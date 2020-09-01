Volkswagen протаранив літній майданчик кафе в центрі Києва: є постраждалі. ВIДЕО (оновлено)

У центрі Києві на Бессарабці ймовірно нетверезий водій автомобіля Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, в результаті чого постраждав один з відвідувачів. Увага, на відео ненормативна лексика!

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

На момент аварії в кафе були відвідувачі.

В результаті ДТП постраждав один з відвідувачів. Його в терміновому порядку госпіталізували.

За словами очевидців, водій автомобіля перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили особу водія. Це - іноземець 1991 року народження. Водій на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не виявив прояву алкогольного сп'яніння у чоловіка, але остаточні результати будуть відомі після експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.