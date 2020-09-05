Проєкт "Без цензури": Лайфхак: як і за що можна закрити ОПЗЖ-ТВ. ВIДЕО

Сьогодні "Без цензури" допомагає Нацраді з питань радіо і ТБ зрозуміти, за що закрити філії російської пропаганди в Україні.

Марина Данилюк-Ярмолаєва пожертвувала часом і психікою, цілеспрямовано подивилася ОПЗЖ-ТВ і зібрала цілу купу прикладів, які наочно демонструють, що телеканали Віктора Медведчука цілеспрямовано працюють проти України. І пояснює, чому Нацраді можна і потрібно на це реагувати.

Чому телеканалу "Наш" можна сумніватися у доцільності української незалежності? Якого ефіру злякалися навіть пропагандисти з NewsOne? І чому Володимир Зеленський повторює помилки Петра Порошенка і тупо ігнорує медіа-спрут Медведчука?

А як ви думаєте, чи має Нацрада зайнятися ОПЗЖ-ТВ? Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"