В рассчитанной на 34 койки COVID-больнице Черткова уже находятся 40 пациентов, - мэр Шматько. ВИДЕО
Город Чертков на Тернопольщине переходит на жесткие карантинные меры. Рестораны, кафе и рынок закроется, общественный транспорт будет ходить в спецрежиме. Учебный год в школах 1 сентября не начнут.
Об этом рассказал в видеообращении мэр Черткова Владимир Шматько, информирует Цензор.НЕТ.
"Буду откровенным, такая ситуация возникла вследствие нашей общей безответственности. За весь период пандемии в нашем районе заболело 485 человек. Из них в Черткове - 293, в том числе 17 детей, трое умерли. А за последнюю неделю в районе заболело еще 134 человека, и это количество постоянно растет", - сказал Шматько.
По его словам, в инфекционном отделении местной больницы есть 34 койки. Там уже находятся 40 пациентов. Круглосуточно действуют 4 аппарата ИВЛ.
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"Под инфекционное отделение перевели одно из отделений больницы в поселке Заводское. Там лечится еще 20 больных. По словам семейных врачей, по меньшей мере 139 человек лечатся от пневмонии в домашних условиях", - добавил мэр Черткова.
Он также сообщил, что учебный год в этом году 1 сентября не начнется. Общественный транспорт с 31 августа переводят на спецрежим. Будет действовать запрет на работу ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, рынка.
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Ковід -це проіскі врагов!
співали хори пісню цю у Церкві
що ФСБ-шних пі..арасів РПЦ.
Данные от29.08.2020
Sweden
Население: 10,23 миллиона (2019 г.)
83.958 инфицированных
5.821 умерших
Germany
Население: 83 миллиона (2018 г.) (в 8 раз больше Швеции)
242.126 инфицированных
9.290 умерших
Умершие,это превышение обычной смертности (только от "короны")
У нас опять ввели масочный режим и штраф за отсутствие масок во всех землях,кроме одной (Заксен-Анхальт). И мы поддерживаем это решение.
В Германии смертность заболевших в два раза ниже чем в Швеции, это в Швеции не так лечили хотя от короновируса что там что там нету лекарств
Все в том кто как считает, сколько уже было заявлений врачей что они пишут причины для нужной статистики
ДА ! В Германии,если в каком то регионе,городе уровень заражаемости, в течении недели , превышает определённую величину,этот регион,город изолируется до уменьшения этого показателя и там вводятся ограничения . Жители не могу покидать место жительства,
В марте,апреле вся Германия была закрыта в своих Землях. Сообшения не было и было запрещено ездить в другие регионы. Штираф за попытку был 500 евро. Многие предприятия остановились,т.к. не могли получать комплектующие от партнёров. Экономика Германии в сложном состоянии из-за "короны"
Но самую лучшую оценку Украине дала уже Европа и другие страны - они просто отгородились от прокажённой Украины.
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh
http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/10p.pdf
Йди в дупу, Шматько
Це як? Кругом абсурд і брехня.
Як мінімум мерові вистачило совісті особисто виступити та озвучити проблему,
А не самоусуватись від неї, а також пояснити чому людям доведеться урізати свободи та заробітки
Я сам перехворів цим вірусом ще у квітні-травні, 12 днів у лікарні і ще 4 тижні в ізоляційній лікарні,
тим хто важко не хворів не збагнути що таке важка хвороба,
все ж краще масово затягнути пояси ніж масово хворіти
Он тут купа альтернативно одарених (ну або кацапів) які патякають що вірус то фігня.
Тіпа ось як тіла померлих складати буде ніде тоді може вони і погодяться з тим що вірус небезпечний.Можливо.Але це не точно.
Хоча. Чого ще чекати в країні де 73% обрали клована президентом?