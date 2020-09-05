Білоруси вийшли на протести після вчорашніх затримань студентів всередині вишу: демонстрантів затримують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У столиці Білорусі Мінську студенти вийшли на акцію, щоб підтримати затриманих 4 вересня студентів Мінського державного лінгвістичного університету. Силовики вчора влаштували "спецоперацію" в Мінському лінгвістичному університеті, буквально витягаючи студентів із закладу за руки і ноги. Правоохоронці сьогодні на вулиці Карла Маркса затримали понад 10 демонстрантів.
Про це повідомляє Onliner, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні зібралася група студентів Білоруського національного технічного університету. Молоді люди планували вишикуватися в ланцюг у бік площі Якуба Коласа. Акція не встигла початися, як біля тротуару зупинилися два мікроавтобуси, люди в цивільному затримали двох молодиків.
Після цього правоохоронці почали затримувати демонстрантів на Карла Маркса.
Свою солідарність із затриманими вирішили висловити і студенти БДУ. Вони вишикувалися в ланцюжок на вулиці Бобруйській біля будівлі факультету міжнародних відносин.
Студенти МЛУ зібралися біля свого університету з транспарантами. Очевидці пишуть, що разом з молодими людьми їх викладачі. Сюди ж прийшли і студенти БНТУ.
Білоруські лікарі і вчені записали відкрите відеозвернення у зв'язку з затриманнями студентів і ліцеїстів на мирних акціях 1-4 вересня.
Нові протести спровокували вчорашні затримання силовиками студентів Мінського лінгвістичного університету: коли омонівці ввірвалися у хол закладу і почали виносити молодь. При цьому адміністрація вишу стояла поряд і просто спостерігала за тим, що відбувається. 1 вересня, у День знань, білоруські студенти пройшли колоною з біло-червоно-білими прапорами до центру Мінська. Тоді силовики жорстко затримували окремих учасників, буквально полюючи на молодь по всій столиці.
Будь ласка, зачекайте...
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практически формула штангенциркуля...
"Каждые выходные мы с друзьями ходим на протесты. Получаем звиздюлей и в понедельник идем на работу."
Наверно уже и спит с ружжом в обнимку.
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Знову студенти??? А де ті звіздаболи "дєсантнікі" які мали б студентів від матьорих мусорів-ОМОНовців захищати? Де чесні міліціянти які позвільнялися від мук совісті і які мали б агітаційну роботу серед колег проводити??? Здулися?
******* бы моего ребенка, я бы пошел жечь тех кто был бы при власти (Или Клоуна или Пороха... мне пох...кто провинился тот и отгребал бы)
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А и действительно, зачем правда и справедливость, если есть гарантированная миска и тёплая ануча? Правда, литвин? Какая такая свобода? Вы-то как-то без неё всю жизнь обходитесь? И ничего... Откуда Вам-то знать, что это такое? Лишь бы драный ватник с меткой #Ябатька на спине и ГПУшный наградной ошейник не отобрали... Вот Вы и гавкаете, своё сокровище охраняя...
Голодным и холодным, как раз, не до свободы и правды. Им бы кусок хлеба хотя бы через день да робу потеплее. Да, литвин?
А Вы уже решили с какой дощечкой на табуретку полезете, когда время придёт? Или мгновенно отречётесь от своего кумира, глазом не моргнув, когда из-под него табуретку выбьют?
Инструкцию, как сшить БЧБ стяг своими руками, в интернете уже скачали?
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Рискну показаться невежливой, но я не смогу принять Ваше интеллигентное приглашение к Вам в гости.
Даже если Ваша личная дупа широка, глубока, уютно обжита, и одному Вам там нестерпимо скучно, но Вы боитесь выглянуть из неё хотя бы одним глазком.
И не стОит так переживать. Насильно Вас никто из Вашей персональной дупы выковыривать не собирается.
Слава КПСС! Какую страну просрали! Да?
....кому Вы пишете? ....навозному жуку, который в куче дерьма привык жить и другого мира для него просто не существует .....
.....а выбьют табуретку, залезет поглубже в свою "обитель" и будет там доживать свой век злобно ненавидя тот мир, который непохож на его родную кучу говна и с которым его мировосприятие полностью несовместимо....
А последнее время литвин от пинка периодически выдаёт на гора совершенно искреннюю эмоцию. Ну, как тут удержаться и не пнуть... Вот я и развлекаюсь...
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От кто бы сомневался.
Мазепинка... будёновка... конфедератка... пикельхаубе... фуражка НКВД... ермолка...
Вы же всегда готовы к любому развитию событий...
А кто там как живет, кого притесняют, кого убивают - никого это никогда не волновало и волновать не будет.
Беларусы сами себя в эту ловушку загнали, когда 30 лет просто наблюдали за тем, как Лука подгребает власть, обкладывается ментами и проводит выборы без выбора. Сами променяли свободу на "стабильность", сами, дай бог, эту проблему решат. А если нет - никто не поможет и тем более за них не сделает.
Вывод - все эти страшилки про массовое заражение и мор от короновируса - это сказки.
а достоверные цифры.
Официальные данные государственного статистического агенства Укрстат.
За первые шесть месяцев этого года в Украине умерло 280 тысяч. от различных причин болезней.
Из них, скончалось от обычного гриппа и вызванной им пневмонией 3060 человек
А от короновирусной болезни скончалось - 1112 человек...
Ещё есть вопросы по цифрам?
Чому не вводять заборону на рух всіх автомобілів?
Адже карантин на короновірус ввели, з закриттям шкіл, садочків, магазинів, базарів, забороною руху поїздів, літаків, ітд...
Так что там с цифрами по Беларуси ?
Поверь тогда на слово, если не умеешь пользоваться интернетом, в Беларуси официальная статистика ещё лучше по короновирусу, чем в Украине.
Там за полгода умерло аж 701 человек от короновируса.
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Слёзы мешают мне Вам ответить....
Но на что под выборы зебил обменял перемирие. Если пушилка пугает зебила наступлением.
пушилка пугает зебила наступлением, требуя доп условия.
На войска вагнера(кивы) внутри украины?
Зебил уже достаточно - на вылет придурка.
2) Не "кал-лобрационистскими", а национальными бело-красно-белыми флагами. Ябатькам, не мешало бы историю подучить.
3) 200$ пенсия? Уже даже не смешно
4) У нас бесплатное обучение только для ПТУшников. Видимо ПТУ - это отличная фабрика для воспроизводства ябатек
5) А что ябатьки делают на "вражеском, биндеровском" сайте? Хiба на тут бае побанили всех Хотя, и там есть 3,5 идиота
квіточки, тапочки, тьху блд