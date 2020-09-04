Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій. ВIДЕО

Медики виявили коронавірус у шести хасидів, які прибули в Умань на святкування Рош-ха-Шана.

Про це повідомив мер міста Олександр Цебрій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Pavlovsky News.

"Наскільки мені відомо, на сьогодні у шести паломників виявлено позитивні тести на COVID-19. Далі працюють медичні працівники згідно зі своїм протоколом", - сказав він.

За його словами, про проведення тестування хасидів він домовлявся з головним рабином України.

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