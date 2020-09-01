У Черкасах вагітна жінка вбила 28-річну подругу за борги з комуналки. ВIДЕО камер спостереження

Черкаські поліцейські затримали вагітну жінку, яка під час конфлікту вбила свою 28-річну подругу, вдаривши її ножем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт стався в ніч на 30 серпня. Жінки вирішили з'ясувати, чому одна з них не заплатила за комунальними рахунками тоді, коли вони жили під одним дахом. Тридцятирічна вагітна прийшла на зустріч із ножем і під час бійки завдала удару в серце подрузі. Через кілька хвилин поранена жінка померла.

Момент бійки і смерті жінки зафіксували камери спостереження.

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