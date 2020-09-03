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Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полум'я охопило квартиру на 24 поверсі. Її господар загинув. Ще одна людина зістрибнула на кондиціонери розташованої поверхом нижче квартири і залізла у вікно до сусідів.

Пожежа виникла в будинку по вул. Сікорського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Києві.

Користувачі соцмереж опублікували фотографію чоловіка, який стоїть на блоці кондиціонера розташованої поверхом нижче квартири. За повідомленнями користувачів, пізніше він заліз у вікно до сусідів.

Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 01

"За попередніми даними, під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого передали фахівцям медичної служби і з опіками 2-го ступеня госпіталізовано в опіковий центр. Також під час проведення розвідки, було виявлено тіло власника помешкання", - повідомили в ДСНС.

Зараз пожежу локалізували, але ще не ліквідували.

На місці працюють 52 пожежників і 13 одиниць техніки.

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Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 02
Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 03
Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 04
Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина 05

Автор: 

Київ (19466) пожежа (4327) смерть (6750) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+30
медаль монтажникам кондиционеров..."за нормальный крепёж".
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03.09.2020 19:05
+13
Респект монтажникам кондиционеров! Спасли человека качественным креплением внешнего блока.
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03.09.2020 19:12
+5
Вот тебе и "высоко, красиво"..не дай Бог.
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03.09.2020 19:22
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медаль монтажникам кондиционеров..."за нормальный крепёж".
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03.09.2020 19:05 Відповісти
ужасс ..... в таких домах УВЫ сплош и рядом !!! быт. техники ГОРА , раньше был холодильник и пылесос , а сегодня ?????
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03.09.2020 19:05 Відповісти
Дело не в количестве техники, а в головах владельцев этой техники. Меняют автоматы с 10 амперных на 20, а то и больше. Врубают всю эту технику одновременно и пр. Неужели нельзя включать бойлер на ночь, когда гладишь выключить кондиционер и т.п. Ну голова же есть у каждого...
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03.09.2020 19:55 Відповісти
таких домах бойлер не нужен
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03.09.2020 20:09 Відповісти
Я просто к примеру сказал.
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03.09.2020 20:14 Відповісти
https://fakty.ua/photos2/article/35/46/354651w540zc0.jpg?v=185123

на фейсбуке сказали есть одна вышка тридцати этажная и то и вот она мерседес
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03.09.2020 19:09 Відповісти
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек - Цензор.НЕТ 3144Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек - Цензор.НЕТ 6198
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03.09.2020 19:10 Відповісти
Респект монтажникам кондиционеров! Спасли человека качественным креплением внешнего блока.
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03.09.2020 19:12 Відповісти
Вот тебе и "высоко, красиво"..не дай Бог.
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03.09.2020 19:22 Відповісти
Бубочка повернувся в Київ?
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03.09.2020 19:31 Відповісти
Пролечись дурак
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03.09.2020 21:27 Відповісти
Сколько этажей залили?
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03.09.2020 19:40 Відповісти
Зря тут свистят. Обшивка не пошла гореть. Так что неплохо сделан дом.
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03.09.2020 19:41 Відповісти
Не иначе, как вiслюк оманский из Харькова в Киев вернулся...
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03.09.2020 19:48 Відповісти
Неужели трудно предусмотреть на крыше пожарный бак и вообще добираться к 5 самым высоким квартирам не снизу, а сверху ?
А жильцам, если нет мозгов, надо идти записываться в парашютный кружок.
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03.09.2020 20:07 Відповісти
Какой нафиг пожарный бак? На каждом этаже есть система пожаротушения в виде рукавов с подключением к водоснабжению и огнетушителей. Вопрос в том, работает ли эта система, а еще: умеют ли пользоваться жильцы этим.
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04.09.2020 10:22 Відповісти
ЗАЧЕМ ПОЖАРНИКА ЗАКОПТИЛИ !!!???
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04.09.2020 00:46 Відповісти
 
 