Без Цензури в прямому ефірі: "Референдум" для ОРДЛО/ Тотальний Єрмак/ "Приватна" вечірка Коломойського і ОПЗЖ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про найгарячіші події і тривожні тенденції. Як завжди, нічого особистого - тільки факти.

- Все буде референдум. Чому Зе-влада так поспішає з законом про референдум?

- Чи треба боятися легалізації ОРДЛО через референдум від Зе-команди?

- Наступний пішов. Чим Лерос вибісив Офіс президента і самого Зеленського?

- Тотальний Єрмак. Як ще рік тому нікому невідомий продюсер перетворився в одного з наймогутніших людей у країні?

- Печерне правосуддя. Чому державний "Приватбанк" майже програв друзям Коломойського майже 350 мільйонів доларів?

- Як екзотичні рішення українських судів загрожують нашим з вами кишеням?

Ставте питання в коментарях і, звичайно, не забувайте про лайки і підписку на наш канал, адже ми тут разом із вами відвойовуємо український Youtube!