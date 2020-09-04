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Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій. ВIДЕО

Медики виявили коронавірус у шести хасидів, які прибули в Умань на святкування Рош-ха-Шана.

Про це повідомив мер міста Олександр Цебрій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Pavlovsky News.

"Наскільки мені відомо, на сьогодні у шести паломників виявлено позитивні тести на COVID-19. Далі працюють медичні працівники згідно зі своїм протоколом", - сказав він.

За його словами, про проведення тестування хасидів він домовлявся з головним рабином України.

Також дивіться: Нині в Умані перебувають майже 50 паломників-хасидів, порядок забезпечуватимуть понад 500 поліцейських, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Умань (242) хасиди (176) Цебрій Олександр (23)


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Топ коментарі
+8
З Ізраїля з любов'ю!
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04.09.2020 16:54
+6
НУ-ну,с почином,какого ..я их туда вооще пустили...
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04.09.2020 16:57
+6
Мені до сраки звідки вони їдуть, краще за всіх в Умані їх зустрічав Гонта з Залізняком.
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04.09.2020 16:59
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З Ізраїля з любов'ю!
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04.09.2020 16:54 Відповісти
Они едут со всего мира . И со всей Украины . Израиль не при чём .
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04.09.2020 16:56 Відповісти
Мені до сраки звідки вони їдуть, краще за всіх в Умані їх зустрічав Гонта з Залізняком.
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04.09.2020 16:59 Відповісти
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04.09.2020 17:30 Відповісти
как это непгичем??? как раз из Израиля в основном, и израильские самые забористые.
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04.09.2020 19:45 Відповісти
Тільки не з любов'ю, а з ковідлом.
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04.09.2020 17:25 Відповісти
отправьте их к Зюганову..
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04.09.2020 17:43 Відповісти
А якщо вони його покусають?
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04.09.2020 19:12 Відповісти
У шести из шести ?
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04.09.2020 16:54 Відповісти
...усыпить....и тело с "концом"...
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04.09.2020 17:07 Відповісти
І буде вже не одна могила, а сім... Щоб ще більше носатих перло?
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07.09.2020 10:00 Відповісти
как задолбали эти религиозные фанатики, сколько из-за них крови пролилось и смертей еще произойдет
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04.09.2020 16:55 Відповісти
НУ-ну,с почином,какого ..я их туда вооще пустили...
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04.09.2020 16:57 Відповісти
У хасидов женщины еще более бесправны чем у мусульман, единственное - камнями не забивают
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04.09.2020 16:57 Відповісти
Та ладно, не забивають. Коли Марію хтіли закидати камінням ні яких мусульман ще навіть не існувало!
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04.09.2020 17:00 Відповісти
Чоловік на задньому плані-стоїть,куре біля сміттярки і акуратно збиває попіл в попільницю.Він,явно,не хасид.
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04.09.2020 17:07 Відповісти
куре?))))))
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04.09.2020 17:26 Відповісти
Палить.
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04.09.2020 17:53 Відповісти
А шоб вони виздихали !
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04.09.2020 17:12 Відповісти
чому? можеш обгрунтувати?
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04.09.2020 17:23 Відповісти
заразу розносять
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05.09.2020 11:35 Відповісти
А птичка с ветки на заднем плане какнула, интересно во что она верит?
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04.09.2020 17:13 Відповісти
вот воши, где они- там всегда грязь
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04.09.2020 17:14 Відповісти
нє абіжайтє вову зеленого з квартала це ж його соплімєннікі...
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04.09.2020 17:15 Відповісти
Після того, як внаслідок підступного закриття наших кордонів більшість спраглих хасидів не змогли потрапити в Україну, Ізраїльська епідемія показала Нашій "кузькіну мать", побивши найкращі українські "антирекорди": у перший же день вересня вона видала 2926 нових випадків коронавіруса, а за вчора витягнула ще на 2991. І це в країні вчетверо меншій за кількістю населення!

Наших схвильованих коронавболівальників може втішити хіба той факт, що за "підсумком творчої діяльності" Наша Епідемя ізраїльську все ж випереджає (130 951 випадок проти 125 755). Більш того, сьогодні їй вдалося, хоч і незначно, але обставити й канадську.
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04.09.2020 17:20 Відповісти
До речі. Сьогодні ізраїльська епідемія антивстановила свій вчорашній рекорд і денна кількість інфікованих перевалила за три тисячі:
As new infections soared to 3,074, the coronavirus cabinet meeting on Thursday will have to approve further restrictions, especially shutdowns in "red" regions. Health experts want restraints tightened in the whole country to contain the spread, since 1,700 of the new cases were registered in non-red areas.
Якби не закриття українських кордонів ці цифри могли б бути меншими.
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04.09.2020 19:36 Відповісти
Тільки обрізання, ще раз, допоможе..
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04.09.2020 17:23 Відповісти
коли кінець забаві буде*
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04.09.2020 17:25 Відповісти
начинается...
а где эти 6 хасидов хорошкались с 28 числа??? скольким они чихнули-плюнули на спину?
а руки мыть они не очень любят...
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04.09.2020 17:31 Відповісти
Расстрелять на месте ,с ними умрет "мировой коронавирус".
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04.09.2020 17:31 Відповісти
А почему их так много приехало - аж 6? Вроде же не собирались пускать.
А если серьезно, они не сами ехали, а наверняка контактировали с кучей таких же "паломников", которые теперь также несут опасность для украинцев.
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04.09.2020 17:43 Відповісти
их тут уже тысячи...а у шести обнаружили тут хаос полнейший. школы садики закрывают, а этим ни малейших препятсвий..
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04.09.2020 19:48 Відповісти
Так вот за что они получили в пятак! А вы - хулиганка..
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04.09.2020 17:47 Відповісти
Ну сейчас израильтяне заценят, что такое медицина в Украине!
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04.09.2020 17:59 Відповісти
Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій - Цензор.НЕТ 6496Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій - Цензор.НЕТ 4700
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04.09.2020 18:02 Відповісти
Перефразируя Озерова - такой "импорт" нам не нужен.
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04.09.2020 18:27 Відповісти
родственники зеленского
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04.09.2020 18:34 Відповісти
Близнюки!
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04.09.2020 19:20 Відповісти
Гандоны еврейские!! пусть сидят в своём долбаном Израиле и там распространяют среди своих жидов эту заразу!!
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04.09.2020 18:34 Відповісти
"По его словам, о проведении тестирования хасидов он договаривался с главным раввином Украины.Источник: https://censor.net/ru/v3217650" - Тестування лише за згодою прокуратора України...
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04.09.2020 18:43 Відповісти
Як будуть депортовувати хасидів, нехай вишлють плюс один, того, що без бороди.
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04.09.2020 18:55 Відповісти
Израиль предупредил блазня, чтобы не пускали умалишенных, но блазень решил быть большим евреем, чем израиль.
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04.09.2020 18:57 Відповісти
"...Насколько мне известно, на сегодня у шести паломников обнаружены положительные тесты на Covid-19. Далее работают медицинские работники..."

Дальше екзекутори повинні працювати, а не медпрацівники!
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04.09.2020 19:18 Відповісти
 
 