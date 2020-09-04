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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо!" - в Мінську ОМОН увірвався в лінгвістичний університет, побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу". ВIДЕО

У Мінському державному лінгвістичному університеті білоруський ОМОН побив і затримав групу студентів, які співають "Марсельєзу" в холі навчального закладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY.

До того, як в університеті з'явилися силовики, студенти співали "Марсельєзу" (гімн Французької Республіки) англійською мовою.

Студенти повідомляли, що у дворі університету стояли три автобуси без номерів, всередині був ОМОН. Затримання проходили жорстко. На відео вище видно, що затримують людей невідомі в цивільному, але серед них є і ОМОН, жовтий напис на чорному одязі одного зі співробітників чітко видно в кадрі.

"У холі були присутні кілька осіб з адміністрації. Всі були в шоці", - повідомляли очевидці.

Точно затримані принаймні троє студентів, пишуть в одній з тематичних студентських груп. Де молоді люди зараз, невідомо.

Студентка 2-го курсу перекладацького факультету зі сльозами розповіла про затримання.

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Почали співати пісню "Марсельєзу", тут вривається ОМОН і починає кричати: "Сука, якщо ви не підете на заняття, зараз всіх заберуть. Хлопців одразу почали хапати, - плаче дівчина. - Просто кажуть:"Сука, стули писок, зараз і тебе заберемо ! Як нас тільки не називали. І просто всіх дівчаток, які намагалися відбити хлопця з четвертого курсу, відкидали. А адміністрація стояла і нічого не робила!

Вікторія навчається на 5-му курсі перекладацького факультету. Серед затриманих її хлопець Олександр, молоді люди вчаться разом.

Дівчина розповідає, що "Марсельєзу" співали близько 50 осіб, серед яких хлопців була меншість – десь із семеро.

"У будівлю увірвався ОМОН, як мінімум 20 осіб. Вони відразу ж побігли на хлопців. Саша не пручався, він повторював:"Я не чиню опір, я не чиню опір". Його повели в бус.

Вікторія побігла слідом за хлопцем, бачила, що в автобусі силовиків вже сиділо "чотири-п'ять осіб".

"При мені привели ще одного, його вдарили коліном в спину, я бачила", - сказала вона.

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Дівчина каже, що представники адміністрації університету не реагували на затримання.

"Всі буси з омонівцями поїхали, але потім ми бачили, що в будівлю університету зайшов "тихар". Нам здається, що він досі всередині", - додала студентка.

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) ОМОН (66) студенти (434)


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Топ коментарі
+67
коктейли молотова нужно по бутылкам разливать, а не песенки напевать. наивные дурачки.
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04.09.2020 14:48
+43
"Саша не сопротивлялся, он повторял: "Я не сопротивляюсь, я не сопротивляюсь". Его повели в бус."...
ну-ну... "не сопротивляйтесь" и дальше...
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04.09.2020 14:49
+41
вітаємо в обіймах брацкай расіі!
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04.09.2020 14:47
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Все то же: три гоблина крутят одного студента, а 300 рыл снимают на камеру или поют Марсельезу!
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04.09.2020 16:22 Відповісти
...стали на колени и бунтуют...
20 ментов против всего института... задержание за пение Марсельезы...МРАК.
Преподователи и администрация зомби какие-то..

