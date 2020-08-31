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Комік Філімонов, що збирається стати мером Одеси, розповідав на росТВ анекдоти про хохлів і сало. ВIДЕО

Український комік Олег Філімонов, який заявив про намір стати кандидатом у мери Одеси, розповідав анекдоти про хохлів і сало в ефірі росТВ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі є відеозапис фрагмента передачі російського ведучого Ігоря Верніка, в якій Філімонов розповідає анекдот, головними дійовими особами, якого стали українець і африканець, що їдуть в одному купе.

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Автор: 

актор (143) вибори (6689) Одеса (5452)


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Топ коментарі
+61
Одесской вате такое нравится.
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31.08.2020 15:02
+50
Комік Філімонов, що збирається стати мером Одеси, розповідав на росТВ анекдоти про хохлів і сало - Цензор.НЕТ 314
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31.08.2020 15:19
+41
Все они вата, начиная с "Кроликов" и заканчивая "Криворогулями 95", все угождая великороссам, рассказывают анекдоты про сало и "хохлов". Лишь бы бабло платили - шлюхи в худшем понимании этого слова.
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31.08.2020 15:06
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он из хохлов?!
Интересно, с тобой согласилась бы его мама, Бела Лейзеровна?
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01.09.2020 10:22 Відповісти
этому анекдоту сто лет в обет ..... у нас преЗЕдент не забывайте как ""шутил"" .... сейчас спрос на имбецилов ... так шо шаурма "схавает" и еще просить будет.
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01.09.2020 00:56 Відповісти
Хороший анекдот!
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01.09.2020 03:35 Відповісти
По сравнению с трухановым сойдёт.
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01.09.2020 08:40 Відповісти
он еврей. ему пофиг и на хохлов и на москалей.
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01.09.2020 14:35 Відповісти
порошенко анекдотов не рассказывал!он просто звонил лучшему другу по иловайскому и дебальцевскому котлу путину и делал с ним чмоки чмоки и чего изволите??потом волав по зомбиящику"це перемога" и "цынични бандеры"((а тут филимонов-"зрада"))))
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01.09.2020 15:12 Відповісти
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