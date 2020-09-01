Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України провело низку змін в емблемах на комірах і беретних знаках військовослужбовців Збройних сил України, які нещодавно були затверджені наказом міністра оборони України, повідомив представник відділу розробки та впровадження військової символіки ЗСУ Ігор Непота.

"Зубчатка, як емблема, що позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів, втім вона не зникла з однострою. Вона повернулася на своє історичне місце, а саме на комір і має позначати належність до вищого офіцерського складу. Використання в першій версії правил носіння військової форми одягу емблеми на комір за родом військ у поєднанні зі схрещеними булавами не відображало в повній мірі призначення до вищого офіцерського складу", - сказав Непоту на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поряд з вищим офіцерським складом нові емблеми отримали ще ряд військ і служб. Зокрема, на емблемі військ зв'язку, фахівців автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки центральний медальйон із зображенням букви "і" був замінений на стилізоване зображення електронної іскри. Для Десантно-штурмових військ впроваджено емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку — окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч. Емблема медичної служби "зірка життя" була замінена жезлом Ескулапа, який обвиває змія, а емблема ветеринарної служби - срібна "зірка життя" - була замінена на зображення змії, яка звивається. Непота вказав, що такі знаки вказують на спадковість мілітарних традицій українського війська часів боротьби за незалежність 1917-1921 рр.

"Зазнала змін і емблема частин радіо-електронної боротьби, та радіоелектронної розвідки. З пропозицією про внесення змін виступили саме представники цієї спеціальності. По-перше, емблема виявилася малочитабельною, а по-друге, несла риси, притаманні символіці, яку використовують частини РЕБ російських окупаційних військ. В якості нової емблеми запропоновано контурний щит, на який скосом накладено стилізовану блискавку", - пояснив Непота.

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Поле емблеми на комір військ військової служби правопорядку стало прорізним, і відтепер вона має виготовлятися з жовтого металу.

Крім заміни існуючих емблем, введено ще чотири нові для спеціальностей, які не отримали власних емблем в правилах носіння військової форми одягу в 2017 році. Для військово-топографічної служби ввели емблему, розроблену військовою геральдичною службою Генерального штабу ЗСУ в 2003 році. Вперше в історії українського війська введено окрему емблему для армійської авіації у вигляді окриленого вістря списа. Морська піхота отримала емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на якір. Державна спеціальна служба транспорту отримала емблему у вигляді колеса Меркурія, накладеного на понтонний якір, що має відображати і вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди. Непота додав, що цей знак на комір є стилізованим зображенням проєкту емблеми міністерства шляхів УНР 1920 року.

Також змінилися беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв'язку, військової служби правопорядку, морської піхоти та підрозділів спеціальних операцій ВМС.





