Детей жалко. Валить им надо с этого государства. Если не в состоянии защитить себя.
Писец Беларуси... Скоро станет очередным окргом рф.
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04.09.2020 16:23 Відповісти
"Вот зачем снимать?" (с) Типичная белорусская училка на глазах которой омон грубо заламывает студентов непонятно за что, обращаясь к снимающему этот беспредел студенту.
Эти постсовковые училки всегда одни из главных пособниц диктаторских режимов, что в Беларуси, что на паРаше. Всегда рады и агитпропаганду за царька детям на уроках провести и результаты выборов подделать...
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04.09.2020 16:24 Відповісти
это БССР! радуйтесь!
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04.09.2020 17:00 Відповісти
Сябры становитесь серьёзней.Бо этих девушек,прямиком в Домбабве в секс рабство погонят.Щоб потом не удивлялись куда люди исчезают.Это обычные уголовники похищающие людей.
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04.09.2020 17:04 Відповісти
Нет, ну правда, они же скандируют - "Мы не майданутые" и дарят цветочки силовикам?
Так они этого и хотят, мне их не жаль. Там 90% ждет рашку, для наведения порядка......
Хай щастыть, у них все впереди - все радости и сюрпризы........
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04.09.2020 17:08 Відповісти
На мою думку імпотенція білорусів це відсутність історії боротьби за незалежність якою так багата Україна. Вони просто не знають що робити і як боротися на генетичному рівні.
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04.09.2020 17:10 Відповісти
У хунтаря Пиночета омон ездил на джипах и расстреливал тех кто бегал в комендантский час. Но, еще все впереди в Беларуси, Барин Александр Григорьевич будет пороть крепостных за разные там Марсельезы, может они еще и потребуют - Свобода, Равенство, Братство (Liberté, Égalité, Fraternité), а кто будет на плантациях бульбу закапывать и выкапывать? Коля еще маленький для диктатора. Старшенькие заняты, кто бизнесом со спирным, а кто - оружейным не до политики когда денежка капает в семью.
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04.09.2020 17:12 Відповісти
У каждого кроме личной, карма народная. Карма белорусов состоит в том, чтобы трястись от бессильной злобы. Проблемы, которые на раз разрешились бы в Польше, Литве или Украине, для белорусов неподъёмны. Люди по причине может менталитета боятся нарушить закон, чтобы не сесть. Даже Гарри Каспаров, заправачеловеков, и тот обратил внимание, пока не научимся давать силовой отпор, ничего не выйдет.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа, где, по официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко.
«Белорусская ситуация очень показательна, потому что имея подавляющий перевес в силах и психологический перевес, белорусская революция, по-моему Шендерович написал, - это травоядный протест. Она пытается продемонстрировать свое, не нравится мне слово травоядность, но пока лучше подобрать не могу, желание сменить власть волею народа.
Никуда Лукашенко не уйдет. И автомат в его руках, пусть даже и без рожка, это демонстрация того, что это и есть его последний аргумент. И путинское сообщение о том, что переход российских войск через границу является неизбежным, потому что понятно, что в какой-то момент ситуация может выйти из-под контроля Лукашенко и тогда эта помощь российских карателей потребуется, то есть что это решение принято и они будут до конца. И снова мне кажется, что это во многом связано с тем, что у белорусской революции при огромном числе людей, мы говорим о 250 тысяч людей в Минске (таких цифр в России даже представить невозможно), результата пока нет. И здесь мы должны начать задумываться о том, что делать дальше. Потому что нечто подобное мы видели в Венесуэле, Сирии. Диктаторы, которые чувствуют за собой путинскую поддержку, готовы идти до конца и готовы убивать столько, сколько потребуется для них, чтобы сохранить собственную власть. Единственный способ переломить это, это вселить страх в тех, кто выполняет преступные приказы. Мне кажется, что пока с этим дело обстоит не очень.
Как глава Фонда защиты прав человека я вместе с нашим президентом Тором Халворссеном написал письмо, которое мы распространили. Там уже более 25 ведущих белорусских силовиков получили его. Мы там сообщаем обо всех преступлениях, которые совершаются и неизбежность возмездия. Понятно, что для них это пока бумажка. И для того, чтобы такое письмо возымело определенный эффект - необходимо изменить ситуацию на улицах. Даже присутствующий в воздухе элемент готовности к силовому отпору - он может стать решающим психологическим фактором.
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04.09.2020 17:33 Відповісти
чушь не пори , почитай как решала проблемы Солидарность . это далеко не так просто было для поляков и жертв было масса . Украина еще свои проблемы не решила от слова совсем .
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05.09.2020 01:39 Відповісти
Мне для сравнения больше нравится Чехия и Венгрия. Как там, значимость событий в столице определяющая. В Минске и пригородах 25% населения. Так вот венгры в 1956, чехи в 1968 у себя в столицах моментально с режимом покончили. И только внешняя интервенция переломила ситуацию. В Белоруссию никто вторгатся не собирался, даже Путин 2 недели молча выжидал, чья возьмёт.
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05.09.2020 05:53 Відповісти
Ну, Лука же сразу сказал митингующим на заводе (кажется, МТЗ) - "вот когда меня убьете, не раньше".
Не готовы его убить? Тогда становитесь раком и разминайте очко.
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05.09.2020 10:45 Відповісти
Девочка, ну какая же ты тупая! По тебе сразу видно, что из Сябростана.
Ты учишься в ВУЗе и что, неужели ты не в курсе кто хозяин людей, прозябающих в тоталитарных помойках типа СССР, РФ, Белоруссии?
Да администрация вашего ВУЗа уже подвиг совершила в том, что просто стояли и смотрели, хотя обязаны были помогать вязать крамольников и запихивать их в автозак.
И слезы надо лить не по тем пропавшим в зеве автозака парням, а по тем долгим годам, которые вы, белорусы, удивительно покорно прожили в позорной позе загнутого рака, анально насилуемого. А теперь, когда вы пытаетесь с члена кремлядско-совковых жидомасонов соскочить и попытаться из крепостных смердов стать людьми, вы удивляетесь, что кремляди вас не отпускают и только спенили режим анального насилия на жесткий режим.
Слезами и марсельезой да плакатиками вы только задницу себе больше развальцуете.
С СОВКАМИ ПОЗОРНЫМИ ЛЮДИ БОРБТСЯ СИЛОЙ ОРУЖИЯ!
ИНОГО ПУТИ НЕТ!!!
Ну как нет, есть вариант смириться и остаться в изнасилуемом состоянии позорных смердов и дальше.
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04.09.2020 17:45 Відповісти
Мене беруть сумніви що цей народ партизанив під час 2-ї світової. Може це просто совкова брехня, якої було купа всюди?
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04.09.2020 17:56 Відповісти
Партизанська війна в Білорусі- це правда. Але керівництво партизанського руху було у Кремлі. З СРСР надавалось командування, гроші, харчі, ********** і озброєння, плани операцій і таке інше. Скидувалося авіаційним транспортом.
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04.09.2020 18:18 Відповісти
Якщо були партизани, то в білорусів це є записане в генах і вони згадають ким були їхні діди.
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04.09.2020 19:42 Відповісти
Не було ні яких білоруський партизанів.
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04.09.2020 21:28 Відповісти
,Були мародери що грабували населення по весях, люди ледве виживали через голод, старші люди у відвертих розмовах добре про партизанів не говорили бо мали через них великі біди.
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04.09.2020 21:43 Відповісти
Звісно це суцільна совкова брехня,як і вся "історія великої (*****!)вітчизняної війни
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04.09.2020 21:05 Відповісти
Не було ні яких білоруських партизанів. Білоруські партизани то є кремлівский пропагандиський фейк.
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04.09.2020 21:27 Відповісти
Я так і думав.
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04.09.2020 21:31 Відповісти
Ну насправді, не українців же, де в основному діяли партизанські з'єднання називати героїчним народом.
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04.09.2020 21:33 Відповісти
в студенческие годы провёл целое лето в деревне Пуховичи, это недалеко от городка Марьина Горка: весь этот район был заставлен многочисленными тупыми угребано-бетонными памятниками во славу партизан-героев, но, местные старухи, к моему невероятному изумлению, в любом разговоре о войне, качая головами, говорили:

