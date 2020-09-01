В Івано-Франківську ресторатори пікетують поліцію: вимагають не закривати літні майданчики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську представники ресторанного бізнесу вийшли на акцію протесту біля будівлі обласної поліції, вимагаючи не закривати літні майданчики, кафе і ресторани через епідеміологічну ситуацію.

Про це повідомляє місцеве видання "Курс", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вчора провели акцію під міською радою. Направили звернення у Кабмін. Сьогодні почали масово телефонувати підприємці, до яких прийшла поліція і вимагала закритися. Ми зараз прийшли на мирну акцію просити поліцію лояльно ставитися до бізнесу. Ми збираємо підписи і подамо колективне звернення, щоби поліція дозволила підприємцям годувати свої сім’ї та платити зарплати працівникам", – заявив депутат Івано-Франківської міськради Сергій Палійчук.

Зараз до рестораторів приєдналися працівники місцевого кінотеатру. Запевняють, що направили 10 тис. грн на придбання дезинфікуючих засобів і рукавичок, зменшили кількість сеансів і готові дотримуватися всіх вимог карантину, тільки б знову не зупиняти роботу.

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"Ми хочемо працювати. Сьогодні ми тут зібралися, щоб просити, аби нам не заважали працювати. Працівники поліції ходять і вимагають закривати літні майданчики, кафе, ресторани. Багато закладів не пережили першої хвилі карантину. Зараз якщо знову закритися, то станеться колапс", – говорить представник ресторану "Хлібосольний".

До пікетувальників вийшов заступник начальника обласної нацполіції Ігор Максимів. Він пояснив, що поліція лише слідкує за дотриманням обмежень, які встановив Кабмін. В Івано-Франківську поліцейські поки що проводять лише роз’яснювальну роботу. В місті ще не складено жодного протоколу.

"Працюємо більше на профілактику. Ми отримуємо часто скарги від громадян на заклади, що порушують карантинні вимоги. Ми змушені виїжджати і перевіряти", – пояснив поліцейський.







Как сообщалось, с 31 августа в "красную" зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области. В Коломые за выходные представители полиции и Госпродпотребслужбы оштрафовали 4 заведения питания, которые проводили свадьбы.