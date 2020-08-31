Комік Філімонов, що збирається стати мером Одеси, розповідав на росТВ анекдоти про хохлів і сало. ВIДЕО

Український комік Олег Філімонов, який заявив про намір стати кандидатом у мери Одеси, розповідав анекдоти про хохлів і сало в ефірі росТВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі є відеозапис фрагмента передачі російського ведучого Ігоря Верніка, в якій Філімонов розповідає анекдот, головними дійовими особами, якого стали українець і африканець, що їдуть в одному купе.

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