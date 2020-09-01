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НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

Національне антикорупційне бюро оприлюднило нові матеріали прослуховування Окружного адміністративного суду Києва, що вказують на можливий вплив глави ОАСК Павла Вовка на Вищу раду правосуддя.

Про це йдеться на сайті НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, голови Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб у вчиненні низки злочинів, зокрема: створення та участь у злочинній організації; захоплення державної влади; зловживання впливом; втручання у діяльність державних діячів та створення штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів", - говорится в сообщении.

У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.

За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Так, голова ОАСК міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів всіх інстанцій, які виносили "незручні" для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

Зокрема, на записах чоловік з голосом, схожим на керівника ОАСК, обговорює з суддею необхідність відкриття дисциплінарного провадження за скаргою на суддю ОАСК Ярославу Добрянську.

У цій розмові він заявляє про необхідність відмовити у відкритті провадження за скаргою на іншу суддю ОАСК Анну Кузьменко. Пізніше ВРП справді відмовила у відкритті провадження щодо судді Кузьменко.

Читайте також: Глава ОАСК Вовк: У НАБУ є хвора фантазія. Їм усім треба лікуватися

На інших матеріалах прослуховування детективи НАБУ зафіксували, як голова ОАСК хвалиться досягнутими ним домовленостями про непритягнення до дисциплінарної відповідальності деяких суддів ОАСК, які виносили рішення про заборону мітингів на Майдані в 2013 році, зокрема Богдана Саніна.

Крім того, Вовк нібито мав домовленості з "порятунку" від дисциплінарної відповідальності його заступника Євгена Аблова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП не стала відсторонювати главу ОАСК Вовка

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

НАБУ (5068) Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+9
на суд подавать в суд ? тоже самое что на полицию в полицию , придет к тому же мерзавцу ...... СИСТЕМА
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01.09.2020 17:28
+5
Так уже іншого виходу не має окрім розголосу, бо судівська мафія робить, що забажає.
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01.09.2020 17:38
+4
НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП - Цензор.НЕТ 1725
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01.09.2020 17:23
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НАБУ обнародовало новые "пленки Вовка" о его возможном влиянии на ВСП - Цензор.НЕТ 1725
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01.09.2020 17:23 Відповісти
Якщо врахувати, що є ще один суддя Вовк у Печерському суді, то гарне б крісло чи то для судей, чи то для Артема Ситника вийшло б
НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП - Цензор.НЕТ 9955
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01.09.2020 17:46 Відповісти
Там не один, там цілий клан - суддівсько-прокурорський клан наволочі з прізвищем Вовк.
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01.09.2020 19:21 Відповісти
Під#рюга з гвінтівкою!
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01.09.2020 19:27 Відповісти
меня вот удивляет что все эти органы выкладывают все в сми, а нельзя без пропаганды расследовать и передать в суд
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01.09.2020 17:23 Відповісти
на суд подавать в суд ? тоже самое что на полицию в полицию , придет к тому же мерзавцу ...... СИСТЕМА
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01.09.2020 17:28 Відповісти
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01.09.2020 17:36 Відповісти
Так уже іншого виходу не має окрім розголосу, бо судівська мафія робить, що забажає.
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01.09.2020 17:38 Відповісти
Дійсно, наївне питання.
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01.09.2020 17:55 Відповісти
Исходя из вашей «логики» Вы видимо за Зеленского или Бойко голосовали.
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01.09.2020 18:17 Відповісти
Именно ВСП и не даёт довести дело до суда и отстранить Вовка ..)
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01.09.2020 19:19 Відповісти
Ух ты, интересна СУММА ОТКАТА вовка? Оказывается пленки, бл@ - были "старые" . В цифре...
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01.09.2020 17:26 Відповісти
Может и никакого отката - там круговая порука у сволочей в мантиях
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01.09.2020 19:22 Відповісти
ВСП повинно сісти довічно з конфіскацією у повному складі разом з конституціонним судом.Ганьба продажним тварюкам.
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01.09.2020 17:37 Відповісти
І чьо? Послухають,посміються,і підуть далі собі бабло лопатою гребти...
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01.09.2020 17:40 Відповісти
Вова-каратист, ось тобі нагода розпочати гучні посадки!!! Відчепися, курва, від патріотів!!! Відчепися від Пороха та дівчат!!!!
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01.09.2020 17:41 Відповісти
НАБУ в ответ на отказ ВСП решило постучать его имеющимся козырем по носу?
Видимо это только верхушка айсберга...
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01.09.2020 17:41 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Думаете подобные поговорки народ сочинял на пустом месте? Сегодня "высшее правосудие" уже сыграло в пользу волчины.
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01.09.2020 18:04 Відповісти
венедиктова должна сесть. Надолго и с конфискацией. И не так, как зайцева, почти на курорт.
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01.09.2020 18:19 Відповісти
Президент та ГПУ стали посьміховиськом для суддів -хабарників...Країною правит Вовк, а ВОвка - блазень гороховий, а не Президент...Це розуміють вже усі...та він сам не дурний вже не знає, що вигадати, аби себе виправдати...Історичне лайно теж має своє місце в історії..беззаперечно
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01.09.2020 18:45 Відповісти
Сьогодні якраз річниця як https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-anonsuvav-shchotyzhneve-pozbavlennia-mantij/30142354.html Зеленський анонсував «щотижневе позбавлення мантій» недоброчесних суддів
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01.09.2020 18:48 Відповісти
Сытник, меньше надо пиариться, а больше работать (дел в суды подавать).
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01.09.2020 18:55 Відповісти
Начинаем охоту на волка?
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01.09.2020 19:12 Відповісти
А думали даремно Ситника "зняли"...
А де янєлохМінє42- любітель "Закону одного на всіх" ... мовчить блазень... а х#лі це країною торгують не тітушню сепарску ківіка ж постріляли...
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01.09.2020 19:33 Відповісти
Шановні, А чи не здається вам, що шумок підіймають через здачі лугандона нашими учасниками переговорів, моржової ...?
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01.09.2020 19:52 Відповісти
у НАБУ есть спезназ с дорогими носками, пускай вовка при задержании пристрелят и не надо никаких судов
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02.09.2020 00:56 Відповісти
 
 