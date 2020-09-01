Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетували Верховний Суд України з вимогою направити справу одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї, на розгляд з Одеси до Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокати Стерненка після вчорашнього нападу на активіста перед початком судового засідання в Одесі подають нове клопотання до Верховного Суду про повернення розгляду справи по суті до Києва. Активісти провели акцію під будівлею Верховного Суду з вимогою задовольнити клопотання захисту Стерненка.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси в Київ.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.