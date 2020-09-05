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Новини Відео ДТП
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У Коломиї зіткнулися легковик і фура: четверо загиблих, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Аварія з загиблими сталася на Коломийщині, де легковик скоїв зіткнення з вантажним автомобілем. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та слідчими з'ясовуються всі обставини

5 вересня о 2:50 надійшло повідомлення на лінію "102" про ДТП в Коломиї на автодорозі "Н-10" сполученням "Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

На місце негайно прибули працівники управління патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки "ВАЗ 2102", рухався в бік Івано-Франківська, а водій "МАН" - в напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водію автомобіля "МАН", в якого виникла поломка.

Внаслідок лобового зіткнення чотири людини із легковика загинули на місці події. Їхній вік і місце проживання встановлюються. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські на місці події та продовжують з’ясовувати усі обставини цієї трагічної події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій фури на швидкості врізався в машину патрульних, що стояла на узбіччі. ФОТОрепортаж

У Коломиї зіткнулися легковик і фура: четверо загиблих, - поліція 01
У Коломиї зіткнулися легковик і фура: четверо загиблих, - поліція 02
У Коломиї зіткнулися легковик і фура: четверо загиблих, - поліція 03

ДТП (4467) Івано-Франківськ (519) Коломия (34) Нацполіція (15168) смерть (6750)


