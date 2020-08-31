Знак "Рекомендована швидкість 90 км/год" збив пілот СУ-27 під час тренувальної посадки на трасі "Київ-Чоп". ВIДЕО

Під час відпрацювання елементів посадки і зльоту на автотрасі "Київ-Чоп" пілот українського СУ-27 збив автомобільний знак "Рекомендована швидкість 90 км/год".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, найімовірніше, таке зіткнення не вплинуло на керування літаком і його технічні характеристики - після дотику із землею авіамашина знову піднялася в небо.

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