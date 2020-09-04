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Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників. ВIДЕО

З космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, створеної за участю України.

Про це повідомляє конструкторське бюро "Південне", інформує Цензор.НЕТ.

Ракета-носій Vega вивела на орбіту 53 мікро- і наносупутники: сім мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг і 46 кубсатів (малі штучні супутники).

"Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту", - зазначили в бюро.

Блок маршового двигуна РД-843, який використовується в складі рідинної рухової установки четвертого ступеня ракети Vega, розробило українське держпідприємство "Південне" і серійно виготовляє Південний машинобудівний завод.

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Автор: 

космос (861) супутник (295) Південне (44)


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Топ коментарі
+20
Где-то рогозин прожигает пердаком батут.
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04.09.2020 04:00
+6
Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників - Цензор.НЕТ 4562. .
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04.09.2020 10:16
+4
и дырки сверлит в корпусе и плюс на минус паяет - монтажник....
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04.09.2020 04:27
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а що далі було, не "осіліл"?
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04.09.2020 08:28 Відповісти
Где-то рогозин прожигает пердаком батут.
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04.09.2020 04:00 Відповісти
и дырки сверлит в корпусе и плюс на минус паяет - монтажник....
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04.09.2020 04:27 Відповісти
-Шариков вы что же труженик ?
-уж известно не нэпман
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04.09.2020 06:00 Відповісти
Не может быть? И что там есть спутник Украины???! Сомневаюсь....
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04.09.2020 06:56 Відповісти
А разве в статье кто-то что-то писал о спутнике?
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04.09.2020 10:13 Відповісти
Могли бы и сами выводить спутники, если бы нам дали это делать.
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04.09.2020 07:14 Відповісти
Бери да делай, никто не мешает. Только не с нашими пенсами - маразматами, наследием совка, у которых только украсть и смыться...
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04.09.2020 14:31 Відповісти
а свой спутник есть хоть один на орбите
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04.09.2020 07:53 Відповісти
Все на виніс - діти із яйцелітини, сперму, кров і органи і ось мізки. Це така економіка олігахату. Замість того щоб самим, як тут вірно пишуть створити комосмодром десь в тайоні Татарбунар для космічних човників, а пускову установку на о.Зміїному, чи запускати ракети з літака Мрія, ці туполобі хабадники розтринькують останню інтелекуальну власність, розпродаючи її всім хто дасть на лапу. То морський старт, то космодром на Філіпінах, потім в Бразиліїї , скрізь, але там, аби кошти відмивати десь по закордоним банка і офшорам.
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04.09.2020 08:39 Відповісти
Краще б ви не пирскали жовчу, а вивчили хоча б поверхнево це питання та порадувалися участі України в подібних пусках.
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04.09.2020 10:13 Відповісти
Вже було коли на морському старті із за вини США зірвало ошивку, яка пробила двигун україської ракети і такі "знавці" як ви заплатили за зірвання пуску. Спец теж мені.
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04.09.2020 10:21 Відповісти
З вини америанців і Шатл падав. Але всі хто може літають. Ото візьміть і запустіть щоб ваш не впав. Тоді будете повчати.
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04.09.2020 10:43 Відповісти
Я не повчаю, я констатую, лише те, що за косяк повинні відповідати, ті хто його зробив, а не нагинати народ України зовнішним управліннцям за косяк інших. Тож ваша сентеція є не доречна. І я б спромігся, і зробити, і запустити, і навести лад в державі, однак є КМУ, ВР, Національне космічне агенство, НАН України, і всі отритмують кошти з бюджету, при цьому чомусь нічого путнього так і не зробили за 30 років розкрадання держави хабаною космополітичною олігархією. Антонов стоїть, Січ продали Китаю, де клепка і трибунали, де нормальні конкурси для фахівців, а не дуполизів владних бобрів?
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04.09.2020 11:25 Відповісти
Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників - Цензор.НЕТ 4562. .
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04.09.2020 10:16 Відповісти
а расєйська злетіла в тайгу?
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04.09.2020 11:08 Відповісти
А український олігархат продовжує пиляти газ і шарити по кишенях лохтората.
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04.09.2020 10:45 Відповісти
Лучше по раше шото запустили
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04.09.2020 11:24 Відповісти
только к ракетам клоунов не допускать
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04.09.2020 11:59 Відповісти
Не, посадить усіх в ракети і "Пуск"!
"Пущай полетают!"©
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04.09.2020 16:29 Відповісти
Норм, можем если захотим.
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04.09.2020 22:00 Відповісти
Рашка в трауре.
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04.09.2020 22:00 Відповісти
 
 