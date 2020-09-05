Білорусь оприлюднила запис нібито перехопленої розмови про фальсифікацію отруєння Навального. ВIДЕО

Білоруський державний телеканал ОНТ оприлюднив запис, який офіційний Мінськ нібито передав ФСБ Росії. На ньому 2 співрозмовники англійською мовою обговорюють фальсифікацію отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт телеканалу.

ОНТ стверджує, що розмовляють абонент з Варшави (Нік) і абонент з Берліна (Майк). Нік нібито запитує, чи підтверджено точно отруєння Навального. Майк з Берліна відповідає, що "це не так важливо, триває війна, і під час війни всякі методи підходящі".

Нік з Варшави погоджується, підкреслюючи, що треба "треба відбити Путіну бажання сунути носа в справи Білорусі", втопивши його в проблемах Росії. На питання Майка з Берліна про те, як йдуть справи з дестабілізацією ситуації в Білорусі, Нік, дуже комплементарно відгукуючись про Лукашенка, каже, що поки особливих успіхів немає.

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Про те, що цю телефонну розмову перехопили білоруські спецслужби, напередодні заявив Лукашенко. Запис, за його словами доводить, що жодного отруєння Навального не було.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.