У Нікополі дівчата-підлітки побили ровесницю й опублікували запис бійки в соцмережах. ВIДЕО

У Нікополі Дніпропетровської області група дівчат-підлітків побила ровесницю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГО "Прихист", відеозапис бійки було опубліковано в соцмережах на сторінці однієї з учасниць побиття. На відео видно, як одна зі школярок нападає на дівчинку і починає її жорстоко бити. Потім до неї "підключилися" подруги, які завдали кількох ударів ногами по спині і животу дівчини.

Поліція вже вивчає цю подію.

"Усі фігуранти цієї бійки ідентифіковані. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за статтею 296, частина перша (ред. - хуліганство). Проводяться слідчі дії", - каже заступник начальника нікопольської поліції Олексій Зозуля.

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