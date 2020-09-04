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У Новомосковську на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому під час затримання злочинця поліцейському Дарвіну Потуданському. ВІДЕО+ФОТО

Вшанувати пам'ять Героя до навчального закладу прийшли його рідні, колеги, педагоги і друзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"3 вересня в пам'ять про героїчний вчинок колеги, товариша, поліцейського карного розшуку Дарвіна Потуданського на фасаді його рідної школи встановлено меморіальну дошку", - йдеться в повідомленні.

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"Сім'я правоохоронців завжди буде пам'ятати про Героя, який віддав своє життя в боротьбі зі злочинністю. Ми хочемо, щоб про його подвиг знали такі покоління і пам'ять про нього назавжди залишилася в серцях людей", - звернувся до присутніх на пам'ятному заході в.о. начальника Дніпровського відділу поліції В'ячеслав Клешня.

Поліція вдячна керівництву школи і всім, хто приєднався до встановлення меморіальної дошки.

У Новомосковську на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому під час затримання злочинця поліцейському Дарвіну Потуданському 01
У Новомосковську на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому під час затримання злочинця поліцейському Дарвіну Потуданському 02

Автор: 

Нацполіція (15168) меморіальна дошка (190) Ян Осока (1495) Дніпропетровська область (3721)


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Топ коментарі
+5
Ціною власного життя затримав озброєного злочинця, врятувавши життя напарникові та цивільному населенню
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04.09.2020 11:15
+4
Твоим родителям что родили примата?
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04.09.2020 11:13
+4
...Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...
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04.09.2020 11:15
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А чкол6ько людей погибло невиновных от рук полицейских и какой беспридел творит руководство МВД .Зе даже Рымского ,который контролирует наркотрафик хотел ставить смотрящим в ордло
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04.09.2020 11:08 Відповісти
премію дарвіна в студію
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04.09.2020 11:12 Відповісти
Твоим родителям что родили примата?
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04.09.2020 11:13 Відповісти
а что он героического сделал?
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04.09.2020 11:12 Відповісти
Ціною власного життя затримав озброєного злочинця, врятувавши життя напарникові та цивільному населенню
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04.09.2020 11:15 Відповісти
Блин не знаю вобщето это работа у него такая а что они вдвоем одного задерживали и один погиб это брак в работе!
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04.09.2020 11:38 Відповісти
На войне тоже так бывает. Погибают не только из-за дурости или *брака в работе*.
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04.09.2020 12:27 Відповісти
Не так давно полицейский утонул спасая ребёнка. Это тоже брак в работе?
https://www.5.ua/ru/rehyoni/brosylsia-spasat-detei-na-kurorte-arabatskaia-strelka-utonul-polytseiskyi-220387.html

Ах да, он жеж был выходной, *брак не на работе*
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04.09.2020 12:31 Відповісти
кстати, металлург например тоже работа и когда он гибнет на работе, то - выпили, взгрустнули и забыли - какие доски?
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04.09.2020 18:01 Відповісти
А памятники погибшим от мусоровского беспредела планируется открывать?
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04.09.2020 11:15 Відповісти
...Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...
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04.09.2020 11:15 Відповісти
Шановні поліціянти, більшість випадків загибелі правохоронців при виконанні службових обов"язків трапляється в наслідок ваших легковажних дій. Запримали начебто підозрюваного у розбійному нападі, а наручників не наділи. Чому? Поїхали у райвідділок на чужому автомобілі, автомобілі злочинця. Чому? Чому не визвали слічо-оперативну групу і не оглянули автомобіль на місці, там могла бути зброя і купа крадених грошей. Ні, поїхали самі, на чужому автомобілі і ставлячі себе в небезпеку. Наслідки трагічні. Погано вас стали вчити в школах міліції.
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04.09.2020 12:26 Відповісти
Це зрозуміло, але якщо поліціант занадто пильний (чи то дістав зброю чи вдів наручники чи пальнув по машині яка не зупиняється) його одразу звинувачують у перевищенні повноважень
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04.09.2020 12:35 Відповісти
Дуже пильний, це одів наручники на жінку водія, яка порушила правила паркування? Двадцять два рази витрилив по автомобілю, який не зупинився і вбив неповнолітнього пасажира? На допиті згвалтував жінку у райвідділку? Ви про таку писльність? Так за це сажають, це не пильність, а злочини.
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04.09.2020 12:58 Відповісти
що це було маланці...?
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04.09.2020 13:46 Відповісти
Армяни -- найшанована частина населення Хохландії. Тільки вони на чолі з Авакяном протидіють злочиності. Тільки чомусь в Україні половина злочинів коїться армянами ?
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04.09.2020 18:15 Відповісти
 
 