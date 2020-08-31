Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп". ВIДЕО
Під час відпрацювання елементів посадки і зльоту на автотрасі "Київ-Чоп" пілот українського СУ-27 збив автомобільний знак "Рекомендована швидкість 90 км/год".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, таке зіткнення не вплинуло на керування літаком і його технічні характеристики - після дотику із землею авіамашина знову піднялася в небо.
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Топ коментарі
+69 Tesoro Malu
показати весь коментар31.08.2020 12:11
+43 dd13
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Налицо - идиотская подготовка операции.
Что будет во время войны?
Единица с минусом горе-летунам.
Показали личико, ...ля...
А фонд борьбы с ковидлой уже пустой, все деньги с него пошли на строительство 20 км стройки века.
Организация безопасности полетов и их обслуживание - это вопросы к оленям из командования и службе техобеспечения, которые должны были провести предварительную инспекцию места «экстренной» посадки
Сейчас там за*рали все...
Слава Україні
Хотя авиационное происшествие произошло и кому-то придется отвечать за это.
Не говоря о том, что ремонт воздухозаборника стоит денег.