Шмигаль про закриття кордонів: "Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила". ВIДЕО
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів для іноземців, щоб зупинити імпорт коронавірусу. Останнім часом у країні спостерігається стабільне зростання нових випадків COVID-19.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
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Він зазначив, що відкриття кордонів для іноземців можливе, якщо протягом двох тижнів у країні спостерігатиметься спад захворювань.
"Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордони саме зараз тому, що кількість хворих в Україні почала зростати", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що іноземцям, які в'їжджаютьу країну для навчання або бізнесу, в'їзд дозволено.
"Не стоїть питання, щоб іноземці не в'їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З моменту закриття кордону для іноземців у нашу країну в'їхала 21 тисяча іноземців: бізнес, дипломати, студенти", - повідомив він.
Україна може знову відкрити кордони для іноземців у разі спаду нових випадків захворювання на коронавірус. Спад має спостерігатися протягом двох тижнів. Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.
"Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде ухвалювати рішення про послаблення карантину", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.
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Единственная в к которой правит абсолютно продажный идиот (не диктатор, не маразматик, не сошедший с ума), просто идиот
уверяю, Вы не правы, иначе я озвучил бы совершенно другие фразы и утверждения
Поэтому ТЫ (это про уважение) пойдешь задавать вопросы в другое место и другим людям
предположения можешь не озвучивать, сам понимаешь где я их видел
Не приписуй свої уподобання оточуючим тебе людям.
Мені не цікаво за кого ти голосував, з твоїх постів все зрозуміло. Ідіот на ДИВАНІ)
Пока в стране своего вирусца ещё припасено небыло завозили свежий без ограничений.
А сейчас уже поздно дёргацца.
Больше ничего говорить и не надо, контролеры х..ровы.
https://postimg.cc/56GvvDHL
Интересно, а если все топиться в речке побегут, Шмыгаль тоже с ними побежит?
То бишь о good intentions.
И сразу мне вспоминаюется "Криминальное чтиво", когда Джулс (во время экзекуции) вопрошает: "Ты там что-то сказал о лучших намерениях?"
https://www.youtube.com/watch?v=rR3DSwQ6Pv8 Как Джулс разобрался с теми, кто с "лучшими намерениями"