У Черкасах вагітна жінка вбила 28-річну подругу за борги з комуналки. ВIДЕО камер спостереження
Черкаські поліцейські затримали вагітну жінку, яка під час конфлікту вбила свою 28-річну подругу, вдаривши її ножем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт стався в ніч на 30 серпня. Жінки вирішили з'ясувати, чому одна з них не заплатила за комунальними рахунками тоді, коли вони жили під одним дахом. Тридцятирічна вагітна прийшла на зустріч із ножем і під час бійки завдала удару в серце подрузі. Через кілька хвилин поранена жінка померла.
Момент бійки і смерті жінки зафіксували камери спостереження.
Відео Оперативний
Топ коментарі
+18 igor mandiur
показати весь коментар01.09.2020 10:21
+16 Seventyone Channel
показати весь коментар01.09.2020 10:12
+14 OLGA #439176
показати весь коментар01.09.2020 10:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в стране, разграбленной коррупционерами.