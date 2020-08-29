Нелегали з Бангладеш: Прийшли пішки з РФ, на кордоні викликали таксі. ВIДЕО
Прикордонники затримали в Харківській області шістьох нелегальних мігрантів із Бангладеш.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.
"У районі населеного пункту Шестакове Харківської області правоохоронці зупинили два автомобілі, "Деу Ланос" та "Саманд", у салоні яких перебували шестеро іноземців без документів", - сказано в повідомленні.
"Чоловіки повідомили, що вони всі є громадянами Бангладеш, державний кордон із Росії перетнули пішки і вже на території України викликали таксі", - пояснили прикордонники.
Нелегалів доставили до прикордонного підрозділу та склали на них протоколи за незаконний перетин кордону і порушення прикордонного режиму.
До відповідальності притягнули і таксистів, на них протоколи склали за незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства.
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У него свой бизнес, у погранцов - свой. А у таможни - свой (самый прибыльный из всех).
У Сабакова мелкие полномочия - карманников ловить и, за взятку, отпускать. А еще разгонять демонстрации и прессовать мирных водителей.