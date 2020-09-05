У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов. ВIДЕО

У Мінську прихильникам революції вдалося врятувати національний прапор із рук пожежників, які приїхали його знімати.

Про це написав у фейсбуці волонтер Юрій Касьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінську вивісили національний прапор на тросі між двома висотками. Це тепер щодня (щоночі) трапляється. Приїхали пожежники знімати з найбільшим підйомником у Білорусі (пожежникам більше нічим займатися), жителі заблокували машину, ОМОН "відсік цивільних", щоглу підняли, а прапор... вислизнув!.. Невловимі білоруські партизани його витягли з лап карателів", - розповів Касьянов.

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