УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4675 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 204 93

Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ. ВIДЕО

Сім'я голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука через швейцарську фірму-посередника продає американській корпорації ExxonMobil прямогонний бензин. При цьому Медведчук з 2014 року перебуває під санкціями США і не може мати в цій країні навіть банківський рахунок.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Прямогонний бензин, який потім продають США, виробляє "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростові. Більша частина цього заводу належить дружині Медведчука Оксані Марченко.

За даними міжнародної митної бази ImportGenius, в 2020 році продукцію "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" як мінімум 6 разів отримала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Тільки з січня по травень було поставлено бензин вартістю як мінімум 150 млн доларів, стверджують журналісти.


Танкери з прямогонним бензином прибувають у США з нейтральних вод Чорного моря, що за Керченською протокою.

Дивіться також: Медведчук і Ківа принесли в Раду прапор лукашенківського режиму, який захистив Білорусь "від захоплення і поневолення". ФОТО

ExxonMobil купує нафтопродукти не безпосередньо у заводу Медведчука-Марченка, а через швейцарську компанію NewCoal Trading. Раніше російські журналісти-розслідувачі писали, що ця компанія пов'язана з сім'єю депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" Глібом Хором.

Віктор Медведчук відмовився коментувати питання бізнесу журналістам "Схем".

Корпорація ExxonMobil відповіла так: "Ми не коментуємо заяви третіх сторін, припущення або чутки. ExxonMobil продовжує дотримуватися всіх застосовуваних санкцій".

Також читайте: Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук

Віктор Медведчук перебуває під дією американських санкцій з 2014 року. Він не може мати рахунок в банку США або американську кредитну картку, а його фінансові інтереси на Заході заморожено.

У 2019 завод Медведчука-Марченко, за даними російського державного інформаційного ресурсу фінансової звітності, отримав рекордний прибуток порівняно з декількома попередніми роками - 3,6 мільярда рублів.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) санкції (11828) США (22818) нафтопродукти (609)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
Прежде чем пенять на Америку, надо самим за Медведчука взяться и решить вопрос с ним раз и навсегда. А если мы не можем или не хотим, то извините, почему за нас кто-то должен?
показати весь коментар
03.09.2020 23:35
+14
супер..
виникає питання..а як організм, що під санкціями штатів, опинився у переговоній групі від України у Мінську..?
показати весь коментар
03.09.2020 23:32
+12
В штатах вибори. Якщо цей шкандаль правда і там набере обертів, у Байдена буде перевага. Кум *****, під санкціями США, торгує з США пальним...
показати весь коментар
03.09.2020 23:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Америке тоже корупционеры есть.онитоже люди и тоже деньги любят.
показати весь коментар
03.09.2020 23:32 Відповісти
Прежде чем пенять на Америку, надо самим за Медведчука взяться и решить вопрос с ним раз и навсегда. А если мы не можем или не хотим, то извините, почему за нас кто-то должен?
показати весь коментар
03.09.2020 23:35 Відповісти
Но это даёт ответ на вопрос есть реальные санкции или нет? И как это может зависеть от наших действий?
