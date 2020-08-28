В рассчитанной на 34 койки COVID-больнице Черткова уже находятся 40 пациентов, - мэр Шматько. ВИДЕО

Город Чертков на Тернопольщине переходит на жесткие карантинные меры. Рестораны, кафе и рынок закроется, общественный транспорт будет ходить в спецрежиме. Учебный год в школах 1 сентября не начнут.

Об этом рассказал в видеообращении мэр Черткова Владимир Шматько, информирует Цензор.НЕТ.

"Буду откровенным, такая ситуация возникла вследствие нашей общей безответственности. За весь период пандемии в нашем районе заболело 485 человек. Из них в Черткове - 293, в том числе 17 детей, трое умерли. А за последнюю неделю в районе заболело еще 134 человека, и это количество постоянно растет", - сказал Шматько.

По его словам, в инфекционном отделении местной больницы есть 34 койки. Там уже находятся 40 пациентов. Круглосуточно действуют 4 аппарата ИВЛ.

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"Под инфекционное отделение перевели одно из отделений больницы в поселке Заводское. Там лечится еще 20 больных. По словам семейных врачей, по меньшей мере 139 человек лечатся от пневмонии в домашних условиях", - добавил мэр Черткова.

Он также сообщил, что учебный год в этом году 1 сентября не начнется. Общественный транспорт с 31 августа переводят на спецрежим. Будет действовать запрет на работу ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, рынка.

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