Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полум'я охопило квартиру на 24 поверсі. Її господар загинув. Ще одна людина зістрибнула на кондиціонери розташованої поверхом нижче квартири і залізла у вікно до сусідів.

Пожежа виникла в будинку по вул. Сікорського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Києві.

Користувачі соцмереж опублікували фотографію чоловіка, який стоїть на блоці кондиціонера розташованої поверхом нижче квартири. За повідомленнями користувачів, пізніше він заліз у вікно до сусідів.

"За попередніми даними, під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого передали фахівцям медичної служби і з опіками 2-го ступеня госпіталізовано в опіковий центр. Також під час проведення розвідки, було виявлено тіло власника помешкання", - повідомили в ДСНС.

Зараз пожежу локалізували, але ще не ліквідували.

На місці працюють 52 пожежників і 13 одиниць техніки.

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