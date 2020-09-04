"Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо!" - в Мінську ОМОН увірвався в лінгвістичний університет, побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу". ВIДЕО
У Мінському державному лінгвістичному університеті білоруський ОМОН побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу" в холі навчального закладу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY.
До того, як в університеті з'явилися силовики, студенти співали "Марсельєзу" (гімн Французької Республіки) англійською мовою.
Студенти повідомляли, що у дворі університету стояли три автобуси без номерів, всередині був ОМОН. Затримання проходили жорстко. На відео вище видно, що затримують людей невідомі в цивільному, але серед них є і ОМОН, жовтий напис на чорному одязі одного зі співробітників чітко видно в кадрі.
"У холі були присутні кілька осіб з адміністрації. Всі були в шоці", - повідомляли очевидці.
Точно затримані принаймні троє студентів, пишуть в одній з тематичних студентських груп. Де молоді люди зараз, невідомо.
Студентка 2-го курсу перекладацького факультету зі сльозами розповіла про затримання.
Почали співати пісню "Марсельєзу", тут вривається ОМОН і починає кричати: "Сука, якщо ви не підете на заняття, зараз всіх заберуть. Хлопців одразу почали хапати, - плаче дівчина. - Просто кажуть:"Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо ! Як нас тільки не називали. І просто всіх дівчаток, які намагалися відбити хлопця з четвертого курсу, відкидали. А адміністрація стояла і нічого не робила!
Вікторія навчається на 5-му курсі перекладацького факультету. Серед затриманих її хлопець Олександр, молоді люди вчаться разом.
Дівчина розповідає, що "Марсельєзу" співали близько 50 осіб, серед яких хлопців була меншість – десь із семеро.
"У будівлю увірвався ОМОН, як мінімум 20 осіб. Вони відразу ж побігли на хлопців. Саша не пручався, він повторював:"Я не чиню опір, я не чиню опір". Його повели в бус.
Вікторія побігла слідом за хлопцем, бачила, що в автобусі силовиків вже сиділо "чотири-п'ять осіб".
"При мені привели ще одного, його вдарили коліном в спину, я бачила", - сказала вона.
Дівчина каже, що представники адміністрації університету не реагували на затримання.
"Всі буси з омонівцями поїхали, але потім ми бачили, що в будівлю університету зайшов "тихар". Нам здається, що він досі всередині", - додала студентка.
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20 ментов против всего института... задержание за пение Марсельезы...МРАК.
Преподователи и администрация зомби какие-то..
Детей жалко. Валить им надо с этого государства. Если не в состоянии защитить себя.
Писец Беларуси... Скоро станет очередным окргом рф.
Эти постсовковые училки всегда одни из главных пособниц диктаторских режимов, что в Беларуси, что на паРаше. Всегда рады и агитпропаганду за царька детям на уроках провести и результаты выборов подделать...
Так они этого и хотят, мне их не жаль. Там 90% ждет рашку, для наведения порядка......
Хай щастыть, у них все впереди - все радости и сюрпризы........
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, где, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.
«Белорусская ситуация очень показательна, потому что имея подавляющий перевес в силах и психологический перевес, белорусская революция, по-моему Шендерович написал, - это травоядный протест. Она пытается продемонстрировать свое, не нравится мне слово травоядность, но пока лучше подобрать не могу, желание сменить власть волею народа.
Никуда Лукашенко не уйдет. И автомат в его руках, пусть даже и без рожка, это демонстрация того, что это и есть его последний аргумент. И путинское сообщение о том, что переход российских войск через границу является неизбежным, потому что понятно, что в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля Лукашенко и тогда эта помощь российских карателей потребуется, то есть что это решение принято и они будут до конца. И снова мне кажется, что это во многом связано с тем, что у белорусской революции при огромном числе людей, мы говорим о 250 тысяч людей в Минске (таких цифр в России даже представить невозможно), результата пока нет. И здесь мы должны начать задумываться о том, что делать дальше. Потому что нечто подобное мы видели в Венесуэле, Сирии. Диктаторы, которые чувствуют за собой путинскую поддержку, готовы идти до конца и готовы убивать столько, сколько потребуется для них, чтобы сохранить собственную власть. Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы. Мне кажется, что пока с этим дело обстоит не очень.
