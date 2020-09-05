УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13211 відвідувач онлайн
Новини Відео
21 342 174

Білорусь оприлюднила запис нібито перехопленої розмови про фальсифікацію отруєння Навального. ВIДЕО

Білоруський державний телеканал ОНТ оприлюднив запис, який офіційний Мінськ нібито передав ФСБ Росії. На ньому 2 співрозмовники англійською мовою обговорюють фальсифікацію отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт телеканалу.

ОНТ стверджує, що розмовляють абонент з Варшави (Нік) і абонент з Берліна (Майк). Нік нібито запитує, чи підтверджено  точно отруєння Навального. Майк з Берліна відповідає, що "це не так важливо, триває війна, і під час війни всякі методи підходящі".

Нік з Варшави погоджується, підкреслюючи, що треба "треба відбити Путіну бажання сунути носа в справи Білорусі", втопивши його в проблемах Росії. На питання Майка з Берліна про те, як йдуть справи з дестабілізацією ситуації в Білорусі, Нік, дуже комплементарно відгукуючись про Лукашенка, каже, що поки особливих успіхів немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сліди речовини з групи "Новачок" виявили на шкірі, у крові і на пляшці Навального, - ЗМІ

Про те, що цю телефонну розмову перехопили білоруські спецслужби, напередодні заявив Лукашенко. Запис, за його словами доводить, що жодного отруєння Навального не було.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Білорусь (7930) отруєння (945) росія (65162) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+43
Беларусь обнародовала запись якобы перехваченного разговора о фальсификации отравления Навального - Цензор.НЕТ 1398
показати весь коментар
05.09.2020 02:02
+29
Это очень смешная сценка! Спасибо, поржал.
Супер агенты "Майк" и ''Ник", называющие друг друга по именам
Навальный, Лукашенко, Путин, Меркель - конечно же за одну минуту нужно упомянуть всех кого нужно.
Разговор без единой паузы и раздумий, в котором ничего лишнего, словно диалог из дешевого боевика.
Надо валить рашку ну и "беларашку" заодно.

Ну а Лукашенко надо похвалить - "крепкий орешек" со своими профессионалами!
Ничего не забыли? Вроде ничего лишнего не сболтнули, а самое секретное - только при встрече конечно, а то ж мало ли что... Ну пока!
Беларусь обнародовала запись якобы перехваченного разговора о фальсификации отравления Навального - Цензор.НЕТ 4297
показати весь коментар
05.09.2020 01:25
+25
наш фсбшник-депутат к батьке перебрался что ли?
как его? который кривые аудио монтирует?
показати весь коментар
05.09.2020 00:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
-Штирлиц,а вас я попрошу остаться...
-герр Мюллер,я не был любовником радистки Кэт...
-Штирлиц, меня интересует Пастор Шлаг, а не ваши любовные интриги с рюсскими
показати весь коментар
05.09.2020 01:28 Відповісти
Штирлиц встал спозаранку и отодвинул занавеску. Только потом он узнал,что Спозаранка и Занавеска были Румынскими разведчицами
показати весь коментар
05.09.2020 01:35 Відповісти
Пастер Шлаг шлет телеграмму Штирлицу,,Стер четвертую пару лыж. Где Швейцария?"
показати весь коментар
05.09.2020 01:36 Відповісти
Беларусы, выложите вариант звонка без перевода, хочется поржать с "оригинала".
показати весь коментар
05.09.2020 01:35 Відповісти
Штирлиц входит в кафе,а с порога... Ооо,господин Бользен,как поживает ваша Фрау Заурих,говорят она связана со Штирлицом
показати весь коментар
05.09.2020 01:38 Відповісти
- Ник, почему НАТО тянет с захватом Беларуси?
- Майк, с этим есть проблема: они никак не мог найти хранилище бульбы.
- Ни слова больше об этом, а то я еще не жрал!
