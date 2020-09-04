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Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей". ВIДЕО

Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, записали спеціальне звернення з вимогою створити ТСК для розслідування і з'ясування причин провалу спецоперації із затримання членів ПВК Вагнера, які після затримання в Білорусі були передані російській владі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковано на сторінці "Вимагаємо правду" у фейсбуці. За даними родичів, саме терористи ПВК Вагнера причетні до атаки на літак, у якому перебували українські десантники.

Нагадаємо, що військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних Сил України 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська був збитий проросійськими терористами з ПЗРК "Ігла". На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою від початку антитерористичної операції та найбільшою одночасною втратою Збройних Сил України за період її незалежності. Одноразова, катастрофічна загибель великої кількості особового складу внесла корективи в плани АТО: як наслідок, у липні українські війська змушені були з боями і новими втратами пробивати сухопутний коридор через Щастя до Луганського аеропорту.

Через трагедію Міноборони України відсторонило від своїх обов'язків деяких військових. Зокрема і заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. 27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.

Також читайте: Ар'єв оприлюднив матеріали щодо "справи вагнерівців": "Все доводить цинічну брехню влади". ДОКУМЕНТ+ВІДЕО

Автор: 

Білорусь (7930) затримання (4339) Луганськ (576) літак (2903) трагедія (118) Донбас (22356) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+15
Вата будет писать кипятком!!!
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 літають над Мелітополем у Запорізькій області.
Про це https://mil.in.ua/ повідомляє Український мілітарний портал.
Бомбардувальники з бортовими номерами JULIA51/61-0034 та JULIA53/60-0044 https://mil.in.ua/uk/news/dva-strategichnyh-bombarduvalnyka-ssha-vpershe-letyat-nad-**********/ залетіли на територію України з Польщі .
Після того як літаки зайшли у повітряний простір України над Волинською областю вони попрямували спочатку у напрямку Києва, а згодом на південь нашої держави.
Станом на 14:00 вони зробили вже декілька кіл між Мелітополем та Генічеськом у Запорізькій області
Родственники десантников и экипажа ИЛ-76, сбитого в 2014 году в небе над Луганском, требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам: "Они должны ответить за смерть наших детей" - Цензор.НЕТ 6514
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04.09.2020 14:16
+13
Мокша под прокси - лепишь тухлые отмазки.
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04.09.2020 14:13
+13
влип очкарик
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 681
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04.09.2020 14:20
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Отпустили того кого не поймали? О чем он вообще.
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04.09.2020 14:11 Відповісти
Мокша под прокси - лепишь тухлые отмазки.
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04.09.2020 14:13 Відповісти
Забугорні тролі не в темі.
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04.09.2020 14:13 Відповісти
Кто отпустил? Лукашенко? Он агент СБУ?
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04.09.2020 14:19 Відповісти
Ему же кто то сказал.
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04.09.2020 14:21 Відповісти
это диспетчер Карлос. горбатого лепит.
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04.09.2020 14:22 Відповісти
Рюзьгє дурак, не пиши дурниць. Ви ще навіть не усвідомили на чому вас зловили.
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04.09.2020 14:22 Відповісти
пуцкентий онанас
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04.09.2020 14:28 Відповісти
лапоть https://censor.net/ua/user/473985 за фанфырик бояры с двух сторон даст
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04.09.2020 15:25 Відповісти
Дурочку не врубай. Їх в Білорусі затримали внаслідок витоку інформації від єрмака. А повинні були затримати при перельоті з Білорусі.
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04.09.2020 14:41 Відповісти
МОЛОДЦЫ! Выведите изменников Украины наружу!!!
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04.09.2020 14:45 Відповісти
Наша влада послідовна, всіх покидьків віддавати московітам...
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04.09.2020 14:12 Відповісти
Почекайте, говнокомандуючому ще не доставили памперси.
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04.09.2020 14:12 Відповісти
Кто близких не терял, тот не поймет.
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04.09.2020 14:15 Відповісти
Требовать от агента кремля расследовать слив информации по операции против наемников кремля?

