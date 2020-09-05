На Дніпропетровщині охорона магазину без масок побила кийками покупця за відмову надіти маску. ВIДЕО

У Марганці Дніпропетровської області в одному з супермаркетів стався конфлікт між чоловіком без захисної маски і охороною магазину, на яких теж не було масок.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в співтоваристві "Типовий Марганець" у фейсбуці.

Як повідомляє "Depo.Дніпро", в Марганці в магазині "АТБ" чоловік відмовився надягати захисну маску. Співробітники магазину викликали охорону.

На виклик прибули троє охоронців фірми "Явір-2000", на яких теж не було захисних масок.

Під час конфлікту з чоловіком охоронці застосували гумові кийки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мільйонний хабар під час закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекречує матеріали розслідування. ВIДЕО