показати весь коментар
05.09.2020 01:40 Відповісти
😂😂😂😂
показати весь коментар
05.09.2020 02:18 Відповісти
Напоминает диалог шпионов из тупого совкового фильма Мик и Майк похоже не узнают что их слушают и поэтому продолжение будет......
показати весь коментар
05.09.2020 03:58 Відповісти
-Мне кажется что у нас ничег не получится , Майк. - Мне то же, ведь мы негодяи , Ник. И мне хочется набить тебе лицо -При встрече , Майк
показати весь коментар
05.09.2020 04:18 Відповісти
кокаина, кокаина, кокаина... очень большой передоз...
показати весь коментар
05.09.2020 04:58 Відповісти
да уж. мощное разоблачение. лукавый с козырей зашёл.
показати весь коментар
05.09.2020 05:27 Відповісти
Ясно же что это для внутреннего пользования.
показати весь коментар
05.09.2020 06:12 Відповісти
Эта история с "Новичком" явный подлог. Яд может и был, но определенно не "Новичок". Европа рискует испортить репутацию.
показати весь коментар
05.09.2020 06:18 Відповісти
линейщикам надо контакты на кроссах подтянуть. все шипит скрипит, нихрена не разберешь
показати весь коментар
05.09.2020 06:23 Відповісти
Народ Беларуси его не воспринимает. И поэтому это сотрясание воздуха направлено только в адрес Москвы. Мол, "смотри Владимир Владимирович, я еще пригожусь, не надо меня поить чаем с "Новичком". Именно вот так это и выглядит.
показати весь коментар
05.09.2020 06:27 Відповісти
Классное хобби у Путина - коллекционирование диктаторов-психопатов: Овощ, ударенный яйцом, Бацька - Президент ОМОНа, думающий, что он Президент страны, Мадуро - предводитель коллективос, Асад - позволивший Путину лупануть по своим жителям авиацией так, что Европу захлестнул миллион беженцев, Пухлыш, расстреливающий из зенитных орудий родственников.
показати весь коментар
05.09.2020 07:37 Відповісти
Так беженцев в ивропу путен заслал?
показати весь коментар
05.09.2020 22:42 Відповісти
А что вы на это!, скажете....дружище Штирлиц? - перед лицом разведчика появилась ехидное лицо Мюллера. В рейхканцелярии все посмотрели в их сторону.
Штирлиц молча вставил типи линковскую флешку в Мас и включил запись. Приемную рейхканцелярии наполнили звуки безудержного веселья, звон бокалов и рюмок, визг женщин и напрерывное чавканье с пропукиванием.
- Мдаа, это провал. Как то не похоже на секретное совещание в Ставке Главнокомандующего - подумал Штирлец. Очень захотелось воды, к стакану на подносе почти самопроизвольно потянулась рука.
А вдруг там фосфорорганические соединения нервнопаралитического действия? - почти чудовищным усилием воли Штирлиц подавил это желание.
Видите ли группенфюрер, когда я переносил чемоданы беженцев на бульваре Унтер ден Линден, запись могли на ходу подменить!!!
Штирлиц даже сам не поверил в эту хайповскую версию.
Да, действительно. Я об этом не подумал, надо проверить- задумчиво сказал Мюллер.
Фууу, пронесло ....и Штилиц почувствовал как легкая капля попала в трусы.
показати весь коментар
05.09.2020 06:41 Відповісти
Алекс Юстасу.
показати весь коментар
05.09.2020 07:09 Відповісти
Диспетчер Карлос перехватив.
показати весь коментар
05.09.2020 08:59 Відповісти
- Немедленно отстраняйтен Лукашенка от власти!
- Яволь, мой Фюрер!
показати весь коментар
05.09.2020 07:18 Відповісти
- Аллах акбар
показати весь коментар
05.09.2020 22:38 Відповісти
Воистину акбар!
показати весь коментар
05.09.2020 22:45 Відповісти
Вся беларусь ржёт с идиотов.
