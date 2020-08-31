З травня кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 збільшилася майже в 4 рази, - Степанов. ВIДЕО

В Україні в кінці травня через COVID-19 були госпіталізовані 749 осіб, минулого тижня - 2829.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулий тиждень - 14 358 випадків, якщо ми говоримо про динаміку, то наприклад з 10 по 16 серпня ця кількість була 10 863 випадки виявлені за тиждень. За позаминулий тиждень це було - 13 937 випадків. Також зросла кількість людей, які були госпіталізовані протягом тижня з підтвердженим коронавірусом. За минулий тиждень - це 2829 осіб, якщо говорити про позаминулий тиждень - 2699 осіб. На тижні з 18 по 24 травня кількість госпіталізованих становила 749. Майже в чотири рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються в Україні. Отже, на сьогоднішній ранок, кількість зайнятих ліжок з хворими на COVID-19 і з підозрою COVID-19 - 9972 ліжка", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу захворіла 2141 особа, зафіксовано 30 летальних випадків.

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