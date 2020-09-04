"Гітлер спалював у печах усіх підряд - і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч", - головний комуніст Росії Зюганов. ВIДЕО

Головний комуніст Росії заявив, що під час Другої світової війни Гітлер спалював в печах "і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зюганов сказав таке під час виступу з нагоди річниці завершення Другої світової війни.

"Ми тричі прикривали хвалену Європу - і від ординського нашестя, і Наполеон, який розчавив на друзки - тут його розбили під Москвою, і Гітлер, який побудував концтабори і спалював в печах всіх підряд - і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч", - заявив Зюганов.

В офіційній версії виступу Зюганова, опублікованій на youtube-каналі КПРФ, цей фрагмент вирізаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно"