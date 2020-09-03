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П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Харківській області п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину з травматичного пістолета в розважальному закладі і поранив людину.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"2 вересня 2020 року близько 4:00 ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у розважальному закладі, здійснив три постріли із спеціального засобу "ПМ-Т", внаслідок чого 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень... Тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого наразі встановлюється", - сказано в повідомленні.

Слідчі вилучили на місці пістолет ПМ-Т, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи.

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Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 01
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 02
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 03
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 04
Пяний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР 05

Автор: 

пияцтво (580) СБУ (12818) стрілянина (1781) Харківщина (6054) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+31
Заведение развлекательное ?

Развлекательное !

Чувак развлекался.

какие претензии ?
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03.09.2020 21:06
+21
Наша служба и опасна и трудна и без водки не особенно видна!
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03.09.2020 21:00
+14
Вспомнилось
"Раннее утро, хмурые лица
это чекисты идут похмелиться"
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03.09.2020 21:25
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БАєц нєвідімого ХВронта спалился нах...
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03.09.2020 20:52 Відповісти
Заведение развлекательное ?

Развлекательное !

Чувак развлекался.

какие претензии ?
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03.09.2020 21:06 Відповісти
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03.09.2020 21:12 Відповісти
Шикарный юмор и сарказм: респект и спасибо за остроумный пост ув. коллеге 133-133:

можно сказать, что Вы "сделали мне вечер".

коллегеЗаведение развлекательное ?

Развлекательное !

Чувак развлекался.

какие претензии ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3217503/019214c0-55dc-7235-9a11-c92b98568857
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03.09.2020 21:27 Відповісти
На вид якась наливайка привокзальна.
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03.09.2020 21:30 Відповісти
но развлекательная ж
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03.09.2020 21:30 Відповісти
То же самое хотел написать - забегаловка при вокзале
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03.09.2020 21:35 Відповісти
Какой черт бакланов-- такие и подчиренные
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03.09.2020 20:53 Відповісти
пьяный Штирлиц хотел расстрелять Хольца... ситком 17 Мгновений...
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03.09.2020 20:56 Відповісти
Наша служба и опасна и трудна и без водки не особенно видна!
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03.09.2020 21:00 Відповісти
Старые добрые времена Януковича возвращаются
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03.09.2020 21:01 Відповісти
называйте баклановцев баклановцами...
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03.09.2020 21:04 Відповісти
Бакланами.
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03.09.2020 21:32 Відповісти
Контора , похоже , сотрудников по объявлению на столбе набирает. Даже трудно себе представить , что при совке , мог такое учинить кгб-шник. Хоть я и не сторонник совка. В армию все лыгари деревенские на з/п в 20К ушли.
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03.09.2020 21:04 Відповісти
даже трудно представить шо в совке взорвался газ когда там ехал поезд, подохла целая прорва рабов, а с семей додписочки брали(тсссс! у вас не было сына/дочери и т.д.)
или в совке не представляю шоп погнать пушмясо через эпицентр и тупо забыть про них(потом все подохли от онкологии)
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03.09.2020 21:30 Відповісти
А в Афганистан ребят на фестиваль совок отправлял по-вашему? И Чернобыльские последствия ликвидировали роботы?
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04.09.2020 00:03 Відповісти
причем тут это? хотя и одного порядка вещи - натянули, использовали и бросили.
жаль в Афгане так мало подохло оккупантов(хотя статистика совка обычно как всегда - плюс-минус 10-20 миллионов - всем и так до фени)
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04.09.2020 09:02 Відповісти
Пьяный эсбэушник стрелял, приехали сепарские гэбээровцы, доложили отмороженной прокурорше, но укуренный янелох сказал:
- Какая разница..., - и мордой в салат!
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03.09.2020 21:05 Відповісти
4 часа утра...четверг... пьяный СБУшник устроил стрельбу в развлекаловке...
а про карантин он забыл???))) а режим работы тошниловок до 23.00 уже отменили???
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03.09.2020 21:06 Відповісти
А такие заведения постоянно в синей зоне
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03.09.2020 21:14 Відповісти
в синюшней...я бы сказал )))
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03.09.2020 21:17 Відповісти
Точно
В синей он был до 3-х ночи - потом перешёл в синюшнюю автоматически
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03.09.2020 21:20 Відповісти
хотя...по легенде... в полночь должен был превратится в тыкву... ну или в крысу))))
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03.09.2020 21:25 Відповісти
ХЗ кем он был в полночь, но к четырём утра стал настоящим баклановским чёртом
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03.09.2020 21:28 Відповісти
Если кацапа,то можно и пьяным и в карантин.
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04.09.2020 01:39 Відповісти
В свободной стране живем!
В противном случае о такой новости мы даже не узнали бы...
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03.09.2020 21:11 Відповісти
Главное шоб стрелял в геев графа Дрочула.
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03.09.2020 21:14 Відповісти
тю...резинкой...как какй нибудь лох-42 .то ли дело на расейке...