показати весь коментар
05.09.2020 07:38 Відповісти
тут главное, что лукашенко крепкий орешек
показати весь коментар
05.09.2020 09:08 Відповісти
"Укропи" десяток раз збивали МН17 і винищувачами і ракетами і трупи з моргу грузили в Нідерландах і докази паРаша показувала, знімки з космосу пред"являла і експерименти проводила -грошей не жаліла, а тут якийсь Навальний з насморком і вічні вороги Росіі -поляки з америкосами - і ось вам докази:"Навального в Росіі ніхто не труів "Новічком", а білоруське КГБ перехопило розмову "вічних друзів" - поляка з німцем".
показати весь коментар
05.09.2020 07:52 Відповісти
Введение допсанкций безусловно поддерживаю.
Однако, навальный не Немцов, не Щекочихин и ни другая серьезная политическая фигура.
Травить свою ручную абсолютно безобидную обезьяну фуйлу и нафиг не всралось.
Теперь, наоборот, придется дрессировать новую.
показати весь коментар
05.09.2020 07:54 Відповісти
Такая грубая работа и кто в это поверит? Таракан не забыл себя похвалить даже тут.
показати весь коментар
05.09.2020 07:58 Відповісти
Это же полная лажа. Возьмите и сравните переговоры Стрелкова со своими пид-рами после сбития МН 17. Там разговор идёт с расстановкой и временем на восприятие информации. Здесь же полная руская стилистика разговора, тараторят как с одного листка, и уж больно долго сочиняли этот текст. СБУ же выставило запись по МН 17 в тот же день. Батька полностью подтвердил своё положение в путреловской игре и сам завяз по уши. А как громко он кричал о наступающих Поляках и где они? Короче проститутка ещё та. И после этого он ещё надеется удержаться на штыках? Да в такой ситуации пускай ожидает нож в спину от его любимого Ху-ла, потому как последнему, не остаётся мозможности отпи-деться.
показати весь коментар
05.09.2020 08:05 Відповісти
Где смайлик умереть от смеха ? ))))))))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
05.09.2020 08:16 Відповісти
Там не все переклали, насправді було так :
" -Президент Білорусі виявився міцним горішком, хвала йому і його нащадкам, нехай правління його буде довгим і безтурботним.
-Так, досі ми не зустрічали країн, де всі як один готові йти за своїм лідером і в вогонь і в воду. Ми безпомічні, захід загніває.")))))
показати весь коментар
05.09.2020 08:18 Відповісти
Це розраховано на білорусів. І чомусь мені здається, що робили це росіяни... Лукашенко попросив допомоги, от вони йому таким чином і допомагають, і далі рохитуючи ситуацію подібними зневажливими фейками стосовно білорусів.
показати весь коментар
05.09.2020 08:39 Відповісти
Согласен, что состряпали эту дешёвку русские. Простейший лексический анализ покажет, что половина фразочек, типа, например, ".. идёт война.. а во время войны все методы хороши", взяты из обихода классического русского пропагандистско-энкавэвэшного пространства.
показати весь коментар
05.09.2020 15:34 Відповісти
То есть Бацько официально признался в шпионаже в третьих странах, прослушке.
показати весь коментар
05.09.2020 08:41 Відповісти
Ппц. Це рівень ставлення лукі до свого народу. Він їх має за тупу скотину, якій можна вішати на вуха будь яку локшину, а самому вже нічого втрачати, бо увесь цивілізований світ визнав лукашенку за фальсифікатора і узурпатора, він усюди не легітимний.
показати весь коментар
05.09.2020 08:51 Відповісти
В Украине верили в бредятину про кондиционер. Чем вы лучше?
показати весь коментар
05.09.2020 09:24 Відповісти
Это особенность всех совков. Прогибать реальность под политическую повестку. И я не про власти, а про быдло которое называют народом.
