У Новомосковську на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому під час затримання злочинця поліцейському Дарвіну Потуданському. ВІДЕО+ФОТО
Вшанувати пам'ять Героя до навчального закладу прийшли його рідні, колеги, педагоги і друзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"3 вересня в пам'ять про героїчний вчинок колеги, товариша, поліцейського карного розшуку Дарвіна Потуданського на фасаді його рідної школи встановлено меморіальну дошку", - йдеться в повідомленні.
"Сім'я правоохоронців завжди буде пам'ятати про Героя, який віддав своє життя в боротьбі зі злочинністю. Ми хочемо, щоб про його подвиг знали такі покоління і пам'ять про нього назавжди залишилася в серцях людей", - звернувся до присутніх на пам'ятному заході в.о. начальника Дніпровського відділу поліції В'ячеслав Клешня.
Поліція вдячна керівництву школи і всім, хто приєднався до встановлення меморіальної дошки.
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Ах да, он жеж был выходной, *брак не на работе*