"Какие там партизаны-герои! Грабили по ночам, забирали, што хотели. А кто слово против скажет: тут же душа с тебя вон! Убивали на месте, кого вздумается: чуть что: расстрел, мол, предатель Родины. Гэти партизаны убивали людзей целами семьями: у кого-то брат или дядька в полиции у районе служил, так ночью приходили в древню эти партизаны и убивали всю семью с детями, женщинами и стариками, всех до одного, а хату сжигали.
С беззащитными расправляться были герои. Мы от них, гадов, натерпелись столько, что страшно вспомнить. Они для нас хуже всяких немцев были. Немцы один раз в месяц продналог брали и больше мы от них никаких угнетений знать не знали. Церкви разрешили пооткрывать, школы работали, районная больница действовали при немцах."
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05.09.2020 00:27 Відповісти
Менты Зеленского Владимира Срульевича- это тот же Беркут, который был при Овоще. И они готовы служить верно новому хозяину за пайку ситного... И как все менты, по примеру Даунбасса и Крыма- встречать с караваем войска *****! Так что нам тоже расслаблять булки рановато!
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04.09.2020 18:03 Відповісти
Лука понял, что теперь с этими терпилами можно делать что угодно, они только хороводы водить умеют, испанский стыд
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04.09.2020 18:06 Відповісти
лукавый же профессиональный КГБ-ист, служил в ПВ.
знает толк в охранной службе, а вы думаете, что он лапоть колхозный.
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04.09.2020 18:13 Відповісти
он говно на палочке . без московской поддержки лука давно сидел бы в камере или валялся в канаве с черенком лопаты в заднице .
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05.09.2020 01:42 Відповісти
т.е. по сути беларусы боятся пуйла?
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05.09.2020 02:12 Відповісти
Марсельезу?

