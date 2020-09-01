"Окопна війна": Це "перемир'я" йде на користь найманцям РФ. Вони зміцнюють позиції, а ми нічого не можемо їм зробити, - командир роти 24-ї бригади Іван Антонюк. ВIДЕО
Сьогодні в рубриці "Окопна війна" ми будемо розмовляти з офіцером 24-ї бригади Збройних сил України - який розкаже нам про те, що роблять російські окупаційні війська під час так званого "припинення вогню". Чому пішов воювати і хто змусив його забути цивільну професію і перекваліфікуватися у військового.
Світлодарська дуга, яка багатьом українцям відома через близькість до сумнозвісного Дебальцевого, починаючи з 2014 року, є однією з найгарячіших точок у російсько-українські війні. У цих донецьких степах постійно точаться запеклі вогневі баталії. На цей момент, коли поки що триває чергове: "Не стріляйте, бо я бачу мир в очах Путіна", кремлівські терористи використовують його у своїх цілях. Хоча наші воїни не зважають на це і готові зустріти ворога в будь-який момент, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
А в цей час переговорники у Мінську від нібито України: Кравчук і Фокін, пропонують домовлятися з терористами, наголошують, що наші хлопці – "теж злочинці" і йдуть на великі поступки окупантам.
Про це і не тільки, читайте та дивіться у нашій рубриці "Окопна війна".
- Слава Україні!
- Героям Слава!
- Іване, одразу до головного, як поводиться окупант, який перебуває навпроти ваших позицій?
- Займається інженерними укріпленнями. Скажу так, що це так зване перемир’я йде їм на користь. Вони окопуються, будують нові споруди, а ми нічого не можемо їм зробити за умовами "перемир’я"...
- Така активність з боку ворогів може свідчити, що вони планують покинути нашу тимчасово окуповану територію чи щось в цьому роді??
- (Сміється) Звісно, що ні, все буде навпаки – це моя особиста думка….
- Попри негатив, який на цей момент навкруги нас, ви почуваєтеся позитивно. Які настрої у вашої роти?
- Я пишаюся своїм підрозділом, в якому немає "нитиків", тільки одні воїни. Це хлопці і дівчата, тому саме від їхніх дій залежить мій настрій. На цей момент вони просто неймовірні..
Дивіться відео до кінця і дізнайтеся більше про одного з найперспективніших і найбільш позитивних офіцерів 24 Королівської бригади ЗСУ!
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Навпаки , готують плацдарм для нового наступу.
То про який мир меле наш президент ?
На цьому етапі підготовка Плану оборони провалено, а раніше намічені дати зірвано. На моє переконання якщо зараз запитати у когось з військово-політичного керівництва держави, на якому етапі нині підготовка Плану оборони, вам ніхто нічого не відповість.
Я навіть на зустрічі з нашими американськими колегами та з представниками Брюсселю (НАТО - «ОПК») вже говорив, що найближчим часом Президент України підпише такий документ, що дасть нам можливість приступити до інших документів оборонного планування. Але до цього часу такого документу немає», - підсумував співбесідник.
ссылка-
https://milnavigator.com.ua/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/
Только за один день потеряли боевиков больше, нежели за целый месяц до наступления перемирия. Положили всех.