"Окопна війна": Це "перемир'я" йде на користь найманцям РФ. Вони зміцнюють позиції, а ми нічого не можемо їм зробити, - командир роти 24-ї бригади Іван Антонюк. ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" ми будемо розмовляти з офіцером 24-ї бригади Збройних сил України - який розкаже нам про те, що роблять російські окупаційні війська під час так званого "припинення вогню". Чому пішов воювати і хто змусив його забути цивільну професію і перекваліфікуватися у військового.

Світлодарська дуга, яка багатьом українцям відома через близькість до сумнозвісного Дебальцевого, починаючи з 2014 року, є однією з найгарячіших точок у російсько-українські війні. У цих донецьких степах постійно точаться запеклі вогневі баталії. На цей момент, коли поки що триває чергове: "Не стріляйте, бо я бачу мир в очах Путіна", кремлівські терористи використовують його у своїх цілях. Хоча наші воїни не зважають на це і готові зустріти ворога в будь-який момент, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

А в цей час переговорники у Мінську від нібито України: Кравчук і Фокін, пропонують домовлятися з терористами, наголошують, що наші хлопці – "теж злочинці" і йдуть на великі поступки окупантам.

Також дивіться: "Окопна війна": "У цьому бою ми знищили 8 російських найманців, захопили великі запаси їхньої зброї та одного взяли в полон", - офіцер 57 бригади ЗСУ Костянтин Цимбал. ВIДЕО

Про це і не тільки, читайте та дивіться у нашій рубриці "Окопна війна".

- Слава Україні!

- Героям Слава!

- Іване, одразу до головного, як поводиться окупант, який перебуває навпроти ваших позицій?

- Займається інженерними укріпленнями. Скажу так, що це так зване перемир’я йде їм на користь. Вони окопуються, будують нові споруди, а ми нічого не можемо їм зробити за умовами "перемир’я"...

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- Така активність з боку ворогів може свідчити, що вони планують покинути нашу тимчасово окуповану територію чи щось в цьому роді??

- (Сміється) Звісно, що ні, все буде навпаки – це моя особиста думка….

- Попри негатив, який на цей момент навкруги нас, ви почуваєтеся позитивно. Які настрої у вашої роти?

- Я пишаюся своїм підрозділом, в якому немає "нитиків", тільки одні воїни. Це хлопці і дівчата, тому саме від їхніх дій залежить мій настрій. На цей момент вони просто неймовірні..

Дивіться відео до кінця і дізнайтеся більше про одного з найперспективніших і найбільш позитивних офіцерів 24 Королівської бригади ЗСУ!