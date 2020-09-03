П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР. ФОТОрепортаж
У Харківській області п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину з травматичного пістолета в розважальному закладі і поранив людину.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"2 вересня 2020 року близько 4:00 ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у розважальному закладі, здійснив три постріли із спеціального засобу "ПМ-Т", внаслідок чого 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень... Тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого наразі встановлюється", - сказано в повідомленні.
Слідчі вилучили на місці пістолет ПМ-Т, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи.
Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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Развлекательное !
Чувак развлекался.
какие претензии ?
можно сказать, что Вы "сделали мне вечер".
коллегеЗаведение развлекательное ?
Развлекательное !
Чувак развлекался.
какие претензии ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3217503/019214c0-55dc-7235-9a11-c92b98568857
или в совке не представляю шоп погнать пушмясо через эпицентр и тупо забыть про них(потом все подохли от онкологии)
жаль в Афгане так мало подохло оккупантов(хотя статистика совка обычно как всегда - плюс-минус 10-20 миллионов - всем и так до фени)
- Какая разница..., - и мордой в салат!
а про карантин он забыл???))) а режим работы тошниловок до 23.00 уже отменили???
В синей он был до 3-х ночи - потом перешёл в синюшнюю автоматически
В противном случае о такой новости мы даже не узнали бы...
https://twitter.com/i/status/1301434501537689601 В Кемеровской области всё стабильно.
https://twitter.com/i/status/1301434501537689601 Шизанутый дед достал из штанов ружжо и расстрелял соседей.
https://twitter.com/i/status/1301434501537689601 Одного убил наповал, второго ранил. Жестяночка какая-то.
"Раннее утро, хмурые лица
это чекисты идут похмелиться"
Детки в школу собирались
Мылись, брились, похмелялись.
Якщо вони держслужбовці то для них карантину не існує ? В якому стані вони йдуть через кілька годин на роботу, і чому за появу на службі в стані спяніння українці платять цій мерзоті немалу зарплату ? ЗЕ відповідай, ти ж зуб давав.
Во первых не разрешено законом, во вторых обычному гражданину не дозволен даже травмат, а в третьих сопротивление сотруднику.
Кто там сегодня мента наводившего пистолет на женщину с ребенком оправдывал? Пещерное законодательство.
А вот если бы новость выглядела так: "В Харьковской области отдыхавший в развлекательном заведении участник АТО ранил человека из травматического пистолета", то понимающие комментаторы со знанием дела сообщили бы, что Харьковщина кишит сепарами и ватой и без травмата там порядочному человеку в генделике лучше не появляться
Ну чё там чел перепил на вечеринке у Суркисов. Вот чёртики и окружили зе-горячую голову
Каждые 3 месяца делать анализ волос, если найдены следы употребления алкоголя - 3 года тюрьмы или штраф 3 000 000грн.
Не пулевых ранений а синяков от резиновых пуль от травматики??? Подрались подвыпившие мужики, один пустил в ход травматику. Ах-ах-ах! Какой ужас. Теперь один из них потребует от СБУшника денежную компенсацию за синяки, иначе по судам затаскает