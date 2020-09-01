Зеленський про різницю в зарплатах медиків: Це несправедливо, нечесно і так не буде. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що різниці в зарплатах українських медиків не має бути і не буде, що повинно бути враховано в медичній реформі, а також збереження лікарень у невеликих населених пунктах або створення для них необхідної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу у вівторок у Полтавській області.
"У медичної реформи частково є плюси, а частково є великі мінуси, через нерівності заробітних плат медиків різних ланок. Ця різниця несправедлива, неправильна, нечесна, і так не буде", - сказав він.
Зеленський зазначив, що МОЗ України ще має презентувати новий формат продовження тієї медичної реформи, яка була розпочата в Україні.
"Де зберігаються маленькі лікарні, районні. Ми чекаємо розуміння, що буде в селах. Тому що там взагалі немає жодних послуг, немає аптек. Має бути швидко побудована інфраструктура, щоб людина з маленького села могла в найкоротший термін потрапити в опорну лікарню", - наголосив він.
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"...чтобы человек из маленького села мог в кратчайший срок попасть в опорную больницу..." Источник: https://censor.net/ru/n3216974
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
или как там: "6000 грн - єто очень хорошая зарплата"(с)зелена шмаркля...
Ура, клованам, що скасували другий етап медреформи!!!
Одне тішить, більшість лікарів саме за галабароцьку й голосували.
100 вилл(ой нет, пардон))), 100 школьных автобусов, прибавиться еще 100 сельских аптек и... 100 следующих обещаний ))))
Ще ефективніше, якщо відразу потраплятимуть на цвинтар в турборежимі.
Уже тарифы понизпл (конец эпохе бедности)
Уже войну закончил (мир в глазах *****)
Теперь пора и медиками занятся!!
Інакше як він збирається прирівняти зарплати, при дірі вже секвестрованого держбюджету в 300лярдів за перших пів-року?
від 10,5% у медичних сестер з 5 до 15тис₴
до 45.5% у "зітц.прєдсєдатєлєй" з зряплатою вище 45тис₴