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"Гітлер спалював у печах усіх підряд - і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч", - головний комуніст Росії Зюганов. ВIДЕО

Головний комуніст Росії заявив, що під час Другої світової війни Гітлер спалював в печах "і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зюганов сказав таке під час виступу з нагоди річниці завершення Другої світової війни.

"Ми тричі прикривали хвалену Європу - і від ординського нашестя, і Наполеон, який розчавив на друзки - тут його розбили під Москвою, і Гітлер, який побудував концтабори і спалював в печах всіх підряд - і росіян, і євреїв, і циган, і поляків, і всю іншу наволоч", - заявив Зюганов.

В офіційній версії виступу Зюганова, опублікованій на youtube-каналі КПРФ, цей фрагмент вирізаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ, комуністка Плетньова покаялася, що не народилася росіянкою: "Мені соромно"

Автор: 

Зюганов Геннадій (31) комунізм (74) КПРФ (27) нацизм (148) росія (65162)


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Топ коментарі
+92
Ай молодца. Ай да Зюганов. Я чуть не зиганул после таких слов.
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04.09.2020 11:49
+83
Диды в гробах переворачиваютса...
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04.09.2020 11:46
+82
эта 5....руцки это еще та сволочь...
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04.09.2020 11:47
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"гитлер изничтожал в печах сруцких... и всякую там остальную сволочь", - вот как не зауважать, после всего, этого амнезийника.
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05.09.2020 01:43 Відповісти
шутки шутками, а кацапы, у нас на востоке, использовали для своего отребья передвижные "освенцимы " с печами, на колесах
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05.09.2020 01:48 Відповісти
Н-даа... Старость- не радость, особенно без мозгов...
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05.09.2020 01:48 Відповісти
а и не говорите... та те пусте , скоро эта пародия на людей виздихае, хай iм трясця...
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05.09.2020 01:53 Відповісти
Зюганов - истинный великодержавный ариец шовинист.
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05.09.2020 01:50 Відповісти
Блин, Гитлер нервно в сторонке покуривает ( в рукав), он против своей нации такого не говорил... Одним словом, Гитлер - шлепер-2, типо, а разве так можно.
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05.09.2020 01:56 Відповісти
Гитлер на фоне Зюганова - просто, толерасто-либераст...
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05.09.2020 01:58 Відповісти
Интересно как кацапбыдломасса на это ЗЮ-ничтожество среагировала... Поди, все продолжают распевать каамаринскую про взвейтесь кострами синие ночи - мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера - всегда будь гото... Мол , как у алкаша спроси про кредо.. Хрон ответит , шо ВСЕГДА.
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05.09.2020 02:02 Відповісти
Жену ему молодую надо. Пусть учится у нашего губошлепа симоненко. Нашел себе духовку пошире,теперь и глупости говорить некогда 🤣
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05.09.2020 02:05 Відповісти
Бо квадрат его строит к ноге.
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05.09.2020 02:32 Відповісти
а как ЗЮ-семейке должно быть стыдно за такие перлы от старого дурака.
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05.09.2020 02:06 Відповісти
Родился в учительской семье в деревне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE Мымрино (около 100 км от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Орла ). Со слов Зюганова, он родился недоношенным - семимесячнымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
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05.09.2020 02:33 Відповісти
Мымрино,недоношенный-все сходится...
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05.09.2020 02:34 Відповісти
вот как-то на постсовке все не по людски, то ленин-сфилис моска, то Сталин -по сатанистски 6 пальцев на ноге, то зэк шлепер, то пыня(грят его в отрочестве однокласники в школьном туалет...фото тех времен - пыня в шузах "прощай молодость" -резиновые прогары на *******), то клоун(фрики бразер)-членограй, сплагиативший фрикисюжет от 2007-го года...
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05.09.2020 02:43 Відповісти
Это просто отпад. Тогда шо мы здесь мульку травимвозле калики умишкой... Блин как это сразу я не догадался, у него же и бас в голосе - тупо олигофренный...
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05.09.2020 02:35 Відповісти
ща на популярных роиспрограммах муссируется тема о том , шо Лукашенко - давно психопад, лечится по психушкам еще из советских времен... Интересно бы знать мнение о Зюганове в этом плане...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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05.09.2020 02:16 Відповісти
"Мы трижды прикрывали хваленую Европу - и от ордынского нашествия, и Наполеон, который раздавил в щепки - здесь его расколотили под Москвой, и Гитлер"... Слышь , Карл, как мне самому от слов Зюганова крышей не съехать, в гомерическом смехе, ты только прикинь, трижды... ))))))))))))) Европу... ))))))))))) 1).кацапы - ордынские холуи, предавшие Русь у Киева, ханские лизоблюды, сквозь свою территорию пропускавши в Европу ордынские полчища и сами воевавшие на стороне Орды. 2). Москву кацапы вмотлох сами сожгли, Наполеон на попелищi нервно перекурил, бо дальше одни мокшанские болота, да и ушел восвояси... Но, Карл, Наполеон то пришел должок взять , бо кацапы сунули свое свиное рыло в Европу , примкнули к врагам против Франции. 3) Карл, про дойчен золдатен, группен офiцiрен в брестском братании с РККА - я тупо молчу.
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05.09.2020 02:29 Відповісти
Дедушка выжил из ума.Слова опережают мысль. Был у тебя ,пердунчик ,шанс,но ты его отдал алкашику. А сейчас вы вступили в эпоху марзма,пора к внукам на покой. Дайте место молодым,они знают как развалить Россию,они же наследники большевиков.
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05.09.2020 06:55 Відповісти
Зюганул.
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05.09.2020 08:38 Відповісти
сучье вымя.комуняки клятые.
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05.09.2020 08:51 Відповісти
зюгакин бредит. русня так наполенона под мацквой победила, что пришлось ей валить оттуда и сжигать мацквачкалу вместе с больными и ранеными касабами.
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05.09.2020 10:01 Відповісти
поляків то за що ?
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05.09.2020 10:02 Відповісти
Да, не всех сволочей гитлер сжег
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05.09.2020 10:18 Відповісти
Всё таки спалился...сволочь.
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05.09.2020 10:28 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО !!
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05.09.2020 10:38 Відповісти
На счет евреев, цыган, и поляков-это он погарячился.Это на сволочи.
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05.09.2020 10:44 Відповісти
Старческие маразмы
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05.09.2020 10:46 Відповісти
Ха ха, русня єто таки сволочи
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05.09.2020 11:10 Відповісти
Фиерично и предсказуемо.
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05.09.2020 11:57 Відповісти
Вот он, родич-по-словесности нашего Бубочки - построим самолет, будем всех бомбить)
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05.09.2020 12:48 Відповісти
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