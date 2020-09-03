Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ. ВIДЕО
Сім'я голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука через швейцарську фірму-посередника продає американській корпорації ExxonMobil прямогонний бензин. При цьому Медведчук з 2014 року перебуває під санкціями США і не може мати в цій країні навіть банківський рахунок.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Прямогонний бензин, який потім продають США, виробляє "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростові. Більша частина цього заводу належить дружині Медведчука Оксані Марченко.
За даними міжнародної митної бази ImportGenius, в 2020 році продукцію "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" як мінімум 6 разів отримала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Тільки з січня по травень було поставлено бензин вартістю як мінімум 150 млн доларів, стверджують журналісти.
Танкери з прямогонним бензином прибувають у США з нейтральних вод Чорного моря, що за Керченською протокою.
ExxonMobil купує нафтопродукти не безпосередньо у заводу Медведчука-Марченка, а через швейцарську компанію NewCoal Trading. Раніше російські журналісти-розслідувачі писали, що ця компанія пов'язана з сім'єю депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" Глібом Хором.
Віктор Медведчук відмовився коментувати питання бізнесу журналістам "Схем".
Корпорація ExxonMobil відповіла так: "Ми не коментуємо заяви третіх сторін, припущення або чутки. ExxonMobil продовжує дотримуватися всіх застосовуваних санкцій".
Віктор Медведчук перебуває під дією американських санкцій з 2014 року. Він не може мати рахунок в банку США або американську кредитну картку, а його фінансові інтереси на Заході заморожено.
У 2019 завод Медведчука-Марченко, за даними російського державного інформаційного ресурсу фінансової звітності, отримав рекордний прибуток порівняно з декількома попередніми роками - 3,6 мільярда рублів.
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виникає питання..а як організм, що під санкціями штатів, опинився у переговоній групі від України у Мінську..?
Мабуть брехали
Але ж тролі вміють лише зубоскалити...
-ШвондераПарашенко спрашивайте он ему рекомендацию давал.
Ви в своєму розумі ...
до речі 2-1 наразі...
Он кстати до этого был гендиректором российского Нефтегаза и выступал был против антироссийских санкций
**** еще та
все, я проверку прошел?
это один из моих pet peeves
только если вдруг по работе в присутствии невладеющих
we didn't spend much time on with my supervisor on my cover details
ain't I sound credible enough for you sir?
как там говорят don't argue with a fool he will drag you down to his level end beat with the experience в очередной раз нарушил заповедь
cheers
и я очень марксистов не люблю
у дьявола много имен - либерал, прогрессив, демократ, левый, социалист
все они марксисты реаолюционеры их надо как койотов shoot on sight
вот уж где
bestsellers on Amazon
я уже молчу про правый сектор,с14,свободу и добробаты...
А этот "юрист", со своим "профессионализмом" виновен в смерти украинского поэта Стуса.
Потому путинская камарилья так скакала, когда Трамп победил на выборах.
Потому и медведчук пока проворачивает свои преступные схемы в обход санкций.
По мнению "расследователей", если это падло купит на бирже акции Apple, должны перкратиться все продажи iPhone?