.2020 21:54 Відповісти
Може й так. Під час Революціі Гідності він був іншим, як на мене. Може це самообман.
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28.08.2020 21:57 Відповісти
https://censor.net/user/58800 Це самообман.
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28.08.2020 22:06 Відповісти
Хай буде так. "Мєня абманивать нє трудно, я сам абманивацца рад".
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28.08.2020 22:10 Відповісти
https://censor.net/user/58800 Це про більшість українців.Давайте на чистоту.в нас не краще ніж в Білорусі і Московії.Ну хіба що тим.що можна писати в інтернеті різне.Але це поки що.А так.якщо комусь перейти дорогу.то буде те саме.що в них.
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28.08.2020 22:18 Відповісти
Обманюєте українців саме ви своїми лякалками. Ви серйозно вважаєте, що в ******** Україні може бути те саме, що в Білорусі?
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28.08.2020 23:59 Відповісти
https://censor.net/user/473563 І в чому її **********? В олігархах,бандитах,наркомафії і тд? Може в поліцейському свавілі? Он поліціянти зробили те саме.що і у Врадіївці.Це по вашому **********? Україна могла і може стати ********.Але поки не стала нею.Ви комусь станьте поперек дороги.Отримаєте не гірше,чим на Московії і Білорусі.Мало в нас людей повбивали і вбивають різні бандюки? В Польщі набагато цього всього менше.Там справжня **********.Я казав,що писанина в інтернеті не робить Україну демократичною.За Яника на цензорі також багато писали.
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29.08.2020 00:06 Відповісти
Те саме, що і у Врадіївці, поліціянти зробили з тобою? І ти мовчиш?
"Ви комусь станьте поперек дороги.Отримаєте не гірше,чим на Московії і Білорусі" - да я хоть ляжу поперек, мені пох*й і всім пох*й.
"Я казав,що писанина в інтернеті не робить Україну демократичною" - ні, ти казав, що очільник великого і потужного міністерства Аваков заважає розвитку країни.
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29.08.2020 01:29 Відповісти
https://censor.net/user/473563 Ти ніяких адекватних аргументів,проти моїх слів не можеш не можеш навести.І переводиш усе в балаган.Більше не пиши мені дурню.
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29.08.2020 01:40 Відповісти
Тобто, вся справа в тому, що Аваков очолює таке велике і потужне міністерство. Це головне - я правильно вас зрозумів? І патріотизм, свавілля поліціянтів, нібито гальмування ним розвитку України тут ні до чого.
Ріже слух: у всьому винен Аваков.
Чому немає подібної реакції на "свавілля" майора, котрий допившись, зробив інвалідами молодих дівчат. Ніяких вимог до керівництва ГШ та МО. Певно, МО не таке велике і потужне (не цікаве?). Чи ЗСУ та МОУ очолюють виключні "патріоти" та високі професіонали, котрі забезпечують небачені темпи розвитку не лише того, що їм доручено, а й усієї країни?
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28.08.2020 23:52 Відповісти
https://censor.net/user/473563 Риба гниє з голови.Те саме можна сказати за ЗСУ.Але в Авакова найбільше міністерство.Та чисельність набагато більша.ні ж ЗСУ.тому і за нього написав.В мене питання є до всіх керівників.
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29.08.2020 00:09 Відповісти
Аваков патріот? Це питання до всіх керівників?
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29.08.2020 01:31 Відповісти
Правий сектор та вінницький спецназ, а ваш Аваков вбив Сашка Білого.
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28.08.2020 21:29 Відповісти
Того, что в бригаде?
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28.08.2020 21:48 Відповісти
У вас забагато кацапізму в голові.
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28.08.2020 23:14 Відповісти
Тобто коли Аваков особисто поїхав, умовив вінницький Ягуар, привіз їх до Харкова і повів зачищати обладміністрацію - то Аваков тут ні до чого, а коли мусора вбили Сашка Білого - то це особисто Аваков? Цікава логіка.
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29.08.2020 14:12 Відповісти
Аваков это очень нехороший человек, очень. Маты не использую, даже они комплименты. Эта особа симптом болезни всей страны
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28.08.2020 21:00 Відповісти
Жэсть
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28.08.2020 20:19 Відповісти
Тримай прапор, Марків...
