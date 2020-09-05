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На Дніпропетровщині охорона магазину без масок побила кийками покупця за відмову надіти маску. ВIДЕО
У Марганці Дніпропетровської області в одному з супермаркетів стався конфлікт між чоловіком без захисної маски і охороною магазину, на яких теж не було масок.
Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковано в співтоваристві "Типовий Марганець" у фейсбуці.
Як повідомляє "Depo.Дніпро", в Марганці в магазині "АТБ" чоловік відмовився надягати захисну маску. Співробітники магазину викликали охорону.
На виклик прибули троє охоронців фірми "Явір-2000", на яких теж не було захисних масок.
Під час конфлікту з чоловіком охоронці застосували гумові кийки.
Топ коментарі
+23 Александр Иванов #442761
показати весь коментар05.09.2020 13:45
+17 Топ Ган
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+16 olele
показати весь коментар05.09.2020 13:45
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звідки ти це взяв?
а я говорю, вдягни відро на голову, бо захворієш
далі що? яким чином ці писульки відносяться до мене?
магазин не є приватною власність, магазин - це підприємницький об'єкт, який при відкритті взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів
не виконуєш обов'язок? закривайся
таким є ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО України
ці штрафи ніхто не платить, оскільки суди спростовують відповідні протоколи, як не законні
https://imgur.com/a/S4BWQNJ
Добре, що не вбили. Бо і такі випадки є.
Дыбилы слов не понимают!