https://twitter.com/i/status/1301434501537689601 В Кемеровской области всё стабильно.
https://twitter.com/i/status/1301434501537689601 Шизанутый дед достал из штанов ружжо и расстрелял соседей.
https://twitter.com/i/status/1301434501537689601 Одного убил наповал, второго ранил. Жестяночка какая-то.
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03.09.2020 21:18 Відповісти
непохоже шо дед носил обрез спереди...
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03.09.2020 21:35 Відповісти
Москалі допекли діда.
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03.09.2020 23:39 Відповісти
Вспомнилось
"Раннее утро, хмурые лица
это чекисты идут похмелиться"
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03.09.2020 21:25 Відповісти
Пусть простят меня "бойцы незримого фронта", но, и сегодня, как правило, СБУшник почти всегда принял немного коньячка для бодрости, от него пахнет хорошим парфюмом, в портмоне несколько сотен евро и тысяч 5-10 гривень.
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03.09.2020 21:31 Відповісти
фантомычь, убил...
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03.09.2020 21:37 Відповісти
Два дня назад было...

Детки в школу собирались
Мылись, брились, похмелялись.
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03.09.2020 21:50 Відповісти
Отмечал победу СБУ над Роттердамом.
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03.09.2020 21:39 Відповісти
СБУ таке ж посміховисько,як і поліція.І не кажіть.що це не так.
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03.09.2020 21:47 Відповісти
СБУ не посміховисько, це нажаль наша біда. 20%- там ФСБшники, є патріоти(декілька відсотків), а ішні баклани.
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04.09.2020 08:10 Відповісти
И это уже пррмсходит не первый случай с орлами квартальщика баканова, креатуры блазня, ну не знает бдазень никого, кроме своих, пррверенных клоунов, значит надо срочно организовать курсы клоунов. Иначе нас задушит кадровый голод.
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03.09.2020 21:52 Відповісти
"около 4:00 утра" пьяный СБУшник устроил стрельбу; около 05:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы нардеп Поляков получил по вафельнику за бикование.
Якщо вони держслужбовці то для них карантину не існує ? В якому стані вони йдуть через кілька годин на роботу, і чому за появу на службі в стані спяніння українці платять цій мерзоті немалу зарплату ? ЗЕ відповідай, ти ж зуб давав.
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03.09.2020 21:57 Відповісти
Пьяный СБУшник ночью в ресторане - уже повод принимать серьезные дисциплинарные меры. Даже если он стрелял по делу, защищаясь.
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03.09.2020 21:59 Відповісти
Фігасе, у них ще палять всередині, у нас давно заборонено.
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03.09.2020 22:12 Відповісти
Точно, пепельничка на столі, значить курєво там не заборонено. Останній раз я бачила пепельничку на столі у Янелоха в кабінеті, яка стояла біля Бєні.
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03.09.2020 22:29 Відповісти
А шо сбушник не людина? Шо всім можна в чотири години ранку зажигать огні, а йому ніт? Як там 95 квартал співа: если делать нечего тебе, мой друг, если ты от жизни от такой устал, можешь выпить водки и набить *бал.
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03.09.2020 22:22 Відповісти
Идеш бухать, пистолет в сейф.
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03.09.2020 22:42 Відповісти
Я смотрю любой блудняк дтп взятка крышевание угрозы насилие необходится без силовиков там где криминал и беззаконие торчат мусорские прокурорские либо сбушные рыла вас надо как в суровые годы уничтожали бандитов -поймали на горячем и пулю в лобешник а по другому вы еще долго граждан будете мордовать
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03.09.2020 22:36 Відповісти
Гражданин естесьно защитится никак не мог.
Во первых не разрешено законом, во вторых обычному гражданину не дозволен даже травмат, а в третьих сопротивление сотруднику.
Кто там сегодня мента наводившего пистолет на женщину с ребенком оправдывал? Пещерное законодательство.
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03.09.2020 22:41 Відповісти
Не зрозуміло як розвивалась ситуація.
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03.09.2020 23:35 Відповісти
Какая разница как развивалась? Пьяный,дальше можно и не копать.
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04.09.2020 01:37 Відповісти
В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травматического пистолета в развлекательном заведении и ранил человека.Источник: https://censor.net/ru/v3217503

