"Окопна війна": "Ми можемо перемогти російських окупантів. Силою. Це все можливо", - командир взводу 57-ї бригади. ВIДЕО

У проєкті "Окопна війна" ми наблизилися максимально до злітної смуги Донецького аеропорту і не тільки. Як нам це вдалося, де ми ще побували? Дивіться відео до кінця.

Після 2015 року, коли наші війська покинули Донецький аеропорт, усі бойові дії велися на невеликій відстані від нього. Російські окупанти вийшли за межі самого аеропорту і розбудували свої позиції паралельно по всій злітній смузі від свого боку. Вони повністю контролювали всі підходи з нашого боку. Відстань від кремлівських найманців до наших позицій становить 700-800 метрів і вся смуга проглядається ними, повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Українські військові не мали повністю доступу до злітної смуги ДАП, була ділянка, де вони не контролювали її, що давало можливість російським терористам підходити до наших позицій на близьку відстань і обстрілювати їх із гранатометів, легкої вогнепальної зброї.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": Це "перемир'я" йде на користь найманцям РФ. Вони зміцнюють позиції, а ми нічого не можемо їм зробити, - командир роти 24-ї бригади Іван Антонюк. ВIДЕО

Та завдяки бійцям 57 бригади Збройних сил України цей разючий недолік був виправлений. І тепер ми контролюємо всі можливі підходи росіян, що дає нам змогу зустрічати і руйнувати можливі вилазки ворога.

Навіть більше скажу, тепер у нас з’явився плацдарм для маневрів і бойових виходів у бік противника. Чим гріх не скористатися.

Це відео записувалося задовго до так званого "припинення вогню", проте навіть зараз воно не втратило своєї актуальності. Навпаки, український народ має зрозуміти - наша армія може багато. Українським воїнам потрібно дати шанс і вони закінчать війну перемогою. Це не фантазія, просто не потрібно заважати їм у цьому.

Також дивіться: "Окопна війна": "У цьому бою ми знищили 8 російських найманців, захопили великі запаси їхньої зброї та одного взяли в полон", - офіцер 57 бригади ЗСУ Костянтин Цимбал. ВIДЕО

Попри повернення в армію "совкових порядків" та офіцерів, які не вміють, не хочуть і не бажають воювати, в лавах ЗСУ є десятки тисяч професіоналів, які навчилися це робити гідно, професійно та достойно.

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