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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Шмигаль про закриття кордонів: "Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила". ВIДЕО

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів для іноземців, щоб зупинити імпорт коронавірусу. Останнім часом у країні спостерігається стабільне зростання нових випадків COVID-19.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відео 1+1

Він зазначив, що відкриття кордонів для іноземців можливе, якщо протягом двох тижнів у країні спостерігатиметься спад захворювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі нових хворих на COVID-19 щодня, - Шмигаль

"Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордони саме зараз тому, що кількість хворих в Україні почала зростати", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що іноземцям, які в'їжджаютьу країну для навчання або бізнесу, в'їзд дозволено.

"Не стоїть питання, щоб іноземці не в'їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З моменту закриття кордону для іноземців у нашу країну в'їхала 21 тисяча іноземців: бізнес, дипломати, студенти", - повідомив він.

Україна може знову відкрити кордони для іноземців у разі спаду нових випадків захворювання на коронавірус. Спад має спостерігатися протягом двох тижнів. Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.

"Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде ухвалювати рішення про послаблення карантину", - сказав Шмигаль.

Також читайте: За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко

Нагадаємо, Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.

Автор: 

кордон (4765) карантин (18172) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
А с Лугандой границу закрыли или бацильные папуасы так и шастают за пенсией?
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01.09.2020 10:35
+9
скоты, МЫ единственная страна бросающаяся из крайности в крайность. Единственная страна в которой уровень коррупции растет опережающими все разумные пределы темпами.
Единственная в к которой правит абсолютно продажный идиот (не диктатор, не маразматик, не сошедший с ума), просто идиот
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01.09.2020 10:40
+7
Это была вынужденная мера. Потому что скоро выборы, а иначе режим чрезвычайнрго положеня не введешь.
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01.09.2020 10:36
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А с Лугандой границу закрыли или бацильные папуасы так и шастают за пенсией?
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01.09.2020 10:35 Відповісти
Это была вынужденная мера. Потому что скоро выборы, а иначе режим чрезвычайнрго положеня не введешь.
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01.09.2020 10:36 Відповісти
скоты, МЫ единственная страна бросающаяся из крайности в крайность. Единственная страна в которой уровень коррупции растет опережающими все разумные пределы темпами.
Единственная в к которой правит абсолютно продажный идиот (не диктатор, не маразматик, не сошедший с ума), просто идиот
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01.09.2020 10:40 Відповісти
А не скажешь почему он залез на трон?
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01.09.2020 10:48 Відповісти
судя по Вашему вопросу виноват я!
уверяю, Вы не правы, иначе я озвучил бы совершенно другие фразы и утверждения
Поэтому ТЫ (это про уважение) пойдешь задавать вопросы в другое место и другим людям
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01.09.2020 11:00 Відповісти
Ещё скажи что ты за Пороха голосовал?!
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01.09.2020 11:22 Відповісти
ни за того, ни за другого, остальное ТЕБЯ не касается, на ВАС не тянешь.
предположения можешь не озвучивать, сам понимаешь где я их видел
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01.09.2020 11:24 Відповісти
Ну ты так ты.. Нет за что называть тебя по другому. Ведь ты сам намекаешь на это. Своим ником.
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01.09.2020 11:54 Відповісти
Провоцирую) и такие как ты ведутся)
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01.09.2020 11:58 Відповісти
Ну да, мне таких идиотов как ты интересно потроллить.
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01.09.2020 12:08 Відповісти
И за кого ты голосовал? Просто интересно. Я то дагадываюсь что голосовал за Бойко не продажного и не корупционера!
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01.09.2020 12:10 Відповісти
Ты просто идиот, как бубочка.
Не приписуй свої уподобання оточуючим тебе людям.
Мені не цікаво за кого ти голосував, з твоїх постів все зрозуміло. Ідіот на ДИВАНІ)
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01.09.2020 12:29 Відповісти
Хахаха, бугога!
Пока в стране своего вирусца ещё припасено небыло завозили свежий без ограничений.
А сейчас уже поздно дёргацца.
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01.09.2020 10:54 Відповісти
Коронавірус імпортував недоумок, звозячи його сюди з усього світу. Зате пропіарився спасітєль чілавєков.
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01.09.2020 10:55 Відповісти
мы своих людей не бросаем, мы их вирусом травим.
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01.09.2020 10:57 Відповісти
"Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. Источник: https://censor.net/ru/n3216914

Больше ничего говорить и не надо, контролеры х..ровы.
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01.09.2020 10:59 Відповісти
А кордон з ерефією вони взяли під контроль?
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01.09.2020 11:08 Відповісти
Я так понимаю у них не стоит вопрос взять под контроль границу, им главное до выборов взять под контроль лохторат.
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01.09.2020 11:24 Відповісти
Напевно ні, ти ж сюди якось приковиляв.
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01.09.2020 12:09 Відповісти
Скандинавська пара одружилася на кордоні Швеції та Норвегії. Родичі молодят мешкають у різних державах, і через коронавірус шведів не пускають до Норвегії.
https://postimg.cc/56GvvDHL

Шмигаль про закриття кордонів: "Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила" - Цензор.НЕТ 436
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01.09.2020 11:05 Відповісти
Ми єдина країна в якій робиться все через опу, в усіх сенсах цього слова. ********* робить все, щоб наше життя стало нестерпним. Уявляю, якій бардак зараз почнеться з освітою. Зебілята! Тримайтеся! Ваші батьки зробили разом вас та нас, та навіть себе.
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01.09.2020 11:27 Відповісти
"Мы закрыли границы потому, что можем это сделать. Смысла в этом нет, но нам надо отчитаться перед боссом о проделанной работе" - Шмаркаль на закрытом совещании кабмина.
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01.09.2020 11:29 Відповісти
Венгрия при въезде в страну требует тесты от всех граждан других стран иначе не пускают
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01.09.2020 11:38 Відповісти
шмыгаль -тупорылое животное. мнение его никого не интересует.
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01.09.2020 11:40 Відповісти
Наблюдателей впустите, су-ки!
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01.09.2020 12:07 Відповісти
Скотина ты проклятая! Чтоб ты сдох!
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01.09.2020 12:17 Відповісти
Короче, "все побежали - и я побежал", - верно Шмыгаль?
Интересно, а если все топиться в речке побегут, Шмыгаль тоже с ними побежит?
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01.09.2020 12:46 Відповісти
О "лучших намерениях" счас запоют, о том, что "хотели, как лучше".
То бишь о good intentions.

И сразу мне вспоминаюется "Криминальное чтиво", когда Джулс (во время экзекуции) вопрошает: "Ты там что-то сказал о лучших намерениях?"

https://www.youtube.com/watch?v=rR3DSwQ6Pv8 Как Джулс разобрался с теми, кто с "лучшими намерениями"
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01.09.2020 12:50 Відповісти
Шмыгаль = жулик (контрабандист нем.). Фамилия говорит сама за себя.
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01.09.2020 17:30 Відповісти
 
 