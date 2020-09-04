Коронавірус виявили у шести прибулих до Умані хасидів, - мер міста Цебрій. ВIДЕО
Медики виявили коронавірус у шести хасидів, які прибули в Умань на святкування Рош-ха-Шана.
Про це повідомив мер міста Олександр Цебрій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Pavlovsky News.
"Наскільки мені відомо, на сьогодні у шести паломників виявлено позитивні тести на COVID-19. Далі працюють медичні працівники згідно зі своїм протоколом", - сказав він.
За його словами, про проведення тестування хасидів він домовлявся з головним рабином України.
Топ коментарі
+8 Костянтин Залізняк
показати весь коментар04.09.2020 16:54
+6 Владимир #467749
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+6 Костянтин Залізняк
показати весь коментар04.09.2020 16:59
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Наших схвильованих коронавболівальників може втішити хіба той факт, що за "підсумком творчої діяльності" Наша Епідемя ізраїльську все ж випереджає (130 951 випадок проти 125 755). Більш того, сьогодні їй вдалося, хоч і незначно, але обставити й канадську.
As new infections soared to 3,074, the coronavirus cabinet meeting on Thursday will have to approve further restrictions, especially shutdowns in "red" regions. Health experts want restraints tightened in the whole country to contain the spread, since 1,700 of the new cases were registered in non-red areas.
Якби не закриття українських кордонів ці цифри могли б бути меншими.
а где эти 6 хасидов хорошкались с 28 числа??? скольким они чихнули-плюнули на спину?
а руки мыть они не очень любят...
А если серьезно, они не сами ехали, а наверняка контактировали с кучей таких же "паломников", которые теперь также несут опасность для украинцев.
Дальше екзекутори повинні працювати, а не медпрацівники!