Французские революции практически всегда кончались массовыми казнями властьпридержащих. Значит, луке и остальным палачам светит гильотина...
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04.09.2020 18:14 Відповісти
В 1905 году студенты тоже пели "Марсельезу"... А их казачки донские нагайками разогнали аж до 17 года!))) А потом этих студентиков ЧК растреляло окончательно и безповоротно!)))
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04.09.2020 18:22 Відповісти
Таково было в 1905 году качество человеческого материала. А попробовали бы кизячки разогнать французских студентов...
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04.09.2020 18:34 Відповісти
У французів темперамент як і вашої Тані Чорновол, на маніфестаціях майже відразу лупцюються з поліцаями.
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04.09.2020 21:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=649toUuqz7Y&feature=emb_logo
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04.09.2020 21:47 Відповісти
У нас уже б в мусоров летели коктели
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04.09.2020 18:26 Відповісти
Дівчинка кричала до керівників учбового закладу щоб вони захистили студентів не підозрюючи що саме вони викликали лукагестапо.
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04.09.2020 18:43 Відповісти
Даже в Российской империи был циркуляр, запрещающий заходить полиции на территорию университета.
Сябры, учите историю.
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04.09.2020 19:17 Відповісти
в Российской империи царский суд оправдал Веру Засулич, которая выстрелом в упор разворотила весь живот генерал-губернатору Петербурга за то, что по его приказу высекли розгами в тюрьме студента-революционера за сопротивление надзирателям.

Сябры понятия не имеют о том, что даже в царской РИ уровень свободы был в 20-30 раз выше, чем в их нынешнем колхозном скотомогильнике БССР.
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05.09.2020 00:34 Відповісти
что ты руссотуристо несешь ? вы кацапы более 500 лет прессуете Беларусь , убиваете беларускую интеллигенцию , заселяете страну выходцами из росии . и ты ставишь в вину людям их пассивность ?
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05.09.2020 01:47 Відповісти
Ну, гарненька, гарненька, що є то є.
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04.09.2020 21:31 Відповісти
В Минске ОМОН ворвался в лингвистический университет, избил и задержал группу студентов, поющих "Марсельезу".

