"Слуга народу" Камельчук вважає пандемію COVID-19 "масштабною аферою" і "змовою корпорацій". ВIДЕО

Світова пандемія коронавірусу COVID-19 є "змовою корпорацій", метою якої є "економічний переділ".

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі парламентського телеканалу Рада.

"Все це лише для того насправді, щоб у всьому світі відбувся економічний переділ. І те, що зараз відбувається в Україні - насправді це калька з багатьох інших країн, в тому числі європейських. Є вимога міжнародних фінансових корпорацій, які працюють в зв'язці з фармкомпаніями", - заявив нардеп.

За словами Камельчука, їхньо метою є максимальне зниження рівня життя людей і цілих країн.

"Ми маємо проконтролювати, як поводяться в цій ситуації, і поводитимуться потім всі установи медицини, в тому числі Міністерство охорони здоров'я. Тому що ця історія буде у нас до весни наступного року, а після цього, мені здається, мусять летіти голови просто всіх тих, хто брав участь в цій афері", - додав народний обранець.

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