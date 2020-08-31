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У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом: 23 нардепи і 7 співробітників Апарату, - Разумков. ВIДЕО

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, скільки нардепів загалом заразилися коронавірусом - 23 парламентарі. Крім того, сім випадків інфікування зафіксовано в Апараті парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради.

"Навіть у Верховній Раді станом на сьогодні ми маємо 23 колеги, які захворіли або зараз навіть хворіють. Бажаю їм здоров'я, швидше побороти хворобу і повернутися до своєї роботи. І сім випадків (зафіксовано - Ред.) в апараті ВР", - зазначив глава парламенту.

Разумков також звернувся до представників усіх депутатських фракцій і груп і до голів комітетів щодо дотримання маскового режиму.

"Мене трохи дивувала ситуація на останньому засіданні Верховної ради щодо маскового режиму. Будь ласка, ставмося відповідально і до себе, і до колег, які поруч. Коли ви виходите виступати - питань нема, знімається маска, але потім у залі треба бути у масці", - підкреслив спікер Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Радуцький: Не бачу передумов для запровадження надзвичайного стану в зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні

Так, вчора стало відомо, що депутат ВР від фракції "Слуга народу" Степан Чернявський захворів на коронавірус і перебуває в лікарні.

Автор: 

ВР (14972) карантин (18172) Разумков Дмитро (1527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Пусть лучше объявит число депутатов, больных на всю голову!
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31.08.2020 12:37
+1
И ни одного откинувшего копыта....оно и понятно им не нужно покупать лекарства за свой счет...им не нужно ждать результатов теста что бы лечь в больницу....элита мля...
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31.08.2020 12:33
+1
Давно всем известно, что основная угроза здоровью нашего народа находится в Верховной Раде)
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31.08.2020 12:37
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И ни одного откинувшего копыта....оно и понятно им не нужно покупать лекарства за свой счет...им не нужно ждать результатов теста что бы лечь в больницу....элита мля...
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31.08.2020 12:33 Відповісти
Пусть Разумков не врет. Никакого коронавируса уже нет. Все ложь. Коронавирусная инфекция как и любая инфекция исчезают через несколько месяцев эпидемии, а у нас и эпидемии особой не было. Смертность общая уменьшилась, инфекция была обычная. А показатели и статистика - это ЛИПА. Если использовали тесты, которые производились в каком-то сарае Харьковской области и явно фальшивые, то о какой статистике можно говорить? Пусть наша Генпрокуратура разберется, почему Кабмин и Минздрав закупали непонятно что, без проверки производства, потратили сумасшедшие деньги на аферистов, которые продавали липу. Это вред здоровью тысяч украинцев, это здоровых могли считать больными, а больных про тестам здоровыми. Это полный пипец. Не даром народ не доверяет власти тотально.
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31.08.2020 13:31 Відповісти
Ай-я-яй. Приспустить флаги.
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31.08.2020 12:35 Відповісти
Пусть лучше объявит число депутатов, больных на всю голову!
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31.08.2020 12:37 Відповісти
Давно всем известно, что основная угроза здоровью нашего народа находится в Верховной Раде)
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31.08.2020 12:37 Відповісти
A трипперных сколько ?
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31.08.2020 12:38 Відповісти
Врачебная тайна
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31.08.2020 12:45 Відповісти
число заразившихся коронавирусом в Раде/ Что о вирусе говорит ум, честь и совесть большинства избирателей-партия слуг народа Коломойского. "Коронавируса никакого нет!" - выступление депутата Шахова / депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая.
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31.08.2020 12:43 Відповісти
зРаду, на карантин . Меньше вреда будет
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31.08.2020 12:44 Відповісти
"Разумков озвучил число заразившихся коронавирусом в Раде: 23 нардепа и 7 сотрудников Аппарата" - и никто не умер?
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31.08.2020 12:45 Відповісти
Холера их не возьмёт(с)
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31.08.2020 12:58 Відповісти
А не фиг баксы без перчаток брать.
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31.08.2020 13:16 Відповісти
Тимошенко Ю.В у важкому стані , але дехто із форумчан вважає , що короновіруса не існує !
Він існує і далеко не всі залишаються повністю здоровими , тому бережіть себе і тих , хто вас оточує !
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31.08.2020 13:38 Відповісти
Вы уже Степановым приговорены, дорогие депутаты, с сентября в Киеве открывают школы!
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31.08.2020 13:57 Відповісти
И ни один не сдох? Очень жаль.
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31.08.2020 19:27 Відповісти
 
 