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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Камельчук вважає пандемію COVID-19 "масштабною аферою" і "змовою корпорацій". ВIДЕО

Світова пандемія коронавірусу COVID-19 є "змовою корпорацій", метою якої є "економічний переділ".

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі парламентського телеканалу Рада.

"Все це лише для того насправді, щоб у всьому світі відбувся економічний переділ. І те, що зараз відбувається в Україні - насправді це калька з багатьох інших країн, в тому числі європейських. Є вимога міжнародних фінансових корпорацій, які працюють в зв'язці з фармкомпаніями", - заявив нардеп.

За словами Камельчука, їхньо метою є максимальне зниження рівня життя людей і цілих країн.

"Ми маємо проконтролювати, як поводяться в цій ситуації, і  поводитимуться потім всі установи медицини, в тому числі Міністерство охорони здоров'я. Тому що ця історія буде у нас до весни наступного року, а після цього, мені здається, мусять летіти голови просто всіх тих, хто брав участь в цій афері", - додав народний обранець.

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афера (55) карантин (18172) Камельчук Юрій (43) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+35
киньте его голого в самую ковидную больничку. и не лечить потом
хорошо бы видео организовать. стрим
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05.09.2020 14:24
+11
Заговор с целью разворовывания бюджета зеублюдками, однозначно!!!
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05.09.2020 14:26
+10
Он понимает ,что не просто мелет языком ,а должен нести ответственность за свои
выводы ,как представитель правящего большинства ?
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05.09.2020 14:27
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Нарешті дупутат сказав правду!
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05.09.2020 20:10 Відповісти
Розмова лікаря і диспетчера швидкої Київської області про госпіталізацію пацієнтів: "У нього пневмонія з пошкодженням 70% легень. Задуха" - "У мене немає жодного місця". https://censor.net/ua/video_news/3217737
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05.09.2020 21:35 Відповісти
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