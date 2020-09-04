Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей". ВIДЕО

Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, записали спеціальне звернення з вимогою створити ТСК для розслідування і з'ясування причин провалу спецоперації із затримання членів ПВК Вагнера, які після затримання в Білорусі були передані російській владі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковано на сторінці "Вимагаємо правду" у фейсбуці. За даними родичів, саме терористи ПВК Вагнера причетні до атаки на літак, у якому перебували українські десантники.

Нагадаємо, що військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних Сил України 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська був збитий проросійськими терористами з ПЗРК "Ігла". На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою від початку антитерористичної операції та найбільшою одночасною втратою Збройних Сил України за період її незалежності. Одноразова, катастрофічна загибель великої кількості особового складу внесла корективи в плани АТО: як наслідок, у липні українські війська змушені були з боями і новими втратами пробивати сухопутний коридор через Щастя до Луганського аеропорту.

Через трагедію Міноборони України відсторонило від своїх обов'язків деяких військових. Зокрема і заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. 27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.

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