Міноборони змінило символіку на уніформі військовослужбовців ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Міністерство оборони України провело низку змін в емблемах на комірах і беретних знаках військовослужбовців Збройних сил України, які нещодавно були затверджені наказом міністра оборони України, повідомив представник відділу розробки та впровадження військової символіки ЗСУ Ігор Непота.
"Зубчатка, як емблема, що позначала приналежність до вищого офіцерського складу, зникла з генеральських погонів, втім вона не зникла з однострою. Вона повернулася на своє історичне місце, а саме на комір і має позначати належність до вищого офіцерського складу. Використання в першій версії правил носіння військової форми одягу емблеми на комір за родом військ у поєднанні зі схрещеними булавами не відображало в повній мірі призначення до вищого офіцерського складу", - сказав Непоту на онлайн-брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, поряд з вищим офіцерським складом нові емблеми отримали ще ряд військ і служб. Зокрема, на емблемі військ зв'язку, фахівців автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки центральний медальйон із зображенням букви "і" був замінений на стилізоване зображення електронної іскри. Для Десантно-штурмових військ впроваджено емблему на комір, що в мініатюрі повторює зображення беретного знаку — окрилений парашут, на який накладено полум’яний меч. Емблема медичної служби "зірка життя" була замінена жезлом Ескулапа, який обвиває змія, а емблема ветеринарної служби - срібна "зірка життя" - була замінена на зображення змії, яка звивається. Непота вказав, що такі знаки вказують на спадковість мілітарних традицій українського війська часів боротьби за незалежність 1917-1921 рр.
"Зазнала змін і емблема частин радіо-електронної боротьби, та радіоелектронної розвідки. З пропозицією про внесення змін виступили саме представники цієї спеціальності. По-перше, емблема виявилася малочитабельною, а по-друге, несла риси, притаманні символіці, яку використовують частини РЕБ російських окупаційних військ. В якості нової емблеми запропоновано контурний щит, на який скосом накладено стилізовану блискавку", - пояснив Непота.
Поле емблеми на комір військ військової служби правопорядку стало прорізним, і відтепер вона має виготовлятися з жовтого металу.
Крім заміни існуючих емблем, введено ще чотири нові для спеціальностей, які не отримали власних емблем в правилах носіння військової форми одягу в 2017 році. Для військово-топографічної служби ввели емблему, розроблену військовою геральдичною службою Генерального штабу ЗСУ в 2003 році. Вперше в історії українського війська введено окрему емблему для армійської авіації у вигляді окриленого вістря списа. Морська піхота отримала емблему у вигляді меча Сагайдачного і схрещених мушкетів, накладених на якір. Державна спеціальна служба транспорту отримала емблему у вигляді колеса Меркурія, накладеного на понтонний якір, що має відображати і вказувати на можливість встановлення залізничних переправ через водні перешкоди. Непота додав, що цей знак на комір є стилізованим зображенням проєкту емблеми міністерства шляхів УНР 1920 року.
Також змінилися беретні знаки радіотехнічних військ та військ зв'язку, військової служби правопорядку, морської піхоти та підрозділів спеціальних операцій ВМС.
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- Порола і шила.
Пілять, а то не було куди гроші подіти, як цяцьки міняти? Все решта в армії в порядку, все є, всього достатньо? Придурки зебільні...
БЛИЖЕ К НАТО , ребята
Почему-то новые шляпы ДШВшники не очень охотно одевают. Старые голубые береты больше в почёте т.к заслужили их.
Давно заметил важный исторически факт: чем мощнее армия, тем скромнее, элегантнее и строже выглядит военная форма у этой армии.
Достаточно вспомнить форму Вермахта, где у рядового солдата, у молодого лейтенанта и у заслуженного генерала были практически одинаковые мундиры:
а вместо всяких золоченых расшитых аляповатых "кренделей" на форме был всего лишь один неброский серо-серебристый орёл небольшого размера 4 см в длину.
совково-колхозный генералитет типа дремучего долбака Кузьмука или тупого строевого истукана Педченко(абсолютно деревянный идиот и к тому же махровый вор) - это малограмотные колхозные дураки, которые в настоящей современной армии никогда не смогли бы сдать экзамены даже на должность сержанта.
Сусальное серебро даже на воротниках лёгких рубашек, неимоверное количество дубовых листьев на генеральских мундирах и фуражках в стиле а ля маршал Бокасса - это у них такие представления о "прекрасном"... Ведь эти меднолобые генералы до возраста 18 лет подтирались лопухом, после призыва в армию у них произошёл прогресс: стали подтираться кусками газеты "Красная звезда" и "Комсомольская правда"...
а представьте теперь сколько будет потрачено денег на это? вместо вооружения и боеприпасов? вместо питания и жилья.?.. кажется фигня... но на ней так намутят...
Интересуюсь спросить, какой была цель, когда начались работы над "изменениями" и кто приказал их начать?
Я бы разобрался, что за гнида потратила бюджетные деньги не на увеличение обороноспособности, а на цацки.
Проведен ли тендер, кто победил, было ли обсуждение этих картинок, по-быстрому утвержденных министром...
Чому військових харчують як свиней ?
Де натівські стандарти ???
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Делать некуй в МО? Сначала нитки, теперь эмблемы... Программу вооружений свернули, за то нитки поменяли, поменяли значки и блестяшки всякие.
как раз собирался отправить пост о "бокассизации" формы с идиотским нагромождением кучи золочёных кренделей на воротники, с нашиванием огромных шевронов размером с чайное блюдце на обоих рукавах кителя... Какой-то папуасовский дизайн : это формаа не для настоящих военных,а для шоу-певицы Натальи Бучинской(у неё звание майора ВСУ ! Такого идиотства во всём мире нет, чтобы баба из шоу-биза имела звание майора действительной военной службы: чтобы майором стать, в армиях НАТО нужно две академии закончить).