Маркив - Авакову по видеосвязи: за 3 года мне не дали в тюрьме украинский флаг - Цензор.НЕТ 8417
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28.08.2020 20:25 Відповісти
Иногда думай, что выставляешь, получется, что ты смеешься над украинским флагом.
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28.08.2020 20:29 Відповісти
Сори получется получается.
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28.08.2020 20:31 Відповісти
твоє зе тупцяло по прапору.
про це ти згадав ?
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28.08.2020 21:59 Відповісти
З ваших слів виходить, що над прапором знущався отой заєць?
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28.08.2020 20:40 Відповісти
У того зайца мозгов как у осла оманского, а вот у https://censor.net/user/354814 получился стеб над Маркивом.
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28.08.2020 20:44 Відповісти
Якщо вже заяць там ні до чого, то чим вас прапор на фоні Марківа не влаштовує?
А якщо стьоб був, то певно, саме віслюк і є його автором. Чи ви так не вважаєте?
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28.08.2020 20:53 Відповісти
Нічого подібного.
Це в Зелі вийшов стьоб над Марківим.
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28.08.2020 21:06 Відповісти
Так зачем это тиражировать х..рню?
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28.08.2020 21:08 Відповісти
А чому б і ні ? Тиражувати стьоб над країною ж можна.
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28.08.2020 21:10 Відповісти
Можно, даже нужно показывать дурость ЗЕвласти, а у вас получилось - все что ты заслужил Маркив на держи педика зайца с флагом Украины.
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28.08.2020 21:15 Відповісти
Так це ж не я на його фоні того зайця випустила.
Прикро, що державна політика скотилась на такий рівень.
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28.08.2020 21:19 Відповісти
Держава це люди, а не цей заяць. Прахоботи про це забувають. А може і не забувають... Ім важливіше картинка...
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28.08.2020 21:55 Відповісти
Заяць теж людина.
Прикро , що оці зайці замінили бійців. А облуда совість.
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28.08.2020 21:57 Відповісти
Чи прикро? Так, прикро. Але заяць, це не Україна. Ви знущаєтесь над Марківим, а не підтримуєте його. В гонитві за балами для свого месіі ви губите людське.
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28.08.2020 22:05 Відповісти
Повторюю ! Я продемонструвала підтримку від ВЛАДИ.
Не треба звалювати з хворої голови на здорову.
І вам порада. Краще відійдіть від того Зе, якщо совість не розгубили.
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28.08.2020 22:20 Відповісти
Я сміюсь ? А не оте попандопало з хвостиком ?
Ну ти і .....зебіл..
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28.08.2020 21:07 Відповісти
макаронников только покупать и давить надо....
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28.08.2020 20:46 Відповісти
Италия это ЕС, им пох, что ты "патриот".
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28.08.2020 21:06 Відповісти
Можливо проблематику авакова треба відокремити від теми Марківа..?
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28.08.2020 20:49 Відповісти
Марків не звичайна людина. Відчувається високий дух бійця.За такого треба битись до останнього!!!🇺🇦
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28.08.2020 21:07 Відповісти
Неужели мы не можем поймать в Украине десяток макаронников и приписать им подготовку к теракту??? А потом поменять их на Маркива! Они бездоказательно обвинили и посадили нашего гражданина, и мы обязаны действовать симметрично?
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28.08.2020 21:12 Відповісти
Маркив Герой и действительно Патриот с большой буквы. Аваковы, порошенки, зеленские проходят, а вот Маркивы остаются.
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28.08.2020 21:35 Відповісти
Що зробити, щоб італійці переглянули своє безглузде рішення ?

Сильні слова Віталія.
Хочу вірити, що йому не доведеться відбувати невиправданий вирок всі роки, що звільнять якнайшвидше.
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28.08.2020 23:20 Відповісти
Те,що Марків сидить у тюрязі Італії- це вина і наша на 99%. Вірніше,нашої чесноти, толерантності, порядності,обовязковості. Ми могли б його обміняти на італійського шпигуна, карного злочинця, італійські незначні срані кошти в економіку України, контробандний пароплав... Та що мало причин,для переспективи на обмін. З лайнюками треба по їхньому і робити. Вже тисячу разів говорено,що з московитами теж по їхньому треба і робити. Граємось у порядність з СВОЛОТОЮ.
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29.08.2020 08:59 Відповісти
он может и "патриот", но не дурак, что бы украинское гражданство принять вместо итальянского, когда паспорт получал
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29.08.2020 15:28 Відповісти
 
 