показати весь коментар
04.09.2020 10:32 Відповісти
супер..
виникає питання..а як організм, що під санкціями штатів, опинився у переговоній групі від України у Мінську..?
показати весь коментар
03.09.2020 23:32 Відповісти
Так кажуть, шо ***** з Меркель наказали непохитному Петру Олексійовичу внести цю кандидатуру. І він вніс...але з огидою й співаючи про себе гімн України
показати весь коментар
03.09.2020 23:36 Відповісти
чув я цю баєчку..
показати весь коментар
03.09.2020 23:40 Відповісти
Ні, це не байка. Люди бачили як губи ворушились
показати весь коментар
03.09.2020 23:42 Відповісти
якщо ще і очі мружив, тоді чиста правда..
показати весь коментар
03.09.2020 23:45 Відповісти
Тю, а казали, що сивочолий такий непохитний... такий непохитний
Мабуть брехали
показати весь коментар
03.09.2020 23:45 Відповісти
Сивочолий то може і непохитний, а от країна на той момент дуже вже хиталась.
Але ж тролі вміють лише зубоскалити...
показати весь коментар
04.09.2020 06:38 Відповісти
Заздрю іноді дибілам. В них всі винні окрім них самих. А головне вони не розуміють на скільки вони дебіли.
показати весь коментар
04.09.2020 07:30 Відповісти
Сивочолий для кацапні як Бандера вже стає-так серуть від страху
показати весь коментар
04.09.2020 11:12 Відповісти
Да ты рашкотварь падлючая никак не угомонишься ,Порох преследует тебя постоянно и везде ,даже во сне- просыпаешься весь в холодном поту и обоссаный...
показати весь коментар
04.09.2020 10:22 Відповісти
-Швондера Парашенко спрашивайте он ему рекомендацию давал.
показати весь коментар
04.09.2020 00:25 Відповісти
Петя призначав представника фуйла ?
Ви в своєму розумі ...
показати весь коментар
04.09.2020 06:37 Відповісти
На мінських переговорах європейців нема.
показати весь коментар
04.09.2020 04:23 Відповісти
Мертвечук создал самую партийную партию. Именно в СДПУ(ноль) после долгих и мучительнвх раздумий, где ему лучше принести пользу народу, пришел молодой политик Порошенко, ставший потом лучшим президентом и гэтьманом!
показати весь коментар
03.09.2020 23:32 Відповісти
Поэтому ты до сих пор за всякую муйню голосуешь, то за ОПЗЖ, то за плесень!
показати весь коментар
04.09.2020 09:20 Відповісти
СБ ОУН неуд...
до речі 2-1 наразі...
показати весь коментар
03.09.2020 23:33 Відповісти
Странно, а почему "это" у нас чувствует себя вполне вольготно?
показати весь коментар
03.09.2020 23:35 Відповісти
Куда уж американцам без ростовского бензина?
Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
03.09.2020 23:40 Відповісти
В штатах вибори. Якщо цей шкандаль правда і там набере обертів, у Байдена буде перевага. Кум *****, під санкціями США, торгує з США пальним...
показати весь коментар
03.09.2020 23:44 Відповісти
скажуть шо торгує ксюха марченко..
показати весь коментар
03.09.2020 23:50 Відповісти
там у Ексоні можуть стирчать вуха чергового синочка Байдена
показати весь коментар
03.09.2020 23:54 Відповісти
Правда? Случайно, не обдолбыша Дональда Трампа-младшенького?
показати весь коментар
04.09.2020 00:02 Відповісти
шановний, та не переймайтесь ви так
показати весь коментар
04.09.2020 00:05 Відповісти
Ты точно в Штатах? ExxonMobil - это Рекс Тиллерсон, который находится в трогательно близких бизнесс-отношениях с Доником-младшим. Не знать этого может только русский из мухосранска.
показати весь коментар
04.09.2020 00:08 Відповісти
Тиллерсон это ошибка Трампа типичный RINO которого он вовремя расколол и выгнал

