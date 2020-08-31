У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах. ВIДЕО
У Нікополі Дніпропетровської області група дівчат-підлітків побила ровесницю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГО "Прихист", відеозапис бійки було опубліковано в соцмережах на сторінці однієї з учасниць побиття. На відео видно, як одна зі школярок нападає на дівчинку і починає її жорстоко бити. Потім до неї "підключилися" подруги, які завдали кількох ударів ногами по спині і животу дівчини.
Поліція вже вивчає цю подію.
"Усі фігуранти цієї бійки ідентифіковані. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за статтею 296, частина перша (ред. - хуліганство). Проводяться слідчі дії", - каже заступник начальника нікопольської поліції Олексій Зозуля.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
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+10 Николай Николаевич #334532
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+10 KosAn30 JT26
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Где было так привольно нам с тобою...
Поверьте, дети, это клоун
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Это ШАЛАВЫ уже давно рабочие во все дыры - таких на всех трассах валом.
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