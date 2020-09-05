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"Чырвоная і Белая": Український гурт "Пирятин" записав емоційний кліп на підтримку білорусів. ВIДЕО

Пісня "Чырвоная і Белая" - це музичний жест солідарності з білоруським народом, який зараз бореться за право на свободу від тиранії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Charter97.org, про це повідомили музиканти з групи "Пирятин".

"Ми сподіваємося, що пісня надихне білорусів і нагадає їм, що вони не самотні у своїх прагненнях і вчинках. Багато наших білоруських друзі були з нами фізично і морально в критичні для України часи. Тому сьогодні ми уважно стежимо за розвитком подій, бажаємо успіхів і підйому загальнонаціонального справи! Живе Білорусь", - говорить фронтмен групи Іван Семесюк.

"Пирятин" - музичний гурт з Києва, утворений в 2016 році. Лідер колективу - художник і письменник Іван Семесюк. Група визначає свій жанр як "power country", тема пісень - дослідження української душі у всьому, навіть в найтемніших її куточках. Дискографія колективу включає альбоми "Assassination" і "Tantra". Текст пісні написав поет Алесь Плотка, перекладач на білоруський мову книги Семесюка "Пригоди павіана Томаса" і збірки віршів Юрка Іздрика "Сигарети".

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Музика - Пирятин, слова - Алесь Плотка, звукорежисер - Артем Малюга. Іван Семесюк - вокал, губна гармошка; Андрій "Біт" Літвінок - ударні; Артем Малюга - бас-гітара; Богдан Буткевич - гітара, бек-вокал; Надя Коломієць - бек-вокал.

Відео - Ганкафільм, режисер - Ганка Третяк, відео з акцій протесту - Марина Драбишевська, Євген Меркіс, Даша Сопранецька (Теперішній час).

Білорусь (7930) музика (489) артисти (216)


