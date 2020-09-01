Протестуючі через затримку зарплати шахтарі перекривали трасу на Львівщині: "Для чого нам обіцяти завтра, післязавтра? Нам вже потрібно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Сопошин, що за 25 кілометрів від Львова, гірники шахти "Надія" та їхні родичі перекрили дорогу Львів - Рава-Руська. Шахтарі вимагають, щоб їм виплатили зарплату.

Як повідомляє Суспільне, учасники акції пропускають автобуси час від часу, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти в школу йдуть. За що дітей в школу відправляти? Для чого нам обіцяти завтра, післязавтра? Нам вже потрібно. Як людям кредити погасити? Дев'яносто відсотків зі ста працюючих - на кредитах. За що нам жити?" - каже шахтар Роман Горбач.

В сторону Червонограда і в сторону Львова - черги з авто.





Фото: Суспільне

Протест шахтарів закінчився о 15 годині. Участь в акції, за словами прессекретарки патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, взяли 70 осіб.

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Відео протесту опублікував у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Нагадаємо, на Львівщині протестують гірники шахти "Надія". Їм не виплатили зарплату за квітень, травень і червень, частково - за березень і липень. На знак протесту дві зміни гірників відмовилися підніматися з шахти 28 серпня.

29 шахтарів досі страйкують під землею. З ними цілодобово чергує медсестра.