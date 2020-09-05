Від початку доби обстрілів із боку противника на Донбасі не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським воїнами.
"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру ОС.
Зазначається, що від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника не зафіксовано.
"Режим тиші зберігається повною мірою. Однак захисники України не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - повідомляють у пресцентрі.
Нагадаємо, 4 вересня найманці російсько-терористичних військ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Неподалік від Авдіївки бойовики зробили поодинокі постріли з гранатометів і кілька коротких черг зі стрілецької зброї. Українські військовослужбовці не постраждали.
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Вот, ещё есть тыпилы, что в сказки верят.
Нарисуй у себя на лбу и каждый день в зеркало смотри. Может дойдет.
Хотя нет, какое дойдет. Доходящий орган там отсутствует.
1. Надеются болтологией в Минске добиться большего, чем войной.
2. Обустраивают зимние укрепления и огневые точки.
И тот, кто не понимает таких простых вещей, должен лечиться у психиатра.
В чем это противоречит моим утверждениям?
Или ты споришь по методу "трёх зелёных свистков"?
Утро у ЗЕленых генералов в сутки не входит.
https://censor.net/ru/news/3217717/naemniki_rf_veli_ogon_iz_granatometov_vblizi_avdeevki_poter_net_podrazdeleniya_oos_prodoljayut_tushit