показати весь коментар
05.09.2020 09:28 Відповісти
це ще не все. Нік і Майк. у Варшаві і Берліні засіли янкі!
показати весь коментар
05.09.2020 08:57 Відповісти
То розмова іспанського диспетчера з аргентинським.
показати весь коментар
05.09.2020 09:25 Відповісти
"...Президент Лукашенко оказался крепким орешком, они профессионалы и организованны. Понятно их поддерживает россия, чиновники и военные верны президенту. Пока работаем...". Сами состряпали сказку о переговорах Майка и Ника, супершпиЁнов злого НАТА, и конечно же не забыли похвалить сильного и непобедимого Лукашенко, упомянули поддержку россии и преданных чиновников и военных. Бугага, мулька расчитанная на идиЁтов.
показати весь коментар
05.09.2020 09:31 Відповісти
Сценарий студии ,,95 квартал".
показати весь коментар
05.09.2020 09:44 Відповісти
- Алло, Польша?
- Польша.
- Это я, Меркель.
- Привет.
- Хочу вам рассказать, что про диагноз Навального я всё наврала. На самом деле Познер был прав, омской скорой надо верить. Надеюсь нас Беларусь не подслушивает.
- А зачем наврали?
- Русофобка я.
- Понятно. А нам зачем звоните?
показати весь коментар
05.09.2020 09:46 Відповісти
Не "это я Меркель", а...
-Это я, Германия.
показати весь коментар
05.09.2020 22:50 Відповісти
Какая прелесть!
Как богат и могуч русский язык!
Даже американские шпионы не в силах обойтись без искр народного говора, типа "крепкий орешек", "совать нос".....
Ночью - все собаки черны!
показати весь коментар
05.09.2020 10:00 Відповісти
Петров и Боширов записали на английском свою версию. Лукашенко у них как непорочное дитя, крепкий орешек, кондовый хозяйственник, а Навальный новичок.

Навального мы новачком не травили.
Смотрели на Новосибирские ели и шпили,

За английский косяк стояли в шестой позиции
Куратор сказал - тренируйтесь теперь на родной оппозиции.
показати весь коментар
05.09.2020 10:06 Відповісти
ник и майк..., а почему не чип и дейл..!? Прикольный чувак этот Лука.
показати весь коментар
05.09.2020 10:09 Відповісти
Лука как был цыганом, так белорусом и не стал.
показати весь коментар
05.09.2020 10:15 Відповісти
Скобеева рыдает и рвёт волосы на голове.....
Сольвьёв бьётся головой о стенку......
И только распятый мальчик в трусиках молча кусает губы!
показати весь коментар
05.09.2020 10:28 Відповісти
"Як сам себе не похвалиш"-лукашенко.................."Білорусь оприлюднила запис нібито перехопленої розмови про фальсифікацію отруєння Навального - Цензор.НЕТ 685
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 10 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16980 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16980&force-full=1
📻💬📲Белорусские СМИ опубликовали перехваченную запись «разговора Берлина и Варшавы» об отравлении Навального. Приметой фальсификации служит момент с комплиментарным упоминанием заказчика фейка - пассаж о том, что «Лукашенко оказался крепким орешком», занимающий 3/5 всего разговора. Возможно, президенту Белоруссии хотелось подсластить горькую пилюлю. Лукашенко, являясь безвольной марионеткой в руках Кремля, зажатый между интеграцией с Россией и белорусским майданом, играет уже не в свою игру, а в чужую. Ее правила устанавливаются Путиным. Попытка перевести акцент в кейсе Навального на западные спецслужбы безоговорочно скомпрометирована, как и дискредитированы споры о том, что Путин не является выгополучателем от травли оппозиционера. В мире Президента, фаната вертикалей, нет места импровизациям, он строго вертикален. В этом контексте нет людей, которые могут действовать независимо, тем более в решении важнейших вопросов. Ключевые решения вождь всегда принимает сам. Децентрализация системы принятия решений при Путине может означать только саморассыпание системы."
