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Volkswagen протаранив літній майданчик кафе в центрі Києва: є постраждалі. ВIДЕО (оновлено)

У центрі Києві на Бессарабці ймовірно нетверезий водій автомобіля Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, в результаті чого постраждав один з відвідувачів. Увага, на відео ненормативна лексика!

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

На момент аварії в кафе були відвідувачі.

В результаті ДТП постраждав один з відвідувачів. Його в терміновому порядку госпіталізували.

За словами очевидців, водій автомобіля перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили особу водія. Це - іноземець 1991 року народження. Водій на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не виявив прояву алкогольного сп'яніння у чоловіка, але остаточні результати будуть відомі після експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19466)


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Топ коментарі
+15
Тех кто делает вертикальную сьемку видео...нужно хоронить стоя....
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01.09.2020 09:41
+10
Не можна розкривати марки автомобіля, поки його провина не доведена в суді. Треба писати: предмет, схожий на автомобіль протаранив предмет, схожий на літній майданчик.
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01.09.2020 09:43
+9
И водитель"схожий" на мента или прокурора.
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01.09.2020 09:47
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Тех кто делает вертикальную сьемку видео...нужно хоронить стоя....
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01.09.2020 09:41 Відповісти
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01.09.2020 09:43 Відповісти
Так удобней держать телеХВон
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01.09.2020 15:06 Відповісти
Не можна розкривати марки автомобіля, поки його провина не доведена в суді. Треба писати: предмет, схожий на автомобіль протаранив предмет, схожий на літній майданчик.
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01.09.2020 09:43 Відповісти
И водитель"схожий" на мента или прокурора.
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01.09.2020 09:47 Відповісти
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01.09.2020 09:55 Відповісти
І травми отримав предмет подібний до людини 😜
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01.09.2020 18:18 Відповісти
А писав статтю чурбан, схожий на журналіста!
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01.09.2020 18:58 Відповісти
У нас Зеленский с Ермаком, Кравчуком и Фокиным таранят всю Украину, так почти всем покуй, а тут новость такая... Некуй сидеть за столиками возле проезжей части, точнее куда смотрели мусора при открытии этих площадок?
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01.09.2020 09:47 Відповісти
Действительно-ходить по обочине нельзя,а сидеть можно.Дело не в пьяном-мог скат лупнуть или рулевая тяга.Сочувствую пострадавшим.
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01.09.2020 09:50 Відповісти
У нас в городе нет ни одной летней площадки возле проезжей части, которая не ограждена кирпичной кладкой (кирпичным ограждением высотой 80 см и толщиной 2 кирпича.) Наездов и таранов нет, страдает только забор.
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01.09.2020 09:55 Відповісти
Кладка в два кирпича это 51см
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01.09.2020 09:59 Відповісти
да, пол метра. Машины разные бывают: и легковые, и грузовые.
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01.09.2020 10:05 Відповісти
Да, ну, прекрати. Нигде у кафешек не делают заборы толщиной в полметра
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01.09.2020 10:55 Відповісти
да в принципе ничего доказывать и не собираюсь. Ноут 15.6 ложиться по длине и еще сантиметров 10 остается
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01.09.2020 14:06 Відповісти
Так что доказывать? Ты придумал размер такой как строили казематы в крепостях
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01.09.2020 15:54 Відповісти
А соблюдали бы карантин, а не шлялись по кафешкам - не пострадали бы Я вот не понимаю, если у девушки ногти как у Расомахи из людей ИКС, то как она шото может приготовить? Вот и приходится идти в кафе, но как они тогда не умерли с голодухи когда общепиты были закрыты, где они искали пропитанье, как харчевались?
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01.09.2020 09:47 Відповісти
Ты еще спроси как она этими руками за хрен будет браться
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01.09.2020 10:00 Відповісти
у меня щас мир перевернулся
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01.09.2020 10:04 Відповісти
Дай алкашу машину ...
А чому в столиці України по кацапськи розмовляють ? Вони що, такі тупі що не можуть української вивчити? Чи стидаються української мови? А український хліб їсти з українським маслом не стидаються?
Я тут ні разу не чув щоб французи в Парижі розмовляли на англійській, чи німецькій, іспанській ... .
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01.09.2020 09:56 Відповісти
набуті комплекси меншовартості, компенсовуються бухлом, матом та раісіянським наречием.
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01.09.2020 10:21 Відповісти
Вони навпаки повинні почувати себе меншовартісними розмовляючи по кацапськи, бо виглядають тупими, не здатними мову вивчити.
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01.09.2020 10:34 Відповісти
таким макаром витоптали мову білорусів (мова села та т.п.)...
Що я можу зробити, якщо вульгарна кончініта майже без мозку, трусів та вічно мокрими губами- це те, що "хавають" з екранів і вона кацапсько ізична?
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01.09.2020 11:06 Відповісти
вони говорять на якійсь бидлячій мові
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01.09.2020 12:48 Відповісти
Заїхав попити кави, але щось пішло не так.
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01.09.2020 10:00 Відповісти
Так наш всенародно избранный президент заветировал введение уголовной ответственности за пьяное вождение. Вот теперь алкаши и будут всех давить не только на дороге, а на троутарах и в кафе. Неужели непонятно, что навести порядок в этой сфере можно только кардинальным ужесточением наказания. Но всем пофиг, так что умирайте молча.
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01.09.2020 10:33 Відповісти
Я недавно усвідомив, що для управління автомобілем не потрібні права. Достатньо заплатити штраф 510 гривень і їздити далі.
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01.09.2020 19:01 Відповісти
Цікаво, а у тому кафе були ті, хто тут на форумі, пишуть у таких випадках, про «тупих куріц», і «мусоров»?
Хотілось би...
Прости Господи.
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01.09.2020 11:19 Відповісти
Люди устали от войны, кругом это насилие, негатив, в этом вся причина. Нужно побольше плюшевых зайцев, розовых слонов, Сердючки, Могилевской, армию распустить, и все наладится...
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01.09.2020 11:27 Відповісти
Гей-парады снова запустить. Пусть на них отрываются, те уже привыкли.
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01.09.2020 11:45 Відповісти
 
 