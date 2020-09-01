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Зеленський про різницю в зарплатах медиків: Це несправедливо, нечесно і так не буде. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що різниці в зарплатах українських медиків не має бути і не буде, що повинно бути враховано в медичній реформі, а також збереження лікарень у невеликих населених пунктах або створення для них необхідної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу у вівторок у Полтавській області.

"У медичної реформи частково є плюси, а частково є великі мінуси, через нерівності заробітних плат медиків різних ланок. Ця різниця несправедлива, неправильна, нечесна, і так не буде", - сказав він.

Зеленський зазначив, що МОЗ України ще має презентувати новий формат продовження тієї медичної реформи, яка була розпочата в Україні.

"Де зберігаються маленькі лікарні, районні. Ми чекаємо розуміння, що буде в селах. Тому що там взагалі немає жодних послуг, немає аптек. Має бути швидко побудована інфраструктура, щоб людина з маленького села могла в найкоротший термін потрапити в опорну лікарню", - наголосив він.

Також читайте: 332 лікарні опинилися на межі існування: НСЗУ має укласти договори для їхнього дофінансування, - Степанов

Автор: 

лікарня (1359) Зеленський Володимир (23829) лікарі (1287) медреформа (129)


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Топ коментарі
+15
Ваван Шправедливый. Я сейчас умру от смеха. Чмо уклоняющаеся от уплаты налогов и призыва, что то там ляпает за справедливость. Вова, я просто уверен, что лично ты получишь сполна и по справедливости. Ну и по Закону конечно.
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01.09.2020 14:16
+12
Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет - Цензор.НЕТ 6328
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01.09.2020 14:14
+11
Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет - Цензор.НЕТ 4043
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01.09.2020 14:23
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СПРАВЕДЛИВО: сколько заработают, столько пусть и получают! ничего не заработают - ничего не получат!
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01.09.2020 14:13 Відповісти
а те що в Україні податок з арплати 19.5% і у медсестри з зарплатою 5тис ₴ і у "зітц.прєдсєдатєля" з зряплатою 150тис ₴ ... ЦЕ НОРМАЛЬНО?
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01.09.2020 14:47 Відповісти
нет не нормально, кто больше по сумме платит налогов у того должен быть больше по весу политический голос, а если дотошно вдаваться в детали, то медсестра должна платить еще больше , а кто имеет больший доход меньше по сумме, чем сейчас
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01.09.2020 18:01 Відповісти
давить на "жалость" и руководствываться эмоциями это локика ЖИВОТНОГО ИНСТИНКТА и совершенно не тот подход, который разумному существу!
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01.09.2020 18:06 Відповісти
А теперь будет по справедливости, урежут врачам первички до уровня остальных..............
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01.09.2020 15:22 Відповісти
До Зеленского и солнце не вставало как надо - что вы понимаете!
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01.09.2020 20:18 Відповісти
"Должна быть быстро построена инфраструктура, чтобы человек из маленького села мог в кратчайший срок попасть в опорную больницу" - и тут самое время вспомнить про гиперлуп... в фонде борьбы с ковидлом еще че-нить завалялось?...
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01.09.2020 14:14 Відповісти
Перспективи покращення стану здоров'я громадян-виборців -