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Топ коментарі
+14
Ото ти притрушене. Додати синій і буде кацапська ганчірка. Що далі?
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05.09.2020 11:06
+9
Придурок!... У шведів прапор двох кольорів - синього і жовтого... Українці - родичі шведів?
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05.09.2020 11:57
+8
записали - молодцы
но там борются не украинцы, а белорусы
поэтому - сольют
собственно, уже почти слили
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05.09.2020 11:00
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записали - молодцы
но там борются не украинцы, а белорусы
поэтому - сольют
собственно, уже почти слили
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05.09.2020 11:00 Відповісти
Клас
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05.09.2020 11:02 Відповісти
Ото ти притрушене. Додати синій і буде кацапська ганчірка. Що далі?
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05.09.2020 11:06 Відповісти
Придурок!... У шведів прапор двох кольорів - синього і жовтого... Українці - родичі шведів?
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05.09.2020 11:57 Відповісти
_Нет! Это всё не о том. Вы спивайте, пляшите... а людоеды продолжат вас гнобить, присваивать себе вашу страну. А надо - надо! - призывать убивать. Убей лукашонку, раздави гадину! Убей! Пока он не убил тебя, твоих отца и мать, твоих детей, твоих друзей. Убей! Убей начальников вражеских отрядов, пытающих и убивающих беларусов на их собственной земле! Убей, раздави гадину! Только это реально изменит расклад и бандиты получат своё, а народ - своё будущее. Шакалы сильны когда сбиваются в стаю. Так уничтожайте же их по одному! Командиров отрядов, начальников гестапо - раздавите гадину!
_Только так поборете. А песенки, цвяточки, мялицыя с народам... людоеды лишь смеются над вами! И продолжают чавкать человечиной...
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05.09.2020 11:06 Відповісти
ДНР… ЛНР… РБ…
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба…
Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE
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05.09.2020 11:06 Відповісти
у Пирятина краще про власну країну виходить..
https://www.youtube.com/watch?v=D_UQIhPIigI
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05.09.2020 11:07 Відповісти
Пристойно👏👏👏
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05.09.2020 11:33 Відповісти
Классно!
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05.09.2020 12:37 Відповісти
Между прочим, власть больше всего боится, когда над ней начинают громко смеяться.
Диктаторы заканчиваются, когда над ними начинают громко смеяться.
Пісні не допоможуть..
🤣
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05.09.2020 11:08 Відповісти
_Срать зефашисту что ограбляемые им лопухи смеются! Их грабят, они смеются... Это неадекватная реакция, ничем не угрожающая зепредателю. А вот если народ схватит эту шкодливую мразь за шкирку и спросит за всё - вот тогда оно обосрётся.
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05.09.2020 11:21 Відповісти
Нам надо изменить Систему. Чтобы на каждую хитрую задницу, которая нарушает Законы Украины, был свой законный болт с резьбой. В виде тюрьмы, импичмента и т.п. И не только для президента, но и для любого персонажа, которому люди доверяют какую-либо власть.
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05.09.2020 11:26 Відповісти
Единственный кто пытался изменить систему это Парасюк, пиная всех по мордасам. А скулить в интернете все умеют.
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05.09.2020 11:35 Відповісти
Таки може й так!)))
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05.09.2020 12:09 Відповісти
Пісні потрібні не диктаторам, а тим хто з ними бореться.
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06.09.2020 10:14 Відповісти
- Якого?
- Пирятина.
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05.09.2020 11:22 Відповісти
А цей гурт не хоче заспівати про сьогодення України? Чи в нас вже рівень Польщі? Я вже не одноразово казав,що диктатора потрібно міняти,але на грамотних політиків,а не на шутів.
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05.09.2020 11:39 Відповісти
Що, і тут ви 73% побачили?
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06.09.2020 10:15 Відповісти
"Чырвоная і Белая": Український гурт "Пирятин" записав емоційний кліп на підтримку білорусів - Цензор.НЕТ 5216
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05.09.2020 11:43 Відповісти
Что вы радуетесь?! Беларусь в нынешней ее позиции - это вторая Надя Савченко. Они уже сейчас яростно отрицают, что у них такой же Майдан как у нас в Украине - " - Нет! У вас нацики, а у нас Революция цветов!"
Плюньте на них что бы потом не развешивать сопли.
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05.09.2020 11:43 Відповісти
Плюнуть?! Там теперь не зевай! Вражеский плацдарм над Киевом вырисовывается!
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05.09.2020 11:48 Відповісти
Он вырисовывается практически при любом раскладе. И максимум, в 2021 году Украина станет частью рашки. Шмаркля только поможет пуйлу. Спасибо зебилам!
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05.09.2020 11:54 Відповісти
И чему радуешься? Ты неадекват?
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05.09.2020 12:00 Відповісти
Да - плюнуть. И насрать. Потому что плацдарм был всегда, не знали? Ничего нового. Беларусь точно нам не союзники - не были и не будут. Если уже в своей стране твари триколорами машут - чего вы хотели от беларусов? У них ОМОН убивает - а они цветы им тычут в хари! У нас - львовский ОМОН на колени становился передь людьми! ЛЮДЬМИ!!!
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05.09.2020 12:44 Відповісти
Червоныя приходят грабят, белые приходят грабят. Куда бедному садоводу бежать?
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05.09.2020 11:47 Відповісти
До себе на город... Тільки там у білорусів "нязалежнасць" залишилася... Скільки чого хоче, стільки і вирощує, хоче драників - пече драники, не хоче - не пече... А поза межами городу білорус собі не господар... Та й ти в цьому допомагаєш непогано...
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05.09.2020 12:04 Відповісти
И клип фигня по всем параметрам. Аж противно от безвкусицы.
И тема фигня.
За что ратуют - убрать Лукашенко за былую несговорчивость с путеном и поставить путинского кадрового КГБ-та?
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05.09.2020 11:49 Відповісти
Клип ничего. Вокал ужас.
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05.09.2020 11:51 Відповісти
о вкусах конечно же, но музыка тоже примитивна...
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05.09.2020 11:54 Відповісти
В литературе такое называется "графомания".
Не знаю, есть ли в музыке аналог этого понятия.
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05.09.2020 12:00 Відповісти
У РБ другого пути нет и не будет, пока есть Мордор. Рынок сбыта для РБ - Рашка. А значит и покупать энергоносители будут в Рахе. И голосовать будут за Раху. Это рабы Кремля. Они обречены на зависимость. Не надо строить иллюзий что ЕС чем то там им может помочь - чем?! Пустить на свой рынок их товары?! Оставить своих без работы? Так это до первых выборов.
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05.09.2020 12:49 Відповісти
Нехай заспівають Ґринджоли.
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05.09.2020 12:25 Відповісти
А ти не заспіваєш, вокаліст? Дам тобі одну копійку за твій видрист, і буде вже шість капйойок.
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05.09.2020 12:32 Відповісти
Песня это конечно хорошо, да вот только делу это не помогает или пишите более серьёзные вещи. А то ведь вас послушаешь и вспоминаешь Швондера из Собачьего сердца. Тоже душевно пели https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms&ab_channel=OlNed
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05.09.2020 16:44 Відповісти
А чого ви нічого не робите для перемоги братнього білоруського народу над рашиськими запроданцями?
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06.09.2020 10:31 Відповісти
На жаль біларуський нарід сам колись вибрав собі на шию цього чорта. І поки люди всі не порозуміють що він їх веде не туди і не повстануть проти - ніяка допомога їм не поможе.
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06.09.2020 17:16 Відповісти
На губной гармошке гарно зiграв куме.Часом не фашист?
-Фашист звичайно!Що по нему не видно!
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05.09.2020 18:27 Відповісти
Я б ще балет(емоційний) поставив про цю кумедну революцію ..
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05.09.2020 18:35 Відповісти
Кацапня розводить тему про не важливість білорусів, про те що вони зливають, про те як у них все рівно кацапи правитимуть. Це, меседжи *********. Особисто мені до спини, як там може бути у білорусів з ерефією. Головне що, зараз вони борються так, як можуть. І їх треба підтримувати хочаб морально. Поки що.
З іншого боку, досвід боротьби білорусів з тоталітарним режимом потрібно вивчати дуже детально. Тому що, там зараз широко використовуються нові та вже відомі технології спротива тоталітарному режиму. Їх дії потрібно записувати олівцем в зошит кожного дня і відслідковувати як і до чого вони ведуть.Такий досвід українцям може знадобитися.
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06.09.2020 10:23 Відповісти
 
 