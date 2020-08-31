Правоохоронці затримали в Одесі підозрюваного в організації замовного вбивства бізнесмена. ВIДЕО

В Одесі правоохоронці затримали киянина за підозрою в замаху на вбивство на замовлення. Правопорушник за грошову винагороду в розмірі п'яти тисяч доларів США замовив убивство 31-річного підприємця, з яким був гострий фінансовий конфлікт у сфері обігу криптовалюти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Правоохоронцям стало відомо, що зловмисник підшукує кілера. Оперативний підрозділ управління СБУ Одеської області при співпраці зі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провів першочергові слідчі та негласні дії. В результаті було зібрано докази злочинних намірів 37-річного замовника. Правоохоронці зафіксували передачу завдатку у розмірі 2,5 тисяч доларів США та зімітували вбивства потерпілого", - йдеться в повідомленні.

Вчора, під час одержання від "виконавця" звітних фотографій імітованого вбивства підприємця та передачі йому в якості винагороди ще 2,5 тисяч доларів США, силовики затримали замовника.

Наразі правопорушник в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. До слідчого судді направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває.

В СБУ підтвердили проведення спецопераціъ.





