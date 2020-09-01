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Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України провело низку змін в емблемах на комірах і беретних знаках військовослужбовців Збройних сил України, які нещодавно були затверджені наказом міністра оборони України, повідомив представник відділу розробки та впровадження військової символіки ЗСУ Ігор Непота.

"Зубчатка, як емблема, що позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів, втім вона не зникла з однострою. Вона повернулася на своє історичне місце, а саме на комір і має позначати належність до вищого офіцерського складу. Використання в першій версії правил носіння військової форми одягу емблеми на комір за родом військ у поєднанні зі схрещеними булавами не відображало в повній мірі призначення до вищого офіцерського складу", - сказав Непоту на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, поряд з вищим офіцерським складом нові емблеми отримали ще ряд військ і служб. Зокрема, на емблемі військ зв'язку, фахівців автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки центральний медальйон із зображенням букви "і" був замінений на стилізоване зображення електронної іскри. Для Десантно-штурмових військ впроваджено емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку — окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч. Емблема медичної служби "зірка життя" була замінена жезлом Ескулапа, який обвиває змія, а емблема ветеринарної служби - срібна "зірка життя" - була замінена на зображення змії, яка звивається. Непота вказав, що такі знаки вказують на спадковість мілітарних традицій українського війська часів боротьби за незалежність 1917-1921 рр.

"Зазнала змін і емблема частин радіо-електронної боротьби, та радіоелектронної розвідки. З пропозицією про внесення змін виступили саме представники цієї спеціальності. По-перше, емблема виявилася малочитабельною, а по-друге, несла риси, притаманні символіці, яку використовують частини РЕБ російських окупаційних військ. В якості нової емблеми запропоновано контурний щит, на який скосом накладено стилізовану блискавку", - пояснив Непота.

Також дивіться: Відзнаками Міноборони нагороджено понад тисячу українських воїнів, - штаб ООС. ФОТО

Поле емблеми на комір військ військової служби правопорядку стало прорізним, і відтепер вона має виготовлятися з жовтого металу.

Крім заміни існуючих емблем, введено ще чотири нові для спеціальностей, які не отримали власних емблем в правилах носіння військової форми одягу в 2017 році. Для військово-топографічної служби ввели емблему, розроблену військовою геральдичною службою Генерального штабу ЗСУ в 2003 році. Вперше в історії українського війська введено окрему емблему для армійської авіації у вигляді окриленого вістря списа. Морська піхота отримала емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на якір. Державна спеціальна служба транспорту отримала емблему у вигляді колеса Меркурія, накладеного на понтонний якір, що має відображати і вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди. Непота додав, що цей знак на комір є стилізованим зображенням проєкту емблеми міністерства шляхів УНР 1920 року.

Також змінилися беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв'язку, військової служби правопорядку, морської піхоти та підрозділів спеціальних операцій ВМС.

Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 01
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 02
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 03
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 04
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 05
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 06
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 07
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 08
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 09
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 10
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 11
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 12
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 13
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 14
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ 15

Автор: 

Міноборони (7364) символіка (188) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+28
нет, потому что конец года, пора пилить державне бабло
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01.09.2020 13:30
+19
На кой черт надо было этим заниматься? Ответ один. Потому что "вата".
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01.09.2020 13:28
+18
Долободятлы...
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01.09.2020 13:34
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На кой черт надо было этим заниматься? Ответ один. Потому что "вата".
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01.09.2020 13:28 Відповісти
нет, потому что конец года, пора пилить державне бабло
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01.09.2020 13:30 Відповісти
Нікуди грошей дівати? Ліпше покращте харчування...
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01.09.2020 14:44 Відповісти
- Що робила паршива?
- Порола і шила.
Пілять, а то не було куди гроші подіти, як цяцьки міняти? Все решта в армії в порядку, все є, всього достатньо? Придурки зебільні...
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01.09.2020 13:32 Відповісти
Долободятлы...
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01.09.2020 13:34 Відповісти
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01.09.2020 14:14 Відповісти
Главное чтобы не одинаковые с кацапами знаки
БЛИЖЕ К НАТО , ребята
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01.09.2020 13:35 Відповісти
По-мойму это гордось каждой армии иметь что-то своё, а не как у всех.
Почему-то новые шляпы ДШВшники не очень охотно одевают. Старые голубые береты больше в почёте т.к заслужили их.
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01.09.2020 13:48 Відповісти
По-моему она как раз к более совдеповскому дизайну щас тяготит
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01.09.2020 19:18 Відповісти
Коли коту робити нічого...
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01.09.2020 13:35 Відповісти
А аксєльбанти ,як у братушек, будуть?))
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01.09.2020 13:39 Відповісти
Так, шнуровка на сраці.
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01.09.2020 13:43 Відповісти
Потужная реХформа. Оно и понятно, чем больше позументу тем выше боеспособность и обеспеченность войск! Не удивлюсь ежели этот МО с НГШ вновь фуражку-аэродром введет и кирзачи с портянками.
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01.09.2020 13:39 Відповісти
"аэродромы", кирзачи и портянки - следующий шаг, ведь теперь тризуб и гетьманские булавы этому не мешают...
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01.09.2020 13:44 Відповісти
Скажи, придурок, зачем ты в слово реформа вставляешь букву х?
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01.09.2020 14:09 Відповісти
С символикой явный перебор: слишком много в ней всего наворочено, слишком много на форме расшитых кренделей, значков, нашивок и шевронов.

