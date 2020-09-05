Від початку доби обстрілів із боку противника на Донбасі не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським воїнами.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру ОС.

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Зазначається, що від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника не зафіксовано.

"Режим тиші зберігається повною мірою. Однак захисники України не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - повідомляють у пресцентрі.

Нагадаємо, 4 вересня найманці російсько-терористичних військ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Неподалік від Авдіївки бойовики зробили поодинокі постріли з гранатометів і кілька коротких черг зі стрілецької зброї. Українські військовослужбовці не постраждали.

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