У Коломиї зіткнулися легковик і фура: четверо загиблих, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Аварія з загиблими сталася на Коломийщині, де легковик скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та слідчими з'ясовуються всі обставини

5 вересня о 2:50 надійшло повідомлення на лінію "102" про ДТП в Коломиї на автодорозі "Н-10" сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

На місце негайно прибули працівники управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки "ВАЗ 2102", рухався в бік Івано-Франківська, а водій "МАН" - в напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водію автомобіля "МАН", в якого виникла поломка.

Внаслідок лобового зіткнення чотири людини із легковика загинули на місці події. Їхній вік і місце проживання встановлюються. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські на місці події та продовжують з’ясовувати усі обставини цієї трагічної події.

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