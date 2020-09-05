Білоруси вийшли на протести після вчорашніх затримань студентів всередині вишу: демонстрантів затримують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі Мінську студенти вийшли на акцію, щоб підтримати затриманих 4 вересня студентів Мінського державного лінгвістичного університету. Силовики вчора влаштували "спецоперацію" в Мінському лінгвістичному університеті, буквально витягаючи студентів із закладу за руки і ноги. Правоохоронці сьогодні на вулиці Карла Маркса затримали понад 10 демонстрантів.

Про це повідомляє Onliner, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні зібралася група студентів Білоруського національного технічного університету. Молоді люди планували вишикуватися в ланцюг у бік площі Якуба Коласа. Акція не встигла початися, як біля тротуару зупинилися два мікроавтобуси, люди в цивільному затримали двох молодиків.

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Після цього правоохоронці почали затримувати демонстрантів на Карла Маркса.

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Свою солідарність із затриманими вирішили висловити і студенти БДУ. Вони вишикувалися в ланцюжок на вулиці Бобруйській біля будівлі факультету міжнародних відносин.

Студенти МЛУ зібралися біля свого університету з транспарантами. Очевидці пишуть, що разом з молодими людьми їх викладачі. Сюди ж прийшли і студенти БНТУ.

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Білоруські лікарі і вчені записали відкрите відеозвернення у зв'язку з затриманнями студентів і ліцеїстів на мирних акціях 1-4 вересня.

Нові протести спровокували вчорашні затримання силовиками студентів Мінського лінгвістичного університету: коли омонівці ввірвалися у хол закладу і почали виносити молодь. При цьому адміністрація вишу стояла поряд і просто спостерігала за тим, що відбувається. 1 вересня, у День знань, білоруські студенти пройшли колоною з біло-червоно-білими прапорами до центру Мінська. Тоді силовики жорстко затримували окремих учасників, буквально полюючи на молодь по всій столиці.