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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Від початку доби обстрілів із боку противника на Донбасі не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським воїнами.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру ОС.

Читайте також: Найманці РФ на Донбасі розміщують важку артилерію з порушенням домовленостей, - штаб ООС

Зазначається, що від початку поточної доби в смугах відповідальності наших бригад обстрілів із боку противника не зафіксовано.

"Режим тиші зберігається повною мірою. Однак захисники України не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які дії противника", - повідомляють у пресцентрі.

Нагадаємо, 4 вересня найманці російсько-терористичних військ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Неподалік від Авдіївки бойовики зробили поодинокі постріли з гранатометів і кілька коротких черг зі стрілецької зброї. Українські військовослужбовці не постраждали.

Читайте також: До порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї ООН включили питання про ситуацію в Криму та на Донбасі, - заступниця глави МЗС Джапарова

Автор: 

Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Дяку, дуже дякую твоєму презервенту що поховав мої надії на звільнення мого краю від загарбників.
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05.09.2020 18:34
+2
мне интересно Ваше мнение - а Черчелю или Рузвельту было по вашему все равно , с Петеном все понятно ?
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05.09.2020 18:30
+2
Всеодно ніхто не вірить вашим звітам... Зараз до ОБСЄ, яке за звичай сліпе і глухе і то більше віри ніж до вашої "звітності", бо ви брехуни! А ОБСЄ зараз дає інші дані ...
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05.09.2020 18:57
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мне интересно Ваше мнение - а Черчелю или Рузвельту было по вашему все равно , с Петеном все понятно ?
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05.09.2020 18:30 Відповісти
Не всех ещё зе-тыпилов капитуляция власти образумила.
Вот, ещё есть тыпилы, что в сказки верят.
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05.09.2020 18:31 Відповісти
Дяку, дуже дякую твоєму презервенту що поховав мої надії на звільнення мого краю від загарбників.
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05.09.2020 18:34 Відповісти
Мир не выплакивают. Мир завоевывают.
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05.09.2020 19:04 Відповісти
Дэбил твой ЗЕлох. ДЭ-БИЛ.
Нарисуй у себя на лбу и каждый день в зеркало смотри. Может дойдет.
Хотя нет, какое дойдет. Доходящий орган там отсутствует.
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05.09.2020 19:40 Відповісти
Що, цікаво, найближчими днями скаже місія ОБСЄ?
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05.09.2020 18:22 Відповісти
Очередные"грабёж,пиз@еж и провокация"!!!
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05.09.2020 18:25 Відповісти
Пардоньте. а хто у нас противник, "та сторона" ?
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05.09.2020 18:30 Відповісти
Домбаси з іхтамнетами.
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05.09.2020 18:37 Відповісти
а, ну да нуда, шахтьори и iхтиандрi.
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05.09.2020 19:00 Відповісти
Ти сумліваєшся що там стріляють і домбаські бандюки?
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05.09.2020 19:09 Відповісти
я СОМНЕВАЮСЬ ЧТО ОНИ КОРЕННЫЕ ДОНБАСЦЫ.
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05.09.2020 19:46 Відповісти
Так шо, ДЬІРА обісралась зносити укріплення ЗСУ?
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05.09.2020 18:35 Відповісти
Сепары не стреляют только по двум причинам:
1. Надеются болтологией в Минске добиться большего, чем войной.
2. Обустраивают зимние укрепления и огневые точки.
И тот, кто не понимает таких простых вещей, должен лечиться у психиатра.
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05.09.2020 18:37 Відповісти
Наивный, там минируют всю серую зону, бесплатное "не стреляют" бывает только в мышеловке.
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05.09.2020 18:55 Відповісти
Ну минируют и что?
В чем это противоречит моим утверждениям?
Или ты споришь по методу "трёх зелёных свистков"?
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05.09.2020 19:33 Відповісти
Успокойся, тебе никто не противоречит. И даже не спорит. Не льсти себе.
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05.09.2020 19:42 Відповісти
тогда в чем смысл твоих постов - только комменты засрать?
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05.09.2020 19:56 Відповісти
Мальчик, кроме говна в мире есть много чего интересного.Не будь таким узколобым и не меряй окружающих по своим предпочтениям.
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05.09.2020 19:59 Відповісти
Деточка, когда чувствуешь говно - проверь в первую очередь собственный диван.
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05.09.2020 20:48 Відповісти
Во первых, я не чувствую, его чувствуешь ты, начав писать про "засрать", то есть ты и твоё дерьмо чувствуете друг друга даже без проверки дивана)).
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05.09.2020 21:01 Відповісти
Т.е. утренний обстрел опять не считается. И так каждый день.

Утро у ЗЕленых генералов в сутки не входит.
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05.09.2020 18:39 Відповісти
Как быть с этим?

https://censor.net/ru/news/3217717/naemniki_rf_veli_ogon_iz_granatometov_vblizi_avdeevki_poter_net_podrazdeleniya_oos_prodoljayut_tushit
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05.09.2020 18:43 Відповісти
А врать и предавать Украину тоже они ЗЕ заставляют?
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05.09.2020 19:09 Відповісти
У зелескотов обстрел из гранатомёта - не считается обстрелом?! Или они имеют в виду, что сегодня ВСУ не обстреливало их братушек -апалченцев?!
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05.09.2020 18:54 Відповісти
Всеодно ніхто не вірить вашим звітам... Зараз до ОБСЄ, яке за звичай сліпе і глухе і то більше віри ніж до вашої "звітності", бо ви брехуни! А ОБСЄ зараз дає інші дані ...
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05.09.2020 18:57 Відповісти
Эта чмошная называет террористов и уооловников противником, они получила вказивку, или она тупая дура?
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05.09.2020 19:16 Відповісти
Может она и тупая,но читать умеет
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05.09.2020 20:11 Відповісти
 
 