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"Окопна війна": Це "перемир'я" йде на користь найманцям РФ. Вони зміцнюють позиції, а ми нічого не можемо їм зробити, - командир роти 24-ї бригади Іван Антонюк. ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" ми будемо розмовляти з офіцером 24-ї бригади Збройних сил України - який розкаже нам про те, що роблять російські окупаційні війська під час так званого "припинення вогню". Чому пішов воювати і хто змусив його забути цивільну професію і перекваліфікуватися у військового.

Світлодарська дуга, яка багатьом українцям відома через близькість до сумнозвісного Дебальцевого, починаючи з 2014 року, є однією з найгарячіших точок у російсько-українські війні. У цих донецьких степах постійно точаться запеклі вогневі баталії. На цей момент, коли поки що триває чергове: "Не стріляйте, бо я бачу мир в очах Путіна", кремлівські терористи використовують його у своїх цілях. Хоча наші воїни не зважають на це і готові зустріти ворога в будь-який момент, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

А в цей час переговорники у Мінську від нібито України: Кравчук і Фокін, пропонують домовлятися з терористами, наголошують, що наші хлопці – "теж злочинці" і йдуть на великі поступки окупантам.

Також дивіться: "Окопна війна": "У цьому бою ми знищили 8 російських найманців, захопили великі запаси їхньої зброї та одного взяли в полон", - офіцер 57 бригади ЗСУ Костянтин Цимбал. ВIДЕО

Про це і не тільки, читайте та дивіться у нашій рубриці "Окопна війна".

- Слава Україні!

- Героям Слава!

- Іване, одразу до головного, як поводиться окупант, який перебуває навпроти ваших позицій?

- Займається інженерними укріпленнями. Скажу так, що це так зване перемир’я йде їм на користь. Вони окопуються, будують нові споруди, а ми нічого не можемо їм зробити за умовами "перемир’я"...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Найважче ховати свого бійця і дивитися в очі його батькам", - офіцер 28 ОМБр ЗСУ Столяр. ВIДЕО

- Така активність з боку ворогів може свідчити, що вони планують покинути нашу тимчасово окуповану територію чи щось в цьому роді??

- (Сміється) Звісно, що ні, все буде навпаки – це моя особиста думка….

- Попри негатив, який на цей момент навкруги нас, ви почуваєтеся позитивно. Які настрої у вашої роти?

- Я пишаюся своїм підрозділом, в якому немає "нитиків", тільки одні воїни. Це хлопці і дівчата, тому саме від їхніх дій залежить мій настрій. На цей момент вони просто неймовірні..

Дивіться відео до кінця і дізнайтеся більше про одного з найперспективніших і найбільш позитивних офіцерів 24 Королівської бригади ЗСУ!

Автор: 

Донбас (22356) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+33
Для етого его и ввели. У нас гавнокомандующий осел
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01.09.2020 10:10
+25
"Окопная война": Это "перемирие" идет на пользу наемникам РФ. Они укрепляют позиции, а мы ничего не можем им сделать, - комроты 24-й бригады Иван Антонюк - Цензор.НЕТ 8123
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01.09.2020 10:16
+21
А на що Ви розраховували, коли голосували за припіздента! Треба було думаТи наперед!
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01.09.2020 10:16
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Це ж ви вибрали собі такогог головнокомандувача. Саме головне і страшне, що під час війни більше половини військових пішли проти свого головнокомандувача і послухалися пропаганди ворожого головнокомандувача: "хто завгодно, аби не Порошенко".
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01.09.2020 16:31 Відповісти
москалі і не думають полишати окуповані землі.
Навпаки , готують плацдарм для нового наступу.
То про який мир меле наш президент ?
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01.09.2020 16:46 Відповісти
по всем признакам обе стороны поступают симметично.
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01.09.2020 17:25 Відповісти
Підготовка Плану оборони України провалено - Апаршин

На цьому етапі підготовка Плану оборони провалено, а раніше намічені дати зірвано. На моє переконання якщо зараз запитати у когось з військово-політичного керівництва держави, на якому етапі нині підготовка Плану оборони, вам ніхто нічого не відповість.

Я навіть на зустрічі з нашими американськими колегами та з представниками Брюсселю (НАТО - «ОПК») вже говорив, що найближчим часом Президент України підпише такий документ, що дасть нам можливість приступити до інших документів оборонного планування. Але до цього часу такого документу немає», - підсумував співбесідник.

ссылка-
https://milnavigator.com.ua/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/
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01.09.2020 22:23 Відповісти
https://www.replyua.net/war/221335-poter-bolshe-chem-za-celyy-mesyac-do-peremiriya-girkin-rasskazal-ob-udachnoy-specoperacii-vsu-na-donbasse-polozhili-vseh.html Удачная спецоперация ВСУ на Донбассе
Только за один день потеряли боевиков больше, нежели за целый месяц до наступления перемирия. Положили всех.
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01.09.2020 23:28 Відповісти
"а мы ничего не можем им сделать..." А чому інші можуть, під Шумами і Петрівським вже так нарили окпів що майже дісталися до водогону "Сіверський Донець - Донбас", що ЧеПушила так від страху обгадився, що виставив Україні ультиматум знищити позиції ЗСУ, якщо їх не приберуть до 3 вересня.
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02.09.2020 01:39 Відповісти
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