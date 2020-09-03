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Новини Відео Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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"Вовка боятися - в президенти не ходити": активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва. ВІДЕО+ФОТО

У четвер, 3 вересня, під Офісом президента активісти провели акцію з вимогою до Президента України Володимира Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники, переодягнені в суддів з масками вовків, обмотали активіста в масці Зеленського плівками. Таким чином мітингувальники продемонстрували те, як президент, на їхню думку, ігнорує скандал у судовій системі і, зокрема, плівки з розмовами суддів Окружного адмінсуду Києва, оприлюднені НАБУ.

Також учасники мітингу тримали плакати з розшифровкою деяких розмов суддів Окружного адмінсуду Києва і плакати із закликом до президента Зеленського не ігнорувати цей скандал.

Організаторами акції заявлені Центр Протидії Корупції, Автомайдан, Фонд DEJURE.

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Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 01
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 02
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 03
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 04
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 05
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 06
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 07
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 08
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 09
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 10
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 11
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 12
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 13
Вовка боятися - в президенти не ходити: активісти пікетували ОП з вимогою до Зеленського не ігнорувати справу Окружного адмінсуду Києва 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: 

акція (1454) Зеленський Володимир (23829) мітинг (753) пікет (322) Вовк Павло (300) Офіс Президента (2022) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+4
Наши все суды надо уволить одной датой. А на следующий день набрать суды присяжных заседателей.
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03.09.2020 13:22
+3
их не увольнять надо а 225 лагерей в полосатой робе на ЗОНУ в зоне ЧАЭС город призрак Припять как раз там полно пустующих казарм и бараков а то что окон нема так что мешает то что радиация ну звыняйте то такое.. кто выживет и вылезут из зоны через 25 лет вместе с ГБровцами Набуинами ГПУшными курорами мусорами полицаями налоговиками всеми чинушами и местной челядью властью того будет ждать сюрпрайз полное поражение в правах тотальный надзор и контроль вечный браслет на ноге ночной арест с 18 часов до 6 утра запрет на выборные любые права и комнатушка 9 кв. метров кухня 3 кв. метра и туалет баня 2 раза в неделю общественная.. и все... и да пособие на уровне минималки и талоны 1 раз в три года на носки трусы лифчик рубашку штаны шорты сандалии сапоги туфля ботинок 1 кнопочный телефончик никакого ТВ и иНтернету.. газета Слава Украина читать обязательно и да талоны на 2-3 разовое питание от бюджета.... дешевле кстати нам выйдет... чем дать им еще на полгода быть у власти или в креслах с посадами...нет убивать не надо надо как можно дольше продлевать их такое доживание...представляете судью Вовка или Президента № 6 Зеленского умели воровали миллионами и миллиардами а вдруг на старости лет доживать как блоха на собаке.. психика поедет у многих суицид станет их выходом но не всем мы дадим так легко отбыть в иной мир...
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03.09.2020 13:32
+2
да ну вы шо у клоуна сразу разрыв пятки случится со страху... вон даже с переляку после Лероса не полетел в Адессу а вдруг его с ПЗРК собьют он на лесопеде или пешаком пойдет аккурат к 15 сентября доползет бедняга...
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03.09.2020 13:24
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Наши все суды надо уволить одной датой. А на следующий день набрать суды присяжных заседателей.
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03.09.2020 13:22 Відповісти
