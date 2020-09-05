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На Дніпропетровщині охорона магазину без масок побила кийками покупця за відмову надіти маску. ВIДЕО

У Марганці Дніпропетровської області в одному з супермаркетів стався конфлікт між чоловіком без захисної маски і охороною магазину, на яких теж не було масок.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в співтоваристві "Типовий Марганець" у фейсбуці.

Як повідомляє  "Depo.Дніпро", в Марганці в магазині "АТБ" чоловік відмовився надягати захисну маску. Співробітники магазину викликали охорону.

На виклик прибули троє охоронців фірми "Явір-2000", на яких теж не було захисних масок.

Під час конфлікту з чоловіком охоронці застосували гумові кийки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мільйонний хабар під час закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекречує матеріали розслідування. ВIДЕО

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+23
Под суд охранников, и что-бы реальный срок заключения.
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05.09.2020 13:45
+17
На Днепропетровщине охрана магазина без масок избила дубинками покупателя за отказ надеть маску - Цензор.НЕТ 4912
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05.09.2020 14:06
+16
і знов про популяційну регуляцію за рахунок недовір та недорік
https://twitter.com/Nezznajka_1
Незнайка Первый@Nezznajka_1 ·https://twitter.com/Nezznajka_1/status/1302144968262287361 2 ч

В таксі:
- Можете снимать маску, она не нужна
- ?
- Это ведь простой грип. Он не опасный
- ...В мене знайомий зараз хворіє
- У меня результат отрицательный
- Я вас захищаю (тест також негативний)
- Это все промывка мозгов
- Фільм "слуга народа"- промивка, а це безпека здоров'я...

Невиліковні
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05.09.2020 13:45
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тобто ти не відрізняєш бактерії від вірусів, а в мене мізків не вистачає?
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05.09.2020 18:40 Відповісти
Дійсно мізків не вистачає. Не треба домислювати, я Вам не казав ні про віруси, ні про бактерії, ні про Ваші безцінні мізки. Я говорив, одягни маску лиха жінка в магазині, захворієш.
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05.09.2020 19:05 Відповісти
"одягни маску лиха жінка в магазині, захворієш."

звідки ти це взяв?

а я говорю, вдягни відро на голову, бо захворієш
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05.09.2020 19:07 Відповісти
мало отмудохали это быдло. народ невминяемый, опустился ниже плинтуса. это вот такие говорят на рашу вата)))))
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05.09.2020 17:59 Відповісти
на якій підставі вони взагалі його чіпали?
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05.09.2020 18:01 Відповісти
на той что на всех магазинах написано для оленей БЕЗ МАСКИ НЕ ВХОДИТЬ. а магазин это чья то частная собственность.
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05.09.2020 18:14 Відповісти
на сараї ХРІН написано, а там дрова
далі що? яким чином ці писульки відносяться до мене?

магазин не є приватною власність, магазин - це підприємницький об'єкт, який при відкритті взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів
не виконуєш обов'язок? закривайся
таким є ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО України
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05.09.2020 18:18 Відповісти
а распоряжение каб мина о карантине ты инориш? напомню что есть еще штраф в 17 тыщ. так что еще легко отделался))))
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05.09.2020 18:35 Відповісти
28 серпня КСУ у своєму рішенні чітко зазначив, що Кабмін не має повноважень вводити якісь карантинні обмеження, це може робити лише ВР у вигляді законів

ці штрафи ніхто не платить, оскільки суди спростовують відповідні протоколи, як не законні
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05.09.2020 18:39 Відповісти
вот пусть этот отморозок и подаст в суд)))) я бы тоже пнул ему под сраку. почему я и мои дети должны рисковать заражением от какого то мудака который плевал на карантин. он мешает мне жить своими действиями. права есть у всех, а не только у нарушителя общественного порядка
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05.09.2020 18:43 Відповісти
Вони взагалi не мають права нiчого робити в плані фізичної сили, крім того як викликати поліцію при необхідності, то що вони роблять це стаття на кілька років. І чому вони мають кийки, на якій підставі я ніде в Європі не бачив охорону супермаркету з кийками і в камуфляжі, що це курва за Зімбабве ?? ??Думав на старості років повернутися доживати своє життя в Україну рідну, зараз вже міцно подумаю (не лише цей випадок ,це сумарно..) - а на куй мені то Зімбабве,де ти ніхто та звати тебе ніяк і будь-який тупий охоронець магазина може тебе тупо вбити або інвалідом зробити ??
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05.09.2020 18:11 Відповісти
ПиСи.Але маску тре вдягати однозначно
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05.09.2020 18:12 Відповісти
немає закону, який вимагає в здорової людини носити маску будь-де
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05.09.2020 18:19 Відповісти
Та я взагалi i не про маску...То хіба лише зараз це перший випадок коли охорона лупила людей ??Це було ще задовго до масок і корони
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05.09.2020 18:30 Відповісти
Да но применять физическую силу не имеют права. Т к наеазания нкт, и суда не было. Это самоуправство и хулиганка. За это тюрьма по ук.
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05.09.2020 20:30 Відповісти
Ось так повинна виглядати охорона в цивілізованій країні (типовий німецький супермаркет секьюріті) а не в гавняномy камуфляжі і з палицею
https://imgur.com/a/S4BWQNJ

На Дніпропетровщині охорона магазину без масок побила кийками покупця за відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 5386
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05.09.2020 18:26 Відповісти
На Дніпропетровщині охорона магазину без масок побила кийками покупця за відмову надіти маску - Цензор.НЕТ 299
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05.09.2020 18:28 Відповісти
Ці дурні з АТБ зі своїми масками реально дістали.
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05.09.2020 20:09 Відповісти
Мабуть тому що, не купують на вході.
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06.09.2020 09:18 Відповісти
Коронопсихоз крокує по планеті ...
Добре, що не вбили. Бо і такі випадки є.
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05.09.2020 22:24 Відповісти
Така поведінка злочинців характерна для народів у яких відібрали зброю і право на захист.
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06.09.2020 09:15 Відповісти
Мужик в магазин с мужем пришёл?
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05.09.2020 22:29 Відповісти
Таке саме на Московії відбувається і діло не в масці.Маска це лише привід.А цей супермаркет бандюки тримають.Кругом бандюки,це така в нас демократія.
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05.09.2020 22:38 Відповісти
Ви патріоти що зовсім подуріли з цими масками? Ви самі вірусологи чи що? Чому ви вірите політологам і чиновникам? І чому ви вірите західним політологам і чиновникам? За цей вірус говорять не вірусологи зі ступенями,а саме політологи,журналісти,чиновники і тд.
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05.09.2020 22:56 Відповісти
73% думают что они не попадут под такую раздачу !))))
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06.09.2020 08:49 Відповісти
Молодцы!
Дыбилы слов не понимают!
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06.09.2020 20:06 Відповісти
Ему надо было не конфликтовать а подчиница и срочно одеть маску. Так правильно было бы.
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07.09.2020 00:28 Відповісти
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