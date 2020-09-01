Протестуючі через затримку зарплати шахтарі перекривали трасу на Львівщині: "Для чого нам обіцяти завтра, післязавтра? Нам вже потрібно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У селі Сопошин, що за 25 кілометрів від Львова, гірники шахти "Надія" та їхні родичі перекрили дорогу Львів - Рава-Руська. Шахтарі вимагають, щоб їм виплатили зарплату.
Як повідомляє Суспільне, учасники акції пропускають автобуси час від часу, інформує Цензор.НЕТ.
"Діти в школу йдуть. За що дітей в школу відправляти? Для чого нам обіцяти завтра, післязавтра? Нам вже потрібно. Як людям кредити погасити? Дев'яносто відсотків зі ста працюючих - на кредитах. За що нам жити?" - каже шахтар Роман Горбач.
В сторону Червонограда і в сторону Львова - черги з авто.
Протест шахтарів закінчився о 15 годині. Участь в акції, за словами прессекретарки патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, взяли 70 осіб.
Відео протесту опублікував у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Нагадаємо, на Львівщині протестують гірники шахти "Надія". Їм не виплатили зарплату за квітень, травень і червень, частково - за березень і липень. На знак протесту дві зміни гірників відмовилися підніматися з шахти 28 серпня.
29 шахтарів досі страйкують під землею. З ними цілодобово чергує медсестра.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=233pt001f01=719.html Зеленський В. О. 31.06% 160
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=225pt001f01=719.html Тимошенко Ю. В. 22.52% 116
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=216pt001f01=719.html Бойко Ю. А. 11.84% 61
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=208pt001f01=719.html Гриценко А. С. 8.34% 43
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp005pt021f01=295pt001f01=719.html Порошенко П. О. 6.40% 33
"Центральна виборча комісія у вівторок, 23 квітня, https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp305pt001f01=720pid100=46.html опрацювала 100% протоколів із виборчих дільниць Львівщини. За результатами підрахунку, по виборчих дільницях області більше голосів здобув Петро Порошенко (62,79%). За Володимира Зеленського на Львівщині проголосувало 34,49% виборців."
https://zaxid.net/news/
Ну шо? Раденьке, що дурненьке?
https://www.google.com/search?sxsrf=**********************************
Навіть Лузер повинен знати, що в другому турі президентських виборів брали участь 2 кандидата. Так що, нагидив, прибери.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=70pt012f01=210451.html
"В селе Сопошин, что в 25 километрах от Львова ... "
Сопо́шин - село в України, Жовківському районі Львівської області.
210451 с.Солочин Солочи́н - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатській області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Свалявському районі .
https://censor.net/ru/user/438245
Ххосподя! Держи, для затравки
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=70pt012f01=210451.html lВиборча дільниця № 210451Територіальний виборчий округ №70 (Закарпатська область)
І узбагойся.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=719pt005f01=122pt012f01=460479.html
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp308pt001f01=720pt005f01=122pt012f01=460479.html
Теперь разве что ослик из личных офшоров достанет и заплатит....
Дебильнее шахтёра, только дальнобой.
Больше года не при власти, а шахтеров обокрал)))
Не подобається - розрахувались та і все.