их не увольнять надо а 225 лагерей в полосатой робе на ЗОНУ в зоне ЧАЭС город призрак Припять как раз там полно пустующих казарм и бараков а то что окон нема так что мешает то что радиация ну звыняйте то такое.. кто выживет и вылезут из зоны через 25 лет вместе с ГБровцами Набуинами ГПУшными курорами мусорами полицаями налоговиками всеми чинушами и местной челядью властью того будет ждать сюрпрайз полное поражение в правах тотальный надзор и контроль вечный браслет на ноге ночной арест с 18 часов до 6 утра запрет на выборные любые права и комнатушка 9 кв. метров кухня 3 кв. метра и туалет баня 2 раза в неделю общественная.. и все... и да пособие на уровне минималки и талоны 1 раз в три года на носки трусы лифчик рубашку штаны шорты сандалии сапоги туфля ботинок 1 кнопочный телефончик никакого ТВ и иНтернету.. газета Слава Украина читать обязательно и да талоны на 2-3 разовое питание от бюджета.... дешевле кстати нам выйдет... чем дать им еще на полгода быть у власти или в креслах с посадами...нет убивать не надо надо как можно дольше продлевать их такое доживание...представляете судью Вовка или Президента № 6 Зеленского умели воровали миллионами и миллиардами а вдруг на старости лет доживать как блоха на собаке.. психика поедет у многих суицид станет их выходом но не всем мы дадим так легко отбыть в иной мир...
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03.09.2020 13:32 Відповісти
Потний Вава ж сказав, що в нього на корупціонерів немає ніякої реакції, звідки б вони не були.
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03.09.2020 13:23 Відповісти
А Вовка серло.
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03.09.2020 13:24 Відповісти
А смысл? зебил же все равно не на рабочем месте, а где-то в командыривке
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03.09.2020 13:24 Відповісти
да ну вы шо у клоуна сразу разрыв пятки случится со страху... вон даже с переляку после Лероса не полетел в Адессу а вдруг его с ПЗРК собьют он на лесопеде или пешаком пойдет аккурат к 15 сентября доползет бедняга...
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03.09.2020 13:24 Відповісти
Тема - нулевая, фоток - куча!
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03.09.2020 13:26 Відповісти
не по адресу ребята..
у Зе в методичке от ***** только сдача интересов Украины
а про суды и зверей типа вовка ничего нет
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03.09.2020 13:26 Відповісти
Та вже целый год все сдает и сдает, вот тока Путен брать не хочет!)
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03.09.2020 13:38 Відповісти
Молодцы, ребята! Респект!
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03.09.2020 13:28 Відповісти
Что-то ни разу невидать было этих "активистов" у офиса Медведчука, ни при Зеле, ни при сывочолом....Как говорят, кто девушку ужинает, тот ее и танцует!)
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03.09.2020 13:32 Відповісти
Может то был другой Вовк? Правильный?
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03.09.2020 13:33 Відповісти
Вовк он всегда вовк, вот только "активисты" - проститутки!
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03.09.2020 13:35 Відповісти
Ну то понятно. Были бы студенты - сидели б на парах
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03.09.2020 13:38 Відповісти
М-да. Витёк с Петрыком поступали иначе. Заградились реФФорматорским забором и тремя рядами мусорни и никаких тебе протестов пид викнами
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03.09.2020 13:32 Відповісти
Сцяться - его жизненное кредо.
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03.09.2020 13:33 Відповісти
А шо пленкам верить надо? Если да, то дела плохие. Не только для Вовка. Или есть правильные пленки и не правильные. Да посади всех, по пленкам, будет справедливо.
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03.09.2020 13:42 Відповісти
Що ж кримінально олігархічна система відчула свою повну безкарність за допомогою вовчих та печерних судів олігархи виграють всі справи грабуючи і так бідну .воюючу країну.Тут запитаня не тільки до цієї влади ,а і минулої яка проводила судову реформу де все звелось до банального підвищити суддям зарплати втричі ,зараз ці судді які вершать долю України включно з суддями КС отримують зарплати понад триста тисячті це гротші платників податків,то чи потрібно їх утримувати ?
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03.09.2020 15:28 Відповісти
Зеленський це чучело/козломордого и Ахметова/Они вложили в него миллиарды дабы грабить народ Украины.Наивные Украинцы поверили в сказку голобородька и продали себя и детей в рабство оборотней.Чего хотели то и имеете.Патриоты Украинцы вам не нужны.Зачем вам жить по законам цивилизации.Живите по законам воров в рассвет коль нет ума его не купиш.А таких 73%потому и живем в дерме по уши да плачем.Мыслить нада трезво.Свобода и закон есть среди.Мы сделали себя посмешещим с малограмотным клоуном.на больше не тяните.
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03.09.2020 16:35 Відповісти
ЗеБанду и судейскую банду на помойку, революция достоинства не завершилась.
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03.09.2020 16:50 Відповісти
 
 