Давно заметил важный исторически факт: чем мощнее армия, тем скромнее, элегантнее и строже выглядит военная форма у этой армии.

Достаточно вспомнить форму Вермахта, где у рядового солдата, у молодого лейтенанта и у заслуженного генерала были практически одинаковые мундиры:

а вместо всяких золоченых расшитых аляповатых "кренделей" на форме был всего лишь один неброский серо-серебристый орёл небольшого размера 4 см в длину.
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01.09.2020 14:50 Відповісти
Полностью с вами согласен. Исключение является парадная форма, в традициях столетий. А поземент он на швейцарах и лакеях хорошо смотрится. Впрочем вспоминая кузьмуков и прочих моральных уродов с прокисшим совком в головах, скаже что даже мннты на воротниках рубашек имели серебро сусальное. Макаки да и только. И эти, ЗЕленые реХформаторы из тогоже тупого стада.
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01.09.2020 16:39 Відповісти
Естественное и понятное мнение для читателя форума с ником "Старый зольдат" :

совково-колхозный генералитет типа дремучего долбака Кузьмука или тупого строевого истукана Педченко(абсолютно деревянный идиот и к тому же махровый вор) - это малограмотные колхозные дураки, которые в настоящей современной армии никогда не смогли бы сдать экзамены даже на должность сержанта.

Сусальное серебро даже на воротниках лёгких рубашек, неимоверное количество дубовых листьев на генеральских мундирах и фуражках в стиле а ля маршал Бокасса - это у них такие представления о "прекрасном"... Ведь эти меднолобые генералы до возраста 18 лет подтирались лопухом, после призыва в армию у них произошёл прогресс: стали подтираться кусками газеты "Красная звезда" и "Комсомольская правда"...
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01.09.2020 22:55 Відповісти
красотища... и главное - во время!
а представьте теперь сколько будет потрачено денег на это? вместо вооружения и боеприпасов? вместо питания и жилья.?.. кажется фигня... но на ней так намутят...
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01.09.2020 13:41 Відповісти
Министерство обороны Украины провело ряд изменений в эмблемах на воротниках и беретных знаках военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые недавно были утверждены приказом министра обороны Украины,Источник: https://censor.net/ru/v3216953

