Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, вимагають створення ТСК щодо "білоруських вагнерівців": "Вони мусять відповісти за смерть наших дітей". ВIДЕО
Родичі десантників та екіпажу Іл-76, збитого у 2014 році в небі над Луганськом, записали спеціальне звернення з вимогою створити ТСК для розслідування і з'ясування причин провалу спецоперації із затримання членів ПВК Вагнера, які після затримання в Білорусі були передані російській владі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковано на сторінці "Вимагаємо правду" у фейсбуці. За даними родичів, саме терористи ПВК Вагнера причетні до атаки на літак, у якому перебували українські десантники.
Нагадаємо, що військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил Збройних Сил України 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська був збитий проросійськими терористами з ПЗРК "Ігла". На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою від початку антитерористичної операції та найбільшою одночасною втратою Збройних Сил України за період її незалежності. Одноразова, катастрофічна загибель великої кількості особового складу внесла корективи в плани АТО: як наслідок, у липні українські війська змушені були з боями і новими втратами пробивати сухопутний коридор через Щастя до Луганського аеропорту.
Через трагедію Міноборони України відсторонило від своїх обов'язків деяких військових. Зокрема і заступника керівника антитерористичної операції генерал-майора Віктора Назарова. Військова прокуратура звинуватила генерала у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. 27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Назарова і засудив до 7 років в'язниці, проте генерал подав на апеляцію, розгляд якої триває досі.
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Американські стратегічні бомбардувальники B-52 літають над Мелітополем у Запорізькій області.
Про це https://mil.in.ua/ повідомляє Український мілітарний портал.
Бомбардувальники з бортовими номерами JULIA51/61-0034 та JULIA53/60-0044 https://mil.in.ua/uk/news/dva-strategichnyh-bombarduvalnyka-ssha-vpershe-letyat-nad-**********/ залетіли на територію України з Польщі .
Після того як літаки зайшли у повітряний простір України над Волинською областю вони попрямували спочатку у напрямку Києва, а згодом на південь нашої держави.
Станом на 14:00 вони зробили вже декілька кіл між Мелітополем та Генічеськом у Запорізькій області
Мер Генічеська каже велкам і на радостях віддирає гопака.
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Памятаємо.
А звинувачують Генерала Назарова.
І звинувачують ті, воЯки, хто тоді ховався від прийняття рішень, коли існування Держави було під загрозою.
2. Навіть зараз у владі купа агентів россіі, і **********. А тоді 100% ЗАВЖДИ йшла «інформація», що літаки українських ВПС будуть збиті.
3. Таким чином у «виграші», виявились ті, хто не давав дозволи на виконання бойових дій проти «браццкой страни». Та й взагалі тоді вони або зашухерились, або закосили під дурня, як Гриценка.
Зараз вони бєлиє пушистиє д'Артаньяни.
Поддерживаю!!!
Все виновные в этой трагедии ДОЛЖНЫ понести самое суровое наказание.
Яка, до чорта, безпека? Коли корупціонер та пройдисвіт Вовк - ОК; ватні хвойди Фокін і Кравчук - ОК; плагіатор і латентний московіт в особі міністра освіти - ОК; лейтенант Баканов, який виконує лише приВАТНІ вказівки Зе - ОК; Єрмак, що здає Кремлю операції спецслужб - ОК; Аваков, який свої пройоби прикриває триманням під вартою патріотів України - ОК; Шмигаль, який 300 млрд діру у бюджеті називає "дефіцитом" - ОК; гвалтівник Іванісов у ВР - ОК; викликач хвойд на робоче місце депутат Яременко - ОК; багатокілометрові кортежі замість велосипеда - ОК; дача у Кончі замість дитячого будинку - ОК, весь 95-й квартал при владі - ОК.
Все інше (у тому числі, безпека) - ваші проблеми, бо ви - "мікроби", що "плутаються під ногами". Це ви у квітні 2019-го були президентами, а наразі ви ніхто, і звати вас - ніяк. Липовий чорний пояс, липовий берет, липовий диплом юриста, липовий презЕдент. Йдіть ще на місцевих виборах проголосуйте за його корабельні сосни. Безпеки вони захотіли, бовдури наївні...
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Цензор об этом писал
https://censor.net/ru/news/338207/rodstvenniki_pogibshih_v_il76_voinov_poroshenko_pochemu_nazarov_ne_otstranen_vy_nagradili_ego_ordenom
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"Во-вторых: извольте объяснить, за что Вы наградили Назарова В.М. орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени? За 49 потерянных жизней, за неисполненные мечты, за горе и смуту матерей, родителей, жен, сестер? За то, что дети остались без родителей? О каком проявлении мужества и героизма при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины идет речь? В-третьих: Расследование уголовного дела относительно Назарова В.М. с марта 2015 года уже завершено, но до сих пор Назаров В.М. никак не может осилить ознакомление с материалами уголовного дела. Три месяца мы опять ожидаем, пока Назаров В.М. научится читать! Не многовато чести?! Пожалуйста, помогите ему в этом! Надеемся, Вы не допустите возможность уклонения генерала Назарова В.М. от следствия и справедливого суда и он действительно будет наказан за тяжкие преступления, которые обернулись трагедией не только для наших семей, но и подорвали обороноспособность государства", - говорится в обращении.Источник: https://censor.net/ru/n338207
Держіть сзаду бо я впаду.
От вас упоротых можно только угорать. Тупое стадо которое млеет от своей свиноматки.
Тупо, теоретически, интересно, вот сдохнет ваша икона и куда подадитесь, на кого на****чивать себе будете?
Когла будет украинская власть куда бежать будете где хозяина искать будете наркомана??
...
Вообще то это технология защиты, увода темы разговора от опасной для ботов темы .
Друзья, Порошенко уже давно не Президент , а тема статьи: Родственники десантников и экипажа сбитого над Луганском ИЛ-76 требуют создания ВСК по "белорусским" вагнеровцам
Зеленскому - чтоб ты, ****, сдох в мучениях. Я бы сам его задушил, если другие не могут, но
я не могу добраться до его горла. Пусть власти считают мое заявление, как попытку убийства этого дегенерата.