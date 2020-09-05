"Чырвоная і Белая": Український гурт "Пирятин" записав емоційний кліп на підтримку білорусів. ВIДЕО

Пісня "Чырвоная і Белая" - це музичний жест солідарності з білоруським народом, який зараз бореться за право на свободу від тиранії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Charter97.org, про це повідомили музиканти з групи "Пирятин".

"Ми сподіваємося, що пісня надихне білорусів і нагадає їм, що вони не самотні у своїх прагненнях і вчинках. Багато наших білоруських друзі були з нами фізично і морально в критичні для України часи. Тому сьогодні ми уважно стежимо за розвитком подій, бажаємо успіхів і підйому загальнонаціонального справи! Живе Білорусь", - говорить фронтмен групи Іван Семесюк.

"Пирятин" - музичний гурт з Києва, утворений в 2016 році. Лідер колективу - художник і письменник Іван Семесюк. Група визначає свій жанр як "power country", тема пісень - дослідження української душі у всьому, навіть в найтемніших її куточках. Дискографія колективу включає альбоми "Assassination" і "Tantra". Текст пісні написав поет Алесь Плотка, перекладач на білоруський мову книги Семесюка "Пригоди павіана Томаса" і збірки віршів Юрка Іздрика "Сигарети".

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Музика - Пирятин, слова - Алесь Плотка, звукорежисер - Артем Малюга. Іван Семесюк - вокал, губна гармошка; Андрій "Біт" Літвінок - ударні; Артем Малюга - бас-гітара; Богдан Буткевич - гітара, бек-вокал; Надя Коломієць - бек-вокал.

Відео - Ганкафільм, режисер - Ганка Третяк, відео з акцій протесту - Марина Драбишевська, Євген Меркіс, Даша Сопранецька (Теперішній час).