"Гітлер спалював у печах усіх підряд - і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч", - головний комуніст Росії Зюганов. ВIДЕО
Головний комуніст Росії заявив, що під час Другої світової війни Гітлер спалював в печах "і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зюганов сказав таке під час виступу з нагоди річниці завершення Другої світової війни.
"Ми тричі прикривали хвалену Європу - і від ординського нашестя, і Наполеон, який розчавив на друзки - тут його розбили під Москвою, і Гітлер, який побудував концтабори і спалював в печах всіх підряд - і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч", - заявив Зюганов.
В офіційній версії виступу Зюганова, опублікованій на youtube-каналі КПРФ, цей фрагмент вирізаний.
Топ коментарі
+92 Harib Da
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+83 Николай Николаевич #334532
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+82 Kolja Stambulskij
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ариецшовинист.