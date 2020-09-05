Білорусь оприлюднила запис нібито перехопленої розмови про фальсифікацію отруєння Навального. ВIДЕО
Білоруський державний телеканал ОНТ оприлюднив запис, який офіційний Мінськ нібито передав ФСБ Росії. На ньому 2 співрозмовники англійською мовою обговорюють фальсифікацію отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт телеканалу.
ОНТ стверджує, що розмовляють абонент з Варшави (Нік) і абонент з Берліна (Майк). Нік нібито запитує, чи підтверджено точно отруєння Навального. Майк з Берліна відповідає, що "це не так важливо, триває війна, і під час війни всякі методи підходящі".
Нік з Варшави погоджується, підкреслюючи, що треба "треба відбити Путіну бажання сунути носа в справи Білорусі", втопивши його в проблемах Росії. На питання Майка з Берліна про те, як йдуть справи з дестабілізацією ситуації в Білорусі, Нік, дуже комплементарно відгукуючись про Лукашенка, каже, що поки особливих успіхів немає.
Про те, що цю телефонну розмову перехопили білоруські спецслужби, напередодні заявив Лукашенко. Запис, за його словами доводить, що жодного отруєння Навального не було.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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-герр Мюллер,я не был любовником радистки Кэт...
-Штирлиц, меня интересует Пастор Шлаг, а не ваши любовные интриги с рюсскими
- Майк, с этим есть проблема: они никак не мог найти хранилище бульбы.
- Ни слова больше об этом, а то я еще не жрал!
Штирлиц молча вставил типи линковскую флешку в Мас и включил запись. Приемную рейхканцелярии наполнили звуки безудержного веселья, звон бокалов и рюмок, визг женщин и напрерывное чавканье с пропукиванием.
- Мдаа, это провал. Как то не похоже на секретное совещание в Ставке Главнокомандующего - подумал Штирлец. Очень захотелось воды, к стакану на подносе почти самопроизвольно потянулась рука.
А вдруг там фосфорорганические соединения нервнопаралитического действия? - почти чудовищным усилием воли Штирлиц подавил это желание.
Видите ли группенфюрер, когда я переносил чемоданы беженцев на бульваре Унтер ден Линден, запись могли на ходу подменить!!!
Штирлиц даже сам не поверил в эту хайповскую версию.
Да, действительно. Я об этом не подумал, надо проверить- задумчиво сказал Мюллер.
Фууу, пронесло ....и Штилиц почувствовал как легкая капля попала в трусы.
- Яволь, мой Фюрер!
Однако, навальный не Немцов, не Щекочихин и ни другая серьезная политическая фигура.
Травить свою ручную абсолютно безобидную обезьяну фуйлу и нафиг не всралось.
Теперь, наоборот, придется дрессировать новую.
" -Президент Білорусі виявився міцним горішком, хвала йому і його нащадкам, нехай правління його буде довгим і безтурботним.
-Так, досі ми не зустрічали країн, де всі як один готові йти за своїм лідером і в вогонь і в воду. Ми безпомічні, захід загніває.")))))
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать, что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле Познер был прав, омской скорой надо верить. Надеюсь нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
-Это я, Германия.
Как богат и могуч русский язык!
Даже американские шпионы не в силах обойтись без искр народного говора, типа "крепкий орешек", "совать нос".....
Ночью - все собаки черны!
Навального мы новачком не травили.
Смотрели на Новосибирские ели и шпили,
За английский косяк стояли в шестой позиции
Куратор сказал - тренируйтесь теперь на родной оппозиции.
Сольвьёв бьётся головой о стенку......
И только распятый мальчик в трусиках молча кусает губы!
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 10 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16980&force-full=1
📻💬📲Белорусские СМИ опубликовали перехваченную запись «разговора Берлина и Варшавы» об отравлении Навального. Приметой фальсификации служит момент с комплиментарным упоминанием заказчика фейка - пассаж о том, что «Лукашенко оказался крепким орешком», занимающий 3/5 всего разговора. Возможно, президенту Белоруссии хотелось подсластить горькую пилюлю. Лукашенко, являясь безвольной марионеткой в руках Кремля, зажатый между интеграцией с Россией и белорусским майданом, играет уже не в свою игру, а в чужую. Ее правила устанавливаются Путиным. Попытка перевести акцент в кейсе Навального на западные спецслужбы безоговорочно скомпрометирована, как и дискредитированы споры о том, что Путин не является выгополучателем от травли оппозиционера. В мире Президента, фаната вертикалей, нет места импровизациям, он строго вертикален. В этом контексте нет людей, которые могут действовать независимо, тем более в решении важнейших вопросов. Ключевые решения вождь всегда принимает сам. Децентрализация системы принятия решений при Путине может означать только саморассыпание системы."
У британцев нет росийского образца! В отчете так и написано, что "предположительно росийского производства, потому что никто из других стран не разрабатывал".
И еще пленка явно смонтирона там Майк 5 минут Лукашенка хвалит
Сейчас можно симитировать любой голос...