НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали прослуховування Окружного адміністративного суду Києва, що вказують на можливий вплив глави ОАСК Павла Вовка на Вищу раду правосуддя.

Про це йдеться на сайті НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, голови Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб у вчиненні низки злочинів, зокрема: створення та участь у злочинній організації; захоплення державної влади; зловживання впливом; втручання у діяльність державних діячів та створення штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів", - говорится в сообщении.

У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.

За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Так, голова ОАСК міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів всіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Зокрема, на записах чоловік з голосом, схожим на керівника ОАСК, обговорює з суддею необхідність відкриття дисциплінарного провадження за скаргою на суддю ОАСК Ярославу Добрянську.

У цій розмові він заявляє про необхідність відмовити у відкритті провадження за скаргою на іншу суддю ОАСК Анну Кузьменко. Пізніше ВРП справді відмовила у відкритті провадження щодо судді Кузьменко.

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На інших матеріалах прослуховування детективи НАБУ зафіксували, як голова ОАСК хвалиться досягнутими ним домовленостями про непритягнення до дисциплінарної відповідальності деяких суддів ОАСК, які виносили рішення про заборону мітингів на Майдані в 2013 році, зокрема Богдана Саніна.

Крім того, Вовк нібито мав домовленості з "порятунку" від дисциплінарної відповідальності його заступника Євгена Аблова.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".