Он кстати до этого был гендиректором российского Нефтегаза и выступал был против антироссийских санкций
**** еще та
показати весь коментар
04.09.2020 00:15 Відповісти
Угу. Доник-обдолбышь - тоже ошибка Трампа. Но ты ж про Рекса не знал почему-то....So, where in the States are you from?
показати весь коментар
04.09.2020 00:21 Відповісти
NoVA
показати весь коментар
04.09.2020 00:23 Відповісти
North Virginia? So, how's the weather been down there the past week?
показати весь коментар
04.09.2020 00:28 Відповісти
поливало как из ведра
все, я проверку прошел?
показати весь коментар
04.09.2020 00:30 Відповісти
What, no spika English?
показати весь коментар
04.09.2020 00:32 Відповісти
чесслово терпеть не могу спика инглиш с теми кто владеет русским или украинским
это один из моих pet peeves

только если вдруг по работе в присутствии невладеющих
показати весь коментар
04.09.2020 01:00 Відповісти
OK, so you don't speak English, I got that. So, where are you really from?
показати весь коментар
04.09.2020 01:03 Відповісти
you mean where am I really really from? from what country?
we didn't spend much time on with my supervisor on my cover details
ain't I sound credible enough for you sir?
показати весь коментар
04.09.2020 01:11 Відповісти
WTF? This is level "зиз из а пенсил". Dude, you ain't fooling anybody here.Как погодка в мухосранске?
показати весь коментар
04.09.2020 01:18 Відповісти
а ты что думал я буду лексически изощряться - я понял с кем имею дело и перешел на доступный тебе уровень
как там говорят don't argue with a fool he will drag you down to his level end beat with the experience в очередной раз нарушил заповедь
cheers
показати весь коментар
04.09.2020 01:25 Відповісти
Ты далеко не первый трампоид-пропагандон "из Штатов", который не владеет ни информацией из США, ни Английским вообще. Хоть знаешь как зовут фюрера русни, по крайней мере?
показати весь коментар
04.09.2020 01:28 Відповісти
если скажу то за мат забанят опять
показати весь коментар
04.09.2020 01:42 Відповісти
я не пропагандон мне то что делает Трамп нравится
и я очень марксистов не люблю
у дьявола много имен - либерал, прогрессив, демократ, левый, социалист
все они марксисты реаолюционеры их надо как койотов shoot on sight
показати весь коментар
04.09.2020 01:48 Відповісти
Попробуй в другой раз. Под другим vpn и другой кличкой. Привет мухосранску.
показати весь коментар
04.09.2020 01:54 Відповісти
мне про мухосранск говорит человек из Пенсилтаки 😬
вот уж где
показати весь коментар
04.09.2020 02:43 Відповісти
Не забудь попросить у старшего разрешения называть своего фюрера ******, русский.
показати весь коментар
04.09.2020 01:56 Відповісти
не знаю какие там слухи ходят но в живой беседе понятно что IQ у Trump Jr больше чем у всех Байденовских отпрысков вместе взятых
показати весь коментар
04.09.2020 00:28 Відповісти
Really? I haven't seen Biden's kids making speeches. Seen Donald Jr. licking his dad up and down....not much else.
показати весь коментар
04.09.2020 00:31 Відповісти
ты шо, он продвинутый чел - книжки пишет
bestsellers on Amazon
показати весь коментар
04.09.2020 01:02 Відповісти
no speaka English, russkie?
показати весь коментар
04.09.2020 01:05 Відповісти
тож переходимо на українську, як вам така пропозиція тим більше що це український ресурс хоча і хоститься в 10 хвилинах від мене
показати весь коментар
04.09.2020 01:15 Відповісти
Как погодка в мухосранске?
показати весь коментар
04.09.2020 01:20 Відповісти
Тєчку підітри, істерик.
показати весь коментар
04.09.2020 11:15 Відповісти
Ми в штатах, дурнику, в штатах!
показати весь коментар
04.09.2020 11:14 Відповісти
вам не кажется странным,шо любые родычи не заставляют охрану медведчукчи передвигаться на ушах?
я уже молчу про правый сектор,с14,свободу и добробаты...
показати весь коментар
03.09.2020 23:46 Відповісти
Не понял. Неделю назад этот чувак говорил, что фонд пуст. Для распила открыли новый фонд?)))
показати весь коментар
03.09.2020 23:46 Відповісти
А як же антипутінська коаліція, створена Порошенком? Як же потужні західні санкції, організовані Петром?
показати весь коментар
03.09.2020 23:50 Відповісти
хіба дебіл зелений її пролонгував?
показати весь коментар
03.09.2020 23:53 Відповісти
Кого "її"? Санкції ж автоматично поролонгуються А що, коаліцію треба якось пролонгувати, як повію у борделі?
показати весь коментар
04.09.2020 00:03 Відповісти
ти взагалі про що?у антипутінську коаліцію москвофіл зеленський не вступав...
показати весь коментар
04.09.2020 00:10 Відповісти
Это говорит о том,что не зря Медведчук один из лучших юристов,и один стоит 90% недоумков сидящих в Раде.
показати весь коментар
03.09.2020 23:53 Відповісти
бо ми добрі,не пригощаєм скотиняк "новічками"...
показати весь коментар
04.09.2020 00:00 Відповісти
Это говорит о том что Медведчук кум *****, и ***** купит ему пачку лучших юристов.
А этот "юрист", со своим "профессионализмом" виновен в смерти украинского поэта Стуса.
