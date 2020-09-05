"Чырвоная і Белая": Український гурт "Пирятин" записав емоційний кліп на підтримку білорусів. ВIДЕО
Пісня "Чырвоная і Белая" - це музичний жест солідарності з білоруським народом, який зараз бореться за право на свободу від тиранії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Charter97.org, про це повідомили музиканти з групи "Пирятин".
"Ми сподіваємося, що пісня надихне білорусів і нагадає їм, що вони не самотні у своїх прагненнях і вчинках. Багато наших білоруських друзі були з нами фізично і морально в критичні для України часи. Тому сьогодні ми уважно стежимо за розвитком подій, бажаємо успіхів і підйому загальнонаціонального справи! Живе Білорусь", - говорить фронтмен групи Іван Семесюк.
"Пирятин" - музичний гурт з Києва, утворений в 2016 році. Лідер колективу - художник і письменник Іван Семесюк. Група визначає свій жанр як "power country", тема пісень - дослідження української душі у всьому, навіть в найтемніших її куточках. Дискографія колективу включає альбоми "Assassination" і "Tantra". Текст пісні написав поет Алесь Плотка, перекладач на білоруський мову книги Семесюка "Пригоди павіана Томаса" і збірки віршів Юрка Іздрика "Сигарети".
Музика - Пирятин, слова - Алесь Плотка, звукорежисер - Артем Малюга. Іван Семесюк - вокал, губна гармошка; Андрій "Біт" Літвінок - ударні; Артем Малюга - бас-гітара; Богдан Буткевич - гітара, бек-вокал; Надя Коломієць - бек-вокал.
Відео - Ганкафільм, режисер - Ганка Третяк, відео з акцій протесту - Марина Драбишевська, Євген Меркіс, Даша Сопранецька (Теперішній час).
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но там борются не украинцы, а белорусы
поэтому - сольют
собственно, уже почти слили
_Только так поборете. А песенки, цвяточки, мялицыя с народам... людоеды лишь смеются над вами! И продолжают чавкать человечиной...
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба…
Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=D_UQIhPIigI
Диктаторы заканчиваются, когда над ними начинают громко смеяться.
Пісні не допоможуть..
🤣
- Пирятина.
Плюньте на них что бы потом не развешивать сопли.
И тема фигня.
За что ратуют - убрать Лукашенко за былую несговорчивость с путеном и поставить путинского кадрового КГБ-та?
Не знаю, есть ли в музыке аналог этого понятия.
-Фашист звичайно!Що по нему не видно!
З іншого боку, досвід боротьби білорусів з тоталітарним режимом потрібно вивчати дуже детально. Тому що, там зараз широко використовуються нові та вже відомі технології спротива тоталітарному режиму. Їх дії потрібно записувати олівцем в зошит кожного дня і відслідковувати як і до чого вони ведуть.Такий досвід українцям може знадобитися.