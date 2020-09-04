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Міністр економіки Петрашко лобіював інтереси "Тедіс-Україна" і має бути звільнений, - нардеп "Слуги народу" Качура. ВIДЕО

У фракції партії "Слуга народу" обговорюється питання відставки міністра економічного розвитку Ігоря Петрашка. Однією з причин його звільнення може бути спроба пролобіювати легалізацію монополії компанії "Тедіс-Україна" на тютюновому ринку.

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам перед засіданням Верховної Ради повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура.

"Потрібно визнати, що є прогалини в роботі економічного блоку уряду. Ми незадоволені роботою міністра економічного розвитку Петрашка. Мій досвід взаємодії з ним такий: він саботував організацію роботи робочої групи з боротьби з тютюновими монополістами, робив усе, щоб величезні тютюнові корпорації не платили податки в Україні. Саме Петрашко вносив на розгляд КМУ проєкт постанови про фактичну легалізацію тютюнової монополії. Він хотів зробити національного тютюнового оператора, і під заявлені критерії підходила тільки одна юридична особа - "Тедіс-Україна". Я бачу, що людина на місці міністра займається не тим, чим потрібно. Це був лобізм? Так, лобізм. Чи потрібно у зв'язку з цим проводити кадрові зміни? Я впевнений, що так. Більше того, після звільнення, я не відкидаю, будуть ще й кілька кримінальних справ", - сказав Качура.

Він також додав, що, за його даними, Ігор Петрашко вже зібрав речі і поінформував підлеглих про те, що "йому недовго залишилося".

Нагадаємо, народний депутат від партії Слуга народу Андрій Холодов кілька разів заявляв про те, що міністерство економіки зриває роботу робочої групи, яка має контролювати виконання Меморандуму, підписаного між виробниками сигарет і Кабінетом Міністрів України в грудні 2019 року. За словами Холодова, з березня до липня Міністерство жодного разу не проводило засідання.

Коли ж засідання нарешті відбулося, депутати Холодов і Юрченко заявили про те, що на робочій групі головує представник тютюнового бізнесу, а заступник міністра Світлана Панаіотіді виступала там на боці тютюнових компаній і не поставила жодного питання про виконання зобов'язань тютюнових корпорацій за Меморандумом.

Також Антимонопольний Комітет України звинувачує компанію "Тедіс-Україна" та 4 найбільших виробників сигарет - компанії Філіп Морріс, Брітіш Амерікан Тобакко, ДжейТіАй та Імперіал Тобакко в картельній змові, на компанії накладено штраф у 6,5 мільярда гривень.

Три із чотирьох компаній-виробників уже виплатили штраф до державного бюджету.

Питання про несплату податків тютюновими компаніями також розглядається Тимчасовою слідчою комісією з розслідування махінацій у податковій та на митниці.

Автор: 

Петрашко Ігор (170) Тедіс Україна (68) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+4
Это мы ещё посмотрим, кто из вас двоих будет уволен ))))

Может ты ещё и срок получишь ...
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04.09.2020 14:30
+3
Только лысый из квартала может спасти экономику...только он...но осел держит его в стратегическом резерве...😃
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04.09.2020 14:57
+2
Пора вже Клоуну свою рідню в уряд підтягувати, а то, що не "нове обличчя" - то пройдисвіт. Да, не повезло Зеленому Гавну з народом - пора вже свій підтягувати, але який придурок сюди з Ізраїлю поїде. Значить буде ставка на кацапів.
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04.09.2020 14:52
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та вже нелоха міняйте, а то все дрібниці та дрібниці!
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04.09.2020 14:27 Відповісти
Ой как неловко получилось.
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04.09.2020 14:28 Відповісти
Давайте нове ліжко, бо ця стара жирна курва його зламала!
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04.09.2020 14:30 Відповісти
Это мы ещё посмотрим, кто из вас двоих будет уволен ))))

Может ты ещё и срок получишь ...
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04.09.2020 14:30 Відповісти
шота зеленые министры больше полугода не развиваются...
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04.09.2020 14:42 Відповісти
Пора вже Клоуну свою рідню в уряд підтягувати, а то, що не "нове обличчя" - то пройдисвіт. Да, не повезло Зеленому Гавну з народом - пора вже свій підтягувати, але який придурок сюди з Ізраїлю поїде. Значить буде ставка на кацапів.
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04.09.2020 14:52 Відповісти
Та подождите, ща Ермак пару сообщений в чатик черканет и все порешается.
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04.09.2020 14:53 Відповісти
Только лысый из квартала может спасти экономику...только он...но осел держит его в стратегическом резерве...😃
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04.09.2020 14:57 Відповісти
Начинайте с найвеличайшего отравленного газом "Дурачок"и не останавливайтесь.Все зелёное говнище должно быть смыто в унитаз.
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04.09.2020 15:44 Відповісти
Не дивно, що саме мертвечуківський анал опрюднює інфу про лоббізм Петрашка, не дивно з двох причин:
- нардеп-зажоп Козак також має інтерес на тютюновому ринку;
- а цей слуга урода Качура - одночасно очолює мертвечукову структуру "укр.вибору" в Києві.
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04.09.2020 17:28 Відповісти
 
 