"...чтобы человек из маленького села мог в кратчайший срок попасть в опорную больницу..." Источник: https://censor.net/ru/n3216974
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01.09.2020 14:16 Відповісти
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
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01.09.2020 15:26 Відповісти
Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет - Цензор.НЕТ 6328
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01.09.2020 14:14 Відповісти
шо, опять шмаркля по 4000 баксов обещать будет...
или как там: "6000 грн - єто очень хорошая зарплата"(с)зелена шмаркля...
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01.09.2020 14:14 Відповісти
щоб швидко доїхати до лікарні зменш свій кортеж !
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01.09.2020 14:15 Відповісти
Кортежі нах!(Гола Бородька)
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01.09.2020 14:17 Відповісти
бабе цвети , дітям дачі !
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01.09.2020 14:20 Відповісти
Оні прозрєлі.
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01.09.2020 14:16 Відповісти
в смысле - попустило? ))) резкость навел? ))))
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01.09.2020 14:20 Відповісти
Ваван Шправедливый. Я сейчас умру от смеха. Чмо уклоняющаеся от уплаты налогов и призыва, что то там ляпает за справедливость. Вова, я просто уверен, что лично ты получишь сполна и по справедливости. Ну и по Закону конечно.
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01.09.2020 14:16 Відповісти
Та ладно! Первинна ланка отримує від 20000 до 40000, а спеціалісти (вторинна ланка) 4700грн. Тепер реєстратура записує до сімейного лікаря, а сімейний лікар, з 20000грн зряплати, не лікує хворих (за що йому отакенна зряплата), а аутоматично футболить до спеціаліста зі ставкою 4700грн!
Ура, клованам, що скасували другий етап медреформи!!!
Одне тішить, більшість лікарів саме за галабароцьку й голосували.
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01.09.2020 14:17 Відповісти
Супрунша їм була не така.
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01.09.2020 14:19 Відповісти
Супрун була не "їхня" а шмаркля-бубочка "їхній"на 101%
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01.09.2020 14:50 Відповісти
Так кто проводит второй этап медреформы? Кстати, я не припоминаю, чтобы я встречал бедных врачей! Им как и любому человеку сколько не дай - все мало! Тут ребята и в крмментах и в блогах описывают как они COVID лечили. Все как и 5 и 10 лет назад.
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01.09.2020 14:24 Відповісти
Правильна глаголишь! Вон какие врачи все богатые! Значит пусть бесплатно лечат! Зачем им вообще зарплата, если у них денег куры не клюют?
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01.09.2020 14:36 Відповісти
Не только в зарплате дело. А в системе которая должна лечить, а не брать взятки и не нести ответственность. Анекдот такой есть, только не про врача, а про мента, который получил удостоверение, пистолет, а тут ему еще и зарплату дают...
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01.09.2020 17:42 Відповісти
Это замечательно. Как вы себе представляете "систему, которая должна лечить.." и т.д. но без нормальной ЗП?
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01.09.2020 17:48 Відповісти
Я что-то недопонял! А где я писал, что зарплату приводить в соответствие с выработкой и квалификацией не надо? Я писал о другом, что тупым подъемом зарплаты(кстати до какого уровня?) эверест проблем нашего здравохранения не решить. Танцевать надо от печки и заплата в данном случае это не печка.
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01.09.2020 21:47 Відповісти
А підняття зарплат таким самим способом суддям і прокурорам проканало? А заявки "єсли мне не дадут зарплату 50000грн я буду воровать і брать взяткі" від чинуш всіх рівнів і депутатів тебе не цікавить? Лікарі тобі поперек горла!
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02.09.2020 10:16 Відповісти
Ти писав, що лікарі і з такими зарплатами як є (4700 грязними) занадто багаті.
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02.09.2020 10:17 Відповісти
Майже як Каламойський. Або Зеленський. Цікаво, Зеленський теж людей лікує, що так забогатів?
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01.09.2020 16:55 Відповісти
Зеленский - великий лекарь. Он лечит 73% украинцев уринотерапией. Судя по форуму Цензора, многих уже вылечил.
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01.09.2020 17:47 Відповісти
врал,вру и буду врать - ведь зебилам нравиться))
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01.09.2020 14:18 Відповісти
Зеленский о разнице в зарплатах медиков: Это несправедливо, нечестно и так не будет - Цензор.НЕТ 4043
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01.09.2020 14:23 Відповісти
ой! теперь к 100 школам, 100 стадионам, 100 вилл (ой нет, пардон))), 100 школьных автобусов, прибавиться еще 100 сельских аптек и... 100 следующих обещаний ))))
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01.09.2020 14:19 Відповісти
"Должна быть быстро построена инфраструктура, чтобы человек из маленького села мог в кратчайший срок попасть в опорную больницу"

Ще ефективніше, якщо відразу потраплятимуть на цвинтар в турборежимі.
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01.09.2020 14:24 Відповісти
У этого мудрилы - фонд был на борьбу с коронавирусом, он его растрынькал, а теперь давит из себя крокодильи слезы
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01.09.2020 14:25 Відповісти
Уже всех корупционеров посадил (весна придет будем сажать)
Уже тарифы понизпл (конец эпохе бедности)
Уже войну закончил (мир в глазах *****)

