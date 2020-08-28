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ФСБ РФ намагалася завербувати 66-річну директорку готелю на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

Жінку та її чоловіка затримали на пункті пропуску. Над нею кілька годин чинили психологічне насильство, вимагаючи підписати документи про співпрацю.

Про це повідомляє на сторінці в фейсбуці пресслужба 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка розповіла, що співробітники ФСБ кілька годин утримували її у вагончику поряд з пунктом пропуску, змушуючи підписати документ про співпрацю.

"Я довго відмовлялася, але потім у мене вже терпець увірвався, довелося погодитися", - говорить вона.

ФСБівці хотіли, щоб директорка готелю раз на тиждень звітувала їм про постояльців - поліцейських, військовослужбовців і прикордонників.

"Підписати - так. Мені довелося підписати документи, які вони мені запропонували, про згоду на співпрацю. Тобто, про те, що до мене щотижня будуть приходити якісь співробітники, які будуть цю інформацію доставляти цій службі", - розповіла жінка.

"Громадянка не встигла зробити ніяких дій на шкоду державній безпеці України, оскільки незабаром після повернення факт її вербування був виявлений контррозвідкою СБУ", - повідомили в пресслужбі.

Також дивіться: Терористи "ДНР" за допомогою психологічного тиску і погроз намагалися завербувати мешканку Львова, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12821) ФСБ (1451) вербування (246) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+7
К чему такие сложности? Позвонили бы в Киев, и все узнали. Разве что что бы потом все валить на бабку - это она, агент 66, провалила все операции СБУ.
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28.08.2020 23:14
+6
Ну так и ловили бы тех кто приходил , разве нам не нужен обменный материал? А вообще на какой-то чес похоже
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28.08.2020 23:11
+4
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В США арестовали россиянина, который готовил кибератаку на завод Tesla. Он пытался подкупить работающего в компании украинца, чтобы тот внедрил в компьютерную систему завода вредоносное ПО, но тот обратился в ФБР
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28.08.2020 23:23
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Ну так и ловили бы тех кто приходил , разве нам не нужен обменный материал? А вообще на какой-то чес похоже
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28.08.2020 23:11 Відповісти
К чему такие сложности? Позвонили бы в Киев, и все узнали. Разве что что бы потом все валить на бабку - это она, агент 66, провалила все операции СБУ.
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28.08.2020 23:14 Відповісти
James Bond 007 - сюжет для новой серии. В главной роли . . .
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28.08.2020 23:14 Відповісти
Жду новости о вербовке директора бани, который должен сообщать лугандону размер яиц сотрудников силовых структур.
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28.08.2020 23:17 Відповісти
думаю там вже всі давно завербовані
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28.08.2020 23:18 Відповісти
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https://twitter.com/CurrentTimeTv https://twitter.com/CurrentTimeTv



В США арестовали россиянина, который готовил кибератаку на завод Tesla. Он пытался подкупить работающего в компании украинца, чтобы тот внедрил в компьютерную систему завода вредоносное ПО, но тот обратился в ФБР
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28.08.2020 23:23 Відповісти
Теперь бабка - двойной агент, и доплату к своей пенсии должна получать с обеих сторон.
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28.08.2020 23:33 Відповісти
Ахах - пять баллов. Конечно безусловно так.
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28.08.2020 23:42 Відповісти
Это все "моль" создала, ПОЗОР КГБ!
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28.08.2020 23:37 Відповісти
Чому вона поперлась в лугандон?
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28.08.2020 23:58 Відповісти
"Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ", - сообщили в пресс-службе.Источник: https://censor.net.ua/v3216500
Либо бабка работала на СБУ, либо клоуны в ввиде Баканова рулят в структуре, даже я, далекий- знаю что контрразведка работает внутри службы, или поправте....
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29.08.2020 00:32 Відповісти
Потвори, навіть бабцю москалі не пожаліли, ніякої людяності. А мож хотіли щоб вони бомбу заклала в готель коли там високі чини з Києва зїдуться ?
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29.08.2020 08:18 Відповісти
Касапам верить НЕЛЬЗЯ ! ..Сразу жэ после каких то договоренностей - они будут находить , какие то " НЕПРАВИЛЬНЫЕ КАМЫ , крапки , суфиксы префиксы и т д... . И интерпретировать тексты - посвоему !.. Касапы не джэнтэльмены !..Они обычные гопники !!!1!.
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29.08.2020 08:59 Відповісти
Ты смотри, какая стратегическая должность
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29.08.2020 10:47 Відповісти
 
 