показати весь коментар
05.09.2020 10:32 Відповісти
чёто ржу ))))
показати весь коментар
05.09.2020 10:47 Відповісти
Супер Халк, Джеймс Бонд.Лукашенко кажется ,как и путин живёт в своём мире, как сказала Меркель про путина.
показати весь коментар
05.09.2020 10:48 Відповісти
********* тут не место
показати весь коментар
05.09.2020 11:10 Відповісти
К стати, откуда у Германии образец рашкиного Новичка?
показати весь коментар
05.09.2020 11:04 Відповісти
У британцев отдолжили. Мозг твой не работает?
показати весь коментар
05.09.2020 12:00 Відповісти
По своему мозгу судишь?
У британцев нет росийского образца! В отчете так и написано, что "предположительно росийского производства, потому что никто из других стран не разрабатывал".
показати весь коментар
07.09.2020 09:31 Відповісти
млять. а, где на записи об участии Украины и найденных несгораемых визитках Яроша "слушай, обидно, клянусь, обидно" даже. хотя, не исключено, что об Украине и визитках будет при встрече
показати весь коментар
05.09.2020 11:35 Відповісти
Когда это кгб беларуси что то там перехвачивала не припомню..
И еще пленка явно смонтирона там Майк 5 минут Лукашенка хвалит
показати весь коментар
05.09.2020 12:13 Відповісти
Білорусь оприлюднила запис нібито перехопленої розмови про фальсифікацію отруєння Навального - Цензор.НЕТ 5883
показати весь коментар
05.09.2020 12:29 Відповісти
Мэр Геническа разговоры Трампа с Си Дзиньпинем еще не выкладывал?
показати весь коментар
05.09.2020 12:49 Відповісти
Я думаю, ФСБ через своих клевретов запустило Луке эту шнягу, что проверить его уровень тупости. Усатый Уйбень не подвел, схавал, и выставил себя полным дебилом, чем снизил свою ценность для Хйла до уровня 3 рублевой шкуры.
показати весь коментар
05.09.2020 12:53 Відповісти
хьюстон, у нас проблема..луашенка крэпкий арешак
показати весь коментар
05.09.2020 12:59 Відповісти
РФерия имея вклинившуюся в НАТО Калининградскую область и на порядок большие технические возможности не " подслушала разговор", а задерганный и загнанный в угол как крыса Лука используя стакан приложенный к уху все "срисовал", всех " прослушал", все " перехватил" не смешите людей.. Или это он так потролил Путина.. мол во мы какие а вы лопухи, даже Новального отравить незаметно и то не смогли а я вот еще успеваю и разговоры "перехватывать"... в общем конечно дебил конченный. Но ему другого и не остается, на кону не то что власть , а жизнь.. Теперь он в роли гавкающей, блудливой , блохастой дворняги на цепи у хозяина.
показати весь коментар
05.09.2020 13:03 Відповісти
Пусть совкодрочерам втирают о "перехваченых записях"...
Сейчас можно симитировать любой голос...
показати весь коментар
05.09.2020 16:15 Відповісти
https://m.gazeta.ua/ru/articles/politics/_nejroset-nauchili-govorit-golosom-putina/973995/
показати весь коментар
05.09.2020 16:16 Відповісти
В Англии скамью спилили из за того ,что она рядом стояла ,а тута целый самолет пассажиров не считая еще несколько тысяч случайных людей вокруг и не чего .
показати весь коментар
05.09.2020 22:50 Відповісти
лукавые очередной раз слажали. Английское словосочетание completely nuts из этой поделки переводится не "крепкий орешек" а "совершенно чокнутый". Об этом сегодня ржет вся Беларусь с подачи Тихановской (она дипломированный переводчик) и даже студентов МГЛУ.
показати весь коментар
05.09.2020 23:46 Відповісти
Текст по-дебильному написан... (с)
показати весь коментар
09.09.2020 11:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 