Міхалок: Ми свій вибір зробили давно... Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. ВIДЕО

Музикант Сергій Міхалок закликав до проведення в Білорусі нових чесних виборів і заявив, що силовики, які били людей, мають сидіти за ґратами.

Відповідне відеозвернення він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми з хлопцями з Brutto Nostra (група Міхалка. - Ред.) свій вибір зробили давно. Ми не визнавали офіційних підсумків виборів у 2010 році, ми не визнавали офіційних підсумків виборів у 2015 році. Про це ми говорили у своїх інтерв'ю, про це ми співали свої пісні. Звичайно ж, ми не визнаємо офіційних результатів виборів у нашій рідній Білорусі у 2020 році. І вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових чесних, справедливих, демократичних виборах", - заявив Міхалок.

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Музикант сказав, що втомився від професійних політиків і хоче, щоб на посаду президента балотувалися люди "з різних сфер".

Серед можливих кандидатів він називав лауреата Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич, поета і музиканта Лявона Вольського, режисера Миколу Халезіна, спортсмена Віталія Буркова.

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"Ну, і ще трошки про "скажених псів". Я вважають, що ті, хто підняв руку на свій народ, ті, хто бив літніх людей, жінок, дітей, роботяг, хто бив своїх годувальників, мають сидіти на лаві підсудних і мають сидіти за ґратами", - додав Міхалок.

Протести в Білорусі тривають із 9 серпня.

Нагадаємо, 13 серпня Міхалок у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію в Білорусі сказав: "Я знаю, що всі наші брати-білоруси - Воїни Світла - поборють всіх Дарт Вейдерів, але я тут не для того, щоб геополітичну х#йню розповідати, а для того, щоб співати вам ох#єнні пісні".