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З травня кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 збільшилася майже в 4 рази, - Степанов. ВIДЕО

В Україні в кінці травня через COVID-19 були госпіталізовані 749 осіб, минулого тижня - 2829.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулий тиждень - 14 358 випадків, якщо ми говоримо про динаміку, то наприклад з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадки виявлені за тиждень. За позаминулий тиждень це було - 13 937 випадків. Також зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня з підтвердженим коронавірусом. За минулий тиждень - це 2829 осіб, якщо говорити про позаминулий тиждень - 2699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих становила 749. Майже в чотири рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються в Україні. Отже, на сьогоднішній ранок, кількість зайнятих ліжок з хворими на COVID-19 і з підозрою COVID-19 - 9972 ліжка", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу захворіла 2141 особа, зафіксовано 30 летальних випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ ініціює перевірки лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) госпіталізація (187) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
ковид-19 бездонная бочка обогащения врачей
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31.08.2020 10:33
+1
А что в Швеции с мая и Белоруссии? Насколько я вижу статистику там все очень хорошо. Может вы своими карантинами так ушатали здоровье и психику людей, что они и начала болеть? Ведь если твой бизнес разрушен, выгнали с работы, а каждый день тебя пугают горе врачи вроде Степанова, то откуда возмется здоровье и иммунитет?
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31.08.2020 11:01
+1
Они не столько начали болеть физически, как психически: за собственные деньги делают тесты, иногда по нескольку раз, шоб найти ЕЕ - причину их соплей и иногда воспаления легких. Про то, шо воспаление легких, которое они резко начали называть пневмонией, вызывается разными возбудителями, они не знают. Про то, шо все равно лечить будут антибиотиками, многие тоже не знают или принимают это как должное.
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31.08.2020 11:35
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ковид-19 бездонная бочка обогащения врачей
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31.08.2020 10:33 Відповісти
А что в Швеции с мая и Белоруссии? Насколько я вижу статистику там все очень хорошо. Может вы своими карантинами так ушатали здоровье и психику людей, что они и начала болеть? Ведь если твой бизнес разрушен, выгнали с работы, а каждый день тебя пугают горе врачи вроде Степанова, то откуда возмется здоровье и иммунитет?
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31.08.2020 11:01 Відповісти
Они не столько начали болеть физически, как психически: за собственные деньги делают тесты, иногда по нескольку раз, шоб найти ЕЕ - причину их соплей и иногда воспаления легких. Про то, шо воспаление легких, которое они резко начали называть пневмонией, вызывается разными возбудителями, они не знают. Про то, шо все равно лечить будут антибиотиками, многие тоже не знают или принимают это как должное.
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31.08.2020 11:35 Відповісти
Ти все ж таки перейшла на рідну для себе мову. Можеш вже не приховувати - з тобою все зрозуміло, мокшандська диванна екзпердка.
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31.08.2020 12:24 Відповісти
Про то, шо воспаление легких, которое они резко начали называть пневмонией, вызывается разными возбудителями, они не знают.

-----а от ЛАхті ЗНАЄ !! ))))
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31.08.2020 12:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/316264,соррі... забув тебе внести у свій список ольгінських "упоротих дуринтофілів"...
будеш двадцять п"ятим )))))).

там Айвазян у першій пятірці... за досвідом.. )))
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31.08.2020 12:33 Відповісти
Перші 3 коментарі - проплачені кремлівські тролі! Гідно відпрацьовуєте свої гроші! Молодці!
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31.08.2020 12:25 Відповісти
возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели с подтвержденным коронавирусом. За прошедшую неделю - это 2829 человек, если говорить о позапрошлой неделе - 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749 .


За динамікою кількість "вільних ліжок""першої та другої хвилі" в кінці жовтня вичерпається.

Айвазяна,Меркаву,решту "дурантинофілів",якщо не важкохворі(більше безнадійні) прийдеться відправляти додому лікуватись...
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31.08.2020 12:39 Відповісти
Начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты.(с)
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31.08.2020 12:54 Відповісти
Уж простите мне моё невежество: "Кто из этих двух на видео министр Здравоохранения?"
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31.08.2020 13:27 Відповісти
И поэтому открывают школы, чтобы заработать на масках. Выторг прежде всего.
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31.08.2020 14:02 Відповісти
 
 