Странно как-то. Ну поют "марсельезу" и что? А если бы "косив ясь конюшину" пели, тоже в кутузку. Вот это и есть причина "избил и задержал группу"? На видосике вообще какие-то гопники ломают кого-то, девка верещит. А ОМОН то где? Странно все это...
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04.09.2020 22:17 Відповісти
Просто мусорам ніхто з перекладачів не зміг текст пісні перекласти ,от вони й розізлилися.
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05.09.2020 10:02 Відповісти
Як би співали французькою то вони б підхопили ,а по-англійськи вони нуй штіу!
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05.09.2020 10:03 Відповісти
Бздливые совковые рабы. На коленях борятся за свободу, вымаливая у путлера помощи.
Не нашлось НИ ОДНОГО нормального, чтобы дать в бубен уродам. Не говорю о том, что этих уродов просто следовало бы убить.
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04.09.2020 22:19 Відповісти
случись подобное в Киевском инъязе в феврале 2014 года, то этот ОМОН студенты-киевляне порвали бы на куски прямо там же на факультете.
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05.09.2020 00:37 Відповісти
ты , герой , сколько омоновцев порвал своими хилыми ручонками ?

..
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05.09.2020 01:48 Відповісти
кацап, пшел на бутылку
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05.09.2020 08:59 Відповісти
дарите дальше цветы и не сопротивляйтесь...
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04.09.2020 23:30 Відповісти
тю
меня в который раз просто поражает удивление протестующих от того, как себя ведут власть и менты
А ЧЕГО ВЫ ОЖИДАЛИ, розовые вы пони?
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05.09.2020 08:58 Відповісти
Если не Вы -то Вас .... !
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05.09.2020 10:38 Відповісти
Треба зрозуміти 2 речі.
1. Марсел"єза не допомагає.
2. Це ще тільки початок. Поки лукашенківське оточення не впевнене в тому що лукашенко залишиться президентом. Це версія софт. Після того як вони впевняться, що він залищився - тоді почнеться справжній террор.
Не треба допускати, щоб злодій лукашенко залишився при владі.
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05.09.2020 10:41 Відповісти
Не треба вимагати від сябрів, того, на що вони не здатні ПОКИ ЩО, сподіваюсь. Їм ще хочеться вірити в казку. В те, що добро переможе і йому не потрібні для цього кулаки, а вистачить квіточок,пісень і молитов. Від щирого серця бажаю сябрам,щоб так і сталося. Але результат отримують ЗАВЖДИ ЧЕРЕЗ БІЛЬ, КРОВ І СЛЬОЗИ. Тим більше результат роботи по перетворенню соціума, по модифікаціїї національного ергрегора. Та цей шлях усвідомлення банальної істини про "сир і мишоловку" критичною кількістю представників білорусів, як нації, СВІЙ. І ДОПОМОГТИ ЇМ В ЦЬОМУ МИ НЕ ЗМОЖЕМО. Тільки САМІ,тільки через свої НАЦІОНАЛЬНІ КРЕВ, ПІТ І СЛЬОЗИ сябри зможуть зрозуміти, що таке свобода, воля, державність... А або не зможуть, таке теж трапляється. ТОЖ ДАВАЙТЕ ПОБАЖАЄМОЇМ УДАЧІ І ПЕРЕМОГИ У виконанні їхнього домашнього завдання.
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05.09.2020 14:51 Відповісти
белорусы не смогут работать на лукашенко, ему придется заменить их китайцами.
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05.09.2020 17:24 Відповісти
Дежавю...Тринадцятий рік у нас...Заплакані дівчата скликають Майдан...В нас "ще не вмерла" і там "живє"...поки що...
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05.09.2020 17:31 Відповісти
смолями туйки не допоможеш...
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16.10.2020 18:59 Відповісти
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