УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13211 відвідувач онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
29 419 158

У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов. ВIДЕО

У Мінську прихильникам революції вдалося врятувати національний прапор із рук пожежників, які приїхали його знімати.

Про це написав у фейсбуці волонтер Юрій Касьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінську вивісили національний прапор на тросі між двома висотками. Це тепер щодня (щоночі) трапляється. Приїхали пожежники знімати з найбільшим підйомником у Білорусі (пожежникам більше нічим займатися), жителі заблокували машину, ОМОН "відсік цивільних", щоглу підняли, а прапор... вислизнув!.. Невловимі білоруські партизани його витягли з лап карателів", - розповів Касьянов.

Дивіться також: Білоруси вийшли на протести після вчорашніх затримань студентів всередині вишу: демонстрантів затримують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН відсік цивільних. А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов 01

Автор: 

Білорусь (7930) прапор (482) Мінськ (828) Касьянов Юрій (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Да что єти поляки творят то?
показати весь коментар
05.09.2020 17:44
+20
...Белоруссия ни за что не борется, а вот Беларусь - другое дело
показати весь коментар
05.09.2020 17:55
+18
Ай да Ярош! И НАТОвці теж!
Не мають жалю до Луки)))
показати весь коментар
05.09.2020 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
не дают. даже долги не прощают
показати весь коментар
06.09.2020 13:52 Відповісти
Воин кухонный, ты много лично БТР-ов "беркута" сжег?
Для страны, которая 26 лет находилась под диктатурой, даже для вывешивания флага нужна очень сильная смелость.
показати весь коментар
05.09.2020 18:37 Відповісти
Шарики - воздушные шарики нужно запускать.
Лука и ОМОН расформирует и тут же в отставку подаст...
показати весь коментар
05.09.2020 18:27 Відповісти
а путен ваще в бункере от страха обоссытся...
показати весь коментар
05.09.2020 18:28 Відповісти
если бы могли уже заграбастали. но не могут. только лают из-за поребрика
показати весь коментар
05.09.2020 18:38 Відповісти
Гicторыю трэба ведаць. Мы i е сапраудная Лiтва, а не жамойты i акшайты, якiм усходнiя захопнiкi перадалi наш Вiленскi край, а таксама нашу гiстарычную спадчыну. Каб мы, лiтвiны "забыли память о себе".

Нашы продкi змагалicя i памiралi за родную Лiтву. Калi б iх хто назваў у той час белымi рускiмi ( беларусамi ), яны палiчылi б такое iмя cмяротнай абразай. Для ix маскаль ( пазней расеяц, «белы цi чорны» ) быў галоўным ворагам, у войнах з якiм загiнула палова насельнiцтва.
показати весь коментар
05.09.2020 22:18 Відповісти
Прочитала ваш пост. Всё поняла, хотя белорусского языка не знаю.
Я тоже знаю вашу историю и то, что вы и есть литвины, настоящие восточные европейцы, а ваши народы-братья, это поляки и прибалты, а никак не россияне.
Хорошо, что хоть кто-то в вашем советском колхозе, который вам построил Лукашенко, это знает и помнит.Несите правду о своей истории в народ,.
А еще я верю, что рано или поздно белорусы вернуться туда, где им и должно быть, в Восточную Европу, к своим братским народам, европейцам.
показати весь коментар
05.09.2020 23:44 Відповісти
Чечню кормить нечем,лезут в Белорусь... стадо баранов
показати весь коментар
05.09.2020 18:31 Відповісти
Подивіться відео. У мене склалось враження, що пожежники відчепили прапор і його відпустили. Тобто зробили це свідомо, а може не знали що з тим прапором потім робити.
показати весь коментар
05.09.2020 18:32 Відповісти
стяг потом в квартиру затащили
показати весь коментар
05.09.2020 18:38 Відповісти
Хто пожежники затягнули чи народ врятував для наступного разу?
показати весь коментар
05.09.2020 18:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WDBj70YrK-I&feature=youtu.be
показати весь коментар
05.09.2020 19:20 Відповісти
А эти люди квартиру снимали? Если нет, им надо поторопиться в Литву.
показати весь коментар
05.09.2020 18:50 Відповісти
Пожежники будуть покарані.
показати весь коментар
05.09.2020 18:51 Відповісти
Я может что-то пропустил
У них по закону есть только определённые места для национального флага?
показати весь коментар
05.09.2020 18:44 Відповісти
Это "неправильный" флаг.
показати весь коментар
05.09.2020 18:53 Відповісти
В Беларуси за национальный флаг штрафуют, избивают, сажают, где бы Вы его не вывесили. Так же, как и за национальный герб Погоню. Трёхпроцентный уже очень давно заменил национальные флаг и герб, символизирующие в первую очередь свободу от империи, на слегка видоизменённые советский флаг и герб БССР. На сегодня вывесить национальную символику в Беларуси равносильно тому, как если бы Вы вывесили советскую символику в Минске в 1942-ом. Для этого действительно нужна смелость.
показати весь коментар
05.09.2020 21:12 Відповісти
И, кстати, сегодня же в другом районе Минска жители Новой Боровой прогнали коммунальщиков и омоновцев, которые пытались украсть флаг, вывешенный на одном из домов.
https://vimeo.com/455061029

