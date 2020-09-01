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Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетували Верховний Суд України з вимогою направити справу одеського активіста Сергія Стерненка, який є підозрюваним у навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї, на розгляд з Одеси до Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Адвокати Стерненка після вчорашнього нападу на активіста перед початком судового засідання в Одесі подають нове клопотання до Верховного Суду про повернення розгляду справи по суті до Києва. Активісти провели акцію під будівлею Верховного Суду з вимогою задовольнити клопотання захисту Стерненка.

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Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 01
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 02
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 03
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 04
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 05
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 06
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 07
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 08
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 09
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 10
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 11
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 12
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 13
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 14
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 15
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 16
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 17
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 18
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 19
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 20
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 21
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 22
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 23
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 24
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси в Київ.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Автор: 

акція (1454) Верховний Суд (1189) юстиція (732) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+14
Можно по разному относиться к Стерненко, но понятно что одесский суд нужен для расправы, ведь мафия одесская и есть заказчик покушений на молодого политика.
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01.09.2020 12:00
+3
Убийца должен сидеть в тюрьме. И без разницы какой суд его туда отправит
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01.09.2020 12:26
+2
Поддерживаю! Но пора думать не как защитить Стерненко, а как брать власть в Украине без медведчуков, порошенок, турчиновых, рабиновичей, зеленских, коломойских, ахметовых... и перезагружать государство Украина на служение народу, а не быдло-элите моральных уродов! Это цель главная, а антинародной власти выгодно, шоб народ распылялся нап мелочи. Украина вставай!
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01.09.2020 12:14
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Можно по разному относиться к Стерненко, но понятно что одесский суд нужен для расправы, ведь мафия одесская и есть заказчик покушений на молодого политика.
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01.09.2020 12:00 Відповісти
Героям Слава!!!
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01.09.2020 12:01 Відповісти
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 6467
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01.09.2020 12:13 Відповісти
А червоно-білого прапора нема для смайла?
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01.09.2020 12:25 Відповісти
А який в нього прапор біля його посту?
Державний?
От такий і в моєму пості.
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01.09.2020 12:36 Відповісти
А машину часу, вони не вимагають?
Щоб матнуться у 21.04.2019 ?
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01.09.2020 12:03 Відповісти
Зачем?
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01.09.2020 12:15 Відповісти
Що, ти б не проголосовув би проти ось цього?
Проти Зеленського?
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01.09.2020 12:27 Відповісти
Вот не знаю. За Порошенко я был не стал голосовать 1000%... за Зеленского 1001%...

Но какое это имеет отношение к теме этой статьи?
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01.09.2020 20:17 Відповісти
Ты намекаешь, что при Порошенко такого не было? Вынужден тебя разочаровать. Само нападение на Стерненко произошло именно при нём по заказу его друга Труханова. В тюрьмы патриотов сажали и при Порошенко - я лично ходил на судебные заседания в Одессе, могу даже ссылку дать тут на Цензоре на новость. Так что машина времени на голосование не помогла бы.
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01.09.2020 20:18 Відповісти
"Таке чувство...."
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 7391
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01.09.2020 12:08 Відповісти
Они там давно наказаны и обижены!
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01.09.2020 12:30 Відповісти
Поддерживаю! Но пора думать не как защитить Стерненко, а как брать власть в Украине без медведчуков, порошенок, турчиновых, рабиновичей, зеленских, коломойских, ахметовых... и перезагружать государство Украина на служение народу, а не быдло-элите моральных уродов! Это цель главная, а антинародной власти выгодно, шоб народ распылялся нап мелочи. Украина вставай!
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01.09.2020 12:14 Відповісти
Манкурте совковий, Порошенко це сьомий Президент України.
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01.09.2020 12:25 Відповісти
Даже не мечтай!
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01.09.2020 12:32 Відповісти
А це не залежить від мрій.
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01.09.2020 12:38 Відповісти
Те ж саме ви стверджували на минулих виборах й отримали підсрачника.
Отримаєте його й наступного разу.
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01.09.2020 12:42 Відповісти
Ну ви, 73,22% задавили масою 24,45%.
Але ж з ким ви тільки не об'єдналися проти 24,45 % !
І упороті совкоманкурти, і шаровики, і люмпен...
Кого там ви тільки не назбирали...
Але більшість з них, ви просто тупо ОБДУРИЛИ, 24/31/365/5 телепропагандою.
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01.09.2020 12:50 Відповісти
Следующий раз результат вас снова очень расстроит.
Хватит уже ныть.
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01.09.2020 12:53 Відповісти
Ниєш ти.
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01.09.2020 12:56 Відповісти
Вот ты сам и подтвердил, что все твои утверждения - самообман.
Удачи в вашем безнадёжном деле.
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01.09.2020 13:02 Відповісти
Задавимо ще раз.
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01.09.2020 12:59 Відповісти
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 6791
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01.09.2020 12:40 Відповісти
Убийца должен сидеть в тюрьме. И без разницы какой суд его туда отправит
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01.09.2020 12:26 Відповісти
Активісти пікетували Верховний Суд з вимогою направити справу Стерненка на розгляд до Києва - Цензор.НЕТ 4997

Не Бог вас наказав. А ви самі себе 21.04.2019 наказали.
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01.09.2020 12:31 Відповісти
Надо действовать по закону, а не идти на поводу у пикетчиков: есть основания слушать дело в киеве- пусть слушается в киеве, нет - в одессе. Но суд не должен при принятии решения руководствоваться мнением толпы!
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01.09.2020 12:39 Відповісти
Падлюки! Руки геть від Стерненка! Зеленський - ти скотина! Чому досі обвинувачують Антоненка, Кузьменко, Дугар...
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01.09.2020 14:45 Відповісти
В Украине нет суда, а есть судейская мафия, правосудие никогда и не ночевало и в теперешних "судах" Украины. Уголовники при ЗеБанде выносят приговоры именем Украины, все как при "проффесоре".
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01.09.2020 15:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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01.09.2020 15:40 Відповісти
Народу мало, те кто считает, что "дело Стерненко" их не касается, жестко ошибаются, в следущий раз портновы-татаровы-ермаки придут за ними.
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01.09.2020 15:44 Відповісти
 
 