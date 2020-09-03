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Без Цензури в прямому ефірі: "Референдум" для ОРДЛО/ Тотальний Єрмак/ "Приватна" вечірка Коломойського і ОПЗЖ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" поговоримо про найгарячіші події і тривожні тенденції. Як завжди, нічого особистого - тільки факти.

- Все буде референдум. Чому Зе-влада так поспішає з законом про референдум?

- Чи треба боятися легалізації ОРДЛО через референдум від Зе-команди?

- Наступний пішов. Чим Лерос вибісив Офіс президента і самого Зеленського?

- Тотальний Єрмак. Як ще рік тому нікому невідомий продюсер перетворився в одного з наймогутніших людей у країні?

- Печерне правосуддя. Чому державний "Приватбанк" майже програв друзям Коломойського майже 350 мільйонів доларів?

- Як екзотичні рішення українських судів загрожують нашим з вами кишеням?

Ставте питання в коментарях і, звичайно, не забувайте про лайки і підписку на наш канал, адже ми тут разом із вами відвойовуємо український Youtube!

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Єрмак Андрій (1374) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
когда они говорят сами на себя элита- так и напрашиванется- подзаборная
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03.09.2020 21:36
+8
Ведучі гарно пройшлися по сектантах парАшенка. З Соєрига такий патріот, як з Барадатай Бабушкі дєдушка
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04.09.2020 00:30
+3
Без Цензуры ваш стоп-кадр на черном фоне просто полнейшая безвкусица. Типа чуть не из Секретных материалов, но вам это не идет. Не фасон.
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03.09.2020 22:44
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до чего хе рожи противные
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03.09.2020 21:30 Відповісти
Це расова ознака "нашої еліти"
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03.09.2020 21:32 Відповісти
когда они говорят сами на себя элита- так и напрашиванется- подзаборная
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03.09.2020 21:36 Відповісти
З 1920 кодло при владі...
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03.09.2020 21:35 Відповісти
хорошо шо хоть ты Мисс мира.
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03.09.2020 21:37 Відповісти
Что? Зелень прёт!
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03.09.2020 21:40 Відповісти
когда жопу негра и харю https://censor.net/ru/user/474794 показывают из-за угла - люди кричат: смотрите два бандита!
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03.09.2020 22:47 Відповісти
Песня "Слуга урода". Разучиваем: https://www.youtube.com/watch?v=UgxBqhhuBn0
Без Цензури в прямому ефірі: "Референдум" для ОРДЛО/ Тотальний Єрмак/ "Приватна" вечірка Коломойського і ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8659
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03.09.2020 21:34 Відповісти
мерзкое зрелище
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03.09.2020 21:35 Відповісти
Нынешний приват - сплошной непрофессионализм!
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03.09.2020 22:09 Відповісти
А яким може бути"Приват",якщо та керують дебіли,які навіть не знають,що бізнес не оподатковується державою-оподатковуються державою доходи від бізнесу,тобто і виплачені Суркісам компенсації в тому числі оподатковуються та 3мушені надійти до державних рахунків.
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04.09.2020 06:10 Відповісти
перестань чухати ніс.... говориш + міміка - - - -
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03.09.2020 22:31 Відповісти
Можно параллельно смотреть что-то другое, как я.
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03.09.2020 22:53 Відповісти
А лучше, вообще, не терять зря время.
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04.09.2020 08:47 Відповісти
Обычно собеседник чешет нос, если он тебе врёт.
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04.09.2020 08:46 Відповісти
Без Цензуры ваш стоп-кадр на черном фоне просто полнейшая безвкусица. Типа чуть не из Секретных материалов, но вам это не идет. Не фасон.
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03.09.2020 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=z1vtSRhm9Xg Волынская возня Рекомендую
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03.09.2020 22:45 Відповісти
Ведучі гарно пройшлися по сектантах парАшенка. З Соєрига такий патріот, як з Барадатай Бабушкі дєдушка
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04.09.2020 00:30 Відповісти
 
 