Розмова лікаря і диспетчера швидкої Київської області про госпіталізацію пацієнтів: "У нього пневмонія з пошкодженням 70% легень. Задуха" - "У мене немає жодного місця". АУДIО

У Київській області гостра нестача місць у лікарнях для пацієнтів з підозрою на COVID-19. Пацієнтів з двосторонньою пневмонією відмовляються госпіталізувати.

Відповідний аудіозапис розмови оприлюднив журналіст Андрій Павловський, передає Цензор.НЕТ.

"Обов'язково прослухайте цей аудіозапис, який нам передали лікарі. Цей діалог відбувся між сімейним лікарем з Софіївської Борщагівки і диспетчером обласної швидкої допомоги. Реальність в Київській області: ліжко-місць немає, тестів у швидкої допомоги немає .... починайте щось робити, лікарям потрібна ваша підтримка", - написав журналіст.

На аудіозаписі сімейний лікар дзвонить в диспетчерську і просить визначити, куди госпіталізувати хворого з двосторонньою пневмонією, задухою і підозрою на коронавірусну хворобу.

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"У нього двостороння пневмонія з пошкодженням 70% легень, підтверджена на КТ легенів. Турбує задуха. ПЛР-тест, найімовірніше сьогодні буде. Людина з божеволіє. Нікуди її класти", - говорить лікар.

"Я розумію, божеволіє. Мені хоч до себе додому їх вези, вірите. На сьогодні у мене на підозру жодного місця взагалі немає. Я сьогодні пневмонію нікуди не можу прилаштувати. Ви йому COVID ставите? Сьогодні всі пишуть COVID під питанням", - відповідає диспетчер.

"Якщо COVID не під питанням, у нього підтверджена двостороння пневмонія, 70% пошкодження. Що мені з ним робити? Нехай помирає вдома?" - запитує лікар.

"Я не знаю, що мені з ним робити, з вами і взагалі. Чесно. Я не знаю, що. Я не знаю, хто його візьме", - відповідає диспетчер.

Далі диспетчер пропонує лікаря самому обдзвонювати лікарні та домовлятися про госпіталізацію, або лікувати на дому.

"У мене на сьогодні Переяслав дав 4 місця "позитивних", одне чоловіче. Боярка мені дала "позитивних" три чоловічих, два жіночих. Все. Куди я його покладу? У мене з пневмонією без COVID не беруть", - відповідає диспетчер.

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На що, лікар каже, що клінічно пацієнт має COVID, але ПЛР-тесту досі немає. А експрес-тестів немає.

"Я реально не знаю. Я гарантій дати не можу. У мене сьогодні відмови за підозрами. Якби були місця, мови б не було. Поки були місця, ми госпіталізували всіх. На сьогодні з місцями таке. Я зараз буду обдзвонювати всю область. Я не знаю, хто його візьме. Не обнадіюєте людину, бо не знаю, що буде", - акцентує диспетчер.