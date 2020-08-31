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Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп". ВIДЕО

Під час відпрацювання елементів посадки і зльоту на автотрасі "Київ-Чоп" пілот українського СУ-27 збив автомобільний знак "Рекомендована швидкість 90 км/год".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, таке зіткнення не вплинуло на керування літаком і його технічні характеристики - після дотику із землею авіамашина знову піднялася в небо.

Відео 5 канал

Також дивіться: Військові льотчики провели навчання на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Автор: 

літак (2903) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+69
Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 2945
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31.08.2020 12:11
+43
Орлы! Так держать!

А знак....., та ну его к ятерям.
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31.08.2020 12:01
+36
Не понял ?!
Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 6441
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31.08.2020 12:13
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..да... Согласен с Вами полностью. Тем более сейчас авиационные товарищи подтвердили сам факт произошедшего! Определённому количеству руксостава уже намылили входные отверстия. )))) Слава богу что всё обошлось!!! Прошу прощения за невнимательность!((((
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31.08.2020 13:18 Відповісти
Фото просто для наглядності. Воно існує в різних статтях ще з 2011-го року. Погугліть
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31.08.2020 13:15 Відповісти
посадочна швидкість Су-27 240 км/год - неправильний знак все одно треба було б міняти
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31.08.2020 12:23 Відповісти
А подумаш турбина стоимостью..не моё не жалко ..самолёт хоть и старый но мощный шедевр вдарит мало не покажется..генералы адмиралы
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31.08.2020 12:25 Відповісти
Не нужно бестолковость выдавать за героизм. Чуть не угробили лётчика и самолёт.
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31.08.2020 12:32 Відповісти
Упражнение "Экспресс-замена бортового номера самолета" выполнено на "Отлично!"
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31.08.2020 12:33 Відповісти
Нормально так, якби порушників ПДР розстрілювали з повітря.
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31.08.2020 12:38 Відповісти
Эту трассу неделю готовили, объявляли,... в итоге напоролись на знак. Теперь авианисте целый обзор как неправильно садится на шоссе.
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31.08.2020 12:39 Відповісти
Чуть не угробил самолет, раннее касание. Немного правее и шасси по разделительному отбойнику пошли бы и минус Су-27, а может и минус летчик
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31.08.2020 12:42 Відповісти
А рой беспилотников сел бы легко.....
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31.08.2020 12:44 Відповісти
На видео видно , что самолет садится одним колесом по одну сторону отбойника , а другим по другую. А отбойник между колес. Сомневаюсь что так было задумано. Видимо посадка не вышла , может порыв ветра или ошибка пилота. Главное что все обошлось.
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31.08.2020 12:47 Відповісти
Да нет... Посмотрите частями. Это эффект камеры. Ограждение сплошное и уходит вправо, т.к это не разделительная а правая часть ограждения трассы.
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31.08.2020 12:56 Відповісти
Лихач
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31.08.2020 12:47 Відповісти
знак реально шкода... поставили б там фокіна з кравчугом
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31.08.2020 12:47 Відповісти
И зелю с Ермаком, разумковым и массой иных "достойных" людей.
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31.08.2020 13:09 Відповісти
Там цепью их можно поставить до Чопа. Всего-то примерно 350 км от места тренировки.
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01.09.2020 00:08 Відповісти
Повезло что летак целый. И лётчик.
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31.08.2020 13:13 Відповісти
Оце так новина!
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31.08.2020 12:57 Відповісти
А мені здалося, що знак засосало в повітрозабірник.
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31.08.2020 13:11 Відповісти
Там стоїть решітка дуже міцна. Пілоти говорили, дуже дорога, як "Жигулі"...
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31.08.2020 13:44 Відповісти
Смішки смішками, а літака ремонтувати треба. Це добре що так закінчилось.
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31.08.2020 13:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/334532 планеры самолетов 80- годов что там наремонтируешь ? Перекрасить в другой пиксельный рисунок ? Арматуры доварить ? )
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01.09.2020 02:46 Відповісти
Чули дзвін, та не знаєм де він...)
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01.09.2020 09:11 Відповісти
В ході розслідування ЛП скоріш за все буде перевірено відповідність нормам і гостам тих нещасних "знаків". Щось здається мені що вони зависокі😁
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31.08.2020 13:25 Відповісти
Все ограничения сняты, можно спокойно летать!
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31.08.2020 13:33 Відповісти
Возможно, не возможно. Там самолет упал с высоты в поле.
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31.08.2020 21:30 Відповісти
Та що для Суз-27 90 км/г. Не помітив.
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31.08.2020 13:36 Відповісти
Адвокат в суде доказал, что при скорости 270 км/час знак "90 км/час" вообще не виден Но это было в анекдоте про автолюбителя
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31.08.2020 13:42 Відповісти
отэто новость!)..та пусть сбивают на здоровье!!!
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31.08.2020 13:42 Відповісти
Руководителю полетов за осмотр предполагаемой ВПП 2 балла! Чуть не угробили двигатель! Степень безответственности поражает. Странно как асфальтоукладчик на дороге не оставили.
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31.08.2020 13:47 Відповісти
