Марків - Авакову по відеозв'язку: "Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував". ВIДЕО

Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, який відбуває покарання в італійській в'язниці за необґрунтованими звинуваченнями у вбивстві журналістів Донбасі 2014 році, поспілкувався з відео з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Про це Аваков повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Фрагмент з бесіди також опублікований на каналі Міністерства внутрішніх справ в YouTube.

"Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував", - сказав Марків.

Нацгвардієць вважає, що його відправили за ґрати, щоб зганьбити ім'я України і використовувати цю справу як привід для зняття санкцій з РФ.

"Вони мені досі не дали український прапор. Єдине, що я зміг - це вони мені принесли футболку "Батальйон Кульчицького". Єдине, що це маленький прапор, такий, як в машину ставиться. Я його тримаю у себе в камері. Ну, якщо вони навіть прапора мені не дозволили - всі прекрасно розуміють, хто я такий, за що я тут", - розповів Марків.

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При цьому, за словами Марківа, навіть частина тюремної охорони розуміє, що його засудили до ув'язнення необґрунтовано.

"Серед охоронців є ті, хто був в армії, і вони розуміють, що навіть якщо б я був би якимось чином до чогось причетний, це ж просто-напросто війна, і там також повинен бути обов’язок. Так не буває, щоб умисне вбивство просто-напросто для того, що набридло українським військовим сидіти", - сказав Марків.

Міністр внутрішніх справ Аваков розповів Марківу, що збирається на брифінгу в понеділок озвучити нові факти, які українське слідство отримало про вбивство Рокелле і Миронова в 2014 році в Слов'янську.

"Буду говорити про факти, не прийняті до уваги італійським судом в Павії, який засудив Марківа до 24 років в'язниці за безпідставним звинуваченням. Факти, які, як ми всі сподіваємося, почує апеляція Мілана", - написав він у фейсбуці.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.