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Топ коментарі
+23
Водитель фуры поленился пройти пару метров до коллеги. Четыре трупа. Если человек мудакк, то это уже ничем не исправишь.
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05.09.2020 15:05
+9
а шо, даже так можно останавливаться?!!
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05.09.2020 15:16
+9
не водила, а мудило
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05.09.2020 15:34
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Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей..
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05.09.2020 15:04 Відповісти
Водитель фуры поленился пройти пару метров до коллеги. Четыре трупа. Если человек мудакк, то это уже ничем не исправишь.
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05.09.2020 15:05 Відповісти
не водила, а мудило
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05.09.2020 15:34 Відповісти
а шо, даже так можно останавливаться?!!
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05.09.2020 15:16 Відповісти
де серед билого дня?"5 сентября в 2:50 поступило сообщение на линию "102" о ДТП в Коломые "Источник: https://censor.net/ru/v3217751
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05.09.2020 15:29 Відповісти
Таки да..Вночі.Я по фотці глянув. Фура все-таки з аварійкою стояла ,хоч і порушив ПДР. І не побачити перешкоду по руху автомобіля-ще треба постаратися.Або заснув.
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05.09.2020 15:36 Відповісти
А в момент аварии аварийка была включена?
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06.09.2020 12:08 Відповісти
он тормозил вообще?
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05.09.2020 15:37 Відповісти
Водила жигуля прям от бога!! Не увидеть на своей полосе огромный тягач, куда ж ты вообще тогда смотрел?!!!!
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05.09.2020 15:26 Відповісти
5 сентября в 2:50 поступило сообщение
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05.09.2020 15:28 Відповісти
Сліпошарим нічого робить на дорозі. У того аварійку увімкнено. Це хіба спав за кермом
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05.09.2020 15:49 Відповісти
читай Правила, алень
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05.09.2020 16:10 Відповісти
До чого тут Правила, алень? Це твоє погонялово ?
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05.09.2020 20:03 Відповісти
так то ти водятел того червоного МАНа
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05.09.2020 20:46 Відповісти
Це найтупіше, що можна було придумати.
Професійного стажу 37 років. Якщо вночі бачу попереду аварійку - знижую швидкість або зупиняюсь.
Тобі зрозуміло, чому я тобі розумнику відповідаю, а того вже з корита вирізáли
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05.09.2020 21:27 Відповісти
а коли я читаю таких "фахівців", то посилаю їх до ПДД
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06.09.2020 02:45 Відповісти
Якщо зі сторони ВАЗа є хоч маленьке закруглення дороги, то фура на узбіччі повністю закриває фуру на зустрічній. Толку від аварійон буде ноль. Тим більше шо вночі на ближніх ситуація "не читається". А могли ще й зустрічні сліпити.
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06.09.2020 15:14 Відповісти
кому ви це пояснюєте? Як можна назвати двоногу амебу https://censor.net/ua/user/168557 , що пише про щойно загинулого:"Сліпошарим..." чи іншого https://censor.net/ua/user/41499 :"Водила жигуля прям от бога..." Зустрічної цегли вам в лобові вікна, за те, що такі людяні.
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06.09.2020 23:09 Відповісти
А в момент аварии аварийка была включена?
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06.09.2020 12:09 Відповісти
А ви впевнені, що так можна вночі фурам зупинятись посеред швидкісної дороги, на зустрічній (!!!) нехай навіть з аварійкою (не факт, що вона була увімкнена)?
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06.09.2020 15:21 Відповісти
Читать научись, алень, потом комментируй ))
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05.09.2020 15:33 Відповісти
Дело в том, что идя средь бела дня по тротуару ВНЕЗАПНО!!!! сзади мне на пятки наезжает наездник на велосипеде (объехать меня можно во всех измерениях ибо я худенький). Долго и нудно приводить здесь разговор наш (или его). Слепашара недоразвитая. А желание теперь одно - в следующий раз подкараулить это х...йло и пере...бать огнетушителем с тепловоза. Не могёш ездить - не садись за руль, не подходи на 15 метров близко к велику и авто!
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06.09.2020 18:38 Відповісти
а может встречная машина шла и водителю жигули не куда было деваться, одним словом идиот в фуре не смог припарковаться на обочине и оторвать свою сраку от сиденья, типичная лень остановиться и перекиздеть на встречной, в результате 4 труппа.
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05.09.2020 16:02 Відповісти
Ничего себе остановочка фуры на встречке,родственники жигулишников должны разобраться по справедливости с таким водилой.
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05.09.2020 16:13 Відповісти
якщо не були в жигульці... Зверніть увагу на на цей MAN за склом- це як молитовня на колесах, ще б колокольню врубав та аварійки...
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06.09.2020 23:55 Відповісти
а водилу мана с дурки выпускать нельзя. как же так иметь категор профи и так нарушать там вавка в кукушке. и до каких пор будут колесить капсулы смерти совкового автопрома ? это паталогическая жадность провластных тварей блокирующих ввоз авто из ес
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05.09.2020 16:27 Відповісти
а кто блокирует? плати и ввози
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05.09.2020 17:47 Відповісти
А "ввезення авто з єс" забезпечить автоматичне зникнення з наших доріг памятників радянського автопрому? Чи, навпаки, просто збільшить кількість наявного транспорту на українських "напрямках" з низькою пропускною здатністю?
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06.09.2020 15:26 Відповісти
В Батумі за два тижні тільки одну "Ниву" бачив з радянського автопрому. Все решта іномарки, більш безпечні і з подушками безпеки. Але наші бонзи заради нажертися не дають людям навіть шансу на спасіння.
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06.09.2020 21:46 Відповісти
в видео сказано устанавливают личности погибших.выходит шо у водителя двойки не было вод.удостоверения.
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05.09.2020 20:29 Відповісти
Іхали б люди на старому мерсі мали би шанс...чи відчувають свою відповідальність за такі ситуації підери що не можуть нажертися на розмитненнях якісних автівок...а не ланос джілі вази *****...
співчуття рідним...
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05.09.2020 21:33 Відповісти
ти макака чи людина? Вирішив, що саме тут потрібна реклама німецького автопрому? Вгадай з трьох разів, що буде з будь-яким авто, що на зустрічній влетить в лоб вантажної фури?
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06.09.2020 23:17 Відповісти
Іди лісом дегенерат...
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07.09.2020 09:50 Відповісти
***..как так...а нах он на встречку выехал? мудак что ли? не мог на обочине стать?
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06.09.2020 11:10 Відповісти
Ой ,підозріваю що вони їхали добре напиті або лобое скло їм слон засрав!
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06.09.2020 13:41 Відповісти
ще одне моральне гуано не стрималось? Який дотепний жарт? Прийди на похорон, порегочеш над прибитими від горя.
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06.09.2020 23:20 Відповісти
Дякую за визнання, а то усі думають що означає твій нік ! На похороні всі розуміють і знають хто був шофером останнього рейсу ваз 2102.
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07.09.2020 08:10 Відповісти
 
 