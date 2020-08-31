У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом: 23 нардепи і 7 співробітників Апарату, - Разумков. ВIДЕО

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, скільки нардепів загалом заразилися коронавірусом - 23 парламентарі. Крім того, сім випадків інфікування зафіксовано в Апараті парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради.

"Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні ми маємо 23 колеги, які захворіли або зараз навіть хворіють. Бажаю їм здоров'я, швидше побороти хворобу і повернутися до своєї роботи. І сім випадків (зафіксовано - Ред.) в апараті ВР", - зазначив глава парламенту.

Разумков також звернувся до представників усіх депутатських фракцій і груп і до голів комітетів щодо дотримання маскового режиму.

"Мене трохи дивувала ситуація на останньому засіданні Верховної ради щодо маскового режиму. Будь ласка, ставмося відповідально і до себе, і до колег, які поруч. Коли ви виходите виступати - питань нема, знімається маска, але потім у залі треба бути у масці", - підкреслив спікер Ради.

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Так, вчора стало відомо, що депутат ВР від фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус і перебуває в лікарні.