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04.09.2020 14:15 Відповісти
Мдаа...
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04.09.2020 14:17 Відповісти
Ціль операції юридично довести наявність зрадника в адміністрації президента і притягти до суду. Порошенко, між іншим дуже мудра людина і це чітко розумів-ось чому сьогоднішня влада і б'ється головою об стіну шукаючи на нього любий легітимний компромат.
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04.09.2020 14:18 Відповісти
Вата будет писать кипятком!!!
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 літають над Мелітополем у Запорізькій області.
Про це https://mil.in.ua/ повідомляє Український мілітарний портал.
Бомбардувальники з бортовими номерами JULIA51/61-0034 та JULIA53/60-0044 https://mil.in.ua/uk/news/dva-strategichnyh-bombarduvalnyka-ssha-vpershe-letyat-nad-**********/ залетіли на територію України з Польщі .
Після того як літаки зайшли у повітряний простір України над Волинською областю вони попрямували спочатку у напрямку Києва, а згодом на південь нашої держави.
Станом на 14:00 вони зробили вже декілька кіл між Мелітополем та Генічеськом у Запорізькій області
Родственники десантников и экипажа ИЛ-76, сбитого в 2014 году в небе над Луганском, требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам: "Они должны ответить за смерть наших детей" - Цензор.НЕТ 6514
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04.09.2020 14:16 Відповісти
Заблудились.
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04.09.2020 14:18 Відповісти
нее.. походу, отрабатывают маневр: "ракетная атака"..
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04.09.2020 14:23 Відповісти
По Геническу?
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04.09.2020 14:24 Відповісти
по Джанкою
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04.09.2020 15:27 Відповісти
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 1915
Мер Генічеська каже велкам і на радостях віддирає гопака.
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04.09.2020 14:24 Відповісти
Оставайтесь и не улетайте Welcome to Ukraine!
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04.09.2020 14:31 Відповісти
Іл-76 14 июня 2014 з десантниками збили:
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Памятаємо.


А звинувачують Генерала Назарова.
І звинувачують ті, воЯки, хто тоді ховався від прийняття рішень, коли існування Держави було під загрозою.
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04.09.2020 14:17 Відповісти
И так во всем.
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04.09.2020 14:20 Відповісти
Генерала Назарової судять не за те, що він «збив літак», а за халатність. Він мав оперативні данні , що літак можуть збити. Чому я знаю про це, а ти ні і постиш відверту дезінформацію?
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04.09.2020 14:21 Відповісти
Генералы действуют по указаниям Верховного главнокомандующего
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04.09.2020 14:33 Відповісти
Тебе послали нах, кацапська свиня-не затримуйся.
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04.09.2020 14:35 Відповісти
а ты о велению каждого встречного становишься раком, лишь бы платили, *********** как ты все такие
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04.09.2020 15:29 Відповісти
Цікаво, а на якій війні не збивають літаки, а хто дасть наказ без того щоб не прикрити свою високопосадову дупу. Генерали це ті посадові особи робота яких і є посилати на смерть солдатів. Для тупих, поцікавтесь коли звільняли Київ в 2СВ з 5000 десантників 3000 було знищено німцями, і що розстріляти треба було той ГШ, який планував операцію? Турчинов он здав Крим і Донбас без бою, і аби не добробати то ходили б у ватниках і кокошніках по Хрещатику. Тільки ті хто воював мають право судити військових, а не ригівське корумповане лайно, яке виплио при зелених на поверхню. У війні своя мораль, свої страшні закони.
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04.09.2020 14:43 Відповісти
1. Війна, це завжди смерть, або тебе, або твого ворога.
2. Навіть зараз у владі купа агентів россіі, і **********. А тоді 100% ЗАВЖДИ йшла «інформація», що літаки українських ВПС будуть збиті.
3. Таким чином у «виграші», виявились ті, хто не давав дозволи на виконання бойових дій проти «браццкой страни». Та й взагалі тоді вони або зашухерились, або закосили під дурня, як Гриценка.
Зараз вони бєлиє пушистиє д'Артаньяни.
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04.09.2020 15:31 Відповісти
влип очкарик
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 681
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04.09.2020 14:20 Відповісти
"Они должны ответить за смерть наших детей"

