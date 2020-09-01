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В Івано-Франківську ресторатори пікетують поліцію: вимагають не закривати літні майданчики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську представники ресторанного бізнесу вийшли на акцію протесту біля будівлі обласної поліції, вимагаючи не закривати літні майданчики, кафе і ресторани через епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє місцеве видання "Курс", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вчора провели акцію під міською радою. Направили звернення у Кабмін. Сьогодні почали масово телефонувати підприємці, до яких прийшла поліція і вимагала закритися. Ми зараз прийшли на мирну акцію просити поліцію лояльно ставитися до бізнесу. Ми збираємо підписи і подамо колективне звернення, щоби поліція дозволила підприємцям годувати свої сім’ї та платити зарплати працівникам", – заявив депутат Івано-Франківської міськради Сергій Палійчук.

Зараз до рестораторів приєдналися працівники місцевого кінотеатру. Запевняють, що направили 10 тис. грн на придбання дезинфікуючих засобів і рукавичок, зменшили кількість сеансів і готові дотримуватися всіх вимог карантину, тільки б знову не зупиняти роботу.

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"Ми хочемо працювати. Сьогодні ми тут зібралися, щоб просити, аби нам не заважали працювати. Працівники поліції ходять і вимагають закривати літні майданчики, кафе, ресторани. Багато закладів не пережили першої хвилі карантину. Зараз якщо знову закритися, то станеться колапс", – говорить представник ресторану "Хлібосольний".

До пікетувальників вийшов заступник начальника обласної нацполіції Ігор Максимів. Він пояснив, що поліція лише слідкує за дотриманням обмежень, які встановив Кабмін. В Івано-Франківську поліцейські поки що проводять лише роз’яснювальну роботу. В місті ще не складено жодного протоколу.

"Працюємо більше на профілактику. Ми отримуємо часто скарги від громадян на заклади, що порушують карантинні вимоги. Ми змушені виїжджати і перевіряти", – пояснив поліцейський.

В Івано-Франківську ресторатори пікетують поліцію: вимагають не закривати літні майданчики 01
В Івано-Франківську ресторатори пікетують поліцію: вимагають не закривати літні майданчики 02
В Івано-Франківську ресторатори пікетують поліцію: вимагають не закривати літні майданчики 03

Как сообщалось, с 31 августа в "красную" зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области. В Коломые за выходные представители полиции и Госпродпотребслужбы оштрафовали 4 заведения питания, которые проводили свадьбы.

Автор: 

Івано-Франківськ (519) карантин (18172) пікет (322) Нацполіція (15168) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
так не назвали ж "хлєбосолный"
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01.09.2020 17:20
+2
воду,коли вариш макарони ти також "сілиш"?
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01.09.2020 19:35
+1
кацап, у кого нема ума? тупе бидло - "одобрямс".
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01.09.2020 19:15
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Нема ума- вважай каліка...
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01.09.2020 17:07 Відповісти
кацап, у кого нема ума? тупе бидло - "одобрямс".
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01.09.2020 19:15 Відповісти
Сидиш за парєбріком,ну так і сиди там,і кукурікай далі,ідіот.
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01.09.2020 20:07 Відповісти
Сейчас, если снова закрыться, то произойдет коллапс", - утверждает представитель ресторана "Хлібосольний".Источник: https://censor.net/ru/v3217018
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Що за ресторан такий кацапській?
"Хлібосольний"????
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01.09.2020 17:12 Відповісти
так не назвали ж "хлєбосолный"
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01.09.2020 17:20 Відповісти
Українською буде СІЛЬ!
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01.09.2020 17:26 Відповісти
воду,коли вариш макарони ти також "сілиш"?
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01.09.2020 19:35 Відповісти
Вот, и слоган есть для их акции подходящий "Хер на жизни стариков, если хоцца шашлыков!"
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01.09.2020 17:34 Відповісти
ще один кацап перднув...
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01.09.2020 19:16 Відповісти
По хорошему просят. Кабмин с полицией нагло нарушают конституцию. Узурпаторы.
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01.09.2020 19:22 Відповісти
Да откройте им рестораны! У них больницы и врачи заканчиваются, а они деб..лы, не понимают, что через 2-3 недели они сами закроются и будут кашлять и умирать на ступеньках полных больниц в виду отсутствия мест в них. Им нужно пояснить цели карантинов - это сдержать заболеваемость, чтобы больницы справлялись со средними и тяжелыми пациентами. И объяснить им , что вирусу пофиг на их протесты. Кстати и маски не мешало бы надеть нормально на все лица. А то заявляют, что соблюдают все меры, а сами на протесте без масок.
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01.09.2020 19:55 Відповісти
закрыть все а то мажоры пьют едят а сторож сидит за 150 грн без туалета
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01.09.2020 20:17 Відповісти
 
 