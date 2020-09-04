"Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо!" - в Мінську ОМОН увірвався в лінгвістичний університет, побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу". ВIДЕО

У Мінському державному лінгвістичному університеті білоруський ОМОН побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу" в холі навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY.

До того, як в університеті з'явилися силовики, студенти співали "Марсельєзу" (гімн Французької Республіки) англійською мовою.

Студенти повідомляли, що у дворі університету стояли три автобуси без номерів, всередині був ОМОН. Затримання проходили жорстко. На відео вище видно, що затримують людей невідомі в цивільному, але серед них є і ОМОН, жовтий напис на чорному одязі одного зі співробітників чітко видно в кадрі.

"У холі були присутні кілька осіб з адміністрації. Всі були в шоці", - повідомляли очевидці.

Точно затримані принаймні троє студентів, пишуть в одній з тематичних студентських груп. Де молоді люди зараз, невідомо.

Студентка 2-го курсу перекладацького факультету зі сльозами розповіла про затримання.

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Почали співати пісню "Марсельєзу", тут вривається ОМОН і починає кричати: "Сука, якщо ви не підете на заняття, зараз всіх заберуть. Хлопців одразу почали хапати, - плаче дівчина. - Просто кажуть:"Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо ! Як нас тільки не називали. І просто всіх дівчаток, які намагалися відбити хлопця з четвертого курсу, відкидали. А адміністрація стояла і нічого не робила!

Вікторія навчається на 5-му курсі перекладацького факультету. Серед затриманих її хлопець Олександр, молоді люди вчаться разом.

Дівчина розповідає, що "Марсельєзу" співали близько 50 осіб, серед яких хлопців була меншість – десь із семеро.

"У будівлю увірвався ОМОН, як мінімум 20 осіб. Вони відразу ж побігли на хлопців. Саша не пручався, він повторював:"Я не чиню опір, я не чиню опір". Його повели в бус.

Вікторія побігла слідом за хлопцем, бачила, що в автобусі силовиків вже сиділо "чотири-п'ять осіб".

"При мені привели ще одного, його вдарили коліном в спину, я бачила", - сказала вона.

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Дівчина каже, що представники адміністрації університету не реагували на затримання.

"Всі буси з омонівцями поїхали, але потім ми бачили, що в будівлю університету зайшов "тихар". Нам здається, що він досі всередині", - додала студентка.