Поддерживаю!!!
Все виновные в этой трагедии ДОЛЖНЫ понести самое суровое наказание.
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04.09.2020 14:23 Відповісти
Військовий злочин та трагедія це різні речі.
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04.09.2020 14:34 Відповісти
сумно звичайно, але звертатись ні до кого(
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04.09.2020 14:32 Відповісти
Минимум,пока не ответил ермак-никто не ответит.
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04.09.2020 14:47 Відповісти
За рік 44% українців втратили почуття безпеки - результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" Ілька Кучеріва.
Яка, до чорта, безпека? Коли корупціонер та пройдисвіт Вовк - ОК; ватні хвойди Фокін і Кравчук - ОК; плагіатор і латентний московіт в особі міністра освіти - ОК; лейтенант Баканов, який виконує лише приВАТНІ вказівки Зе - ОК; Єрмак, що здає Кремлю операції спецслужб - ОК; Аваков, який свої пройоби прикриває триманням під вартою патріотів України - ОК; Шмигаль, який 300 млрд діру у бюджеті називає "дефіцитом" - ОК; гвалтівник Іванісов у ВР - ОК; викликач хвойд на робоче місце депутат Яременко - ОК; багатокілометрові кортежі замість велосипеда - ОК; дача у Кончі замість дитячого будинку - ОК, весь 95-й квартал при владі - ОК.
Все інше (у тому числі, безпека) - ваші проблеми, бо ви - "мікроби", що "плутаються під ногами". Це ви у квітні 2019-го були президентами, а наразі ви ніхто, і звати вас - ніяк. Липовий чорний пояс, липовий берет, липовий диплом юриста, липовий презЕдент. Йдіть ще на місцевих виборах проголосуйте за його корабельні сосни. Безпеки вони захотіли, бовдури наївні...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZV8xwuSw74lYcRez565G2QWof_q_eOauFApxCZFA5gFi-uUf5mKuwjDnrvpowS2n_Iu8SYiSIH-LKmbpBn4g-mClxneVb3zQmzRqivQ3N7ZXd4GJeQwGsXMXL1AoVgpDWyuL0dVU82X5E7SDhnebeQv&__tn__=-]C%2CP-y-R Helgi Sharp
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04.09.2020 14:49 Відповісти
"Требуют"? Это как требуют? Как белорусы? Неужели непонятно, что у этих бесполезно что-то требовать. Они хоть чьи-то требования выполнили?
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04.09.2020 14:56 Відповісти
После сбития Ил 76 над Луганском, генерала Назарова президент Порошенко наградил орденом Богдана Хмельницкого. Родственники погибших были очень возмущены.
Цензор об этом писал

https://censor.net/ru/news/338207/rodstvenniki_pogibshih_v_il76_voinov_poroshenko_pochemu_nazarov_ne_otstranen_vy_nagradili_ego_ordenom
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04.09.2020 15:11 Відповісти
"Петр Алексеевич! Мы, родственники военнослужащих ВС Украины, погибших во время катастрофы самолета Ил-76, 14 июня 2014 года вблизи аэродрома Луганск, обращаемся к Вам с открытым письмом, поскольку Ваши ответы на предыдущие наши письма с грифом "контроль" нас вовсе не устраивают!!! Во-первых: Мы требуем!!! Уже требуем, после того как просили, чтобы генерал-майор Назаров В.М. был отстранен от занимаемой должности. Назаров В.М. находится под следствием, ему предъявлены обвинения в преступной халатности, в следствие которой погибло 49 военнослужащих. Но он и до сих пор продолжает ходить на работу?! Кроме того по информации, которая освещает в СМИ, Назаров В.М. даже пытается давить на экспертов, которые доказывают преступность отданных им приказов. Для кого пишутся законы? Это как? Дайте ответ", - возмущаются родственники.

Читайте также: Генерал Назаров, подозреваемый в катастрофе Ил-76, начал знакомиться с материалами дела. Есть шанс, что до годовщины трагедии начнется судебный процесс, - Бутусов