А вот если бы новость выглядела так: "В Харьковской области отдыхавший в развлекательном заведении участник АТО ранил человека из травматического пистолета", то понимающие комментаторы со знанием дела сообщили бы, что Харьковщина кишит сепарами и ватой и без травмата там порядочному человеку в генделике лучше не появляться
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04.09.2020 01:03 Відповісти
В нормальной европейской стране данная стья называлась следующим образом "УЖЕ БЫВШИЙ сотрудник СБУ...." и далее по тексту.
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04.09.2020 01:35 Відповісти
випери штани, тобі туди Порошенко насрав.
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04.09.2020 08:11 Відповісти
Новые лица от Баканова ловят чертей?
Ну чё там чел перепил на вечеринке у Суркисов. Вот чёртики и окружили зе-горячую голову
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04.09.2020 06:03 Відповісти
Його відібрали для роботи на таємному форнті в райвідділку Кагарлика. Пацан свій в дошку. Кому треба давав на лапу, а кого треба пану мочив. Йому влада навіть пісталєт видала щоб в холопів шмаляв. А закон про Обіг зброї в Україні засунула в одне таємне місце корабельній сосні. Я так зрозумів що в цій комедії рабам тільки можна сплачувати податки на собак, котів , папуг, а все інше належить хабаду, СБУ, солтанм Оману, окупантам і їх агнтам. Ну ну, це велика перемога, це ота демократія.
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04.09.2020 06:49 Відповісти
В 4-30 утра я просыпаюсь ,и на работу. Я налогоплательщик.А тот ,которого я содержу,в 4-00 еще "отдыхал " и развлекался .Бутылка водки на столе в 4-00 утра для меня смотрится неестественно.
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04.09.2020 07:26 Відповісти
Нужно всем военнослужащим, полицейским, СБУ ... запретить употреблять спиртное!
Каждые 3 месяца делать анализ волос, если найдены следы употребления алкоголя - 3 года тюрьмы или штраф 3 000 000грн.
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04.09.2020 08:26 Відповісти
Не надо торопиться с выводами. Вполне возможно на СБУшника напали и он самозащищался при помощи травматики. Имел право. Следствие покажет.
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04.09.2020 08:39 Відповісти
30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений.???

Не пулевых ранений а синяков от резиновых пуль от травматики??? Подрались подвыпившие мужики, один пустил в ход травматику. Ах-ах-ах! Какой ужас. Теперь один из них потребует от СБУшника денежную компенсацию за синяки, иначе по судам затаскает
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04.09.2020 08:44 Відповісти
 
 