Как глава Фонда защиты прав человека я вместе с нашим президентом Тором Халворссеном написал письмо, которое мы распространили. Там уже более 25 ведущих белорусских силовиков получили его. Мы там сообщаем обо всех преступлениях, которые совершаются и неизбежность возмездия. Понятно, что для них это пока бумажка. И для того, чтобы такое письмо возымело определенный эффект - необходимо изменить ситуацию на улицах. Даже присутствующий в воздухе элемент готовности к силовому отпору - он может стать решающим психологическим фактором.
Не готовы его убить? Тогда становитесь раком и разминайте очко.
Ты учишься в ВУЗе и что, неужели ты не в курсе кто хозяин людей, прозябающих в тоталитарных помойках типа СССР, РФ, Белоруссии?
Да администрация вашего ВУЗа уже подвиг совершила в том, что просто стояли и смотрели, хотя обязаны были помогать вязать крамольников и запихивать их в автозак.
И слезы надо лить не по тем пропавшим в зеве автозака парням, а по тем долгим годам, которые вы, белорусы, удивительно покорно прожили в позорной позе загнутого рака, анально насилуемого. А теперь, когда вы пытаетесь с члена кремлядско-совковых жидомасонов соскочить и попытаться из крепостных смердов стать людьми, вы удивляетесь, что кремляди вас не отпускают и только спенили режим анального насилия на жесткий режим.
Слезами и марсельезой да плакатиками вы только задницу себе больше развальцуете.
С СОВКАМИ ПОЗОРНЫМИ ЛЮДИ БОРБТСЯ СИЛОЙ ОРУЖИЯ!
ИНОГО ПУТИ НЕТ!!!
Ну как нет, есть вариант смириться и остаться в изнасилуемом состоянии позорных смердов и дальше.
"Какие там партизаны-герои! Грабили по ночам, забирали, што хотели. А кто слово против скажет: тут же душа с тебя вон! Убивали на месте, кого вздумается: чуть что: расстрел, мол, предатель Родины. Гэти партизаны убивали людзей целами семьями: у кого-то брат или дядька в полиции у районе служил, так ночью приходили в древню эти партизаны и убивали всю семью с детями, женщинами и стариками, всех до одного, а хату сжигали.
С беззащитными расправляться были герои. Мы от них, гадов, натерпелись столько, что страшно вспомнить. Они для нас хуже всяких немцев были. Немцы один раз в месяц продналог брали и больше мы от них никаких угнетений знать не знали. Церкви разрешили пооткрывать, школы работали, районная больница действовали при немцах."
знает толк в охранной службе, а вы думаете, что он лапоть колхозный.
Французские революции практически всегда кончались массовыми казнями властьпридержащих. Значит, луке и остальным палачам светит гильотина...
Сябры, учите историю.
Сябры понятия не имеют о том, что даже в царской РИ уровень свободы был в 20-30 раз выше, чем в их нынешнем колхозном скотомогильнике БССР.
Странно как-то. Ну поют "марсельезу" и что? А если бы "косив ясь конюшину" пели, тоже в кутузку. Вот это и есть причина "избил и задержал группу"? На видосике вообще какие-то гопники ломают кого-то, девка верещит. А ОМОН то где? Странно все это...
Не нашлось НИ ОДНОГО нормального, чтобы дать в бубен уродам. Не говорю о том, что этих уродов просто следовало бы убить.
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меня в который раз просто поражает удивление протестующих от того, как себя ведут власть и менты
А ЧЕГО ВЫ ОЖИДАЛИ, розовые вы пони?
1. Марсел"єза не допомагає.
2. Це ще тільки початок. Поки лукашенківське оточення не впевнене в тому що лукашенко залишиться президентом. Це версія софт. Після того як вони впевняться, що він залищився - тоді почнеться справжній террор.
Не треба допускати, щоб злодій лукашенко залишився при владі.