С асфальтоукладчиком время посадки не согласовали поэтому они и не успел, не авиамеханик но жестянка в воздухозаборнике двигателя не есть хорошо.
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31.08.2020 19:49 Відповісти
Идиоты-мусара, что расставили знаки, наплевав на статус шоссе, как стратегическая ВПП.
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31.08.2020 14:07 Відповісти
Все балаболят не о том.
Налицо - идиотская подготовка операции.
Что будет во время войны?
Единица с минусом горе-летунам.
Показали личико, ...ля...
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31.08.2020 14:33 Відповісти
раньше времени плюхнулся, но быстро сориентировался и коснулся уже там , где и должен был, ничего страшного. хотя можно было поперек дороги и начало полосы "отбить" краской
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31.08.2020 14:52 Відповісти
Чудом обломки в турбину не попали. А то угрохали бы последний самолет.
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31.08.2020 15:25 Відповісти
Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп" - Цензор.НЕТ 1620
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31.08.2020 16:27 Відповісти
Польша закупила истребители в США. А мы летаем на вёдрах из Расеи.
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31.08.2020 15:35 Відповісти
д'якувати президенту України Порошенку,за політики котрого. збудували дороги .придатні не тільки для автомобілів.але й для посадки бойових літаків...
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31.08.2020 15:38 Відповісти
дякувати, не передякувати! за те що безбожно обкрадає Україну!
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31.08.2020 18:32 Відповісти
Точняк! А ще він нещодавно обчистив фонд ковіду-19.
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31.08.2020 20:11 Відповісти
І на держрезерв наслав своїх мишей.
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31.08.2020 20:12 Відповісти
А еще он называл тебя земляным червяком!
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31.08.2020 20:30 Відповісти
Штраф пришлют за превышение скорости? Как никак участник дорожного движенич.
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31.08.2020 15:57 Відповісти
Ну, вот, теперь слугам надо где-то изыскивать пару миллиардов на новый знак.
А фонд борьбы с ковидлой уже пустой, все деньги с него пошли на строительство 20 км стройки века.
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31.08.2020 16:17 Відповісти
Пилот тут не причём. С поставленной ему задачей справился на отлично.
Организация безопасности полетов и их обслуживание - это вопросы к оленям из командования и службе техобеспечения, которые должны были провести предварительную инспекцию места «экстренной» посадки
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31.08.2020 17:11 Відповісти
кто не знает, еще запасная взлетка для стретегических бомбардировщиков (аэродрома г.Узин) была от Гребинок Киевской области до Ксаверовки на Одесской трассе Е-95. Там никогда небыло деревьев, знаков и прочих указателей.. Она была ровная, как стекло...
Сейчас там за*рали все...
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31.08.2020 17:19 Відповісти
коли це вона була ровная как стєкло?! лише в твоїй уяві?
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31.08.2020 18:34 Відповісти
тогда, когда ты был еще мал и глуп и не видал больших з....луп.. (с)
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01.09.2020 08:57 Відповісти
Це круто
Слава Україні
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31.08.2020 21:41 Відповісти
Понаставили знаков даже самолетам не проехать! )
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31.08.2020 22:46 Відповісти
сотня летающих самолетов осталась (в лучшем случае середины 80-х годов) и те нужно добить понтами. Давайте уже для показухи пилотажную группу организуйте. 9 самолетов и будет пол авиационной бригады .
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01.09.2020 02:43 Відповісти
Да тебе уже можно в пилотажную группу пылающих пуканов.
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01.09.2020 09:35 Відповісти
На 3 секунде видно, как дорожный знак буквально влепился в нижний правый край воздухозаборника. Пилоту просто повезло, что знак не попал в турбину.
Хотя авиационное происшествие произошло и кому-то придется отвечать за это.
Не говоря о том, что ремонт воздухозаборника стоит денег.
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01.09.2020 09:37 Відповісти
Дебилы. Не предусмотреть размах крыла самолета и экстримально сажать его на неподготовленную полосу могут только придурки. Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, такое столкновение не повлияло на на управление самолетом и его технические характеристики - после касания с землей авиамашина снова поднялась в небо. Источник: https://censor.net/ru/v3216713. Да после столкновения с чайкой в плоскости стратегического ракетоносца образовывается дыра размером с ведро. Я сам это видел во время службы. Представляю, что говорили ремонтники ПАРМ о дорожных знаках, службах обеспечения полетов, да и о летчике, когда штопали плоскость.
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01.09.2020 09:57 Відповісти
Он срубил знак воздухозаборником, то есть почти пузом. Чел не вписался в габариты дорожного полотна.
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01.09.2020 11:11 Відповісти
Он и не мог вписаться. При посадке плоскости крыла отклоняются на минимальный угол стреловидности для максимальной грузоподъемности при минимальной скорости. Тоесть, профиль самолета был самым большим по фронту. Для подобных посадок используются участки магистралей с повышенной толщиной бетона, вдоль них не должно быть зеленных насаждений, линий электропередач, знаков регулирования и разметки. А здесь мы видим обычные понты с посадкой в не отведенном для этого месте. За повреждение боевого самолета, который сейчас латают, а у летчика, которого завели на посадку идиоты и сейчас психологи "выкачивают у него переляк" - должны ответить должностные лица военной авиации. Эти мрази, ежемесячно получающие неплохую зарплату, даже не удосужились проехать по трассе пару километров и убедиться, что здесь можно сажать авиатехнику. Позор.
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01.09.2020 11:46 Відповісти
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