Интересуюсь спросить, какой была цель, когда начались работы над "изменениями" и кто приказал их начать?
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01.09.2020 13:41 Відповісти
да, швондер, вас пока не вырубили под корень.
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01.09.2020 13:47 Відповісти
А это те, кто за четверть века за бабло стал генералом, ну и их пополизы. Пои чем, обратите внимание, что сына ни одного из этих "полководцев", что были в ВСУ до 2014 года, на фронте вы не встретите. Даже тех, кого орденами папы награждали, как к примеру кнур стеценко, что распродал ЗРВ ПВО.
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01.09.2020 16:44 Відповісти
согласен, однако, этот собирательный образ имеет конкретную фамилию и должность.
Я бы разобрался, что за гнида потратила бюджетные деньги не на увеличение обороноспособности, а на цацки.
Проведен ли тендер, кто победил, было ли обсуждение этих картинок, по-быстрому утвержденных министром...
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01.09.2020 16:54 Відповісти
А как же, без обсуждения? И расширенный военный совет ВСУ был проведен и бабло полученно и освоено. С отката.
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01.09.2020 17:01 Відповісти
А тим часом викладають фотки з незрозумілим місивом в тарілках.
Чому військових харчують як свиней ?
Де натівські стандарти ???
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01.09.2020 13:41 Відповісти
Логично же, в странах-членах НАТО такие стандарты.
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01.09.2020 13:54 Відповісти
Зеленська логіка...Наслышаны....
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01.09.2020 16:50 Відповісти
Где, где в кипоско-офшорной караганде. Или оманской караганде.
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01.09.2020 16:46 Відповісти
І скільки коштувало бюджетові ця могутня рєхворма ВСУ?
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01.09.2020 13:42 Відповісти
Мінус пів-вареника на обід кожному воїну.
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01.09.2020 13:48 Відповісти
Герб фашизма в службе правопорядка...
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ - Цензор.НЕТ 322
Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ - Цензор.НЕТ 9184
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01.09.2020 13:51 Відповісти
Ну,та,фашьо у всій своїй красі.І він не просто у значенні-«маю право наказувати».Він зображений з двосторонньою сокирою-«маю абсолютну владу»,тобто «маю право вбити».Якось дивно бачити такі відзнаки.Але може в УНР вони були,а ми цього не знаєм,
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01.09.2020 14:38 Відповісти
В керівництво структури поставили терміново викликаного з Ізраїля родича-ось і вся причина.
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01.09.2020 14:01 Відповісти
Все эти "телодвижения" называются замыливанием глаз и видимостью проделанной работы, а попросту это обычное очковтирательство.
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01.09.2020 14:08 Відповісти
Країна має тактичні ракети,******* літаки,потужній флот,можна і цяцьки міняти.
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01.09.2020 14:12 Відповісти
Ну, хтось на цьому заробить
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01.09.2020 14:25 Відповісти
Ну всё, писец русне!
===========
Делать некуй в МО? Сначала нитки, теперь эмблемы... Программу вооружений свернули, за то нитки поменяли, поменяли значки и блестяшки всякие.
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01.09.2020 14:18 Відповісти
Зелені рагулі-постсовки вирішили і тут насрати. Чого тільки вартують ГДРівські погони і петлиці. Рагуль це назавжди (як би ти не камуфлював, під НОВИЄ ЛІЦА).
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01.09.2020 14:18 Відповісти
Нагальні рехворми в армії. Чим би дитя не тішилося аби тільки пісю не мучило.
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01.09.2020 14:24 Відповісти
Цих шевронів як у папуги, я ще розумію поліцая, який повинен виділятись з натовпу, і не розумію чому чорна форма як у моряків, а не синя, а для чого перевантажувати форму з ліва шеврон і справа, таке враження, що це новорічна ялинка. Де ті модельєри, ніби форма від африканського диктатора Бокасса. Два прапори зліва і з права для дуже тупих чи для снайперів щоб без осічки і наповал? І тризуб втік зі знаків.
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01.09.2020 14:37 Відповісти
Опередили Вы меня на пол-минуты, уважаемый Озириус:

как раз собирался отправить пост о "бокассизации" формы с идиотским нагромождением кучи золочёных кренделей на воротники, с нашиванием огромных шевронов размером с чайное блюдце на обоих рукавах кителя... Какой-то папуасовский дизайн : это формаа не для настоящих военных,а для шоу-певицы Натальи Бучинской(у неё звание майора ВСУ ! Такого идиотства во всём мире нет, чтобы баба из шоу-биза имела звание майора действительной военной службы: чтобы майором стать, в армиях НАТО нужно две академии закончить).
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01.09.2020 15:00 Відповісти
тризуб і булаву прибрали.муляло кому?ЗЄ?
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01.09.2020 15:24 Відповісти
У ребят на фронте нет тепловизоров и обогревательных приборов на зиму (список длиннющий). А эти суки погоны меняют, от этого же зависит жизнь. Дебилы, ***...
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01.09.2020 15:24 Відповісти
"Паньство" в Києві ніяк не може підібрати собі файну форму до параду. А в військах офіцери десятками років парадну форму не бачать, бо іі нема. тому і в святкові дні ходять в польовій формі. Приклад -мій син підполковник ВСУ. Всі ці ігри в зміни емблем і погонів є ніщоо інше, як видимість реформм в арміі.
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01.09.2020 15:31 Відповісти
тризубы поубирали....режут они глаз клоунам
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01.09.2020 15:32 Відповісти
Как то все на кацапское стало смахивать. Пропал трезуб. У спецов пропали крылья ангела, появились крылья курицы.
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01.09.2020 15:36 Відповісти
форма стала больше на совковую смахивать
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01.09.2020 15:59 Відповісти
Не загорами звезды опять на пагонах..
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01.09.2020 16:48 Відповісти
Сподіваюсь, це з метою економії коштів?
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01.09.2020 17:20 Відповісти
Зачем всё это? Заняться нечем? Всё в бирюльки играются. Хватит вывески менять, займитесь содержанием, наконец.
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01.09.2020 17:43 Відповісти
Сколько деньжат распилено?
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01.09.2020 22:04 Відповісти
 
 