"Во-вторых: извольте объяснить, за что Вы наградили Назарова В.М. орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени? За 49 потерянных жизней, за неисполненные мечты, за горе и смуту матерей, родителей, жен, сестер? За то, что дети остались без родителей? О каком проявлении мужества и героизма при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины идет речь? В-третьих: Расследование уголовного дела относительно Назарова В.М. с марта 2015 года уже завершено, но до сих пор Назаров В.М. никак не может осилить ознакомление с материалами уголовного дела. Три месяца мы опять ожидаем, пока Назаров В.М. научится читать! Не многовато чести?! Пожалуйста, помогите ему в этом! Надеемся, Вы не допустите возможность уклонения генерала Назарова В.М. от следствия и справедливого суда и он действительно будет наказан за тяжкие преступления, которые обернулись трагедией не только для наших семей, но и подорвали обороноспособность государства", - говорится в обращении.Источник: https://censor.net/ru/n338207
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04.09.2020 15:13 Відповісти
Не сыпьте порохоботам сахар в пиво, хотя им пофигу, ибо веруют в Святого Петра.
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04.09.2020 15:21 Відповісти
кацап кацапов, к сожалению нет пока другого в Украине, кто бы доводил вас, неподмытых, до энуреза
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04.09.2020 15:30 Відповісти
Это ты насчет себя.
Держіть сзаду бо я впаду.
От вас упоротых можно только угорать. Тупое стадо которое млеет от своей свиноматки.
Тупо, теоретически, интересно, вот сдохнет ваша икона и куда подадитесь, на кого на****чивать себе будете?
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04.09.2020 16:04 Відповісти
О туповатый ватный зебиленок выперделся- иди полижи еще своему наркоману предателю марионетке олигархов поклоннику Пуйла имеющего на рашке твоей три фирмы входящие в Грин Фэмели зарегестрированную на Кипре и не платящие ни копейки в бюджет УКраины а нах ему у него есть стадо тупых продажных свиней которые ему вылижут очко как ты мудила
Когла будет украинская власть куда бежать будете где хозяина искать будете наркомана??
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07.09.2020 22:14 Відповісти
Ни Порошенко, ни Зеленский, ни Кучма, ни Янукович, ни какой-либо другой президент и знать не знает Назарова. Может быть, слышал краем уха, но тут же забыл. Ну не их это уровень. Генеральный штаб, получив задание наградить столько-то человек из Администрации (или Офиса) Президента, распределяет награды - сколько и как наградить, и просит командующих подать представления на их подчинённых для награждения. Всё по цепочке - количество тех или иных наград, распределение квартир, денежные премии, именное оружие, внеочередные воинские звания, и т.д. И лишь очень немногие (типа Надежды Савченко) удостаиваются внимания первых лиц государства. Глава государства лишь подписывает документы из папки "На підпис". А часто и на это у него нет времени, назначенный клерк просто проштамповывает мастичными (чернильными) оттисками подписи Президента нужные бумаги. Зеленский знает только министра, начальника генштаба и подобное им начальство из других министерств и ведомств. И то не всех - их там сотни, разве всех упомнишь...
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04.09.2020 18:29 Відповісти
После такой резонансной катастрофы награждение этого тупого предателя выглядит таким же предательством! Порошенко должен был иницировать разбирательство и лишить Назарова ордена! Тем более смешными выглядят эти вбросы про родственников, требующих расследования якобы предательства Зеленского! Сперва нужно призвать к ответу сывочолого гетьмана за 5 взорванных складов и 2 котла!
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04.09.2020 19:08 Відповісти
Тебе же тупой зебил все обьяснили чего гавкаешь зомбированное??
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07.09.2020 22:17 Відповісти
Ни Порошенко, ни Зеленский, ни Кучма, ни Янукович, ни какой-либо другой президент и знать не знает Назарова. Может быть, слышал краем уха, но тут же забыл. Ну не их это уровень. Генеральный штаб, получив задание наградить столько-то человек из Администрации (или Офиса) Президента, распределяет награды - сколько и как наградить, и просит командующих подать представления на их подчинённых для награждения. Всё по цепочке - количество тех или иных наград, распределение квартир, денежные премии, именное оружие, внеочередные воинские звания, и т.д. И лишь очень немногие (типа Надежды Савченко) удостаиваются внимания первых лиц государства. Глава государства лишь подписывает документы из папки "На підпис". А часто и на это у него нет времени, назначенный клерк просто проштамповывает мастичными (чернильными) оттисками подписи Президента нужные бумаги. Президент знает только министра, начальника генштаба и подобное им начальство из других министерств и ведомств. И то не всех - их там сотни, разве всех упомнишь
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07.09.2020 22:18 Відповісти
Что же вы хотите, если во главе государства стоит ЗеКремлеБанда.
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04.09.2020 15:22 Відповісти
Теперішня влада-покидьки і вороги України.
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04.09.2020 15:48 Відповісти
Вагнєровці лише виконавці. Бити треба передусім у Пиню.
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04.09.2020 17:44 Відповісти
Привлечь их не получится, только после того как Путин сдохнет и Россиюшка станет выдавать преступников.
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04.09.2020 18:04 Відповісти
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 4062

...
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04.09.2020 20:23 Відповісти
как зе боты любят переключать разговор на Порошенко )))
Вообще то это технология защиты, увода темы разговора от опасной для ботов темы .

Друзья, Порошенко уже давно не Президент , а тема статьи: Родственники десантников и экипажа сбитого над Луганском ИЛ-76 требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам
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05.09.2020 08:08 Відповісти
Единственным требованием к этой ЗЕленой дряни, говнюку, сволочи, предателю и наркоману
Зеленскому - чтоб ты, ****, сдох в мучениях. Я бы сам его задушил, если другие не могут, но
я не могу добраться до его горла. Пусть власти считают мое заявление, как попытку убийства этого дегенерата.
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05.09.2020 12:36 Відповісти
Я бы сам его задушил потом месяц руки бы мыл
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07.09.2020 22:19 Відповісти
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей" - Цензор.НЕТ 7843
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08.09.2020 01:51 Відповісти
 
 