Шмигаль про закриття кордонів: "Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила". ВIДЕО

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів для іноземців, щоб зупинити імпорт коронавірусу. Останнім часом у країні спостерігається стабільне зростання нових випадків COVID-19.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Він зазначив, що відкриття кордонів для іноземців можливе, якщо протягом двох тижнів у країні спостерігатиметься спад захворювань.

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"Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордони саме зараз тому, що кількість хворих в Україні почала зростати", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що іноземцям, які в'їжджаютьу країну для навчання або бізнесу, в'їзд дозволено.

"Не стоїть питання, щоб іноземці не в'їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З моменту закриття кордону для іноземців у нашу країну в'їхала 21 тисяча іноземців: бізнес, дипломати, студенти", - повідомив він.

Україна може знову відкрити кордони для іноземців у разі спаду нових випадків захворювання на коронавірус. Спад має спостерігатися протягом двох тижнів. Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.

"Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде ухвалювати рішення про послаблення карантину", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.