У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов - Цензор.НЕТ 2862
показати весь коментар
05.09.2020 22:12 Відповісти
И ещё.
Жители минского «Каскада» уже вернули на место знамя, за которым сегодня безуспешно охотились тихари.

https://vimeo.com/455082396
показати весь коментар
05.09.2020 22:26 Відповісти
В следующий раз запустят дрон с флагом.
Что с ним сделают? Начнут гоняться на вертолёте ? Палить из ПТУРов ?
В любом случае это будет потешный цирк.
Деньги на дрон - по доллару с каждого кому не всё равно.
показати весь коментар
05.09.2020 18:48 Відповісти
Это уже не Лукашенко, а просто комедия....
показати весь коментар
05.09.2020 18:49 Відповісти
Правильно - хай краще висить маскальський аквафреш))))
показати весь коментар
05.09.2020 18:51 Відповісти
Умные люди готовят сами себе преемника, планируют удобный момент. чтобы передать власть на пике достижений. А таракан засиделся в тёплой ванне.
показати весь коментар
05.09.2020 18:52 Відповісти
у умных людей личность мало что значить в жизни страны, а вот структуры решают.
показати весь коментар
05.09.2020 22:32 Відповісти
Ельцин уже передал.
показати весь коментар
06.09.2020 09:36 Відповісти
Любимчиком Ельцина был Борис Немцов.
показати весь коментар
06.09.2020 10:43 Відповісти
А, нарасеи президент - Немцов? А я не знал.
показати весь коментар
06.09.2020 12:32 Відповісти
Сам не гам -- і другому не дам.
показати весь коментар
06.09.2020 09:45 Відповісти
У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов - Цензор.НЕТ 7720
показати весь коментар
05.09.2020 18:54 Відповісти
-
Книга "Історія Русів" Георгія Кониського, Архієпископа Білоруського. Книга вперше передрукована в Москві в 1846 році в університетській друкарні, хоча з'явилася за сто років до цього (в XVII столітті, ще до окупації московитами ВКЛ) і поширювалася в рукописах.
Так ось книга, "Історія Русів" дуже чітко дає відповідь на питання про час повного звільнення східних територій слов'янської Київської Русі від татаро-монгольського і московитського посягання. Вона стверджує: звільнення відбулося в 1320 році. Послухаємо автора, який написав "Історію Русів" .
Гедимін Князь року 1320-го, прийшов в землі Росіяни з воїнством своїм литовським і литвинським, з'єднавшись з руським з - воїнством Київським, що складалося під командою воєвод руських Пренцеслава, Світольда і Блуда та полковників Громвала,, Перунада, Ладана... і інших, знищили і вигнали з Русі (зі Східної України і Білорусі ) монголо-татар, перемігши їх у трьох битвах і в останній, головній, над річкою Ірпінь, де вбиті Тимур і Дівлат, князі татарські, принци ханські і на їх стороні монгольського холуя князя київського станіслава. В битві на боці орди також брали участь величезна зграя підступно замаскованих під нібито "росіян" але москалів - угро-фінів, рабів Золотої орди з московського улусу яких теж всіх знищив Великий князь Русі Гедимін.
Після цих перемог відновив Гедимін правління Руське під начальством вибраних народом осіб, а над ними поставив намісником своїм з руського роду Князя Ольшанського, після якого було з того ж руського роду багато інших намісників і воєвод ". (Георгiй Кониський." Iсторiя Русiв ". Київ, 1991 рiк, ст. 41.).
Видно пора знову як і раніше потрібно негайно об'єднатись братнім слов'янським - балтським народам: польському, українському, литовському, білоруському і дати жорстку відсіч загарбникам з ******** не слов'янської кацапської орди з кривавої паРаші.
показати весь коментар
05.09.2020 19:11 Відповісти
Скандинави теж нам кровні брати.
показати весь коментар
05.09.2020 21:58 Відповісти
Це однозначно. Рюрік -скандинав. А його дружину складали сотні норманів. А війско Карла 12, після Полтави. Всі залишилися тут в Україні.
показати весь коментар
05.09.2020 22:29 Відповісти
Карл 12 і Мазепа нібито втекли до Молдови...
показати весь коментар
06.09.2020 10:01 Відповісти
До Бендер.
показати весь коментар
06.09.2020 10:09 Відповісти
Генетики точно довели, що українці і нібито з 18 століття замасковані під росіян москалі взагалі не є "братніми народами"!
