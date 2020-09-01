Зеленський про різницю в зарплатах медиків: Це несправедливо, нечесно і так не буде. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що різниці в зарплатах українських медиків не має бути і не буде, що повинно бути враховано в медичній реформі, а також збереження лікарень у невеликих населених пунктах або створення для них необхідної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу у вівторок у Полтавській області.

"У медичної реформи частково є плюси, а частково є великі мінуси, через нерівності заробітних плат медиків різних ланок. Ця різниця несправедлива, неправильна, нечесна, і так не буде", - сказав він.

Зеленський зазначив, що МОЗ України ще має презентувати новий формат продовження тієї медичної реформи, яка була розпочата в Україні.

"Де зберігаються маленькі лікарні, районні. Ми чекаємо розуміння, що буде в селах. Тому що там взагалі немає жодних послуг, немає аптек. Має бути швидко побудована інфраструктура, щоб людина з маленького села могла в найкоротший термін потрапити в опорну лікарню", - наголосив він.

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