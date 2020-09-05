Проєкт "Без цензури": Лайфхак: як і за що можна закрити ОПЗЖ-ТВ. ВIДЕО
Сьогодні "Без цензури" допомагає Нацраді з питань радіо і ТБ зрозуміти, за що закрити філії російської пропаганди в Україні.
Марина Данилюк-Ярмолаєва пожертвувала часом і психікою, цілеспрямовано подивилася ОПЗЖ-ТВ і зібрала цілу купу прикладів, які наочно демонструють, що телеканали Віктора Медведчука цілеспрямовано працюють проти України. І пояснює, чому Нацраді можна і потрібно на це реагувати.
Чому телеканалу "Наш" можна сумніватися у доцільності української незалежності? Якого ефіру злякалися навіть пропагандисти з NewsOne? І чому Володимир Зеленський повторює помилки Петра Порошенка і тупо ігнорує медіа-спрут Медведчука?
А як ви думаєте, чи має Нацрада зайнятися ОПЗЖ-ТВ? Залишайте коментар під цим відео, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення.
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После убийства стал намного полезнее для ***** !
Лише після того як зєлєнськая банда буде відірвана від державного корита.
невозможнонелепо ожидать от антиукраинской власти.
то шо, ПОП это не очень хорошо? (бежит жаловаться Антиколорадосу)
Є розуміння - що люди які живуть на українських землях, заслуговують такого гівна, 73% так точно.
Скажу більше - всих РИГІВ ТРЕБА посадити, а майно КОНФІСКУВАТИ на користь України, зі Слуг Народу також ті хто працював на користь Кремля
В них уже є досвід застосування цієї методи під час президентських виборів, коли у голови українців вбивали нісенітниці "про поганого крадія" Порошенка. Тепер, дехто відійшов від цього божевілля, але програма лохотронізації населення прокасапськими силами триває...
Только Ахметов и Вилкул -- это отдельная группировка и напрямую не связанная как Мертветчук с ****** !
Бо как и Пепе , так и ЗЕ нечем крыть против Юли или Гриценко . Тем более , что у Юли с Гриценко нет своих медиа и за ними не стоят олигархи .
Олигархов в этом анализе забыли включить в список игроков . Но откуда бы взялся ЗЕ и его "Слуги однорукого бандита" , если он не устраивал бы олигархат ?!
Я не мав такі статик ніколи , але сумку Луї Вітон й моя жінка може себе дозволити .
Це такий собі погляд "торговки сімками" , коли дивляться на якісь там шмутки тих , хто колись займався бізнесом .
Крім того , зять Юлі серьозно займається бізнесом в США , а чоловік має середній бізнес в Чехії . Головне для політика не мати конфлікту інтересів , як то є в Порошенко , коли він на політиці усі 20 років в політиці збільшував свої статки .
Тепер Пєтя - за ті ж самі 20 років на різних "хлібних" посадах при владі - 17 років й в опозиції 3 роки . Даже в тих сухих цихерака відчувається якістна різниця : для кого влада це можливість провести свою програму , а для кого лише засіб збільшення статків ... Хто при будь якій владі рветься до корита . В 1998 році загальний капітал родини Тимошенко оцінювався "Форбсом" як приблизно 12 млд. долларів . А вже в 2000 році це призвище зникло з "Форбсу" й з того часу тисячи таких шавок як богословська рилом землю копали , щоб якийсь актив знайти . В 2012 рокі Пахло з Ібуковичем (й Порошенко те ж був у тому уряді міністром) найняли вже британське агенство , що ну щось знайти хоч де на Земній кільці - результат : "куй цілих , кер десятих" , як писав один ********* класик .
Хоча моя особиста оцінка , що мільярдні статки не можуть зникнути без залишка . Може десь серед мінорних властників того ж Майкрософту , або якогось еквадорського концерну й залишилось щось - це я припускаю .
Головне для політика не мати свого бізнесу в рідній країні й через коррупційні схеми збільшувати свої активи на 500-1000 відсотків .
А ось це очевидний факт , що десь в 2000 році коли Порошенко був дрібним мілійонером , навіть не мульті ... 20-50 млн. було , а в 2013 вже потрапив у п"ятірку українського "Форбс" з капіталізацією приблизно в 1.3 млд. баксоїдів . Тобто збогатів десь в 80 разів . Й усе це під час активної участі в самих високих щаблях влади й на топ-посадах .
P.S. Ну не згадуйте , будь ласочка , жіночий парфюм й якійсь сумки від кутюр"є .
Будинок в Пущі -- ось це інше , хоча б нерухомість , але ж таки не порівнянно з бізнес активом суттєвим .
Але наша Юля, судячи з її декларацій, бідна як церковна миша і може дозволити (згідно її статків) хіба що сумочку зі шкіри молодого дермантина з Троєщинського ринку Києва.
Але одягається вона геть не по статкам з декларації, а тому закидання Порошенку його доходів та протиставлення в цій площині Юлі - якось виглядає непереконливо.
Я не вважаю Порошенка святим. Мабуть при приватизації у 90-х рр він теж не все зробив чисто, але в плюси йому безумовно можно занести Рошен, тролейбуси Богдан і навіть маршрутки.
Ну а мінуси вже всім і так відомі - це здебільшого співпраця з російським бізнесом та білоруським в останній час