Група видатних міжнародних вчених і експертів в області генетики провела в лабораторії Німеччини масштабне генетичне дослідження ДНК жителів всієї України. Результати дослідження свідчать про великі відмінності слов'ян -українців від НЕ слов'ян нібито росіян але угро- фінів. Концентрація гаплогрупи хромосом, яку вчені ідентифікують, як успадковану від аріїв, виявлена ​​у 53% досліджених українців, цей ген є і у багатьох інших народів Європи. "Українці є прямими предками (прабатьками європейців, і територія ******** України - колискою раси нинішньої слов'янської і європейської цивілізації".
А у придуманих тільки в 18 столітті монголоїдних угро-фінів нібито росіян показник гаплогруп хромосом, успадкованих від аріїв і трипільців, в порівнянні з слов'янами українцями дуже малий він нікчемний. "Це свідчить про те, що ДНК аріїв - слов'ян українців і не слов'ян але чомусь нібито росіян і вони є абсолютно різними етносами, і ми з ними є генетично навіть далекими" родинними - братніми народами "як це брехливо стверджували наші споконвічні вороги татаро - угро фіни москалі нібито вялікороси, - йдеться в дослідженні вчених генетиків.
показати весь коментар
06.09.2020 04:17 Відповісти
Это знак. На Яныка венки падали, двери закрывались перед инагурацией....Здесь флаг улетел. Лучше бы Саша задумался.
показати весь коментар
05.09.2020 20:19 Відповісти
Надо было подтянуть власовский флаг,взамен ускользнувшего
показати весь коментар
05.09.2020 20:24 Відповісти
Пиндосы флаг украли
показати весь коментар
05.09.2020 20:38 Відповісти
Білоруські партизани попереднього гауляйтера Вільгельма Кубе відправили в пекло разом з його ліжком. Нинішньому гауляйтеру варто задуматися про своє майбутнє.
показати весь коментар
05.09.2020 20:41 Відповісти
А вишка крута. В Києві не дай бог пожежа- хоч одна така є?
показати весь коментар
05.09.2020 21:14 Відповісти
Кілька років тому , начебто було аж дві , зараз не знаю . Було 2 дев'яностометрових колінчатих підіймача , які доставали до 25 го поверху ,, і декілька менших .
показати весь коментар
05.09.2020 22:01 Відповісти
Флаг уже на месте. Там, где и был. Микрорайон Каскад в своем стиле.
показати весь коментар
05.09.2020 23:15 Відповісти
Смешно нагнули конечно. Респект. Но вот только хотел бы узнать, а у нас такие пожарные машины есть? Или чинуши все украли.
показати весь коментар
06.09.2020 00:00 Відповісти
В Минске вывесили национальный флаг на тросе между высотками. Приехали пожарники. ОМОН "отсёк гражданских".............Пожарники....енто ПОГОРЕЛЬЦЫ) ПОЖАРНЫЕ.....сильпо)
показати весь коментар
06.09.2020 00:21 Відповісти
Юрий, не пожарники, а пожарные....
показати весь коментар
06.09.2020 08:33 Відповісти
обалдеть вышка у сябров.....
показати весь коментар
06.09.2020 08:34 Відповісти
Я бы там не стал жить. Такое место, аккурат дома на месте снесенной кальварийской тюрьмы. Аура слёз и горя в недрах витает.

У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов - Цензор.НЕТ 9366
показати весь коментар
06.09.2020 09:18 Відповісти
"пожарники"...закусывать надо!
показати весь коментар
06.09.2020 09:52 Відповісти
Молодцы!!!!!
показати весь коментар
06.09.2020 10:21 Відповісти
Всего пару дней назад тут была новость про пожар на высотке в Киеве, где человек соскочил на кондиционер этажом ниже - там был такой же красный Мерседес, так что не сомневайтесь - есть такая техника и у нас. Мы не хуже беларусов. Только президент хуже, а пожарные машины на уровне.
показати весь коментар
06.09.2020 10:50 Відповісти
треба було не забирати, а пересунути на 5 метрів
показати весь коментар
06.09.2020 11:41 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/9/3/391915/ Це що?

У Мінську вивісили національний прапор на тросі між висотками. Приїхали пожежники. ОМОН "відсік цивільних". А прапор вислизнув, - волонтер Касьянов - Цензор.НЕТ 4421
показати весь коментар
06.09.2020 11:51 Відповісти
Опять троллит байрактарщика.
показати весь коментар
06.09.2020 12:14 Відповісти
*** білоруси звільняйтесь від окупантів, вас окупували!!!
показати весь коментар
06.09.2020 12:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 