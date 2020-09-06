УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6572 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
12 585 112

"Окопна війна": "Ми можемо перемогти російських окупантів. Силою. Це все можливо", - командир взводу 57-ї бригади. ВIДЕО

У проєкті "Окопна війна" ми наблизилися максимально до злітної смуги Донецького аеропорту і не тільки. Як нам це вдалося, де ми ще побували? Дивіться відео до кінця.

Після 2015 року, коли наші війська покинули Донецький аеропорт, усі бойові дії велися на невеликій відстані від нього. Російські окупанти вийшли за межі самого аеропорту і розбудували свої позиції паралельно по всій злітній смузі від свого боку. Вони повністю контролювали всі підходи з нашого боку. Відстань від кремлівських найманців до наших позицій становить 700-800 метрів і вся смуга проглядається ними, повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Українські військові не мали повністю доступу до злітної смуги ДАП, була ділянка, де вони не контролювали її, що давало можливість російським терористам підходити до наших позицій на близьку відстань і обстрілювати їх із гранатометів, легкої вогнепальної зброї.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": Це "перемир'я" йде на користь найманцям РФ. Вони зміцнюють позиції, а ми нічого не можемо їм зробити, - командир роти 24-ї бригади Іван Антонюк. ВIДЕО

Та завдяки бійцям 57 бригади Збройних сил України цей разючий недолік був виправлений. І тепер ми контролюємо всі можливі підходи росіян, що дає нам змогу зустрічати і руйнувати можливі вилазки ворога.

Навіть більше скажу, тепер у нас з’явився плацдарм для маневрів і бойових виходів у бік противника. Чим гріх не скористатися.

Це відео записувалося задовго до так званого "припинення вогню", проте навіть зараз воно не втратило своєї актуальності. Навпаки, український народ має зрозуміти - наша армія може багато. Українським воїнам потрібно дати шанс і вони закінчать війну перемогою. Це не фантазія, просто не потрібно заважати їм у цьому.

Також дивіться: "Окопна війна": "У цьому бою ми знищили 8 російських найманців, захопили великі запаси їхньої зброї та одного взяли в полон", - офіцер 57 бригади ЗСУ Костянтин Цимбал. ВIДЕО

Попри повернення в армію "совкових порядків" та офіцерів, які не вміють, не хочуть і не бажають воювати, в лавах ЗСУ є десятки тисяч професіоналів, які навчилися це робити гідно, професійно та достойно.

Дивіться рубрику "Окопна війна" і ви дізнаєтеся більше, ніж правду.

Автор: 

Донбас (22356) донецький аеропорт (164) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
А почему командир взвода не может рассуждать стратегически ? Клоун же может быть президентом
показати весь коментар
06.09.2020 15:45
+30
Оно что угодно, но никак не президент.
показати весь коментар
06.09.2020 15:48
+21
Предатель и враг Украины, а не клоун.
показати весь коментар
06.09.2020 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Окопна війна": "Ми можемо перемогти російських окупантів. Силою. Це все можливо", - командир взводу 57-ї бригади - Цензор.НЕТ 9090
показати весь коментар
06.09.2020 17:29 Відповісти
І перемогли б в 2014,якби не зрада Порохнявої гниди.
показати весь коментар
06.09.2020 18:50 Відповісти
И именно поэтому вы избрали четырежды уклониста?
показати весь коментар
06.09.2020 20:36 Відповісти
Это бред. Не пойму, кому он нужен. Мы могли, мы могли, да не сумели и не сможем, ну, так распорядилась судьба. Разве через 50 лет. Думайте реалиями сегодняшнего дня, хватит фантазий, это не виртуальная игра.
показати весь коментар
06.09.2020 20:41 Відповісти
Реалії сьогоднішнього дня підказують, що можна й тепер перемогти, але для цього треба лідера-державника з політичною волею і бажанням перемоги.
показати весь коментар
06.09.2020 23:52 Відповісти
Панове модератори! Чи не пора почистити гілку від продуктів життєдіяльності козломордих тварин?
показати весь коментар
06.09.2020 23:57 Відповісти
Это видео записывалось за долго до так называемого - "прекращение огня", однако даже сейчас оно не потеряло свою актуальность. Напротив, украинский народ должен понять - наша армия может многое. Украинским воинам нужно дать шанс и они закончат войну победой Это не фантазия, просто не нужно мешать им в этом. Источник: https://censor.net/ru/v3217603

Вірю в це - Українські вояки можуть вийти на кордон з Краснодарським краєм, Кубанню
показати весь коментар
07.09.2020 00:48 Відповісти
так чего в конце 2018 не победили силой? Ах да, Зе запретил.
показати весь коментар
07.09.2020 05:46 Відповісти
Агресора можна зупинити лише агресивною відповіддю. За один зуб - десять зубів. Вистрілив по наших позиціях снайпер - сепари мають отримати снаряд. Прилетів до нас снаряд - мають отримати залп "Урагану". А з отих кравчуків-фокіних лугандон лише рже. І я б на їх місці також реготав.
показати весь коментар
07.09.2020 06:26 Відповісти
как там пушилин, обстрела не было?
показати весь коментар
07.09.2020 07:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 