Теперь пора и медиками занятся!!
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01.09.2020 14:26 Відповісти
Навіщо ними займаться? Самі повиздихають, кожен день по 150-200 на КОВІД заражаються. Хай на свої 4700 (брудними, без вичітів) лікуються!
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01.09.2020 16:58 Відповісти
Совковая уравниловка ? Ну ты и коЗЕл
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01.09.2020 14:30 Відповісти
Правильно. А то один возомнил себя хирургом, а другой ухогорлоносом. Пусть получают все одинаково. Как уборщица.
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01.09.2020 14:33 Відповісти
Звиняйте пане! Прибиральниця в АТБ менше 8000 не отримує! А от лікар вищої категорії з стажем під двадцять років гола ставка 4700грн! З квітня всі "вислуги" і надбавки з преміями скасовані!
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01.09.2020 17:00 Відповісти
Ну так в ухе закорючкой ковыряться - это любой дурак может. А ты попробуй во всём АТБ чистоту наведи и ничего не скиздь - этому долго учиться надо.
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01.09.2020 17:03 Відповісти
Звичайно! А як тая прибиральниця інфаркти лікує... Це просто щось, майстер спорту!
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01.09.2020 17:08 Відповісти
инфаркты - это от нервов. вот погонит Зеленский олигархов, так сразу все нервничать перестанут и никаких инфарктов не будет. И врачи будут не нужны.
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01.09.2020 17:15 Відповісти
Знакомый семейный врач с почти двумя с половиной тыщами подписанных договоров и з/п под 20 штук ( если ему верить) и наклейкой Зе команда на машине и амбулатории, может готовится к своей старой зарплате в 5 с чем-то кусков... Ну прэлэстно же...
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01.09.2020 14:37 Відповісти
А що він за ті 20000грн робить? Він хоч користуватися кардіографом, які всім поголовно видали навчився? Комусь хоч одна кардіограму зняв і розшифрував? А тропаніновий тесть (яких навіть в кардіологів немає) хоч комусь зробив, інфаркт виявив і купірував? Чим вони там займаються? "Електронні направлєнія" до спеціалістів з мінімальними зарплатами виписує? Так цим і реєстратура добре справляється на значно меншу зарплату!
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01.09.2020 17:03 Відповісти
Навчився, навчився... Не паникуй.
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03.09.2020 18:14 Відповісти
Та ты уже пообещал снижение тарифов и 73% проголосовали за тебя. Теперь под местные обещаешь, лыхварь ?
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01.09.2020 14:39 Відповісти
він що, збирається порізати зарплати і лікарів первинної ланки. пустивши аід ніж всі Улянині реформи в медицині?
Інакше як він збирається прирівняти зарплати, при дірі вже секвестрованого держбюджету в 300лярдів за перших пів-року?
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01.09.2020 14:39 Відповісти
Звичайно, А потім ще й КРУ до них направлять, за витрачені грошики звіт вимагатимуть, з усіма наслідками. Що таке КРУ і як воно працює, сподіваюсь вам поясняти не треба?
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01.09.2020 17:06 Відповісти
звичайно, у кого трохи вища зп понизять і усе вирівняється
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01.09.2020 14:50 Відповісти
Зеленський про різницю в зарплатах медиків: Це несправедливо, нечесно і так не буде - Цензор.НЕТ 6612
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01.09.2020 14:57 Відповісти
А щоб було справедливо треба впровадити 8ми рівнівий рівень податків..
від 10,5% у медичних сестер з 5 до 15тис₴
до 45.5% у "зітц.прєдсєдатєлєй" з зряплатою вище 45тис₴
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01.09.2020 14:57 Відповісти
дерьмак, прекращай зебарану поставлять порошок, его так прет не реально
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01.09.2020 16:32 Відповісти
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01.09.2020 17:03 Відповісти
Должна быть СИСТЕМА ОПЛАТЫ основой которой является квалификация и непосредственно отношение к своей работе, а не совковое пережевывание соплей.
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01.09.2020 17:09 Відповісти
всё верно сказал.
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01.09.2020 17:17 Відповісти
А у нас есть врачи?????? Где они? Ау!!!!
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01.09.2020 17:43 Відповісти
 
 