показати весь коментар
04.09.2020 00:01 Відповісти
Дураков президенты кумовьями не берут,ну может за исключением нашего.
показати весь коментар
04.09.2020 01:31 Відповісти
Он служебный кум!И не президенты, а *****!
показати весь коментар
04.09.2020 07:41 Відповісти
Вертел он эти санкции на одной части тела.
показати весь коментар
03.09.2020 23:58 Відповісти
НЕЧЕГО ПРО НИХ ГОВОРИТЬ !!! ИХ НУЖНО ПРОСТО УНИЧТОЖАТЬ !!!!
показати весь коментар
04.09.2020 00:07 Відповісти
Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3198
показати весь коментар
04.09.2020 00:07 Відповісти
Сіла боцману на голову.
показати весь коментар
04.09.2020 00:24 Відповісти
В годы своего президентства пан Порошенко легализовал весь бизнес Медведчука в Украине. Более того, Порошенко является бизнес- партнером Медведчука. В настоящее время все бизнес интересы "Порошенко-Медведчук" за 2015-2020 гг собираются в отдельные производства в ГБР и НАБУ. Порошенко также является и политическим партнером кума Путина Медведчука в Одесской обл. Всем удачи и терпения, - эти два токсичных и лживых субъекта останутся на свалке истории Украины.
показати весь коментар
04.09.2020 00:09 Відповісти
а медиа бизнес мертведчука, привел к власти зеленского, за которого ты проголосовал на выборах. так что это ты виноват в том что у этой гэбэшной твари сейчас свой презедент
показати весь коментар
04.09.2020 06:24 Відповісти
не п@здi cоевый гном, а голосовал я в первом туре за Порошенко и очень сожалею об этом.
показати весь коментар
04.09.2020 20:59 Відповісти
кацапское петушило, ты чего с бутылки слез?! Ты настолько тупорылое, что даже толковую отмазку не можешь придумать, чтобы не спалится со своим кумиром - зеленским
показати весь коментар
04.09.2020 21:53 Відповісти
Старая, как мир, истина : "Деньги не пахнут"
показати весь коментар
04.09.2020 00:13 Відповісти
Я уже писал , что закрыть жену Медведчука в сизо за мошенничество и не уплату налогов и все украинские заложники вернуться с России в Украину
показати весь коментар
04.09.2020 00:19 Відповісти
НАБУ може розпочинати кримінальне провадження вже завтра, 4 вересня 2020 року.
показати весь коментар
04.09.2020 00:20 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.09.2020 00:20 Відповісти
Янелох, чому не сидить Медведчук?
показати весь коментар
04.09.2020 00:25 Відповісти
а где, эти все сбу, набу, гпу, дбр..!?!? ссыкотно, кума ***** тронуть..!?!?
показати весь коментар
04.09.2020 00:48 Відповісти
и не дохнет же тварь как дракула
показати весь коментар
04.09.2020 01:44 Відповісти
почему смску в белый дом не послать и ссылку цензора не порядок..уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
показати весь коментар
04.09.2020 01:46 Відповісти
"нічого особистого, просто бізнес"! Америкоси також демократи тільки доки справа не доходить до демократії в арабів....
показати весь коментар
04.09.2020 03:21 Відповісти
кацапский петух, ты зачем слез с бутылки?!
показати весь коментар
04.09.2020 06:26 Відповісти
Этот негодяй- лукашенковский холуй
показати весь коментар
04.09.2020 10:33 Відповісти
В Америке тоже полно влиятельных хабадников, к ним причисляют и Трампа.
Потому путинская камарилья так скакала, когда Трамп победил на выборах.
Потому и медведчук пока проворачивает свои преступные схемы в обход санкций.
показати весь коментар
04.09.2020 03:53 Відповісти
Меня так умиляют эти тупые зебиленыши. Галимые терпилы "73%" проголосовавшие на выборах 2019 за медиа проект империи мертведчука, жалуются, что порох не посадил кума ****. Ахахаах, лошары сходившие на выборы по-приколу, вы вкурсе, что выбрав зелесрань, вы легализировали мертведчука, вы впустили его в парламент, вы дали ему вторую по численности фракцию в парламенте. И теперь когда вы ноете, что барыга его не посадил смотрите на себя, ведь при барыге мертведчук простоименял наших пленных, а при кловане, гэбэшная **** рулит в парламенте. Ощущаете свои примитивным мозгом разницу?!
показати весь коментар
04.09.2020 06:35 Відповісти
Медведчук це той про кого писав Шевченко - Україно, Україно подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тепе. А про зелену ОПУі ВР він теж писав - Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить.
показати весь коментар
04.09.2020 07:19 Відповісти
Зрада высосанная из ...
По мнению "расследователей", если это падло купит на бирже акции Apple, должны перкратиться все продажи iPhone?
показати весь коментар
04.09.2020 08:36 Відповісти
А почему єто ...ГАВНО!!!.....до сих пор в Верховной раде?
показати весь коментар
04.09.2020 09:47 Відповісти
Тут бы задать вопрос баканову..., но вспоминая его лобызание с мертвечуком в ВР и развлекалово на юбилеях у суркисов, вопросы отпадают сами- собой.
показати весь коментар
04.09.2020 10:20 Відповісти
- Кто, по-вашему, этот мощный старик?Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6774
показати весь коментар
04.09.2020 10:41 Відповісти
 
 